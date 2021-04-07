РУС
В Канаде началась третья волна коронавируса. Она будет очень тяжелой, - Трюдо

В стране началась третья волна коронавирусной болезни. Поэтому уже сегодня в Торонто будут закрыты все начальные и средние школы, поскольку сейчас сильно страдает от болезни молодое население.

Как пишет Reuters , об этом заявил аремьер-министр Канады Джастин Трюдо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Школьники перейдут на дистанционное обучение до 18 апреля. Если эпидситуация в стране не улучшится, то этот срок будет продлен. В Торонто сегодня сосредоточено наибольшее количество школьников в стране - 247 000.

"Текущие обстоятельства требуют принятия трудных решений на местном уровне", - заявили в департаменте здравоохранения.

Премьер-министр Трюдо, в свою очередь, заявил, что эта волна будет "очень тяжелой". В том числе и потому, что в стране сейчас быстро растет число госпитализированных, особенно в отделениях интенсивной терапии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США быстро распространяются новые мутации коронавируса, - Байден

"Весь мир сталкиваются с очень серьезной третьей волной пандемии. А сейчас и Канада ", - сказал Трюдо репортерам в Оттаве.

За последнюю неделю суточный прирост больных ковидом в Канаде вырос до 5,2 тысяч. Сегодня туда уже доставили более 10 млн доз вакцины против ковида.

