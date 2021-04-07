РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6303 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
682 16

Влияние локдауна на ВВП незначительное, но в первом квартале может быть небольшое снижение, - глава НБУ Шевченко

Влияние локдауна на ВВП незначительное, но в первом квартале может быть небольшое снижение, - глава НБУ Шевченко

Валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2021 года, вероятно, немного снизился по сравнению с первым кварталом 2020 года из-за еще "доковидной" базы сравнения и новых локдаунов, а также погодных условий, считает глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Мы не ожидаем прироста ВВП за первый квартал, а, скорее всего, будет сохраняться некоторый минус в годовом измерении", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Нацбанк оценивает негативное влияние январского локдауна на годовой ВВП в 0,2 процентных пункта (п.п.).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 481 умерший от COVID-19 за сутки: новый трагичный рекорд в Украине

"То есть влияние незначительное. Казалось бы, он должен был повлиять на потребительские настроения, потому что предыдущие локдауны существенно сказывались на розничной торговле, ресторанном и гостиничном бизнесе. Но мы видели прирост розничного товарооборота. А влияние локдауна на другие отрасли, такие как металлургия, агро - оно вообще минимально", – отметил Шевченко.

Он уточнил, что несмотря на локдаун и "доковидную" базу сравнения, розничный товарооборот в январе прибавил 3,5%, а в феврале его рост ускорился до 5,6%. По его словам, скорее всего, основным фактором этого роста (особенно в январе) было увеличение заработной платы после увеличения минимальной.

Глава НБУ добавил, что, по оценкам центробанка, локдаун в марте также окажет довольно незначительное влияние на ВВП – меньше, чем в январе.

"Окончательная оценка будет зависеть от фактических параметров карантина. Конечно, определенную поддержку будет оказывать статистический эффект базы сравнения: в прошлом году со второй половины марта действовал очень жесткий карантин по всей территории страны", – пояснил он.

Шевченко отметил, что внешняя конъюнктура в целом благоприятствовала украинской экономики в начале года, однако Украина не смогла полностью этим воспользоваться из-за погоды, в том числе ограничений в портах и на автодорогах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о поддержке предпринимателей и работников в "красных" зонах

"В конце марта произошел некий "черный лебедь" - пробка в Суэцком канале. Но, можем сказать, что он практически не повлиял на Украину с точки зрения экспорта и импорта товаров" – добавил также глава центробанка.

Он указал, что на оценках динамики ВВП сказывается также сложная ситуация в животноводстве, в частности из-за ухудшения с заболеваемостью животных и стремительным удорожанием кормов, что негативно повлияло на сокращение объемов производства мясных и молочных продуктов.

"Из-за более низкого прошлогоднего урожая и активного экспорта масла на фоне высоких мировых цен снизились запасы масличных, в результате чего спад в производстве масла и жиров углубился: за январь-февраль - 22% год к году (г/г). Более низкий урожай, а также увеличение производственных затрат привели к спаду в производстве мукомольной продукции - на 20,6% г/г и хлеба и хлебобулочных изделий - на 6,6% г/г", – пояснил Шевченко.

В то же время он отметил, что платежный баланс Нацбанк по итогам первого квартала ожидает "абсолютно нормальным". "Его сальдо остается положительным - здесь мы абсолютно спокойны", – заявил глава НБУ.

Автор: 

ВВП (646) карантин (16729) НБУ (4843) Шевченко Кирилл (69) COVID-19 (18610) коронавирус (17042) локдаун (294)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Нацбанк зафіксував новий інвестиційний рекорд! Вперше за 20 років Україна отримала від'ємні показники інвестицій: майже мільярд доларів не зайшов, а вийшов з України в минулому році.
Мінус 868 млн доларів США це красномовний показник того, що інвестори тікають з України. І це тільки рік після того, як президент пообіцяв їм "інвестиційних нянь", а українцям - "лавини інвестицій".
Зеленський досі не хоче розуміти, що "лавини інвестицій" починаються не з турів до Катару, Оману, Британії, ОАЕ та Давосу, а з реформ, які він та його команда ціленаправлено знищує. Інвесторам потрібні не інвест-няні, а прозорі та стабільні правила гри, незалежна судова система та ефективна боротьба з корупцією.
Зараз ЗеКоманда спирає всі свої економічні провали на коронавірус. Цікаво, а як президент може пояснити різке збагачення наближених до нього олігархів за останній рік? Теж коронавірусною кризою? А як тоді президент пояснить факт того, що 2014-го, в найважчий для України рік, команді Порошенка вдавалось фіксувати зростання кількості інвестицій, а не їх падіння?
показать весь комментарий
07.04.2021 10:24 Ответить
+4
Сказочники. И поэтому власть в тихушку вводит новый непрямой налог? Пусть расскажет кто в условиях кризиса придумал переложить на предпринимателей оплату больничных 10 дней.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:21 Ответить
+4
Ковидный налог - работодателей хотят обязать оплачивать первые 10 дней больничных сотрудников
https://ukranews.com/news/767574-minsotspolitiki-initsiiruet-uvelichenie-sroka-oplaty-bolnichnyh-rabotodatelyami
показать весь комментарий
07.04.2021 10:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так локдаун то во втором ввели.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:19 Ответить
Сказочники. И поэтому власть в тихушку вводит новый непрямой налог? Пусть расскажет кто в условиях кризиса придумал переложить на предпринимателей оплату больничных 10 дней.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:21 Ответить
Ковидный налог - работодателей хотят обязать оплачивать первые 10 дней больничных сотрудников
https://ukranews.com/news/767574-minsotspolitiki-initsiiruet-uvelichenie-sroka-oplaty-bolnichnyh-rabotodatelyami
показать весь комментарий
07.04.2021 10:24 Ответить
незначительное, но / Крокодилы летают но низко и медленно..
показать весь комментарий
07.04.2021 10:21 Ответить
Нацбанк зафіксував новий інвестиційний рекорд! Вперше за 20 років Україна отримала від'ємні показники інвестицій: майже мільярд доларів не зайшов, а вийшов з України в минулому році.
Мінус 868 млн доларів США це красномовний показник того, що інвестори тікають з України. І це тільки рік після того, як президент пообіцяв їм "інвестиційних нянь", а українцям - "лавини інвестицій".
Зеленський досі не хоче розуміти, що "лавини інвестицій" починаються не з турів до Катару, Оману, Британії, ОАЕ та Давосу, а з реформ, які він та його команда ціленаправлено знищує. Інвесторам потрібні не інвест-няні, а прозорі та стабільні правила гри, незалежна судова система та ефективна боротьба з корупцією.
Зараз ЗеКоманда спирає всі свої економічні провали на коронавірус. Цікаво, а як президент може пояснити різке збагачення наближених до нього олігархів за останній рік? Теж коронавірусною кризою? А як тоді президент пояснить факт того, що 2014-го, в найважчий для України рік, команді Порошенка вдавалось фіксувати зростання кількості інвестицій, а не їх падіння?
показать весь комментарий
07.04.2021 10:24 Ответить
Поздравляю, зеленский. Ты опять об@ср@лся. Ковид, оказывается, ни при чем Какие тупые идиоты пришли к власти. Не могут даже наврать своим фанатам-зебилам по-людски, везде лажают.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:26 Ответить
Значит ж@па.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:27 Ответить
пошли бы вы на%й с такими приколами...счетоводы долбаные
показать весь комментарий
07.04.2021 10:29 Ответить
ВВП отсутствует, поэтому и влиять на него ничего не может
показать весь комментарий
07.04.2021 10:30 Ответить
так перший квартал вже закінчився, і в ньому ти обіцяв зростання ВВП!
показать весь комментарий
07.04.2021 10:30 Ответить
Наговорило официальное "лицо" много. Но по губам четко читается: ЖОПА!
показать весь комментарий
07.04.2021 10:42 Ответить
Если незначительное,то падение ВВП на 5%-7%- исключительно заслуга слуг под рукойводством членограя Зеленского!
показать весь комментарий
07.04.2021 11:08 Ответить
Если незначительное,то падение ВВП на 5%-7%- исключительно заслуга слуг под рукойводством членограя Зеленского!
показать весь комментарий
07.04.2021 11:10 Ответить
"Вплив локдауну на ВВП незначний, але в першому кварталі може бути невелике зниження, - глава НБУ Шевченко"- де тільки таких їмбецилів знаходять?!
Деяким людям вже їсти нема за що, це курна як ,млять -незначно?!
показать весь комментарий
07.04.2021 11:32 Ответить
так а чему падать в Украине ??? экономики нету предприятий минимум..
показать весь комментарий
07.04.2021 14:50 Ответить
 
 