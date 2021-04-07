В ОП пока не ответили на просьбу посодействовать в освобождении журналиста Есипенко, задержанного в оккупированном Крыму, - супруга

Супруга журналиста Владислава Есипенко, которого задержали в оккупированном Крыму, утверждает, что у президента Украины Владимира Зеленского пока не ответили на ее просьбу посодействовать в освобождении журналиста и о внесении его в список граждан, которых могут вернуть на материковую часть Украины в результате обмена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Было обращение на Facebook обнародовано мной, и также я отравила "Укрпочтой" письмо на Банковую. Со мной никто не связывался… (Реакции. - Ред.) не было никакой", - отметила супруга задержанного.

В то же время заместительница представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарья Свиридова утверждает, что Офис президента проинформирован о "кейсе Есипенко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС призывает освободить задержанных в оккупированном Крыму Есипенко, Аблямитова и Довгополую, - посол Маасикас

"Естественно, мы проинформировали Офис президента о кейсе Владислава Есипенко в рамках нашей ежедневной работы по освещению ситуации с правами человека в Крыму", - подчеркнула она.

Свиридова также высказала мнение, что незаконное преследование Владислава Есипенко в Крыму должно стать одним из основных вопросов для работы официального Киева на международных площадках.

"Безусловно, этот факт на контроле у нашего ведомства, мы довольно четко заявили свою позицию относительно незаконного задержания нашего гражданина и журналиста. К сожалению, освобождение наших незаконно лишенных свободы граждан на оккупированной территории полностью находится в зоне ответственности Российской Федерации, а мы со своей стороны должны сделать все, чтобы поддержать этих людей и вынести вопрос их немедленного освобождения на все международные площадки. Я думаю, что это будет один из важных вопросов и в работе с форматом "Крымской платформы", за которую отвечает Министерство иностранных дел", - утверждает Свиридова.

Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале. 16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Журналист Есипенко на "суде" в оккупированном Крыму рассказал о пытках после задержания: Электрический ток, избиения и угрозы убийством. ВИДЕО