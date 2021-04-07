Балтийские страны рассматривают Украину как наиболее ценного партнера НАТО, - министр обороны Латвии Пабрикс
Балтийские страны рассматривают Украину как наиболее ценного партнера НАТО. Латвия продолжит оказывать поддержку Украине в восстановлении ее территориальной целостности и суверенитета.
Об этом заявил министр обороны Латвийской Республики Артис Пабрикс в ходе телефонного разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Подчеркивается, что по инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор Тарана с министром обороны Латвийской Республики. В частности, была отмечена неизменность политико-дипломатической поддержки Латвией европейских и евроатлантических стремлений Украины.
Кроме этого, министр обороны Украины проинформировал о текущей ситуации с безопасностью в районе проведения операции Объединенных сил, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в Крыму и вдоль государственной границы Украины. Отдельно Таран уделил внимание системному обострению Российской Федерацией ситуации в Донецкой и Луганской областях и нежеланию государства-агрессора подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.
"Мы высоко ценим тот факт, что голос Латвийской Республики, как государства-члена НАТО, мощно звучит в нашу поддержку. Позиция Латвии в вопросе реформирования Вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами Альянса является важной. Рассчитываем на это и в будущем, ведь для Украины на повестке дня сейчас - вопрос перспективы получения Плана действий по членству в НАТО", - подчеркнул Таран.
В свою очередь Пабрикс подтвердил намерения Латвийской Республики продолжать оказывать поддержку Украине в восстановлении ее территориальной целостности и суверенитета.
"Латвия и другие балтийские страны рассматривают Украину как наиболее ценного партнера НАТО, который стоит на охране общих ценностей. Мы будем делать все зависящее от нас для поддержки движения Украины в НАТО и ЕС", - отметил Пабрикс.
більше ніж переконаний, що там будуть виключно тіки США
просто перелічені країни вже неодноразово показували себе як спроможні заблокувати будь-які рішення просто через якісь свої забаганки! а оскіки в них там все влаштовано так, що рішення приймаються не більшостю а виключно всіми членами ради, то сумніваюся що буде якась відповідь агресору московії!
звичано, лишаються Штати - ось вони, мабудь, і будуть всіх переламувати через коліно, що б відповідь була
а про те що станеться з угорщиною, німеччиною чи францією коли почнеться справжня війна
Сейчас снова заглянул в тещин телевизор, а там Украина стягивает войска и тяжелую технику к россиским границам. Вторгнуться в Россию готовится.
И Украинских военных показывают. И там в кадр попадает эмблема на рукаве одного из украинских военных и ее на весь кадр увеличивают. А там белая голова на четном фоне. Что за голова уже не видно, потому что нерезко от сильного увеличения. Но что-то круглое не черном фоне.
И там российская ведущая такая, ну которая на бобриху похожа. Не на ту, которая Симоньян, та бобров кушает, а эта просто физией на бобриху смахивает. Фамилию ее не помню, помню только, что на вроде на "****". То ли **** беева, то ли Беева ****. Как-то так короче.
И вот эта ведущая, которая на бобриху похожа, она кричит, что вот, это дивизия украинских террористов-сметников, потому что череп на черном у них. А эти украинские военные какие-то штуки вниз с автомобиля спускают. И она кричит, что видите, они минируют, чтобы наши танки подорвались и наши граждане-танкисты погибли.
Единственное чего я не понял, это они что, российскую территорию уже минируют или как? Наверное российскую, потому что откуда в Украине взятся российским танкам.
То есть они уже вторглись в Россию получается? Почему мирвая пресса молчит?
https://www.facebook.com/a.m.shipilov/posts/5501679543235962 Андрей Шипилов
Если бы еще ножной 38-го размера притопнул так сурово, ваще бы уже нас приняли и в НАТО, и в ЕС, и в США.