Балтийские страны рассматривают Украину как наиболее ценного партнера НАТО, - министр обороны Латвии Пабрикс

Балтийские страны рассматривают Украину как наиболее ценного партнера НАТО. Латвия продолжит оказывать поддержку Украине в восстановлении ее территориальной целостности и суверенитета.

Об этом заявил министр обороны Латвийской Республики Артис Пабрикс в ходе телефонного разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Подчеркивается, что по инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор Тарана с министром обороны Латвийской Республики. В частности, была отмечена неизменность политико-дипломатической поддержки Латвией европейских и евроатлантических стремлений Украины.

Кроме этого, министр обороны Украины проинформировал о текущей ситуации с безопасностью в районе проведения операции Объединенных сил, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в Крыму и вдоль государственной границы Украины. Отдельно Таран уделил внимание системному обострению Российской Федерацией ситуации в Донецкой и Луганской областях и нежеланию государства-агрессора подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.

"Мы высоко ценим тот факт, что голос Латвийской Республики, как государства-члена НАТО, мощно звучит в нашу поддержку. Позиция Латвии в вопросе реформирования Вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами Альянса является важной. Рассчитываем на это и в будущем, ведь для Украины на повестке дня сейчас - вопрос перспективы получения Плана действий по членству в НАТО", - подчеркнул Таран.

В свою очередь Пабрикс подтвердил намерения Латвийской Республики продолжать оказывать поддержку Украине в восстановлении ее территориальной целостности и суверенитета.

"Латвия и другие балтийские страны рассматривают Украину как наиболее ценного партнера НАТО, который стоит на охране общих ценностей. Мы будем делать все зависящее от нас для поддержки движения Украины в НАТО и ЕС", - отметил Пабрикс.