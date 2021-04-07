РУС
Балтийские страны рассматривают Украину как наиболее ценного партнера НАТО, - министр обороны Латвии Пабрикс

Балтийские страны рассматривают Украину как наиболее ценного партнера НАТО. Латвия продолжит оказывать поддержку Украине в восстановлении ее территориальной целостности и суверенитета.

Об этом заявил министр обороны Латвийской Республики Артис Пабрикс в ходе телефонного разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Подчеркивается, что по инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор Тарана с министром обороны Латвийской Республики. В частности, была отмечена неизменность политико-дипломатической поддержки Латвией европейских и евроатлантических стремлений Украины.

Кроме этого, министр обороны Украины проинформировал о текущей ситуации с безопасностью в районе проведения операции Объединенных сил, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в Крыму и вдоль государственной границы Украины. Отдельно Таран уделил внимание системному обострению Российской Федерацией ситуации в Донецкой и Луганской областях и нежеланию государства-агрессора подтвердить свою преданность режиму прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе, - Зеленский в разговоре со Столтенбергом

"Мы высоко ценим тот факт, что голос Латвийской Республики, как государства-члена НАТО, мощно звучит в нашу поддержку. Позиция Латвии в вопросе реформирования Вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами Альянса является важной. Рассчитываем на это и в будущем, ведь для Украины на повестке дня сейчас - вопрос перспективы получения Плана действий по членству в НАТО", - подчеркнул Таран.

В свою очередь Пабрикс подтвердил намерения Латвийской Республики продолжать оказывать поддержку Украине в восстановлении ее территориальной целостности и суверенитета.

"Латвия и другие балтийские страны рассматривают Украину как наиболее ценного партнера НАТО, который стоит на охране общих ценностей. Мы будем делать все зависящее от нас для поддержки движения Украины в НАТО и ЕС", - отметил Пабрикс.

+4
звичайно, не хочеться перевіряти, але якщо в Бальтійських країнах будуть проблеми з мосвоією, щось слабо віриться що їм на допомогу прийдуть такі країни НАТО, як угорщина, німеччина чи франція!
більше ніж переконаний, що там будуть виключно тіки США
07.04.2021 10:36 Ответить
+3
Латвія - старий союзник. Буде як в Лівонську війну: битимемо москалів спільно з латишами, прусаками, литвинами і поляками. Решті ж Європи доля Америк і Африки важливіше...
07.04.2021 10:42 Ответить
+1
Ти подивись хто зараз патрулює повітряний простір країн Балтії,які країни НАТО зараз тримають там небо.А потім щось там розмірковуй.
07.04.2021 10:43 Ответить
звичайно, не хочеться перевіряти, але якщо в Бальтійських країнах будуть проблеми з мосвоією, щось слабо віриться що їм на допомогу прийдуть такі країни НАТО, як угорщина, німеччина чи франція!
більше ніж переконаний, що там будуть виключно тіки США
07.04.2021 10:36 Ответить
Там есть УСТАВ членов альянса , и какое решение приймут подписанта энного - те страны и будут учавствовать .
07.04.2021 10:41 Ответить
Онного
07.04.2021 10:42 Ответить
АХАХАХАХАХАХА!, та ти - гуморист! тобі треба виступати на сценах
07.04.2021 10:42 Ответить
Ты не забывай - там хоть и большая бюрократия - нотам какая-никакая ,но демократия.
07.04.2021 10:56 Ответить
через бюрократію я і хвилююся про Бальтійські країни!
просто перелічені країни вже неодноразово показували себе як спроможні заблокувати будь-які рішення просто через якісь свої забаганки! а оскіки в них там все влаштовано так, що рішення приймаються не більшостю а виключно всіми членами ради, то сумніваюся що буде якась відповідь агресору московії!
звичано, лишаються Штати - ось вони, мабудь, і будуть всіх переламувати через коліно, що б відповідь була
07.04.2021 11:00 Ответить
Помиляєшся, там не демократія, а обов'язки. Якщо Франція не дасть своїх учасників, то і їй ніхто не допоможе. А литовські стрільці багато кращі ніж французькі.
07.04.2021 11:07 Ответить
Ксюша одно из проявлений демократии - есть диктатура закона, а устав это и есть закон, для тех кто его принял . Вот иполучается , что если (подпрягся ) , то и отвечай перед законом.
07.04.2021 11:19 Ответить
Ти подивись хто зараз патрулює повітряний простір країн Балтії,які країни НАТО зараз тримають там небо.А потім щось там розмірковуй.
07.04.2021 10:43 Ответить
а я не про те хто стоїть на стрьомі коли москалі бряцають своїм залізяччям!
а про те що станеться з угорщиною, німеччиною чи францією коли почнеться справжня війна
07.04.2021 10:52 Ответить
Ти вже погуглив хто патрулює небо Балтії?Чи ти як кацап,розповідаєш про співи тарганів у своєї макітрі?
07.04.2021 10:58 Ответить
твоя позиція зрозуміла! вдачі тобі в сліпій вірі
07.04.2021 11:02 Ответить
Дуже добре, що НАТО працює за своїми законами і правилами, а не завдяки вашій слабій вірі.
07.04.2021 10:45 Ответить
Зеля веде Україну до НАТО,двері вже близько,аби опозиція 25% не завадила,як Ющ у 2008 році.
07.04.2021 10:41 Ответить
Латвія - старий союзник. Буде як в Лівонську війну: битимемо москалів спільно з латишами, прусаками, литвинами і поляками. Решті ж Європи доля Америк і Африки важливіше...
07.04.2021 10:42 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26525924.html Шо Байден животворящий делает

Балтійські країни розглядають Україну як найбільш цінного партнера НАТО, - міністр оборони Латвії Пабрікс - Цензор.НЕТ 7332
07.04.2021 10:48 Ответить
Погано шо Байден так не робив у 2014-16 роках,а так би ми вже в НАТО були,правда?
07.04.2021 10:50 Ответить
Дурний піп, дурна й молитва...
07.04.2021 11:00 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26525665.html Наши Абрамсы уже в Москве

Сейчас снова заглянул в тещин телевизор, а там Украина стягивает войска и тяжелую технику к россиским границам. Вторгнуться в Россию готовится.

И Украинских военных показывают. И там в кадр попадает эмблема на рукаве одного из украинских военных и ее на весь кадр увеличивают. А там белая голова на четном фоне. Что за голова уже не видно, потому что нерезко от сильного увеличения. Но что-то круглое не черном фоне.
Балтійські країни розглядають Україну як найбільш цінного партнера НАТО, - міністр оборони Латвії Пабрікс - Цензор.НЕТ 8955
И там российская ведущая такая, ну которая на бобриху похожа. Не на ту, которая Симоньян, та бобров кушает, а эта просто физией на бобриху смахивает. Фамилию ее не помню, помню только, что на вроде на "****". То ли **** беева, то ли Беева ****. Как-то так короче.

И вот эта ведущая, которая на бобриху похожа, она кричит, что вот, это дивизия украинских террористов-сметников, потому что череп на черном у них. А эти украинские военные какие-то штуки вниз с автомобиля спускают. И она кричит, что видите, они минируют, чтобы наши танки подорвались и наши граждане-танкисты погибли.

Единственное чего я не понял, это они что, российскую территорию уже минируют или как? Наверное российскую, потому что откуда в Украине взятся российским танкам.

То есть они уже вторглись в Россию получается? Почему мирвая пресса молчит?
https://www.facebook.com/a.m.shipilov/posts/5501679543235962 Андрей Шипилов
07.04.2021 10:51 Ответить
"террористи-смєтнікі" - це хто такі? які вриваються на территорію невинних громадян і рахують майно?
07.04.2021 10:54 Ответить
Прям жуть! Ща как попрем до Урала!!! А с той стороны как нажмут китайцы! Бедная, бедная расея... одни враги кругом!
07.04.2021 10:58 Ответить
В нату нас все равно не возьмут, так что помогайте лучше шпротами.
07.04.2021 10:53 Ответить
ягеля нет, так что лаптеногии пистуй до своей избушки.
07.04.2021 11:35 Ответить
От правильно бубочка вопрос ребром поставила, ага: "А почему мы еще не в НАТЕ?"
Если бы еще ножной 38-го размера притопнул так сурово, ваще бы уже нас приняли и в НАТО, и в ЕС, и в США.
07.04.2021 10:56 Ответить
он чуть поспешил, не соглашусь с ним. Пока не расплатились за голосование по приколу и не протрезвело общество от прикольной жизни, до того рано говорить о позитивном голосование в отношение Украины в НАТО.
07.04.2021 11:34 Ответить
 
 