Приглашенные представители ОРДЛО начали приводить своих "приглашенных", - "слуга народа" Мережко о переговорах в ТКГ
Сейчас нет конструктивной работы в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Российская Федерация ведет тактику провокаций, блокируя работу ТКГ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По словам представителя Донецка в украинской делегации в ТКГ Дениса Казанского, российская делегация и дальше прячется за спинами подконтрольных представителей ОРДЛО во время заседаний. При этом в последние недели ситуация стала еще менее конструктивной из-за попыток привлечь к переговорам Россией новых и все менее понятных представителей "ДНР" и "ЛНР".
"Представьте себе: идут какие-то международные переговоры, а тут открываются двери, заходят какие-то левые люди, кто-то залазит на стол – вот это все выглядит примерно так", - описывает ситуацию Казанский.
Другой представитель украинской делегации Александр Мережко также подтвердил, что Россия перешла исключительно к тактике провокаций на уровне ТКГ.
"Непонятно, кто эти люди. Я всегда думал, что они часть российской делегации, как приглашенные ею на переговоры, но россияне открещиваются от представителей ОРДЛО. Абсурд в квадрате - эти "приглашенные" начали приводить своих "приглашенных", - сказал Мережко.
Он отметил, что обсуждать какие-то предметные вопросы в ТКГ стало уже совершенно невозможно. Выйти из этой ситуации, по его словам, может помочь переход на более высокий уровень нормандского формата.
теперь там проходной двор а вы губы дуете. сами же его и сделали таковым
нашлись мля "дипломаты из урюпинска"