Приглашенные представители ОРДЛО начали приводить своих "приглашенных", - "слуга народа" Мережко о переговорах в ТКГ

Приглашенные представители ОРДЛО начали приводить своих

Сейчас нет конструктивной работы в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Российская Федерация ведет тактику провокаций, блокируя работу ТКГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам представителя Донецка в украинской делегации в ТКГ Дениса Казанского, российская делегация и дальше прячется за спинами подконтрольных представителей ОРДЛО во время заседаний. При этом в последние недели ситуация стала еще менее конструктивной из-за попыток привлечь к переговорам Россией новых и все менее понятных представителей "ДНР" и "ЛНР".

"Представьте себе: идут какие-то международные переговоры, а тут открываются двери, заходят какие-то левые люди, кто-то залазит на стол – вот это все выглядит примерно так", - описывает ситуацию Казанский.

Также читайте: На довыборах на Донетчине, похоже, побеждает организатор "референдума ДНР" и подозреваемый в коррупции мэр Доброполья Аксенов, - Казанский

Другой представитель украинской делегации Александр Мережко также подтвердил, что Россия перешла исключительно к тактике провокаций на уровне ТКГ.

"Непонятно, кто эти люди. Я всегда думал, что они часть российской делегации, как приглашенные ею на переговоры, но россияне открещиваются от представителей ОРДЛО. Абсурд в квадрате - эти "приглашенные" начали приводить своих "приглашенных", - сказал Мережко.

Он отметил, что обсуждать какие-то предметные вопросы в ТКГ стало уже совершенно невозможно. Выйти из этой ситуации, по его словам, может помочь переход на более высокий уровень нормандского формата.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ополченцы заканчиваются, а обыватели не чувствуют своей ответственности за эту территорию", - террорист Ходаковский о "призыве" гражданских в "армию ДНР/ЛНР". ВИДЕО

россия (96949) Донбасс (26962) Казанский Денис (311) Трехсторонняя контактная группа (842) Мережко Александр (51)
+16
Превращать всё в абсурд и маразм-фишка кацапни.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:37 Ответить
+13
а нехер было ящик пандоры открывать переговорщики сраные
теперь там проходной двор а вы губы дуете. сами же его и сделали таковым
нашлись мля "дипломаты из урюпинска"
показать весь комментарий
07.04.2021 10:44 Ответить
+8
На встречах ТКГ, похоже, неплохо кормят. Вот и лезут из Угольной Швейцарии нежелающие кормить Европу. И с собой тянут родню с кумовьями. В пакеты с собой хавчика уже набирают или еще не охамели настолько?
показать весь комментарий
07.04.2021 10:40 Ответить
Нахер с пляжа
показать весь комментарий
07.04.2021 10:35 Ответить
да ладно.. ничего страшного. Приводят наркоманы своих друганов.. показывают в какие компании их приглашают...гордятся собой...
показать весь комментарий
07.04.2021 10:37 Ответить
Превращать всё в абсурд и маразм-фишка кацапни.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:37 Ответить
На встречах ТКГ, похоже, неплохо кормят. Вот и лезут из Угольной Швейцарии нежелающие кормить Европу. И с собой тянут родню с кумовьями. В пакеты с собой хавчика уже набирают или еще не охамели настолько?
показать весь комментарий
07.04.2021 10:40 Ответить
а нехер было ящик пандоры открывать переговорщики сраные
теперь там проходной двор а вы губы дуете. сами же его и сделали таковым
нашлись мля "дипломаты из урюпинска"
показать весь комментарий
07.04.2021 10:44 Ответить
Ага, вспомните Фокина с Сивохой, а теперь отаке...
показать весь комментарий
07.04.2021 10:48 Ответить
Стрелок прав. Казанского, Гармаша... и др. в контактную группу ввела, как представителей оккупированных территорий, именно Украина. Мудрые почти криком кричали - нельзя этого делать, получим "ответку". Ось тепер і маємо те, що маємо...
показать весь комментарий
07.04.2021 14:47 Ответить
Дождёмся очередного иловайска
показать весь комментарий
07.04.2021 10:45 Ответить
Ну и вы приглашайте наркоманов. Кто ж мешает? С абсурдом борются еще большим абсурдом, например, зеленским. Боритесь и поборите
показать весь комментарий
07.04.2021 10:45 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2021 11:21 Ответить
вот это правильно, только надо приглашать "профессионалов" этого дела, например "театр абсурда "Воробышек" подошел бы всем составом вместе с "Винницкими"
показать весь комментарий
07.04.2021 11:26 Ответить
И даже это выглядит как оправдание. Ребята вы вчера родились, и в школе не учились? Да это все описано с давних времен, тактика действий кацапья не изменилась за последние 350 лет. Если из более свежего, то так же создавалась новороссия и Харьковская Украина в 1919 м.. Заходили войска, назначались какие то левые люди, и начиналось то что мы сейчас наблюдаем. Им пока на дать по рылу, и ногой под зад, ничего путного не будет.
показать весь комментарий
07.04.2021 10:47 Ответить
Так сами же первые всякую шваль подзаборную начали тянуть в эту ТКГ,типа дедушки внучки Маши Фокиной ,"Люси" Арестовича ,хотели обо**аного Сивохо даже притащить туда. Кучма как только прочухал что его хотят посадить за один стол с этими городскими дурачками сразу свалил из этого балагана.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:02 Ответить
дайте им селедки...
показать весь комментарий
07.04.2021 11:05 Ответить
Если без смеха, то это ТГК, в настоящее время- место, где Кравчук и Арестович могут поумничать и раздать интерьвью.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:08 Ответить
И все за наши деньги.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:19 Ответить
были ваши, стали наши
показать весь комментарий
07.04.2021 11:28 Ответить
Сам Казанский и виноват в этом. Когда его и Гармаша пропихивали в ТКГ это делали под соусом того, что они представители Бамбаса. И неужели не было понятно, что это "улица с двухсторонним движением"? И теперь кацапы делают точно также. У них теперь - свои представители бабмаса в ТКГ.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:47 Ответить
Так Казанский и Гармаш граждане Украины, пусть те покажут свои Украинские паспорта, их нет, не говоря уже про уголовные дела за терроризм.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:54 Ответить
Для россии нет никакой проблемы завести людей с паспортами Украины. Там этого добра - навалом (коллаборанты, предатели идейные, просто работники за деньги). Это не важно. Главное - принцип - у нас в ТКГ как бы представители бамбаса. Вот и у них теперь такие же представители. И теперь, кацапы настаивают , чтобы мы вели переговоры именно с ними. Это все началось, когда Зе- чмо стало презедентом и многие бегали с выпучиными глазками и думали , что вот-вот наступит мир, потому что у зезидента, такие свежие подходы к решению сложных проблем. Вот сейчас мы пожинаем результаты. Просто дали еще один рычаг давления на нас
показать весь комментарий
07.04.2021 15:46 Ответить
Ганьба!
показать весь комментарий
07.04.2021 17:55 Ответить
Забить уже на эту ТКГ!...Без Амеров делов не будет! Руссосвиньи совсем распаясались!...
показать весь комментарий
07.04.2021 23:17 Ответить
 
 