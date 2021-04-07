Глава ТКГ Кравчук собирается лично убивать российских оккупантов в случае вторжения РФ: "Оружие почищено. Места в доме пристреляны. Вижу плохо, но метров со 150-ти убью". ВИДЕО
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) и первый президент Леонид Кравчук заявил, что готов вести оборонительные бои на территории своего дома в случае полномасштабного вторжения армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала Украина 24, отвечая на вопросы о готовности личного оружия и о своих действих в случае парашютного десантирования вражеских десантников.
"Оружие почищено и подготовлено... Места в доме пристреляны... Стреляю я хорошо... Буду стрелять до последнего - пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его - сукиного сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью... В прошлом году я был на охоте. Со 150-ти метров, с первого выстрела точно в цель. Никто сначала не поверил", - заявил Кравчук.
*****, что у этого нарида в бошках...
Тупою злобною і недовірливою людиною стати просто а от зберегти Надію Віру і Повагу в цьому дебільному світі можуть тільки сильні люди.
А тепер про Кравчука. Я скажу про одне головне досягнення -НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА. і обне маленьке еле дуже важливе досягнення...Кравчук з легкістю віддав владу - пішов на вибори чере 2 роки президенства.
ЗЫ: Этот кондом - самый большой ***** нарида Украины. Нужен был Чорновил, а выбрали это гуано.
ЗЗЫ. Покеда, ТП. Можешь не отвечать
предлагаешь снять штаны и с поднятыми руками идти сдаваться свинорусам?
так понятно?
а если серьезно,каждый экс президент должен выступить с каким-то аналог. заявлением.
Так что респект Кравчуку!
Украинские потери на фронте обусловлены прежде всего бездарной и трусливой политикой высшего руководства Украины, безнаказанностью обстрелов с вражеской стороны, непродуманными действиями по разминированию линии соприкосновения и отводу войск, а уж никак не "эскалацией вооруженного конфликта".
Что это есть? Это игры политиков.
********** хочет обострением на фронте отвлечь внимание от нарастающего социального и экономического кризиса.
эрэфия хочет заставить шмарклю быстрее реализовать "нормандские договоренности" и сбросить финансирование и проблемы дЫр ДНР/ЛНР на Украину.
США указывает своим союзникам, что "враг у ворот"
Наша реальность намного страшнее.
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумашедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов.
И вот это действительно страшно...
А на самом деле профессиональные высоко мотивированные саботажники.
Ссорят Украину с Америкой, Канадой, со всеми, кто может быть нам полезен.
Повышают налоги и тарифы, сужая возможности заработка.
Продуманная политика обескровливания, типичная для этники тех, кто сидит на Банковой.
Такими методами они уже развалили не одно государство.
Посмотрите на его корешей: Медведчук, Кучма, регионалы.
Какая тут может быть УПА ?
С боевой кравчучкой.
"Захисник України", якому ближчі Медведчук та Ахметов.
https://ua24ua.net/putin-hotel-bi-no-ne-moget-pozvolit-sebe-roskosh-bolshoy-voyni-sotsiolog-i-politolog-igor-eydman/ Путин хотел бы, но не может позволить себе «роскошь большой войны» - социолог и политолог Игорь Эйдман