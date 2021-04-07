Глава ТКГ Кравчук собирается лично убивать российских оккупантов в случае вторжения РФ: "Оружие почищено. Места в доме пристреляны. Вижу плохо, но метров со 150-ти убью". ВИДЕО

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) и первый президент Леонид Кравчук заявил, что готов вести оборонительные бои на территории своего дома в случае полномасштабного вторжения армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала Украина 24, отвечая на вопросы о готовности личного оружия и о своих действих в случае парашютного десантирования вражеских десантников.

"Оружие почищено и подготовлено... Места в доме пристреляны... Стреляю я хорошо... Буду стрелять до последнего - пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его - сукиного сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью... В прошлом году я был на охоте. Со 150-ти метров, с первого выстрела точно в цель. Никто сначала не поверил", - заявил Кравчук.

