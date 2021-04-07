РУС
46 840 378

Глава ТКГ Кравчук собирается лично убивать российских оккупантов в случае вторжения РФ: "Оружие почищено. Места в доме пристреляны. Вижу плохо, но метров со 150-ти убью". ВИДЕО

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) и первый президент Леонид Кравчук заявил, что готов вести оборонительные бои на территории своего дома в случае полномасштабного вторжения армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала Украина 24, отвечая на вопросы о готовности личного оружия и о своих действих в случае парашютного десантирования вражеских десантников.

"Оружие почищено и подготовлено... Места в доме пристреляны... Стреляю я хорошо... Буду стрелять до последнего - пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его - сукиного сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью... В прошлом году я был на охоте. Со 150-ти метров, с первого выстрела точно в цель. Никто сначала не поверил", - заявил Кравчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США - єдина країна, яка може вимагати від РФ виконувати міжнародні норми, - Кравчук

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) россия (96963)
Топ комментарии
+82
Кто этот мощный старик? Не узнаю.
07.04.2021 10:47 Ответить
+37
Невже це той старік, який 10 років тому був у одній партії з мертвечуком і Шуфричем?
07.04.2021 10:59 Ответить
+31
Одно радует,теперь зесрань получит по полной ,от войны под командованием "рассмеши комика",за свой зевыбор...мрази тупые,а не люди
07.04.2021 10:48 Ответить
Страница 4 из 4
В принципе человек прошедший буквально все имеет право на такое мнение я понимаю все против но после когда его мокнули в реальность можно понять хотя могут быть и варианты
07.04.2021 20:40 Ответить
Какие варианты, если в Ахметове и Медведчуке Кравчук врагов не видит ?
07.04.2021 20:49 Ответить
в данном случае дедушка увидел врага его мозг еще не дошел до более сложной информации
показать весь комментарий
Макарич, щас би тобі в руку ядрьону гранату... Типїм би... Мдаааа.
показать весь комментарий
У старого дурачка - коммуниста ,под подушкой ствол,а под матрасом красный флаг и хлеб-соль.
показать весь комментарий
А Вы собираетесь кацапню путенскую мочить? Надо, чтобы они захлебнунись в своей вонючей кровище...
показать весь комментарий
Тебя ждём на передке,говорят Санёк подтянется и сразу начнём.
показать весь комментарий
Все. Писта кацапам.
показать весь комментарий
Вот реально, хоть один из кравчукодрочеров реально верит, что этот старый коммуняка при нападении мордора пойдет воевать??? Вы реально оторваны от жизни или просто больные на голову? Этот старый хрен, затащивший в ТКГ такого же маразматика Фокина, будет воевать против Мордора? Он, а не десятки тысяч ветеранов российско-украинской войны???
*****, что у этого нарида в бошках...
07.04.2021 21:53 Ответить
Фокина в ТКГ затащила шлюшка Ермака(это ее дед)
показать весь комментарий
Надія....а ще Віра ..і проста Повага яких в тебе не залишилось а можей не було....
Тупою злобною і недовірливою людиною стати просто а от зберегти Надію Віру і Повагу в цьому дебільному світі можуть тільки сильні люди.
08.04.2021 08:27 Ответить
Еще раз вопрошаю - к кому??? Чем этот старый коммуняка знаменателен? Найди хоть одно его достижение на посту Президента Украины???
показать весь комментарий
"Вопрошают" піддані та холопи ...А ти мабуть запитушь? Тоді так. Ти кацап чи Українець? Чому державну мову не використовуєш?????

А тепер про Кравчука. Я скажу про одне головне досягнення -НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА. і обне маленьке еле дуже важливе досягнення...Кравчук з легкістю віддав владу - пішов на вибори чере 2 роки президенства.
показать весь комментарий
І трете маленьке але важливе...він готовий захишати Україну від ворогів не ..хай не на передовій вік то вже такий але він до цього прийшов сам... А ти ні.))))
показать весь комментарий
Ты - обыкновенная ТП, судя по предыдущим своим высерам. Что ты обо мне знаешь, чтоб ляпать? Нехрена. Ты жила при этом пердуне? Или только читала? Я при его "президентстве" свою офицерскую карьеру в ЗСУ начинал. Так вот, если кратко - это была жопа. Но тебе не понять, поскольку ты ТП.

ЗЫ: Этот кондом - самый большой ***** нарида Украины. Нужен был Чорновил, а выбрали это гуано.
ЗЗЫ. Покеда, ТП. Можешь не отвечать
08.04.2021 13:37 Ответить
Огонь!!!....лучше бы организовал батальоны самообороны если может держать пистолет
показать весь комментарий
рякзакн посадить за створення незаконних збройних формувань
показать весь комментарий
дебил
показать весь комментарий
а шо он не так сказал?
показать весь комментарий
Старый живет в иллюзорном мире . В случае войны будет все точно так как описал Аркадий Бабченко--сразу удар по стратегическим объектам . выводится из строя все коммуникации . транспорт. энергетика . добиваются арсеналы зброи . штабы . .......и никакого десанта на бедного деда Макарыча напускать не станет . много чести . Почитайте Бабченка --все чувак толково и логично обрисовал и по другому не возможно . Росссия в Сириии не зря "тренировалась " и в окопах и блок-постах травку не курила .
показать весь комментарий
Звідки ти знаєш, що росія в Сирії "курила"? Може. сам там був, а тепер бамбиш Макарича.
показать весь комментарий
тренувалась, бояру бухать
показать весь комментарий
https://censor.net/ru/user/481334, адепт секты "все пропало"?

предлагаешь снять штаны и с поднятыми руками идти сдаваться свинорусам?
показать весь комментарий
задача Украины предотвратить нанести ********** удар по стратегическим обьектам и США нам в етом помогут!
так понятно?
показать весь комментарий
Можно в Чернобыле открыть цех по изготовлению грязных бомб, а потом беспилотниками ....
показать весь комментарий
Всьо, хана кацапам...
показать весь комментарий
ворошиловский стрелок))
а если серьезно,каждый экс президент должен выступить с каким-то аналог. заявлением.
Так что респект Кравчуку!
показать весь комментарий
Кравчук всю жизнь с москалями дело имел и только сейчас понял что хороший москаль-это мертвый москаль? Лучше поздно чем никогда.
показать весь комментарий
Будєм всіх бамбіть .

Будєм всіх бамбіть .
показать весь комментарий
Да здравсвтует мир во всем мире
https://www.youtube.com/watch?v=513kvQP_HMo
показать весь комментарий
Старий брехливий хитрий блазень
показать весь комментарий
Проблема Кравчука в том, что он готов защищать порог своего дома, а не Украину.
показать весь комментарий
Все дома Украины в совокупности и есть Украина. Если каждый будет так защищать, то Украина защищена.
показать весь комментарий
Кравчук только языком готов что-то защищать. А чуть что - он уже в самолёте.
показать весь комментарий
Ви мабуть молодший зі своїм кольтом захищати Україну, і вам не 85 років, щоб захищати поріг свого дому.
показать весь комментарий
А ви чим захищаєте Україну? Однією з дірок ?
(Мається на увазі рот)
показать весь комментарий
https://censor.net/ru/user/50367,кацапсина,брысь под лавку и не гавкать!
показать весь комментарий
Никакой реальной эскалации нет.
Украинские потери на фронте обусловлены прежде всего бездарной и трусливой политикой высшего руководства Украины, безнаказанностью обстрелов с вражеской стороны, непродуманными действиями по разминированию линии соприкосновения и отводу войск, а уж никак не "эскалацией вооруженного конфликта".
Что это есть? Это игры политиков.
********** хочет обострением на фронте отвлечь внимание от нарастающего социального и экономического кризиса.
эрэфия хочет заставить шмарклю быстрее реализовать "нормандские договоренности" и сбросить финансирование и проблемы дЫр ДНР/ЛНР на Украину.
США указывает своим союзникам, что "враг у ворот"
Наша реальность намного страшнее.
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумашедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов.
И вот это действительно страшно...
показать весь комментарий
Они только косят под дилетантов.
А на самом деле профессиональные высоко мотивированные саботажники.
Ссорят Украину с Америкой, Канадой, со всеми, кто может быть нам полезен.
Повышают налоги и тарифы, сужая возможности заработка.
Продуманная политика обескровливания, типичная для этники тех, кто сидит на Банковой.
Такими методами они уже развалили не одно государство.
показать весь комментарий
100%%%%%
показать весь комментарий
А между прочим, никто из дописувачiв не заметил что когда он был мальчиком и даже юношей, Украинская Повстанческая Армия до сих пор была активной там, откуда он родом. Мог бы служить у них хотя бы курьером, но нет, предпочёл карьеру в КПСС. Хорошо если сейчас готов исправить плохой жизненный выбор, посмотрим.
показать весь комментарий
Посмотрите на его семью. На жену. На детей. Они похожи на украинцев ?
Посмотрите на его корешей: Медведчук, Кучма, регионалы.
Какая тут может быть УПА ?
показать весь комментарий
кацапам треба починати боятись, бо Кравчук вже раз допоміг розвалити сраний СеРсЕрсЕр, то "может і пАвтАріть", як москалі ******* казати....
показать весь комментарий
А набіглося тут дужжжжжжжжжжжжже розумних ботів...а що сказало ваше,юне ПЕРДЛО?????
показать весь комментарий
Гитлер на нападал на СССР,потому что у него было танков и самолетов в 8 раз больше чем в Германии на 22 июня...
показать весь комментарий
Пошукайте,що сказав кучма:зрадник і мародер-підписав будапештський меморандум,залишив росіянський чорноморський флот,,здав надра кремлівській мафі (і не тільки видав дочку за роспінчука)ї і зараз і не муркає !!!!!!
показать весь комментарий
Глава ТКГ Кравчук збирається особисто вбивати російських окупантів в разі вторгнення РФ: "Зброя почищена. Місця в будинку пристріляні. Бачу погано, але метрів зі 150-ти вб'ю"
показать весь комментарий
Що вам до його єврейського зятя? Рашисти на порозі, а ви вишукуєте, що сказав колись кучма. Дбайте краще про запас ліків і сушіть сухарі. А зрадники сидять на банковій, при чому тут кучма.
показать весь комментарий
Кучма построил Олигархат за 2 каденции свои и быдло Мавзолейное он лично запустил в Украину особенно в экономике,все эти миллиапрдеры Новинские, Могилевичи и прочая шушера пришли именно при кучме
показать весь комментарий
Кучма був кращим із чотирьох перших президентів. Може, й не його вина, що в його сім'ю прийшов єврей, і за собою притягнув ціле єврейське кодло в українську економіку.
показать весь комментарий
Кучма сам єврей - навіщо тут критися ? І жінка. І донька. І позашлюбний син Ринат Ахметов.
показать весь комментарий
Макарыч Астанавитесь...,ужэе Байден просит : Украина не должна нападать на Украину,с целью украинизации Украины это фОшЫзма плешивое чучело Мавзолея,то таке...ИХТАМНЕТ короче
показать весь комментарий
Я ні хєра не вишукую...але так безбожно перти на поважну людину-перебор.Невже тобі ,це не зрозуміло іііііііііііі суши і далі сухарі.
показать весь комментарий
Якщо не розумієш мого сарказму з приводу Кравчука та Кучми,то на що пишеш мені?
показать весь комментарий
Це була відповідь стецьків...чому приліпилося до Вас...
показать весь комментарий
Розумію дякую
показать весь комментарий
Я теж за те, щоб не перти на поважну людину, але я, на відміну від вас, при цьому не пру на іншу поважну людину.
показать весь комментарий
Сухари будут сушить в Мавзолее Путлерской банды, не воров убийц и жуликов
показать весь комментарий
... Байден животворящий ... (с)
показать весь комментарий
Глава ТКГ Кравчук збирається особисто вбивати російських окупантів в разі вторгнення РФ: "Зброя почищена. Місця в будинку пристріляні. Бачу погано, але метрів зі 150-ти вб'ю"
показать весь комментарий
Макарович ушел в отставку досрочно с поста президента,по требованию бастующих данецких шахтеров 19 июля 1994 года
показать весь комментарий
Глава ТКГ Кравчук збирається особисто вбивати російських окупантів в разі вторгнення РФ: "Зброя почищена. Місця в будинку пристріляні. Бачу погано, але метрів зі 150-ти вб'ю"
показать весь комментарий
Будапештский меморандум был подписан в декабре 1994 года Кучмой...
показать весь комментарий
Россия подписала и подтёрлась.
показать весь комментарий
https://youtu.be/LfUKujGmR7U
показать весь комментарий
Блин, главное шоб он не перестрелял свою охрану, раз плохо видит... Она ж за госурственный и мой счет!
показать весь комментарий
Ну если Макарыч так настроен, то будет кому, в случае вторжения, забросить "грязную" бомбу в ************. Чем не ядерное оружие. А там ещё на пути ***** украинские ядерные электростанции, а тут война, одной озабоченностью Запад не отделается, подписали меморандум, теперь нада подписка по настоящему.
показать весь комментарий
Макарыч хоть раз был в блиндаже на передке ?
С боевой кравчучкой.
показать весь комментарий
А ти був? Чи тільки гоноришся на діда як гопник??? Може вже хватить..чи ще шефи не дали вказівку? Клоун.
показать весь комментарий
Кравчук там не був. Гидує. А тут он як розійшовся.
показать весь комментарий
Він не був, але багато хто були і є.
показать весь комментарий
Отож б й воно. Кравчук ГИДУЄ, а міг би хоч грошима підсобити тим, хто на передку.
"Захисник України", якому ближчі Медведчук та Ахметов.
показать весь комментарий
Глава ТКГ Кравчук збирається особисто вбивати російських окупантів в разі вторгнення РФ: "Зброя почищена. Місця в будинку пристріляні. Бачу погано, але метрів зі 150-ти вб'ю"
показать весь комментарий
Ну если всё так серьезно и хотят кремляди войны, сейчас быстро восстанавливаем ядерный паритет, Рада принимает закон о приравнивании "грязной" бомбы к традиционному ядерному оружию, " какая разница" чем людей уничтожать и принимаем закон о применении "грязной" бомбы при нападении. Быстро снаряжаем носители ядерными припасами и пускай только ***** сунется. Результат отсутствие сотен тысяч жертв от возможного вторжения и войны с непонятным концом. Всё Мир. ***** обосранное идёт лесом.
показать весь комментарий
Путин жаждет сделать Украину или вассалом России, как Беларусь, или расколоть ее, чтобы затем присоединить к себе значительную его часть.

https://ua24ua.net/putin-hotel-bi-no-ne-moget-pozvolit-sebe-roskosh-bolshoy-voyni-sotsiolog-i-politolog-igor-eydman/ Путин хотел бы, но не может позволить себе «роскошь большой войны» - социолог и политолог Игорь Эйдман
показать весь комментарий
Страница 4 из 4
 
 