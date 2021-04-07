РУС
В Украине могут создать финансовый суд: сейчас это обсуждается с МВФ, - глава НБУ Шевченко

Создание специализированного финансового суда для защиты прав кредиторов значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной, сказал глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

"В прошлом году мы начали дискуссию о финансовом суде. Это тоже вне мандата НБУ. Но мы начали эту дискуссию, мы ее сейчас обсуждаем с МВФ, с профсредой. С нашей точки зрения, создание такого специализированного суда значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Согласно мнению главы НБУ, такой суд должен охватывать три вопроса: взаимоотношения кредитор/заемщик, инвестор/объект инвестиции и вопросы доступа к банковской тайне.

Он отметил, что отбор судей в такой суд должен производиться прозрачно, а для обеспечения максимального доверия, с участием и представителей международного сообщества.

Шевченко добавил, что НБУ выступает стороной во многих судебных разбирательствах, в частности, наибольшее количество разбирательств (около 100) связано с ПриватБанком и его бывшими владельцами. Также регулятор участвует в судах, связанных с выводом банков с рынка и судах и в тех, где с НБУ хотят взыскать деньги сотрудники Нацбанка.

+5
Як вже задовбали ціма судами. В Україні насправді треба створити - ОДИН Чесний СУД, куди набрати чесних суддів із-за кордону)))
07.04.2021 10:57 Ответить
+4
Антикоррупционного-уже не хватает?
07.04.2021 10:58 Ответить
+3
Думаю что все суды нужно временно отменить и создать ТРИБУНАЛ .
07.04.2021 11:09 Ответить
Всё для людей
07.04.2021 10:55 Ответить
Своевременное решение. Надо же что то и создавать.
07.04.2021 10:56 Ответить
Туда надо назначить руководителем кого-то из мажоров. Ну хотя-бы сына Авакяна.
07.04.2021 11:56 Ответить
В Украине ,даже,могут назначить председателем этого суда откровенного мерзавца,как назначили такового,главой НБУ! Например-Коломойского в председатели!
07.04.2021 10:57 Ответить
А Дубинский разве будет слабО ?
07.04.2021 11:55 Ответить
Як вже задовбали ціма судами. В Україні насправді треба створити - ОДИН Чесний СУД, куди набрати чесних суддів із-за кордону)))
07.04.2021 10:57 Ответить
Так уже сделали в Казахстане.
07.04.2021 11:54 Ответить
то і нам треба, і назвати обов*язково треба "Чесний Суд" ))
07.04.2021 12:15 Ответить
Антикоррупционного-уже не хватает?
07.04.2021 10:58 Ответить
даю гарантию что суд который рассматривает финансовые дела будет самым честным судом!
07.04.2021 10:59 Ответить
МВФ будет против. Они хотят проверку(международную) фонда борьбы с вирусом. Судов они не хотят
07.04.2021 11:02 Ответить
Думаю что все суды нужно временно отменить и создать ТРИБУНАЛ .
07.04.2021 11:09 Ответить
"Кирил Шевченко. Зеленський визначився з новим головою НБУ"

В Україні можуть створити фінансовий суд: нині це обговорюється з МВФ, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2221

https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
"Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада."
07.04.2021 11:12 Ответить
То есть МВФ не интересно куда из бюджета исчезают десятки миллиардов, не интересна коррупция, не интересны схематозы на границе, как наживаются на государстве оллигархи ))) МВФ беспокоится о банках и нехороших заемщиках физ лицах ))
07.04.2021 11:22 Ответить
Перестаньте, курвы, "кровати передвигать".
Верните уголовный Кодекс 1962 года, не испытывайте свою судьбу ...
07.04.2021 11:43 Ответить
Ещё один миллиард гривен вон из бюджета страны. Надо такой создать для Израиля, но чтобы им зарплата была из бюджета Украины. Примерно как пенсии для пенсионеров Израиля выехавшим из Украины.
07.04.2021 11:51 Ответить
 
 