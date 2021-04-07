В Украине могут создать финансовый суд: сейчас это обсуждается с МВФ, - глава НБУ Шевченко

Создание специализированного финансового суда для защиты прав кредиторов значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной, сказал глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

"В прошлом году мы начали дискуссию о финансовом суде. Это тоже вне мандата НБУ. Но мы начали эту дискуссию, мы ее сейчас обсуждаем с МВФ, с профсредой. С нашей точки зрения, создание такого специализированного суда значительно улучшит ситуацию с платежной дисциплиной", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Согласно мнению главы НБУ, такой суд должен охватывать три вопроса: взаимоотношения кредитор/заемщик, инвестор/объект инвестиции и вопросы доступа к банковской тайне.

Он отметил, что отбор судей в такой суд должен производиться прозрачно, а для обеспечения максимального доверия, с участием и представителей международного сообщества.

Шевченко добавил, что НБУ выступает стороной во многих судебных разбирательствах, в частности, наибольшее количество разбирательств (около 100) связано с ПриватБанком и его бывшими владельцами. Также регулятор участвует в судах, связанных с выводом банков с рынка и судах и в тех, где с НБУ хотят взыскать деньги сотрудники Нацбанка.