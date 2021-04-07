РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5770 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 904 6

Российские наемники оборудуют позиции и распространяют фейки с целью дискредитации ВСУ, - СЦКК

Российские наемники оборудуют позиции и распространяют фейки с целью дискредитации ВСУ, - СЦКК

В течение суток боевики незаконных вооруженных формирований увеличили количество огневых провокаций вдоль всей линии разграничения, а также продолжали тиражировать ложную информацию с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины накануне внеочередного заседания ТКГ, инициированного украинской стороной. В частности тиражируются фейки относительно нарушений вокруг насосной станции в населенном пункте Василевка.

О нарушениях со стороны боевиков сообщает украинская сторона СЦКК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В очередной раз отмечены факты глушения БПЛА СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия станциями РЭБ типа "Житель", применяемыми оккупантами из Донецка и Ясиноватой. Целью препятствования деятельности Миссии является сокрытие незаконными вооруженными формированиями фактов перемещения тяжелой техники и запрещенного вооружения", - подчеркивают в СЦКК.

Также фиксируется проведение вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками работ по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций.

"В частности, 6 апреля наблюдатели подразделений Вооруженных Сил Украины трижды фиксировали проведение инженерных работ вблизи Мариуполя. О фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно уведомила СММ ОБСЕ", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ не причастны к гибели ребенка в оккупированном н.п.Александровское. СЦКК просит ОБСЕ установить истину, - украинская делегация в ТКГ

Автор: 

СЦКК (725) фейк (692) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А мы все оправдываемся...
показать весь комментарий
07.04.2021 10:57 Ответить
А от нашего "величайшего" уклониста мы хоть слово о погибших услышим? Или опять сделает вид, что ничего и не было?
показать весь комментарий
07.04.2021 10:58 Ответить
Нас 40 млн!!!!! Пусть 20 % ватников, пусть 30 % у которых все хорошо ! Остальные могут через соц сети обрабатывать россиян и рассказывать им правду!!!
Можно попробовать противостоять российской пропаганде внутри россии!!!
Но это должно быть скоординировано нашими властями- не хаотично !!! НУЖЕН ПЛАН!!!!
показать весь комментарий
07.04.2021 11:07 Ответить
Рассказывай, они уже слушают...
Російські найманці облаштовують позиції і поширюють фейки з метою дискредитації ЗСУ, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5496
показать весь комментарий
07.04.2021 11:22 Ответить
"обустройству новых оборонительных позиций" - в местах, откуда ушли ВСУ по дурной зеленой затее с "разграничением и отводом"?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:04 Ответить
 
 