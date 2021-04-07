Российские наемники оборудуют позиции и распространяют фейки с целью дискредитации ВСУ, - СЦКК

В течение суток боевики незаконных вооруженных формирований увеличили количество огневых провокаций вдоль всей линии разграничения, а также продолжали тиражировать ложную информацию с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины накануне внеочередного заседания ТКГ, инициированного украинской стороной. В частности тиражируются фейки относительно нарушений вокруг насосной станции в населенном пункте Василевка.

О нарушениях со стороны боевиков сообщает украинская сторона СЦКК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В очередной раз отмечены факты глушения БПЛА СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия станциями РЭБ типа "Житель", применяемыми оккупантами из Донецка и Ясиноватой. Целью препятствования деятельности Миссии является сокрытие незаконными вооруженными формированиями фактов перемещения тяжелой техники и запрещенного вооружения", - подчеркивают в СЦКК.

Также фиксируется проведение вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками работ по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций.

"В частности, 6 апреля наблюдатели подразделений Вооруженных Сил Украины трижды фиксировали проведение инженерных работ вблизи Мариуполя. О фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно уведомила СММ ОБСЕ", - следует из сообщения.

