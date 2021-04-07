При строительстве Киевской обходной дороги высадят по новому дереву вместо каждого срубленного, - "Укравтодор"

Строительство одного из участков Киевской обходной дороги не повлияет на общий баланс зеленых насаждений в области - вместо каждого срубленного дерева будет высажено новое.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

Ранее Украинская природоохранная группа (UNCG) опубликовала сообщение с заявлением о том, что строительство одного из участков Киевской обходной дороги уничтожит 40 гектаров леса. Такие выводы UNCG были сделаны на основании визуализации строительства КОД на участке между дорогами М-07 Киев - Ковель и М-06 Киев - Чоп

"Действительно, этот участок проходит через два лесных массива - Киевского и Клавдиевского лесхозов. Сейчас участок как раз на этапе проектирования. Отметим, что независимо от окончательного варианта проекта, он обязательно будет предусматривать компенсационную высадку деревьев", - говорится в сообщении.

Летом 2020 года "Укравтодор" заказал проектирование первых участков. Предполагается, что это будет маршрут-полукольцо вокруг Киева, который будет начинаться от дороги М-07 Киев - Ковель и через дороги М-05 Киев - Одесса, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков - Должанский, обход города Бровары будет выводить к дороге М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи. Общая протяженность этого участка составит почти 150 км.

"Сейчас 2 участка проектируются, на еще 2 - объявлен тендер. Первые проекты будут готовы летом, после чего и начнется строительство. В наших планах, при наличии стабильного финансирования, завершить строительство КОД уже через 4-5 лет. Это поможет разгрузить столицу от транспорта, и дать возможность транзитным автомобилям комфортно передвигаться по стране", - добавили в "Укравтодоре".

Как сообщалось, заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках программы Президента "Большая стройка" планируется восстановить до конца 2023 всю сеть общегосударственных дорог (трасс между городами), за которую отвечает Укравтодор - это больше 20 тыс. километров.

