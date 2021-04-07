РУС
Новости
При строительстве Киевской обходной дороги высадят по новому дереву вместо каждого срубленного, - "Укравтодор"

Строительство одного из участков Киевской обходной дороги не повлияет на общий баланс зеленых насаждений в области - вместо каждого срубленного дерева будет высажено новое.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

Ранее Украинская природоохранная группа (UNCG) опубликовала сообщение с заявлением о том, что строительство одного из участков Киевской обходной дороги уничтожит 40 гектаров леса.  Такие выводы UNCG были сделаны на основании визуализации строительства КОД на участке между дорогами М-07 Киев - Ковель и М-06 Киев - Чоп

"Действительно, этот участок проходит через два лесных массива - Киевского и Клавдиевского лесхозов. Сейчас участок как раз на этапе проектирования. Отметим, что независимо от окончательного варианта проекта, он обязательно будет предусматривать компенсационную высадку деревьев", - говорится в сообщении.

Летом 2020 года "Укравтодор" заказал проектирование первых участков. Предполагается, что это будет маршрут-полукольцо вокруг Киева, который будет начинаться от дороги М-07 Киев - Ковель и через дороги М-05 Киев - Одесса, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков - Должанский, обход города Бровары будет выводить к дороге М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи. Общая протяженность этого участка составит почти 150 км.

"Сейчас 2 участка проектируются, на еще 2 - объявлен тендер. Первые проекты будут готовы летом, после чего и начнется строительство. В наших планах, при наличии стабильного финансирования, завершить строительство КОД уже через 4-5 лет. Это поможет разгрузить столицу от транспорта, и дать возможность транзитным автомобилям комфортно передвигаться по стране", - добавили в "Укравтодоре".

Как сообщалось, заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках программы Президента "Большая стройка" планируется восстановить до конца 2023 всю сеть общегосударственных дорог (трасс между городами), за которую отвечает Укравтодор - это больше 20 тыс. километров.

Читайте: Объездную дорогу вокруг Харькова начали ремонтировать и расширять, - Укравтодор

Киевская область (4295) Укравтодор (663) Большая стройка (728)
Топ комментарии
+6
Як на Хрещатику.
Пам'ятаєте, як було?
При строительстве Киевской обходной дороги высадят по новому дереву вместо каждого срубленного, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2132
07.04.2021 11:18 Ответить
+5
срубят пышные деревья возрастом по 30-50 лет, а высадят "прутик" - который сломается от севшего на него горобця...
07.04.2021 11:07 Ответить
+3
А по два взамен одного посадить слабо?
07.04.2021 11:09 Ответить
а к осени засохнут 100%
07.04.2021 11:57 Ответить
п.с. раз уж собрадись "высаживаьт".. то зачем вырубывать старые? ПЕРЕСАДИТЕ их...
07.04.2021 11:08 Ответить
У меня предложение, вместо срубленого дерева сажать не одно дерево, а чиновника Укравтодора.
07.04.2021 11:10 Ответить
Встречное предложение...сажать дерево и чиновника...
07.04.2021 11:12 Ответить
Чиновник автодора- мальчик на побегушках. Там же написали-"Куратор великого крадiвництва Кирило Тiмошенко, зам главы охвиса Прызидента"
07.04.2021 11:26 Ответить
Було б сказано.
07.04.2021 11:11 Ответить
Стало.
При строительстве Киевской обходной дороги высадят по новому дереву вместо каждого срубленного, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 3692
07.04.2021 11:18 Ответить
имхо, Немного некорректное сравнение: ряд каштанов (на верхнем фото) жив и и сейчас (на нижнем фото он -- за спиной фотографа). А вот для чего сопливыми туями (внизу) заменять молодые деревья (вверху -- видны перед каштанами) -- это вопрос.
07.04.2021 11:40 Ответить
высадите по 3, не жлобитесь
07.04.2021 11:18 Ответить
О! Новые миллиардеры, "заработавшие" на "Великому крадівництві", будут участвовать в шоу- "украл миллион, посади дерево"!
07.04.2021 11:21 Ответить
По дороге только ходить будут?
07.04.2021 11:28 Ответить
#просто_так
https://findthisplace.d3.ru/remontnye-raboty-v-kanade-2137122/ Ремонтные работы в Канаде

При строительстве Киевской обходной дороги высадят по новому дереву вместо каждого срубленного, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 284

Ствол дерева защищён от повреждений, все корни сохранены.
07.04.2021 11:36 Ответить
Любой каприз за деньги налогоплательщиков...
07.04.2021 12:18 Ответить
укравтодор срубил миллионы тополей вдоль дорог и не посадил ни одного))) а на тополе заработали
07.04.2021 13:24 Ответить
 
 