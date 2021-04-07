РУС
Тупицкий не явился в суд из-за болезни матери. Заседание по избранию ему меры пресечения перенесено на 15 апреля

Печерский районный суд Киева отложил до 15 апреля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому из-за его неявки на заседание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ходе судебного заседания в среду адвокаты Тупицкого сообщили, что он выехал за пределы Киева в связи с болезнью его матери. Учитывая уважительную причину неявки подозреваемого, суд отложил рассмотрение ходатайства до 10.00 15 апреля.

Ранее суд уже откладывал заседание по избранию Тупицкому меры пресечения из-за его неявки в судебное заседание.

Читайте также: Тупицкий не явился в суд - заседание по избранию ему меры пресечения перенесено на 7 апреля

Как сообщалось, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда.

29 марта стало известно, что Конституционный суд Украины планирует собраться 12 апреля на специальное пленарное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос увольнения с должностей судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина в связи с президентским указом.

Ранее, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.

29 марта Тупицкий и Касминин обжаловали свое увольнение в Верховном Суде.

Топ комментарии
+14
А чё, так можно было? (С)
показать весь комментарий
07.04.2021 11:09 Ответить
+7
Разнервничалась мать-старушка. Сухари сушит да носки вяжет сыну-арестанту...
Не печалься, мать! В этой старне твоему сыну-ворюге и коррупционеру ничего, кроме клетчатого одеялка, не грозит!
показать весь комментарий
07.04.2021 11:09 Ответить
+7
Короче, мамка не пустила.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:10 Ответить
РеХвормы-рулят.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:08 Ответить
Разнервничалась мать-старушка. Сухари сушит да носки вяжет сыну-арестанту...
Не печалься, мать! В этой старне твоему сыну-ворюге и коррупционеру ничего, кроме клетчатого одеялка, не грозит!
показать весь комментарий
07.04.2021 11:09 Ответить
Журавли над лагерем -
В сердце острый клин.
Журавли над лагерем -
Ангелы земли.

ИЛИ
Ну когда же все от жизни заберу я -
Все ворую, да ворую, да ворую.
Ах, воровать - не наживать,
Поворуешь и опять
Завтра снова, завтра снова начинать.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:18 Ответить
Какая осень в лагерях
Кидает листья на запретку,
А я кричу, кричу шнырям:
"Пускай лежат ещё недельку!"
Метлою осень не прогнать
Она пришла не в наказанье
Нам эта осень словно мать
С ней краткосрочное свиданье.

(исполняется сидя на кортах, с чётками и бутылкой жигуля. После выпивания содержимого бутылка используется в качестве ректальной табуретки...)
показать весь комментарий
07.04.2021 11:29 Ответить
Нє-а, в Бутирку його точно не етапують, і навіть не в Ростов
показать весь комментарий
07.04.2021 11:34 Ответить
А чё, так можно было? (С)
показать весь комментарий
07.04.2021 11:09 Ответить
Короче, мамка не пустила.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:10 Ответить
Какой, однако, любящий сынок этот Тупицкий...
А вообще, он прекрасно знает систему, так что, голыми руками его не взять.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:11 Ответить
Поэтому и нужны руки в ежовых рукавицах.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:22 Ответить
Кому нужны?
Народу, который выбрал наманикюренные руки семита клоуна-недоучки вместо рук бизнесмена-патриота с блестящим дипломатическим образованием?!
Да вы шутите!
показать весь комментарий
07.04.2021 11:49 Ответить
Это у нас уже стало нормой.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:14 Ответить
Мама заболела, дедушка в реанимации, жена рожает десятого, любовница попала в ДДП - причин не явиться предостаточно в его обойме. Будет, чувырло, выжидать и тянуть время - пока не дело не заглохнет.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:14 Ответить
...у хомяков течка, черепаху пропоносило, змея подавилась...
(список можно расширять)
показать весь комментарий
07.04.2021 11:33 Ответить
15-го у него будет понос
показать весь комментарий
07.04.2021 11:14 Ответить
Или золотуха. Главное справочку от личного доктора получить.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:23 Ответить
ему на слово верят, судя по всему
показать весь комментарий
07.04.2021 16:43 Ответить
Мама любіт скорость болєть?
показать весь комментарий
07.04.2021 11:14 Ответить
У пана Тупицкого уж ооочень много родственников. И они все такие болезненные.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:17 Ответить
этот урод считает что ему поверят? а кстати - смешно было бы если бы мултимиллионерша окочурилась - жалобно скулил бы шо типо - че вы меня гоняете, у меня горе - как теперь на 50млн. имущества отписать взад с усопшей?
показать весь комментарий
07.04.2021 11:17 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2021 11:18 Ответить
Кстати сегодня читал где то статью что НАБУ сделало обыск в помещении "ВОЛЧЬЕГО" ОАСК и изъяли из сейфов 3,7 миллиона долларов,около 150 000 евро ,десятки тысяч гривен и даже фунты и шекели. Не в каждом банке увидите столько бабла а в суде пожалуйста. Абсолютно не понятно зачем народ им ещё и зарплаты как арабским шейхам платит!?
показать весь комментарий
07.04.2021 11:31 Ответить
Як видно, найкраще бути чесним суддею. Найспокійніше. Бо навіть бандюки і блатні не чвюіпають, поважаю и таку позицію. Але зате така позиція не дохідна. Потрібно розуміти, взявши один раз хабар за не справедливе рішення суддя вже ніколи не матиме споклюою, навіть проживаючи у комфортних умовах. І може статися, що навіть маючи багато грошей він не зможе купити звичайне побачення з помираючою матір'ю. Чи вартує воно того?
показать весь комментарий
07.04.2021 11:20 Ответить
А Антоненко, Стерненко, ... в тюрьме, венедиктова, ермак, татаров, ... зельц при должностях, просто напоминаю.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:22 Ответить
Во цирк так цирк!! С одним чёртом вся правохранительная и силовая система ничего сделать не может. Правда есть ещё один "волчара" ,тоже судья, которого все мусора не могут уже полгода в суд загнать. Может надо народу Украины помочь "родной" полиции организовать "охоту на волков"?
показать весь комментарий
07.04.2021 11:23 Ответить
Эти законы писались для народа, а не для судей и прокуроров. Украденные диаманты так и остались у прокуроров, или их всё же "пообещали" вернуть ?
показать весь комментарий
07.04.2021 11:42 Ответить
Вовк вообще свой секель на вызовы положил, Тупня не пришел, мамкой прикрывается. А вот если простой ханурик не придет, то или принудительный привод или вообще подают в розыск. Зеленый цирк да и только.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:25 Ответить
Самая популярная отмазка обвиняемых. 👏
Ждём следующих причин. 🥴😆
показать весь комментарий
07.04.2021 11:26 Ответить
Ага, попробуй так отмажся, если ты простой человек. А эти, являясь законом для других, сами его не выполняют, а то и знать не хотят.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:25 Ответить
Быстрее бы его посадили, чтобы он не связывал руки "Гаранту Конституции". А то все олигархи уже заждалися украинских чернозёмов.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:39 Ответить
Тупицкий будет тупо тянуть время. Апофеозом может стать клетчатое одеяло.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:40 Ответить
Ось вам і проста відповідь на запитання - яку судову систему розбудовано в країні.
простолюдинам один суд, для виродків абсолютна і цинічна протилежність, простими словами гарантована безкарність.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:46 Ответить
#СтерненкуВолю
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
показать весь комментарий
07.04.2021 13:06 Ответить
Поди лечат такие хворобы только в странах у которых нет с нами соглашения на выдачу преступников, мабуть Сашка больше не побачим.
показать весь комментарий
07.04.2021 11:52 Ответить
Как на 87-м округе «организовали» победу Вирастюку

https://svodka.com.ua/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d0%ba/ https://svodka.com.ua/
показать весь комментарий
07.04.2021 12:00 Ответить
"Власть украдет столько бюллетеней, сколько ей надо". Как на 87-м округе организовали победу Вирастюку

https://strana.ua/news/326345-vybory-na-87-okruhe-kak-pobedil-virastjuk-i-chto-o-nem-dumajut-mestnye.html
показать весь комментарий
07.04.2021 12:02 Ответить
Власть украдет столько бюллетеней, сколько ей надо. Как на 87-м округе организовали победу Вирастюку

https://mignews.com.ua/politics/24651418.html
показать весь комментарий
07.04.2021 12:04 Ответить
дык он нарушитель законов Украины и это есть самая уважительная причина .Не нарушай законы Украины и наведывайся к своей матери . Тогда надо прописать подобное для всех ,кто нарушает законы Украины в Криминальном кодексе ,и в Украине воцарится навсегда "закон беззакония "
показать весь комментарий
07.04.2021 12:15 Ответить
Как за последние триста лет смягчились наши нравы. Раньше бы Зеленский просто сварил Тупицкого в кипятке или посадил на Майдане на кол.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:17 Ответить
підозра Тупицькому буде в будь якому разі - Венедіктова

....
чи ні ? ...
показать весь комментарий
07.04.2021 13:05 Ответить
С каких это пор "болезнь матери" является уважительной причиной для неявки в суд, на работу и тд?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:32 Ответить
 
 