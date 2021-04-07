Тупицкий не явился в суд из-за болезни матери. Заседание по избранию ему меры пресечения перенесено на 15 апреля
Печерский районный суд Киева отложил до 15 апреля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому из-за его неявки на заседание.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В ходе судебного заседания в среду адвокаты Тупицкого сообщили, что он выехал за пределы Киева в связи с болезнью его матери. Учитывая уважительную причину неявки подозреваемого, суд отложил рассмотрение ходатайства до 10.00 15 апреля.
Ранее суд уже откладывал заседание по избранию Тупицкому меры пресечения из-за его неявки в судебное заседание.
Как сообщалось, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда.
29 марта стало известно, что Конституционный суд Украины планирует собраться 12 апреля на специальное пленарное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос увольнения с должностей судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина в связи с президентским указом.
Ранее, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.
5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.
19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.
26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.
29 марта Тупицкий и Касминин обжаловали свое увольнение в Верховном Суде.
Не печалься, мать! В этой старне твоему сыну-ворюге и коррупционеру ничего, кроме клетчатого одеялка, не грозит!
В сердце острый клин.
Журавли над лагерем -
Ангелы земли.
ИЛИ
Ну когда же все от жизни заберу я -
Все ворую, да ворую, да ворую.
Ах, воровать - не наживать,
Поворуешь и опять
Завтра снова, завтра снова начинать.
Кидает листья на запретку,
А я кричу, кричу шнырям:
"Пускай лежат ещё недельку!"
Метлою осень не прогнать
Она пришла не в наказанье
Нам эта осень словно мать
С ней краткосрочное свиданье.
(исполняется сидя на кортах, с чётками и бутылкой жигуля. После выпивания содержимого бутылка используется в качестве ректальной табуретки...)
А вообще, он прекрасно знает систему, так что, голыми руками его не взять.
Народу, который выбрал наманикюренные руки семита клоуна-недоучки вместо рук бизнесмена-патриота с блестящим дипломатическим образованием?!
Да вы шутите!
(список можно расширять)
скоростьболєть?
Ждём следующих причин. 🥴😆
простолюдинам один суд, для виродків абсолютна і цинічна протилежність, простими словами гарантована безкарність.
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
