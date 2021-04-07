РУС
ФГИ готов найти эффективного инвестора для убыточных предприятий, находящихся в управлении органов власти, - Сенниченко

Фонд государственного имущества готов взять на себя обязательство найти эффективного инвестора для объектов, находящихся в управлении государственных органов власти, которые превращаются в убыточные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"Фонд госимущества получил от "Укроборонпрома" 19 государственных предприятий. Все они находятся в остановленном состоянии, с огромными долгами и с имуществом в арестах. В управлении государственных органов власти, к сожалению, предприятия очень часто превращаются не только на не эффективные, но и дальнейшая их приватизация с долгами и арестами становится серьезным вызовом для Фонда государственного имущества Украины", - говорится в сообщении.

По его словам, в управлении органов власти есть еще немало объектов, которые явно не профильные для владения государством и которые ожидает бизнес для инвестирования и развития.

Читайте: В стране более 3,5 тыс. госпредприятий, ими управляют 96 государственных органов, - глава ФГИ Сенниченко

"Например ГФС уже согласилась передать на приватизацию рекреационный центр "Сосновый бор" в Ворзеле, который уже давно убыточный и ведомством не используется. Размер земельного участка составляет 8,7 га. Объективно не рационально держать такой объект законсервированным, тем более, что это пристоличный Ворзель", - подчеркнул глава ФГИ.

Кроме того, Сенниченко добавил, что Министерство обороны через различные структуры владеет тремя отелями. Объекты очень разные по стилю, звездности и площади, но все они - стабильно убыточные течение последних минимум четырех лет.

"Фонд государственного имущества готов взять на себя обязательство найти эффективного инвестора и для этих объектов! За устаревшими санаториями, аварийными фасадами в центре городов, недвижимостью, которую используют госорганы, мы видим возможность существенного инвестиционного вклада в экономику Украины", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Большая приватизация" принесет Украине 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко

Автор: 

ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64)
+3
Великая украинская загадка - госпредприятия убыточны, а их менеджмент за короткий срок становится валютными миллионерами
07.04.2021 11:26 Ответить
+2
Звідкіля інвестори?
З Оману? Не вийшло?
З Еміратів - також послали?
Тепер - розраховуєте з Катару?
07.04.2021 11:20 Ответить
+2
вірняк - фан Динамо!
07.04.2021 11:27 Ответить
Сколько берёте отката?
07.04.2021 11:17 Ответить
07.04.2021 11:20 Ответить
07.04.2021 11:26 Ответить
Рекреационный центр "Сосновый бор" в Ворзеле - экс-здравница Всесоюзного масштаба.
Была....
Источник: https://censor.net/ru/n3258171
07.04.2021 11:21 Ответить
April 7th, 2021https://ibigdan.livejournal.com/26528416.html А раптом ви це ще не бачили
В прямом эфире Україна24: - "А чому ви обрали такийекологічний транспорт як велосипед?" - "Тому що АХМЕТОВ-ПЕТУХ!"
07.04.2021 11:23 Ответить
07.04.2021 11:27 Ответить
07.04.2021 11:34 Ответить
Это лапша народу в уши. "Ищут" для убыточных, а продавать будут доходные за бесценок.
07.04.2021 11:38 Ответить
Знаємо цих ефективних. Вже проходили.
07.04.2021 11:39 Ответить
Сейчас Ринат Лимонидович с Игорем Валерьевичем растащут за копейки все боль-мень приличное, а остальное пусть разбирают эффективные инвесторы. Схемка знакомая. Ради нее и садили в кресло найвэлычнишого.
07.04.2021 11:42 Ответить
"эффективного инвестора", це вже як послати на 3 букви, за це можна і срок получити!
07.04.2021 12:08 Ответить
 
 