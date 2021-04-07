ФГИ готов найти эффективного инвестора для убыточных предприятий, находящихся в управлении органов власти, - Сенниченко
Фонд государственного имущества готов взять на себя обязательство найти эффективного инвестора для объектов, находящихся в управлении государственных органов власти, которые превращаются в убыточные.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
"Фонд госимущества получил от "Укроборонпрома" 19 государственных предприятий. Все они находятся в остановленном состоянии, с огромными долгами и с имуществом в арестах. В управлении государственных органов власти, к сожалению, предприятия очень часто превращаются не только на не эффективные, но и дальнейшая их приватизация с долгами и арестами становится серьезным вызовом для Фонда государственного имущества Украины", - говорится в сообщении.
По его словам, в управлении органов власти есть еще немало объектов, которые явно не профильные для владения государством и которые ожидает бизнес для инвестирования и развития.
"Например ГФС уже согласилась передать на приватизацию рекреационный центр "Сосновый бор" в Ворзеле, который уже давно убыточный и ведомством не используется. Размер земельного участка составляет 8,7 га. Объективно не рационально держать такой объект законсервированным, тем более, что это пристоличный Ворзель", - подчеркнул глава ФГИ.
Кроме того, Сенниченко добавил, что Министерство обороны через различные структуры владеет тремя отелями. Объекты очень разные по стилю, звездности и площади, но все они - стабильно убыточные течение последних минимум четырех лет.
"Фонд государственного имущества готов взять на себя обязательство найти эффективного инвестора и для этих объектов! За устаревшими санаториями, аварийными фасадами в центре городов, недвижимостью, которую используют госорганы, мы видим возможность существенного инвестиционного вклада в экономику Украины", - добавил он.
Источник: https://censor.net/ru/n3258171
