РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5626 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
425 2

В МВД за сутки выявили почти 500 новых случаев COVID-19, большинство в Киеве, Запорожской и Днепропетровской областях

По состоянию на утро среды COVID-19 обнаружили у 492 работников системы МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (53), Запорожской (33), Днепропетровской (31), Донецкой (19) областях.

За все время пандемии заболели - 46 375 сотрудников системы МВД, выздоровели - 44 910; летальных исходов - 188.

В МВД за сутки выявили почти 500 новых случаев COVID-19, большинство в Киеве, Запорожской и Днепропетровской областях 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У каждого третьего переболевшего COVID-19 обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга, - ученые

Как сообщалось ранее, 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявили в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года. В Украине зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки - умер 481 человек.

Согласно данным Worldometers, по суточному приросту заболевших Украина находится на 7-м месте в мире и на 1-м в Европе.

карантин (16729) МВД (9344) Нацполиция (16712) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Арсен Барисыч говорил, что мусора не люди. Таки люди, ведь тоже болеют...
показать весь комментарий
07.04.2021 11:34 Ответить
 
 