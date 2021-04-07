В МВД за сутки выявили почти 500 новых случаев COVID-19, большинство в Киеве, Запорожской и Днепропетровской областях

По состоянию на утро среды COVID-19 обнаружили у 492 работников системы МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (53), Запорожской (33), Днепропетровской (31), Донецкой (19) областях.

За все время пандемии заболели - 46 375 сотрудников системы МВД, выздоровели - 44 910; летальных исходов - 188.

Как сообщалось ранее, 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявили в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года. В Украине зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки - умер 481 человек.

Согласно данным Worldometers, по суточному приросту заболевших Украина находится на 7-м месте в мире и на 1-м в Европе.