Мы точно не планируем никаких провокаций в отношении РФ. Будет ли обострение, зависит только от Путина, - Данилов
Будет ли обострение ситуации на Донбассе, зависит только от Путина, однако президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы не допустить этого.
Об этом заявил в интервью изданию "LB.ua" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
Комментируя ситуацию с наращиванием войск РФ вблизи границ Украины, он заявил, что на сегодняшний день есть "определенная активизация всех процессов".
"Давайте скажем о том, что россияне никогда войск своих оттуда не убирали. Как начали военные действия, так постоянно их там и держат в большом количестве. Но сегодня, да, есть определенная активизация всех процессов", - сказал Данилов.
В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что "будет ли обострение, зависит только от Путина", однако президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы не допустить этого.
"С нашей стороны, мы не планируем никаких обострений, так как ценим жизнь каждого нашего солдата и хотим, чтобы все как можно скорее закончилось. Президент делает все от него зависящее", - отметил Данилов.
Отвечая на вопрос, как Украина будет действовать дальше, секретарь СНБО сказал: "С нашей стороны ситуация довольно простая: жизнь человека - самая большая ценность, что подчеркивает Владимир Александрович (Зеленский. - Ред.). Мы точно не собираемся на этом этапе заниматься какими-то провокационными действиями в отношении Российской Федерации", - заявил Данилов.
Навіть втік до Катару, а вони всеодно пострілюють.Источник:https://censor.net/ru/n3258173
и теперь уже Зе летит к Эрдогану
мозги включать нужно, одноклеточный!
Но достаточно просто знать что такое Катар для Турции. И куда летит Зе после Катара.
Сложить эти два и два сможет любой адекватный человек.
Перебрасывали их сюда в спешке, даже сухпайки не раздали.
Ходят теперь эти ублюдки в ушанках по супермаркетам жрачку скупают, а потом на лавочках и под кустами жрут.
Жители военной базы комментируют:
"Вчера и сегодня центр Феодосии, ее продовольственные рынки и магазины, как и весной 2014 года, наводнили зеленые человечки. Правда, тогда они были без опознавательных знаков и нашивок. В своих шапках-ушанках бегают, скупают еду, в том числе длительного хранения, всякие крекеры и сухарики. Выехали они из Саратова впопыхах, поэтому пайками личный состав, включая офицеров, не обеспечили. Видел собственными глазами, когда на центральном рынке они пробовали купить продукты по платежным карточкам, но им отказали, запросив наличные. Тогда они бросились по супермаркетам",
"При мне человек спрашивал, надолго ли они здесь? Сказали, что сейчас на полигоне отрабатывают с другими подразделениями слаженность действий при наступлении. Возможно, через месяц вернется большинство назад, а кого-то оставят здесь в воинской части, расположенной на остановке «Маяковской» по улице Федько", "Дороги «Тавриды» тоже наводнены военной техникой. Все предвещает грандиозный шухер, при котором обратка запросто прилетит сюда" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1379150077156073474
Не смешите мои Нептуны! 💪