Мы точно не планируем никаких провокаций в отношении РФ. Будет ли обострение, зависит только от Путина, - Данилов

Будет ли обострение ситуации на Донбассе, зависит только от Путина, однако президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы не допустить этого.

Об этом заявил в интервью изданию "LB.ua" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя ситуацию с наращиванием войск РФ вблизи границ Украины, он заявил, что на сегодняшний день есть "определенная активизация всех процессов".

"Давайте скажем о том, что россияне никогда войск своих оттуда не убирали. Как начали военные действия, так постоянно их там и держат в большом количестве. Но сегодня, да, есть определенная активизация всех процессов", - сказал Данилов.

В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что "будет ли обострение, зависит только от Путина", однако президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы не допустить этого.

"С нашей стороны, мы не планируем никаких обострений, так как ценим жизнь каждого нашего солдата и хотим, чтобы все как можно скорее закончилось. Президент делает все от него зависящее", - отметил Данилов.

Отвечая на вопрос, как Украина будет действовать дальше, секретарь СНБО сказал: "С нашей стороны ситуация довольно простая: жизнь человека - самая большая ценность, что подчеркивает Владимир Александрович (Зеленский. - Ред.). Мы точно не собираемся на этом этапе заниматься какими-то провокационными действиями в отношении Российской Федерации", - заявил Данилов.

