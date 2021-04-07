РУС
Мы точно не планируем никаких провокаций в отношении РФ. Будет ли обострение, зависит только от Путина, - Данилов

Мы точно не планируем никаких провокаций в отношении РФ. Будет ли обострение, зависит только от Путина, - Данилов

Будет ли обострение ситуации на Донбассе, зависит только от Путина, однако президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы не допустить этого.

Об этом заявил в интервью изданию "LB.ua" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя ситуацию с наращиванием войск РФ вблизи границ Украины, он заявил, что на сегодняшний день есть "определенная активизация всех процессов".

"Давайте скажем о том, что россияне никогда войск своих оттуда не убирали. Как начали военные действия, так постоянно их там и держат в большом количестве. Но сегодня, да, есть определенная активизация всех процессов", - сказал Данилов.

В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что "будет ли обострение, зависит только от Путина", однако президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы не допустить этого.

"С нашей стороны, мы не планируем никаких обострений, так как ценим жизнь каждого нашего солдата и хотим, чтобы все как можно скорее закончилось. Президент делает все от него зависящее", - отметил Данилов.

Отвечая на вопрос, как Украина будет действовать дальше, секретарь СНБО сказал: "С нашей стороны ситуация довольно простая: жизнь человека - самая большая ценность, что подчеркивает Владимир Александрович (Зеленский. - Ред.). Мы точно не собираемся на этом этапе заниматься какими-то провокационными действиями в отношении Российской Федерации", - заявил Данилов.

+6
Хороший мужик!!!! Четко и уверенно!!!
07.04.2021 11:25 Ответить
+5
"Зеленский делает все, чтобы не допустить этого"
Навіть втік до Катару, а вони всеодно пострілюють.Источник:https://censor.net/ru/n3258173
07.04.2021 11:29 Ответить
+4
Будет ли обострение, зависит только от Путина, - Данилов Вообще то было бы правильно в этот час подымать ОТРЯДЫ САМООБОРОНЫ, чтобы не было всё так стихийно и не говорили, что враг напал внезапно.
07.04.2021 11:36 Ответить
Хороший мужик!!!! Четко и уверенно!!!
07.04.2021 11:25 Ответить
07.04.2021 11:30 Ответить
07.04.2021 11:31 Ответить
Ну да,а ещё он сказал ,что от них ничего не зависит .зачем тогда он нужен?
07.04.2021 12:45 Ответить
"Зеленский делает все, чтобы не допустить этого"
Навіть втік до Катару, а вони всеодно пострілюють.Источник:https://censor.net/ru/n3258173
07.04.2021 11:29 Ответить
в Катаре были проведены закрытые переговоры с турками
и теперь уже Зе летит к Эрдогану
---
мозги включать нужно, одноклеточный!
07.04.2021 11:35 Ответить
Дай ссылку на авторитетный источник подтверждающий ваши слова !
07.04.2021 14:51 Ответить
В интернете ты найдешь много чего на эту тему.
Но достаточно просто знать что такое Катар для Турции. И куда летит Зе после Катара.
Сложить эти два и два сможет любой адекватный человек.
07.04.2021 17:56 Ответить
Ты не юли ! Ты утверждаешь о конкретных вещах ! Подтверди их конкретными фактвами с ссылкой на компетентный источник !
07.04.2021 18:21 Ответить
https://www.meteoprog.ua/ua/news/590968-na-katar-obrusivsya-apokalipticnii-storm.html На Катар обрушився апокаліптичний шторм
показать весь комментарий
Новоприбывшие ихтамнеты наводнили Крым.
Перебрасывали их сюда в спешке, даже сухпайки не раздали.
Ходят теперь эти ублюдки в ушанках по супермаркетам жрачку скупают, а потом на лавочках и под кустами жрут.
Жители военной базы комментируют:
"Вчера и сегодня центр Феодосии, ее продовольственные рынки и магазины, как и весной 2014 года, наводнили зеленые человечки. Правда, тогда они были без опознавательных знаков и нашивок. В своих шапках-ушанках бегают, скупают еду, в том числе длительного хранения, всякие крекеры и сухарики. Выехали они из Саратова впопыхах, поэтому пайками личный состав, включая офицеров, не обеспечили. Видел собственными глазами, когда на центральном рынке они пробовали купить продукты по платежным карточкам, но им отказали, запросив наличные. Тогда они бросились по супермаркетам",
"При мне человек спрашивал, надолго ли они здесь? Сказали, что сейчас на полигоне отрабатывают с другими подразделениями слаженность действий при наступлении. Возможно, через месяц вернется большинство назад, а кого-то оставят здесь в воинской части, расположенной на остановке «Маяковской» по улице Федько", "Дороги «Тавриды» тоже наводнены военной техникой. Все предвещает грандиозный шухер, при котором обратка запросто прилетит сюда" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1379150077156073474
07.04.2021 12:07 Ответить
Обратка перекопає перешийок і вони опиняться в мішку. Нехай трусяться і гавкають.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:12 Ответить
Коротышка Пупкин - вершитель судеб мира! 🤣
Не смешите мои Нептуны! 💪
07.04.2021 11:35 Ответить
https://www.meteoprog.ua/ua/news/590968-na-katar-obrusivsya-apokalipticnii-storm.html На Катар обрушився апокаліптичний шторм
07.04.2021 11:36 Ответить
Нужно чтобы ещё Зеленский постоял на Керченском мосту в районе о. Тузла
показать весь комментарий
Може його туди ракетою запустити?
показать весь комментарий
из пушки ядром вістрелить білобі лучше
показать весь комментарий
Мюнхгаузен України пожиттєво
показать весь комментарий
Будет ли обострение, зависит только от Путина, - Данилов Вообще то было бы правильно в этот час подымать ОТРЯДЫ САМООБОРОНЫ, чтобы не было всё так стихийно и не говорили, что враг напал внезапно.
07.04.2021 11:36 Ответить
Как-будто она у нас есть, эта самая самооборона. На бумаге разве что, а в реале власть обосцытся, но оружия народу ни за что не даст.
показать весь комментарий
и тут дело даже не в самом оружии. Просто ссутся они сильніх организованніх людей готовіх жостко и конкретно отстаивать свои права
показать весь комментарий
именно в оружии и дело
показать весь комментарий
Та шо там уже... кацапы все про нас уже знают: мы стянули самое тяжелое вооружение к их доверчивым границам. И уже лупашим из гаубиц по мальчикам в трусиках, распятых на досках объявлений.
показать весь комментарий
Модернізовані системи «Вільха-М» продані за кордон

Ми точно не плануємо жодних провокацій щодо РФ. Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна, - Данілов - Цензор.НЕТ 9514
показать весь комментарий
а зачем нам армия, если у нас Перемирие? Арестович (с)
показать весь комментарий
та нужно мочить козлов из россии. я росийского воеенного и с 1500 метров сниму с первого раза... есть опыт... на окупантах буду оотачивать мастерство, благо было у кого учитьтся
показать весь комментарий
Ну с 1500 я не сниму..., а вот с 400м - попаду и без оптики уверено!
показать весь комментарий
Ми точно не плануємо жодних провокацій щодо РФ. Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна, - Данілов - Цензор.НЕТ 3712
07.04.2021 14:27 Ответить
