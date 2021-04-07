Чиновники задекларировали за 2020 год криптоактивов на 75 млрд грн: теперь ясно, почему понадобился закон о легализации криптовалют, - член правления "Приватбанка" Сульжик

В случае принятия закона о легализации криптовалют Украина может попасть в черный список FATF за отмывание средств и уход от налогов. Кроме того, платить налоги с криптовалюты будут не 19%, как все граждане страны, а по уровню амнистии - 5%. Кроме того, раз чиновники уже как бы задекларировали эти биткоины, они смогут не платить и эти 5% налогов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке член правления "Приватбанка" Роман Сульжик.

"Я проводил много рабочих встреч с авторами закона о крипто активах, которые яростно убеждали меня в своем искреннем рвении помочь простому программисту, который еще в 2010 году намайнил один биткоин, его легально продать. Я объяснял, что это не стоит того что бы вся страна попала в черный список FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. - Ред.) за отмывание средств и уход от налогов. И что нужно у программиста спрашивать, откуда у него этот биткоин, а он должен это пояснить перед тем как его легально продать. Мне в ответ: "Это антиконституционно - спрашивать у программиста, где он взял свой единственный биткоин, это же было давно и он уже не помнит". И вот вышла статистика за 2020 год - наши чиновники задекларировали на 75 миллиардов гривен криптоактивов. 75 МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН!!! Это примерно в два раза больше, того что платят в бюджет "Приват" и "Нафтогаз" вместе взятые!", - рассказал Сульжик.

"Теперь я понимаю почему простому программисту нужно срочно продать свой единственный биткоин, и почему этот закон будет принят. И платить налоги этот счастливый программист будет не 19%, как все граждане страны, а по уровню амнистии - 5%. И кстати, юристы, подскажите мне - по закону об амнистии, раз чиновники уже как бы задекларировали эти биткоины, они даже мизерные 5% налогов с этих непосильным трудом нажитых денег могут не платить? Если у нас в стране когда-то появится сильный НАПК, который будет не только проверять соответствие правильно расставленных запятых в декларациях, а именно сравнивать стоимость заявленного имущества с суммой уплаченных налогов, то эти все декларации станут явкой с повинной. Ну а пока ждем принятия закона о легализации крипто активов, и очередь из простых чиновников со справками о том как им бабушка в далеком 2010 году подарила на день рождения один биткоин. Или вообще без какой - либо справки, ведь это же не конституционно, спрашивать уважаемого человека откуда у него на 75 миллиардов крипты", - резюмировал он.





