Чиновники задекларировали за 2020 год криптоактивов на 75 млрд грн: теперь ясно, почему понадобился закон о легализации криптовалют, - член правления "Приватбанка" Сульжик

В случае принятия закона о легализации криптовалют Украина может попасть в черный список FATF за отмывание средств и уход от налогов. Кроме того, платить налоги с криптовалюты будут не 19%, как все граждане страны, а по уровню амнистии - 5%. Кроме того, раз чиновники уже как бы задекларировали эти биткоины, они смогут не платить и эти 5% налогов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке член правления "Приватбанка" Роман Сульжик.

"Я проводил много рабочих встреч с авторами закона о крипто активах, которые яростно убеждали меня в своем искреннем рвении помочь простому программисту, который еще в 2010 году намайнил один биткоин, его легально продать. Я объяснял, что это не стоит того что бы вся страна попала в черный список FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. - Ред.) за отмывание средств и уход от налогов. И что нужно у программиста спрашивать, откуда у него этот биткоин, а он должен это пояснить перед тем как его легально продать. Мне в ответ: "Это антиконституционно - спрашивать у программиста, где он взял свой единственный биткоин, это же было давно и он уже не помнит". И вот вышла статистика за 2020 год - наши чиновники задекларировали на 75 миллиардов гривен криптоактивов. 75 МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН!!! Это примерно в два раза больше, того что платят в бюджет "Приват" и "Нафтогаз" вместе взятые!", - рассказал Сульжик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сделала первый шаг к легализации криптовалют

"Теперь я понимаю почему простому программисту нужно срочно продать свой единственный биткоин, и почему этот закон будет принят. И платить налоги этот счастливый программист будет не 19%, как все граждане страны, а по уровню амнистии - 5%. И кстати, юристы, подскажите мне - по закону об амнистии, раз чиновники уже как бы задекларировали эти биткоины, они даже мизерные 5% налогов с этих непосильным трудом нажитых денег могут не платить? Если у нас в стране когда-то появится сильный НАПК, который будет не только проверять соответствие правильно расставленных запятых в декларациях, а именно сравнивать стоимость заявленного имущества с суммой уплаченных налогов, то эти все декларации станут явкой с повинной. Ну а пока ждем принятия закона о легализации крипто активов, и очередь из простых чиновников со справками о том как им бабушка в далеком 2010 году подарила на день рождения один биткоин. Или вообще без какой - либо справки, ведь это же не конституционно, спрашивать уважаемого человека откуда у него на 75 миллиардов крипты", - резюмировал он.

ЗЕлений Віслюк впевнений, що основне місце його роботи - "Квартал-95"...Згідно Декларації, ЗЕлений ублюдок досі отримує зарплату "за основним місцем роботи" - у "95-му кварталі".
За 2020 рік, він отримав 1,6 млн гривень:

https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1445972/1445972_900.jpg Чиновники задекларировали за 2020 год криптоактивов на 75 млрд грн: теперь ясно, почему понадобился закон о легализации криптовалют, - член правления "Приватбанка" Сульжик - Цензор.НЕТ 2829
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1445972/1445972_900.jpg

І чомусь ніяка млядь не кричить: "ЗЄля, продай свій Квартал"!
Чотири офіційних офшори ЗЕленого ублюдка з кількома мільйонами - чомусь нікому не муляють.
Коли вже до наріду дійде, що ця влада турбується і буде турбуватись лише про себе, та захищати лише свої інтереси. І закони приймає і буде приймати лише ті, які забезпечать і захистять саме владу.
Плісняві на Україну та нарід похрін.
Всього "легалізували" 75млрд краденого (чи може хтось вірить, що чиновники за рік стільки намайнили на домашніх компах?), з них 66 з антіковідного фонду, а решту де вкрали?
ЗЕлений Віслюк впевнений, що основне місце його роботи - "Квартал-95"...Згідно Декларації, ЗЕлений ублюдок досі отримує зарплату "за основним місцем роботи" - у "95-му кварталі".
За 2020 рік, він отримав 1,6 млн гривень:

https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1445972/1445972_900.jpg Чиновники задекларировали за 2020 год криптоактивов на 75 млрд грн: теперь ясно, почему понадобился закон о легализации криптовалют, - член правления "Приватбанка" Сульжик - Цензор.НЕТ 2829
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1445972/1445972_900.jpg

І чомусь ніяка млядь не кричить: "ЗЄля, продай свій Квартал"!
Чотири офіційних офшори ЗЕленого ублюдка з кількома мільйонами - чомусь нікому не муляють.
https://public.nazk.gov.ua/documents/bfa337db-cb89-4986-8724-c9c3b9f467fb

Я не люблю Зеленского, но Вы лжёте. В его декларации за 2020 год, которую он подавал в марте 2021 ничего такого нет !!!

А если речь идёт о декларации за 2019 год, которую он подавал в 2020 году, то тогда всё правильно - он стал Президентом Украины в конце мая 2019, значит с января по май получал зарплату по основному месту работы в своём Квартале или где он там числился.
Коли вже до наріду дійде, що ця влада турбується і буде турбуватись лише про себе, та захищати лише свої інтереси. І закони приймає і буде приймати лише ті, які забезпечать і захистять саме владу.
Плісняві на Україну та нарід похрін.
порошенко еще хуже, тот с русней бабло делил
На жаль, не зможу вам допомогти. Я не лікар.
Всього "легалізували" 75млрд краденого (чи може хтось вірить, що чиновники за рік стільки намайнили на домашніх компах?), з них 66 з антіковідного фонду, а решту де вкрали?
пипец, Украина-страна вечно зеленых помидоров
Читаєш отаке і бажання захищати цих чиновників в разі справжньої війни з Росією - кудись зникає...
Так вот где наши пенсии...
Криптовалюта, удобный инструмент нелегальной международной торговли!
"Намолотили" 12% Бюджета Украины.
Честно говоря, пост члена Правления Приватбанка Сульжика - это как у Лермонтова в "Бородино" : "Смешались в кучу кони, люди . . ."

При чём тут законопроект "О виртуальных активах" (принят в первом чтении в декабре 2020, вынесен на второе чтение на эту парламентскую сессию, т. е. по идее до июля должны рассмотреть) к "возможности продать биткоины" ??? А типа сейчас это невозможно ???
Да продавай, сколько хочешь, ибо криптовалюта - НЕ ЗАПРЕЩЕНА В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ.
Цель закона - урегулировать правовой статус объекта гражданских прав, потому что никто толком не может сказать, что это : деньги, нематериальные активы, движимое имущество, финансовые активы или ещё что-то. Соответственно, непонятно, как рассматривать судебные споры по криптовалюте, как отображать в учёте, как платить налоги, нужны и т.п.
НО ПРОДАВАТЬ МОЖНО И СЕГОДНЯ, БЕЗ ЗАКОНА. А закон нужен, потому что статус актива в серой зоне, непонятен, а значит могут быть убытки и злоупотребления, нет защиты юридической нормальной.
Да, крипта - это проблема. Из-за анонимного статуса, из-за невозможности блокировки, из-за невозможности истребования по суду (что связано с техническими особенностями этого явления). Но именно поэтому и надо постараться нормативно в определённые рамки это поставить, а не "они хотят легализовать 75 млрд. грн. чиновников". Они, эти 75 млрд. и так через систему декларирования легализованы.

Другое дело, если автор говорит о том, что к законопроекту "О виртуальных активах" есть ещё законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций с виртуальными активами" - тут надо дискутировать, правильные ли ставки налогообложения, каким образом заставить подтвердить источники получения крипты, надо ли рассматривать в качестве базы налогообложения рост курсовой стоимости . . .

Короче говоря, если по простому, кровотечение из носа не лечится наложением жгута на горло. И запретительные меры никуда криптовалюту не денут. Поэтому лучше регулировать и собирать налоги, чем загонять это в тень. Как перефразировал Виктора Гюго Степан Бандера : "Ніщо не зупинить ідею, час якої настав".
ну и где уголовные дела, где проверки где прокуратура? зато к лишней копейки народа всевидящее око, вот вам миллиард баксов на больницы, зарплаты медикам и т.д.
фееричненько.
земельный закон тоже принимали в большой спешке для бабушек, чтобы они смогли наконец продать каждая свой маленький участок
