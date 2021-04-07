РУС
Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным при получении $100 тыс. взятки для судей ОАСК

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки.

Об этом Венедиктова сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, новое резонансное событие. Буквально час назад я подписала уведомление о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они предоставляли, как им казалось, адвокатские услуги, однако по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь - прямая дорога на скамью подсудимых", - подчеркивает Венедиктова.

Она напомнила, что вчера детективы и прокуроры задержали в порядке ст. 208 УПК Украины "на горячем" двух адвокатов при получении 100 тыс. долларов США с целью дальнейшей передачи этих средств судьям ОАСК.

"За эти деньги "адвокаты" обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение, но получилось "как-то неудобно", - подчеркивает Венедиктова.

Читайте также: Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов - замначальника управления Службы внешней разведки Украины, - Бутусов

"У одного из адвокатов, который является братом председателя ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств:

80 тыс. долларов США (часть неправомерной выгоды);

3 миллиона 700 тыс. долларов США;

840 тыс. евро;

20 тыс. фунтов стерлингов;

230 тыс. гривен. Комментариев нет. Они не нужны", - подытожила генпрокурор.

Позже пресс-служба НАБУ отметила, что адвокаты уже уведомлены о подозрении.

"Действия лиц квалифицированы по ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины. Сообщение о подозрении подписала генеральный прокурор", - уточнили в НАБУ.

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

адвокат (1445) НАБУ (4547) взятка (6219) САП (2295) Вовк Павел (260) Венедиктова Ирина (726) Окружной админсуд Киева (399) Зонтов Юрий (26)
Волку надо было подписывать и татарову.
Вон с должности, быдло харьковское!
07.04.2021 12:07 Ответить
Вовкам арешт підпиши! І Єрмаку, Татарову, Сиірнову... Слабо?
07.04.2021 12:09 Ответить
Рядом с подписью след от упавшей скупой генпрокурорской слезы.
07.04.2021 12:25 Ответить
Та похрен,что он адвокат! Он зам нач СВР ! Пашуню Вовка-в буцигарню
07.04.2021 12:25 Ответить
Веня, а 100 шекелей где?

Уже притырила, хабалка?
07.04.2021 12:50 Ответить
Ліквідувати те зборище злочинців яке називає себе ОСКА тоді для других корупціонерів була б наука.
07.04.2021 12:51 Ответить
Подписала, со словами "крысы позорные" , чтобы все поняли - с генпрокуроршей надо делиться!
07.04.2021 13:16 Ответить
з яким неприхованим жалем тьотка-ідіотка в чині генпрокурора заявила про це.
тепер знову по новому вигороджувальному кругу
07.04.2021 13:33 Ответить
И для чего, нам кредиты МВФ?Под каждым судом посадить агентов,и пусть собирают "урожаю"в казну😄.
07.04.2021 13:34 Ответить
 
 