Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным при получении $100 тыс. взятки для судей ОАСК

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки.

Об этом Венедиктова сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, новое резонансное событие. Буквально час назад я подписала уведомление о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они предоставляли, как им казалось, адвокатские услуги, однако по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь - прямая дорога на скамью подсудимых", - подчеркивает Венедиктова.

Она напомнила, что вчера детективы и прокуроры задержали в порядке ст. 208 УПК Украины "на горячем" двух адвокатов при получении 100 тыс. долларов США с целью дальнейшей передачи этих средств судьям ОАСК.

"За эти деньги "адвокаты" обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение, но получилось "как-то неудобно", - подчеркивает Венедиктова.

Читайте также: Задержанный НАБУ на взятке в $100 тыс. брат Вовка Зонтов - замначальника управления Службы внешней разведки Украины, - Бутусов

"У одного из адвокатов, который является братом председателя ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств:

80 тыс. долларов США (часть неправомерной выгоды);

3 миллиона 700 тыс. долларов США;

840 тыс. евро;

20 тыс. фунтов стерлингов;

230 тыс. гривен. Комментариев нет. Они не нужны", - подытожила генпрокурор.

Позже пресс-служба НАБУ отметила, что адвокаты уже уведомлены о подозрении.

"Действия лиц квалифицированы по ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины. Сообщение о подозрении подписала генеральный прокурор", - уточнили в НАБУ.

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.