Ситуация с коронавирусом стабилизируется, заболеваемость выходит на плато третьей волны COVID-19, - НАН Украины

Ситуация с коронавирусом стабилизируется, заболеваемость выходит на плато третьей волны COVID-19, - НАН Украины

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, заболеваемость выходит на плато третьей волны COVID-19. Темпы распространения болезни снижаются уже две недели подряд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины.

Сообщается, что несмотря на рост показателей эпидемической динамики, антирекорды по новым и летальным случаям, темпы распространения COVID-19 снижаются.

"Растет доля давних случаев в ежедневно обнародованных данных. Это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньше, чем те, которые вытекают из официальной статистики", - говорится в сообщении.

Ученые полагают, что в пользу этого утверждения свидетельствуют следующие данные:

- пройден максимум позитивности ПЦР-тестов;

- количество положительных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на плато;

- абсолютное количество ПЦР-тестов начала снижаться;

- динамика количества положительных тестов остается согласованной с количеством новых случаев, представленных на дату проведения тестирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У каждого третьего переболевшего COVID-19 обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга, - ученые

"Поэтому вероятно, что Украина сейчас находится в начале фазы плато, что является очень неуверенным состоянием и может длиться несколько недель (по опыту преодоления осенней волны)", - говорится в прогнозе.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.

При этом в Киевской области за четыре дня не сделали ни одной прививки от COVID.

Как сообщалось, 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявили в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года. В Украине зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки - умер 481 человек.

Согласно данным Worldometers, по суточному приросту заболевших Украина находится на 7-м месте в мире и на 1-м в Европе.

карантин (16729) НАН Украины (198) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Вже було плато. Нє?
07.04.2021 12:14 Ответить
Ситуация с корорнавирусом стабилизируется, заболеваемость выходит на плато третьей волны COVID-19, - НАН Украины - Цензор.НЕТ 984 .......
07.04.2021 12:15 Ответить
в Киевской области за четыре дня не сделали ни одной прививки от COVID, удивительно, правда? Дешевле устроить локдаун, чем закупить копеечную вакцину
07.04.2021 12:15 Ответить
Вже під 500 смертей кожен день. Лікарні стоять забиті, в моргах не вистачає місця. Як можна повертатись до нормального життя: транспорт, школи, ресторани, буковелі без масової вакцинації груп ризика: лікарів, літніх, хворих, вчителів ???Ситуація з коронавірусом стабілізується, захворюваність виходить на плато третьої хвилі COVID-19, - НАН України - Цензор.НЕТ 4787
07.04.2021 13:55 Ответить
USAID допоможе Україні підготуватися до отримання вакцини Pfizer

Агентство США з міжнародного розвитку надасть Україні спеціальні холодильники, необхідні для транспортування і зберігання вакцини Pfizer. Про це повідомило посольство США в Україні.
"USAID допомагає підготуватися до отримання вакцини Pfizer та інших затверджених вакцин, надаючи пряму підтримку ланцюгів ультрахолодного зберігання і транспортування", - мовиться у повідомленні.https://ukrainian.voanews.com/a/pfizer-ukraina/5843060.html
07.04.2021 12:19 Ответить
За добу 15 з половиною інфікованих - це стабілізація?
07.04.2021 12:58 Ответить
Як цікаво звучить слово "жопа"...
07.04.2021 13:37 Ответить
Стабілізєц, одним словом.
07.04.2021 17:38 Ответить
 
 