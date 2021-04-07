Ситуация с коронавирусом стабилизируется, заболеваемость выходит на плато третьей волны COVID-19, - НАН Украины
Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, заболеваемость выходит на плато третьей волны COVID-19. Темпы распространения болезни снижаются уже две недели подряд.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины.
Сообщается, что несмотря на рост показателей эпидемической динамики, антирекорды по новым и летальным случаям, темпы распространения COVID-19 снижаются.
"Растет доля давних случаев в ежедневно обнародованных данных. Это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньше, чем те, которые вытекают из официальной статистики", - говорится в сообщении.
Ученые полагают, что в пользу этого утверждения свидетельствуют следующие данные:
- пройден максимум позитивности ПЦР-тестов;
- количество положительных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на плато;
- абсолютное количество ПЦР-тестов начала снижаться;
- динамика количества положительных тестов остается согласованной с количеством новых случаев, представленных на дату проведения тестирования.
"Поэтому вероятно, что Украина сейчас находится в начале фазы плато, что является очень неуверенным состоянием и может длиться несколько недель (по опыту преодоления осенней волны)", - говорится в прогнозе.
Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.
При этом в Киевской области за четыре дня не сделали ни одной прививки от COVID.
Как сообщалось, 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявили в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года. В Украине зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки - умер 481 человек.
Согласно данным Worldometers, по суточному приросту заболевших Украина находится на 7-м месте в мире и на 1-м в Европе.
