Сегодняшние провокации России самые серьезные со времени атаки в Керченском проливе, но ситуация более опасная, - Кулеба

Сегодняшние провокации России с перемещением войск к границам с Украиной и обострением ситуации на востоке являются самыми серьезными со времени нападения на украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. При этом сегодняшняя угроза со стороны России является более опасной.

Такую оценку текущей ситуации озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Liberation, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это самые серьезные провокации, что наблюдались после нападения на наших моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Но это столкновение между катерами ВМС Украины и российскими судами произошло в очень локализованном месте. Сегодня угроза охватывает почти всю границу между Украиной и Россией, что делает ситуацию еще более опасной", - сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не хочет войны, будем открывать огонь только в случае угрозы нашим войскам, - Кулеба

Министр отметил, что сейчас наблюдается большое военное развертывание ВС РФ в трех направлениях: на северо-восточной границе, на востоке, где сейчас ведется война, а также в Крыму.

"Это всеобъемлющий план действий, и мы должны сохранять бдительность на всех возможных фронтах", - подчеркнул Кулеба.