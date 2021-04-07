РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
14 326 27

Сегодняшние провокации России самые серьезные со времени атаки в Керченском проливе, но ситуация более опасная, - Кулеба

Сегодняшние провокации России с перемещением войск к границам с Украиной и обострением ситуации на востоке являются самыми серьезными со времени нападения на украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. При этом сегодняшняя угроза со стороны России является более опасной.

Такую оценку текущей ситуации озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Liberation, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это самые серьезные провокации, что наблюдались после нападения на наших моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Но это столкновение между катерами ВМС Украины и российскими судами произошло в очень локализованном месте. Сегодня угроза охватывает почти всю границу между Украиной и Россией, что делает ситуацию еще более опасной", - сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не хочет войны, будем открывать огонь только в случае угрозы нашим войскам, - Кулеба

Министр отметил, что сейчас наблюдается большое военное развертывание ВС РФ в трех направлениях: на северо-восточной границе, на востоке, где сейчас ведется война, а также в Крыму.

"Это всеобъемлющий план действий, и мы должны сохранять бдительность на всех возможных фронтах", - подчеркнул Кулеба.

Автор: 

россия (96953) Кулеба Дмитрий (2881)
+18
на столько серьезная что Вавка Оманская перекреаислась в идиота Катарского...
07.04.2021 12:15 Ответить
+14
"Сегодняшние провокации России с перемещением войск к границам с Украиной и обострением ситуации на востоке являются самыми серьезными со времени нападения на украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года."

Источник: https://censor.net/ru/n3258191

Не може бути! Тоді зебобнуті верещали, що влада тоді придумала загрозу, якої немає.
07.04.2021 12:24 Ответить
+12
які ще такі провокаціїї *********?! зачекайте но - це ж усьо "...клятий парашенка свідома вчинив державну зраду і відправив навмисно у полон і катера , і українських моряків (!)" А шо... вже ні ? Не вчиняв він такого? ... то що ж це виходить - сіньйор-ковідомор знову збрехав народові разом із своїми слугами??? Це вже вкотре???
07.04.2021 12:34 Ответить
на столько серьезная что Вавка Оманская перекреаислась в идиота Катарского...
07.04.2021 12:15 Ответить
Вавку не проведеш. Він послав всіх у сраку і повіз бабло в свої і Бєніни опшори.
07.04.2021 12:18 Ответить
как сама фрака пардон идиома может кого послать у фраку??????
07.04.2021 12:20 Ответить
Ну попередній титул зберігається. Назбирає собі мішок титулів і буде його Мендель представляти якось так: Зешмаркля Оманська та Катарська, чемпіон у боротьбі з короновірусом, борцун з офшорами і переможець корупції, найвеличніший політик **********, вісник Апокаліпсису... і т.д.
07.04.2021 12:25 Ответить
Интересно, готовы ли конкретные ответы на 7 год войны, отвечать ли на обстрелы с территории параши, сбивать ли "заблудившиеся" аэропланы и т.д.?
Хорошо бы их огласить, чтобы потом было с кого спросить.
07.04.2021 12:21 Ответить
"Сегодняшние провокации России с перемещением войск к границам с Украиной и обострением ситуации на востоке являются самыми серьезными со времени нападения на украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года."

Источник: https://censor.net/ru/n3258191

Не може бути! Тоді зебобнуті верещали, що влада тоді придумала загрозу, якої немає.
07.04.2021 12:24 Ответить
Новоприбывшие ихтамнеты наводнили Крым.
Перебрасывали их сюда в спешке, даже сухпайки не раздали.
Ходят теперь эти ублюдки в ушанках по супермаркетам жрачку скупают, а потом на лавочках и под кустами жрут.
Жители военной базы комментируют:
"Вчера и сегодня центр Феодосии, ее продовольственные рынки и магазины, как и весной 2014 года, наводнили зеленые человечки. Правда, тогда они были без опознавательных знаков и нашивок. В своих шапках-ушанках бегают, скупают еду, в том числе длительного хранения, всякие крекеры и сухарики. Выехали они из Саратова впопыхах, поэтому пайками личный состав, включая офицеров, не обеспечили. Видел собственными глазами, когда на центральном рынке они пробовали купить продукты по платежным карточкам, но им отказали, запросив наличные. Тогда они бросились по супермаркетам",
"При мне человек спрашивал, надолго ли они здесь? Сказали, что сейчас на полигоне отрабатывают с другими подразделениями слаженность действий при наступлении. Возможно, через месяц вернется большинство назад, а кого-то оставят здесь в воинской части, расположенной на остановке «Маяковской» по улице Федько", "Дороги «Тавриды» тоже наводнены военной техникой. Все предвещает грандиозный шухер, при котором обратка запросто прилетит сюда" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1379150077156073474
07.04.2021 12:28 Ответить
«Русский мир» во всей красе: прибывший в Крым на учения российский десантник угнал авто крымчанина.

Жители оккупированного Крыма уже начали страдать от наводнения полуострова все большим количеством российских военных, которых передислоцировали из российских регионов в Крым на учения.
Десантник-контрактник из дислоцированной в Московской области воинской части угнал принадлежащий крымчанину автомобиль ВАЗ-2104 и пытался на нем удрать от ДПС.
Об этом сообщает telegram-канал https://t.me/persimmoncrimea/6182 «ЧКХ» .
«Приехавший на учения в Крым контрактник из Курска, угнал припаркованную машину и пытался скрыться от экипажей ДПС», - говорится в сообщении.

Telegram-канал также опубликовал видео задержанного российского военного, который лежа на земле и отвечая на вопросы инспектора ДПС, сообщил, что его зовут Максим Перменков и он является жителем поселка Свобода Золотухинского района Курской области.
Также Перменков сообщил, что служит в 38-й гвардейской бригаде управления Воздушно-десантных войск (в/ч 54164), которая дислоцируется в деревне Медвежьи Озера Щелковского района Московской области.
«В Крым прибыл в командировку в составе бригады», - сказал российский десантник.https://investigator.org.ua/news-2/233403/
07.04.2021 12:33 Ответить
барану кулєбі краще заткнути пельку.
07.04.2021 12:24 Ответить
Це правда. Воно ніяке.
07.04.2021 12:27 Ответить
Уже бояться? Или лучше ,как то готовиться?
Что ДЕЛАТЬ? С какой целью заявляете?
07.04.2021 12:26 Ответить
Нагнітання, залякування наріду війною. Підготовка до того, що запланована капітуляція, це не капітуляція, а компроміс, поступки з метою досягнення миру.
07.04.2021 12:39 Ответить
Кулеба, ти ж при владі з януковича. Багато бачив з середини.
Якою була ситуація в 2014 році, коли госдура дала дозвіл на напад на Україну?
Досить цієї маячні про найбільші випробування, які випали на долю "найвеличнішого лідера".
Що ти робиш, для вирішення проблеми на міжнародному рівні?
07.04.2021 12:26 Ответить
Хряцкає чорну ікру із Домом Періньоном і дивиться зверху на чєрнь. Як і всякий українець, якого винесло на такі посади.
07.04.2021 13:31 Ответить
Та ви шо? Серйозно? А Міжнародний Трибунал в Гаазі сказав, що це провокація фуйла.
Та то нічого. Для вас головне "що завгодно зелене, аби не Порошенко", як фуйло веліло.
07.04.2021 14:47 Ответить
Зеленая сопля так не думает
07.04.2021 12:28 Ответить
які ще такі провокаціїї *********?! зачекайте но - це ж усьо "...клятий парашенка свідома вчинив державну зраду і відправив навмисно у полон і катера , і українських моряків (!)" А шо... вже ні ? Не вчиняв він такого? ... то що ж це виходить - сіньйор-ковідомор знову збрехав народові разом із своїми слугами??? Це вже вкотре???
07.04.2021 12:34 Ответить
Что такое? Это была провокация России, не Пороха? А сейчас ситуация еще хуже. И это все Россия? быть не может...
07.04.2021 12:35 Ответить
У Украины нет никакой стратегии обороны страны. Все боеспособные части находятся в районе Донбасса.
07.04.2021 12:52 Ответить
Есть стратегия, находится в Энергодаре, рванет так что Чернобыль окажется цветочками
07.04.2021 13:05 Ответить
МИД обязан заявить всему миру о том, что Германия способствует достройке СП2, поставляет двигатели Сименс в Крым не смотря на санкции, способствуя тем самым агрессору. Дела Германии расходятся со словами и ее никому не нужной озабоченностью!
МИД обязан заявить, что Макрон с 2017 тоже не является независимым переговорщиком в минском формате. Он поддержал идею Уйла провести встречу без Украины.
Все действия этих стран говорят, что они не друзья, а как раз враги Украине, и поэтому не могут быть независимыми переговорщиками в Минске.
Надо пользоваться инструментами. что у нас есть. Будапештский меморандум!
Надо говорить, а не молчать, что если начнется война, миру грозит ядерная катастрофа! В Украине 15 атомных реакторов. Именно наРФия, Германия и Франция своими действиями ведут к угрозе всему миру.
07.04.2021 13:00 Ответить
В условиях эскалации со стороны Российской Федерации и угрозы полномасштабной военной кампании, армии стран НАТО должны разместить подразделения в Украине в рамках учений в целях сдерживания России.
Об этом в комментарии https://ghall.com.ua/2021/04/07/european-values-nato-neobhodimo-razvernut-podrazdeleniya-i-nachat-*******-ucheniya-v-ukraine/ Guildhall заявил старший аналитик чешского аналитического центра European Values Давид Стулик.
«Сегодня, в условиях непростой политической ситуации для Путина внутри РФ, ему нужна война, чтобы отвлечь внимание населения от домашних вызовов и сплотить население вокруг себя. В текущей ситуации Запад не может ограничиться санкциями, ведь Путин по сути готов пойти «ва-банк», напугать его может только угроза реальной войны, которая ему не по силам, ведь колоссальные потери будут иметь негативные для Путина последствия в российском обществе. Такой сценарий, если быстрая военная кампания против Украины не выйдет, обернется против Путина», - заявил аналитик.
«Наилучшим, но маловероятным, инструментом Запада в текущей ситуации является военный. Необходимо отправить военные подразделение армий стран НАТО в центральную и восточную часть Украины в рамках учений. Было бы оптимально, чтобы эти подразделения физически остались в Украине до начала российских учений «Запад-2021». Такой щит и западное общественное мнение будут иметь влияние на Путина», - подытожил Давид Стулик.
07.04.2021 13:17 Ответить
Львівський бронетанковий завод передав у Збройні Сили України ще 5 модернізованих танків Т-64 та Т-72.
Про це повідомила пресслужба ДК «Укроборонпром», куди входить ДП «Львівський бронетанковий завод».
Роботи виконані з випередженням графіка та за умов обмеженого фінансування.
Танки укомплектовано системами управління вогнем, внутрішнього і зовнішнього зв'язку та комунікації, приладами денного та нічного бачення, камерами заднього виду, супутниковою навігацією та динамічним захистом.
У першому кварталі завод перевиконав виробничий план на понад 20 млн грн у грошовому еквіваленті, - зазначає директор підприємства Віктор Андрощук.
Це вже друга передача військової техніки від ЛБТЗ до Міністерства оборони України у поточному році, попередняhttps://mil.in.ua/uk/news/lvivskyj-bronetankovyj-peredav-zsu-modernizovani-t-64-ta-t-72/ партія налічувала понад 10 модернізованих бойових машин.https://mil.in.ua/uk/news/lvivskyj-bronetankovyj-peredav-shhe-5-modernizovanyh-t-64-ta-t-72/
07.04.2021 14:18 Ответить
73% любят путина
07.04.2021 15:05 Ответить
Кулеба: "Сьогоднішні провокації Росії найсерйозніші з часу атаки в Керченській протоці."
Серйозно? "Ні может етава бить!" Невже Бубочка тупо брехав на стадіоні?
П.С. Відповідь - так, брехав. Тупо. Аби прийти до влади.

Сьогоднішні провокації Росії найсерйозніші з часу атаки в Керченській протоці, але ситуація більш небезпечна, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3170
07.04.2021 15:22 Ответить
"но ситуация более опасная"--безусловно опасная!
Раньше у нас был главнокомандующий, который знал , что в таких случаях нужно делать!
А сейчас , вместо него, трусливый клоун-незнайка-неумеха- брехун...
07.04.2021 20:37 Ответить
 
 