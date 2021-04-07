РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9445 посетителей онлайн
Новости
3 114 126

Политика Зеленского о давлении на "зеленых" инвесторов ведет к краху экономики, - Гончаренко

Политика Зеленского о давлении на

Политика президента Украины Владимира Зеленского и его команды относительно давления на инвесторов в возобновляемую энергетику и отказа выполнять выплаты за произведенную зеленую энергию в стране ведет к краху экономики.


Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя, что в Украине впервые за 5 лет НБУ зафиксировал отток иностранных инвестиций в размере 0,9  миллиарда долларов.


"С 2014-го по 2019-й страну заливали миллиардными инвестициями из-за рубежа. Приток иностранных инвестиций достигал 3-6 миллиардов долларов. И как только к власти попал Зеленский (случайно) инвесторы приостановились, а потом поняли, что лучше убраться из Украины и вкладывать средства где-то в другом месте ", - сказал Гончаренко.


По его мнению, из-за того, что Зеленский позволил расставить на государственные должности различных комиков, фриков, спортсменов и лоббистов олигархов, которые начали уничтожать Украину, граждане становятся свидетелями краха экономики и государственности.


"Ручной премьер президента - Денис Шмыгаль постоянно демонстрирует отвращение к европейским партнерам и инвесторам, когда они указывают на глубокие проблемы в экономике. Последней каплей для них стал долговой кризис в секторе возобновляемой энергетики ", - подчеркнул депутат.


Он напомнил, что именно в 2020 году власть сначала шантажировала инвесторов долгами за зеленую энергию, а затем отказывается от обязательств выплатить 22 миллиарда гривен долга.


"Заплатили же только 4,5 млрд. Ну не могут инвесторы понять, как власть говорит о европейских ценностях, хотя на самом деле делает все против развития чистой энергетики. Власть идет в направлении уничтожения своего народа ", - добавил Гончаренко.

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в отрасли зеленой энергетики чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину 2020 года составил 868 200 000 долларов, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.


По состоянию на 1 апреля предприятиям "зеленой" энергетики перечислено 4,6 млрд грн. Уровень расчетов государства по выплате долгов 2020 года  составляет 20%. Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики составляет 17,8 млрд грн.


Как сообщалось, по результатам опросов, организованного экспертной организацией DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.


Европарламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.


Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт отмечает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.

Автор: 

инвестиции (1171) Гончаренко (541)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Финансирование возобновляемой энергетики нужно немедленно прекращать. Это выбрасывание денег на ветер в и без того нищем государстве.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:21 Ответить
+12
Лоьшка-флюгер )))
показать весь комментарий
07.04.2021 12:16 Ответить
+12
Леша нашел себе папика в виде ахметки!!!!
Когда все украинцы стонут от роста цен из за снижения производства яд электро в пользу зеленых, оно нам рассказывает о бедном притесняемом ахметке.
Шо, ахметка себе новый замок присмотрел? Или уже сыночек яхту захотел. Старая уже не в моде....
показать весь комментарий
07.04.2021 12:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Яке відношення Гончаренко має до французів, норвежців, китайців, чи німців, які вклали в ці проекти мільярди під гарантії держави? А яке відношення мають до цього більше 17 тисяч простих громадян, які встановили сонячні батареї на дахи і використовують енергетику для своїх потреб, а надлишки продають? Кого Ви дурите? Як Беня і Зеля вкрадуть у простого громадянина, та ще він і не купляє в них, а сам виробляє? То ж краще оббрехати ці проекти і змусити всіх купляти енергетику у олігархів, а точніше в росії, яка із-за "зеленої енергетики" втрачає ринки збуту і робочі місця в країні (шахтарі, енергетики).
показать весь комментарий
07.04.2021 14:06 Ответить
Бред, как раз зеленая енергетика и заставляет покупать электроенергию у олигархов и росии, т.к. когда работает СЕС или ВЕС всегда должна коптить ТЕС Ахметова или росии т.к. солнышко зашло или ветер утих и СЕС и ВЕС выключилась, значит мощность сразу надо переключить на другую станцию иначе будут веерные отключения потребителей електричества от сети.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:46 Ответить
А чому ці "інвестори" - це в більшості випадків офшорні прокладки олігархату України?
показать весь комментарий
07.04.2021 12:54 Ответить
Руська курва!
показать весь комментарий
07.04.2021 12:57 Ответить
Ну і ПЕС з ним, з цим Гончаренко!
показать весь комментарий
07.04.2021 13:35 Ответить
в смысле к краху экономики Ахметова???
показать весь комментарий
07.04.2021 13:35 Ответить
к краху економики ведет политика замещения дешевой атомной генераци украинского производсва,експортом рашистско- белоруской генерации и "ахметовской "зеленой генерацией " ,которая решила инвестировать в ограбление Украины и ее народа
показать весь комментарий
07.04.2021 13:53 Ответить
Що падло підписався на лобі для бариг...???? Кажешь Україну захищаєш..)))) ????? Пліснява..
показать весь комментарий
07.04.2021 13:54 Ответить
Зелень і Беня вбивають в мізки своїм дебілам що всі їх біди від "зеленої енергетики". Та ні, всі біди від зеленої влади. Вся Європа розвиває
"зелену енергетику", а Бееня втирає у мізки, що вона дорога і спокійно купує російську і білоруську, ніяк не дає нам змоги відарватися від "братанів". Генерацію сонячних електростанцій і вітрових станцій вимикають як надлишок кожної неділі, бо Беня купує російську через прокладки і витягує із бюджету мільярди. На "зеленій" не вкрадеш, там двійні лічильники і без посередників. А чому вимикають і АЕС? Там сама дешева електроенергія? А тому, що використовують дурнів, а їх як виявилося 73%, для досягнення своєї мети і в них це виходить на відмінно.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:01 Ответить
сил нема сваритися з цими зеленими дебілами... Йду на 5-тий канал, там якраз розпочинається передача Романа Чайки.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:16 Ответить
Может хватит разбираться кто исторически виноват?
Может пора решиться делать и отменить нахрен льготы для "зилёной энергетики"?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:50 Ответить
Європейський Союз поставив собі за мету до 2030 року отримувати 32% енергії з відновлювальних джерел. Станом на 2020 рік доля відновлювальної енергетики в ЄС становить приблизно 20%.
У 2017 році в Україні було прийнято «Енергетичну стратегію України», згідно з якою до 2035 року Україна планує збільшити долю відновлювальної енергетики у своєму енергобалансі до 25%. Станом на 2020 рік доля відновлювальної енергетики в Україні становить приблизно 3-4% і, схоже, що на такому рівні це зростання припиниться надовго.То в мене запитання, що європейці дурніші за "зелених", які ліплять горбатого? А куди росія буде дівати своє вугілля? Що їй закривати шахти ві всіх вигнати на вулицю? Навіщо, якщо можна підкупити халуїм і ті будуть розповідати, яка "зелена енергетика" дорога. За використання електроенергії рядовий громадянин платить в місяць до 200 грн., а за газ для опалення по 3-8 тисяч гривень і мертва тишина.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:33 Ответить
Вот пусть зеленщики и продают свою електроенергию в ЕС, в чем проблема? почему они полезли в Украину зная что мы на грани дефолта?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:49 Ответить
Без питань. Поверніть інвесторам мільярди, які вклали в будівницство і розвивайте свою теплову з кацапами. Чи ви вирішили, як шулєри, гроші взяти і відморозитися? Не всі сонячні і вітрові під Ахметовим. Він почав їх будувати десь 5 років назад, а спочатку тут були інвестиції Франції, Канади, Китаю, Норвегії, Чехії, Німеччини та інших країн. Ще одне питання, чий прем'єр в Україні, від якої такої загадкової сили?
А хтось цікавився як будуються, наприклад "сонячні" електростанції? Звичайно ні. Там є квота використання іноземного оборудовання і обов'язково українського. А це означає, що працюють заводи по виготовленню свай, профілів, кріплень, кабелю, дроту, КТП, трансформаторів і т.п. З'являються робочі місця і податки в бюджет. А при закупці трішечки дешевшої російської і білоруської, ми втрачаємо більше - бо там розвиваємо заводи і нові робочі місця. Туди направляєм бюджетні кошти.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:29 Ответить
Поверніть інвесторам мільярди - во первых кто обещал вернуть инвестиции? где это прописано?, ты вкладываешся на свой страх и риск - как это заведено в мире и никто тебе не возвращает инвестиции (я не припомню чтоб Маск требовал возврата инвестиций когда ракета у него взорвалась), во вторых кто им мешает продавать электричество со станций в Укране в ЕС?-раз по твоим словам там как классно? вперед и с песней зеленцикам строить ЛЭП на ЕС.
З'являються робочі місця- говоришь прям как Азаров, какие рабочие места?, станции уже построены все металлоконструкции давно проданы - акстись, чувак ты в каком времени живешь?
не пиши бред.
показать весь комментарий
08.04.2021 15:57 Ответить
А вот говорящая жопа шоколадного мародера рот открыла, нужно же защищать совместный бизнес вальцмана с ахметкой по грабежу украинцев через самые высокие тарифы на зеленую энергетику в Европе, ну а нам всем тарифы поднимут на электроэнергию, чтобы заплатиь этим мародерам. Впрочем порохососы все равно схавают (схавали же дерибан ЗЕМЛИ) так что зачем шоколадной банде скрывать свои интересы. Ну и сейчас начнется у порохососных истерика - вы все вретиии, это все зебилы виновны, а шоколадка святой, и все за "инвесторов" переживает.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:01 Ответить
Олежка Войтенко написав, аби написати. Скажу Вам новину, що Порошенко не має бізнесу з генерацією, ні "зеленою", ні тепловою, ні атомною. "Зелена енергетика" розвивається в Україні, як за рахунок фінансування іноземних громадян, своїх олігархів і громадян України. Більше 17 тисяч сонячних електростанцій побудували у своїх дворах громадяни. А взаємодіє з паном Ахметовим пан Коломойський і пан Зеленський, бо тільки сьогодні вони будують найбільші сонячні і вітрові електростанції, а Беня ще і поставляє російське вугілля. Чи президент в нас ще Порошенко?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:29 Ответить
Тут помнится на форуме уже давали ссылку про вхождение шоколадки в бизнес ахметки, так что отмазка про то, что шоколадка не доле не работает. И именно при шоколадке афера братьев клюевых по зеленому тарифу вышла на новый уровень и стала угрозой энергетической безопасности страны и работе свей энергосистемы (о чем кстати СБУ во время массовых раздач разрешений на строительство (при шоколадке) подготовило и даже выложило в открытом доступе доклад, но сывочолый хетьман решил его просто пригнорировать, гешефт есть гешефт).
показать весь комментарий
07.04.2021 16:44 Ответить
Олєжка Войтенка як завжди збрехав, запевняючи що вся інформація є у відкритому доступі. За тих, кого Ви пане написали добре знає пан Азаров (Кіля Бімба) і Янукович, бо це при ньому вони все будували і отримували і до речі все законно, хоча я дуже негативно відношуся до Януковича і Азарова. Їх перевірили і взлдовж і впоперек і десять чи навіть сотню раз і всі служби.
"Тут помнится на форуме уже давали ссылку про вхождение шоколадки в бизнес ахметки", то можливо Ви і праві, бо шоколадки Борі Колеснікова (Конті, АВК) дійсно входять в бізнес Ахметова, продаються у його торговій мережі "АТБ" і "Бруснічці". А ще краще проглядається входження президента в бізнес Ахметова, тільки президента Зеленського - це призначення прем"єр міністром України пана Шмигаля та інших менеджерів пана Ахметова.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:37 Ответить
нехай зелёные получают за киловатт, как АЭС.
Украина не банкомат.
Политика Зеленского о давлении на "зеленых" инвесторов ведет к росту экономики.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:28 Ответить
"Политика Зеленского о давлении на "зеленых" инвесторов ведет к росту экономики".А я з ним зовсім не погоджуюся, бо його політика венде до колапсу в енергетичній сфері і десятками сільярдними позовами через міжнародні суди до України. Є бажання зменшити суми "зеленої енергетики"? Хто проти, тільки за. Але робіть це по закону, а не по бандитські і неграмотно. Є купа варіантів і самий головний - домовитися з інвесторами і вони зроблять крок на зустріч. А "кидати" тих, хто завіз сюди кошти - то це якраз по криворожськібенєвскі.
показать весь комментарий
08.04.2021 10:41 Ответить
А "кидати" тих, хто завіз сюди кошти - инвестиции это всегда риск особенно если ты вкладываешся в государство типа Сомали к которым относится и Украина, т.н. "инвесторам" некто не запрещал вложится в Европе - почему они этого не зделали?
Да и сейчас некто не запрещает им демонтировать их "золоитые" ВЕС и СЕС и перевести в ЕС - это банальные металлоконструкции, это не демонтаж АЭС или ГЭС, заводы ведь без проблем перевозят в Китай и Индию, в чем проблема "зеленым инвесторам" забрать перевести свои инвестиции в ту страну где их не "бросят".
По этому проблемы "зеленых инвестаров" это их личные проблемы - что не оценили риски страны, но они всегда могут демонтировать и уехать в другую страну, а не ныть тут.
показать весь комментарий
08.04.2021 16:10 Ответить
https://www.oree.com.ua/ - стоимость електроенергии в Украине и ЕС,
в Украине цены на Внутрішньодобовий ринок дороже чем в Румынии.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:13 Ответить
Такое развитие зеленой энергетики - грубейшая техническая и политическая ошибка.Проблема в том,что ее многие не осознают и никто не собирается по-серьезному исправлять.Солнечная энергетика может потеряти сотни мегаватт мощности из-за набежавшей тучки.(Про ночь я не говорю - это плановое явление.) Что делать энергосистеме - отключать потребителей?сливать воду с водохранилищ через ГЭС?нагружать тепловые блоки(нагрузить можно только блоки,которые в сети и готовы взять быстро нагрузку)?нагружать АЭС ? - так они быстро не грузятся(десятки минут),да и работают,как правило на 100 процентов своей мощности. А процесс надо разрулить за какие-то мгновения.
Немцы строят газовые турбины(которые быстро пускаются) и сидят на французких излишках,вырабатываемых АЭС.Последнее время в мире бум строительства мощных хранилищ энергии типа "повербанков".Только штаты ввели мощностей за год на 4 гигаватта.
Мы же тупо рассуждаем про варку водорода и биткоинов на АЭС,как будто у нас энергия нихрена ни стоит. Другими словами - на каждый киловатт солнечный должен быть киловатт маневренный.Иначе мы для инвесторов будем мудаками. И очень бедными.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:47 Ответить
Зеленые промывают мозги люмпен-лохторату, рассказывая, что зеленая энергетика повышает цены пересичным))) И главный враг -ахметка со своими 15% в ней.
И В ЭТО ВРЕМЯ читаем в перечне, подписанного в Катаре вчера ,земотлоха:
Cоглашение между UDP Renewables(бизнесмена Хмельницкого) и катарской государственной компанией Nebras Power по инвестициям в объекты "зеленой" генерации, которые планируют построить в 2021-2022 годах.

Ха-ха-ха...
показать весь комментарий
07.04.2021 20:23 Ответить
Страница 2 из 2
 
 