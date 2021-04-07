Политика Зеленского о давлении на "зеленых" инвесторов ведет к краху экономики, - Гончаренко

Политика президента Украины Владимира Зеленского и его команды относительно давления на инвесторов в возобновляемую энергетику и отказа выполнять выплаты за произведенную зеленую энергию в стране ведет к краху экономики.



Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя, что в Украине впервые за 5 лет НБУ зафиксировал отток иностранных инвестиций в размере 0,9 миллиарда долларов.



"С 2014-го по 2019-й страну заливали миллиардными инвестициями из-за рубежа. Приток иностранных инвестиций достигал 3-6 миллиардов долларов. И как только к власти попал Зеленский (случайно) инвесторы приостановились, а потом поняли, что лучше убраться из Украины и вкладывать средства где-то в другом месте ", - сказал Гончаренко.



По его мнению, из-за того, что Зеленский позволил расставить на государственные должности различных комиков, фриков, спортсменов и лоббистов олигархов, которые начали уничтожать Украину, граждане становятся свидетелями краха экономики и государственности.



"Ручной премьер президента - Денис Шмыгаль постоянно демонстрирует отвращение к европейским партнерам и инвесторам, когда они указывают на глубокие проблемы в экономике. Последней каплей для них стал долговой кризис в секторе возобновляемой энергетики ", - подчеркнул депутат.



Он напомнил, что именно в 2020 году власть сначала шантажировала инвесторов долгами за зеленую энергию, а затем отказывается от обязательств выплатить 22 миллиарда гривен долга.



"Заплатили же только 4,5 млрд. Ну не могут инвесторы понять, как власть говорит о европейских ценностях, хотя на самом деле делает все против развития чистой энергетики. Власть идет в направлении уничтожения своего народа ", - добавил Гончаренко.

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в отрасли зеленой энергетики чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину 2020 года составил 868 200 000 долларов, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.



По состоянию на 1 апреля предприятиям "зеленой" энергетики перечислено 4,6 млрд грн. Уровень расчетов государства по выплате долгов 2020 года составляет 20%. Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики составляет 17,8 млрд грн.



Как сообщалось, по результатам опросов, организованного экспертной организацией DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.



Европарламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.



Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт отмечает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.