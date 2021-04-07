Политика Зеленского о давлении на "зеленых" инвесторов ведет к краху экономики, - Гончаренко
Политика президента Украины Владимира Зеленского и его команды относительно давления на инвесторов в возобновляемую энергетику и отказа выполнять выплаты за произведенную зеленую энергию в стране ведет к краху экономики.
Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя, что в Украине впервые за 5 лет НБУ зафиксировал отток иностранных инвестиций в размере 0,9 миллиарда долларов.
"С 2014-го по 2019-й страну заливали миллиардными инвестициями из-за рубежа. Приток иностранных инвестиций достигал 3-6 миллиардов долларов. И как только к власти попал Зеленский (случайно) инвесторы приостановились, а потом поняли, что лучше убраться из Украины и вкладывать средства где-то в другом месте ", - сказал Гончаренко.
По его мнению, из-за того, что Зеленский позволил расставить на государственные должности различных комиков, фриков, спортсменов и лоббистов олигархов, которые начали уничтожать Украину, граждане становятся свидетелями краха экономики и государственности.
"Ручной премьер президента - Денис Шмыгаль постоянно демонстрирует отвращение к европейским партнерам и инвесторам, когда они указывают на глубокие проблемы в экономике. Последней каплей для них стал долговой кризис в секторе возобновляемой энергетики ", - подчеркнул депутат.
Он напомнил, что именно в 2020 году власть сначала шантажировала инвесторов долгами за зеленую энергию, а затем отказывается от обязательств выплатить 22 миллиарда гривен долга.
"Заплатили же только 4,5 млрд. Ну не могут инвесторы понять, как власть говорит о европейских ценностях, хотя на самом деле делает все против развития чистой энергетики. Власть идет в направлении уничтожения своего народа ", - добавил Гончаренко.
Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в отрасли зеленой энергетики чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину 2020 года составил 868 200 000 долларов, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.
По состоянию на 1 апреля предприятиям "зеленой" энергетики перечислено 4,6 млрд грн. Уровень расчетов государства по выплате долгов 2020 года составляет 20%. Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики составляет 17,8 млрд грн.
Как сообщалось, по результатам опросов, организованного экспертной организацией DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.
Европарламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт отмечает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"зелену енергетику", а Бееня втирає у мізки, що вона дорога і спокійно купує російську і білоруську, ніяк не дає нам змоги відарватися від "братанів". Генерацію сонячних електростанцій і вітрових станцій вимикають як надлишок кожної неділі, бо Беня купує російську через прокладки і витягує із бюджету мільярди. На "зеленій" не вкрадеш, там двійні лічильники і без посередників. А чому вимикають і АЕС? Там сама дешева електроенергія? А тому, що використовують дурнів, а їх як виявилося 73%, для досягнення своєї мети і в них це виходить на відмінно.
Может пора решиться делать и отменить нахрен льготы для "зилёной энергетики"?
У 2017 році в Україні було прийнято «Енергетичну стратегію України», згідно з якою до 2035 року Україна планує збільшити долю відновлювальної енергетики у своєму енергобалансі до 25%. Станом на 2020 рік доля відновлювальної енергетики в Україні становить приблизно 3-4% і, схоже, що на такому рівні це зростання припиниться надовго.То в мене запитання, що європейці дурніші за "зелених", які ліплять горбатого? А куди росія буде дівати своє вугілля? Що їй закривати шахти ві всіх вигнати на вулицю? Навіщо, якщо можна підкупити халуїм і ті будуть розповідати, яка "зелена енергетика" дорога. За використання електроенергії рядовий громадянин платить в місяць до 200 грн., а за газ для опалення по 3-8 тисяч гривень і мертва тишина.
А хтось цікавився як будуються, наприклад "сонячні" електростанції? Звичайно ні. Там є квота використання іноземного оборудовання і обов'язково українського. А це означає, що працюють заводи по виготовленню свай, профілів, кріплень, кабелю, дроту, КТП, трансформаторів і т.п. З'являються робочі місця і податки в бюджет. А при закупці трішечки дешевшої російської і білоруської, ми втрачаємо більше - бо там розвиваємо заводи і нові робочі місця. Туди направляєм бюджетні кошти.
З'являються робочі місця- говоришь прям как Азаров, какие рабочие места?, станции уже построены все металлоконструкции давно проданы - акстись, чувак ты в каком времени живешь?
не пиши бред.
"Тут помнится на форуме уже давали ссылку про вхождение шоколадки в бизнес ахметки", то можливо Ви і праві, бо шоколадки Борі Колеснікова (Конті, АВК) дійсно входять в бізнес Ахметова, продаються у його торговій мережі "АТБ" і "Бруснічці". А ще краще проглядається входження президента в бізнес Ахметова, тільки президента Зеленського - це призначення прем"єр міністром України пана Шмигаля та інших менеджерів пана Ахметова.
Украина не банкомат.
Политика Зеленского о давлении на "зеленых" инвесторов ведет к росту экономики.
Да и сейчас некто не запрещает им демонтировать их "золоитые" ВЕС и СЕС и перевести в ЕС - это банальные металлоконструкции, это не демонтаж АЭС или ГЭС, заводы ведь без проблем перевозят в Китай и Индию, в чем проблема "зеленым инвесторам" забрать перевести свои инвестиции в ту страну где их не "бросят".
По этому проблемы "зеленых инвестаров" это их личные проблемы - что не оценили риски страны, но они всегда могут демонтировать и уехать в другую страну, а не ныть тут.
в Украине цены на Внутрішньодобовий ринок дороже чем в Румынии.
Немцы строят газовые турбины(которые быстро пускаются) и сидят на французких излишках,вырабатываемых АЭС.Последнее время в мире бум строительства мощных хранилищ энергии типа "повербанков".Только штаты ввели мощностей за год на 4 гигаватта.
Мы же тупо рассуждаем про варку водорода и биткоинов на АЭС,как будто у нас энергия нихрена ни стоит. Другими словами - на каждый киловатт солнечный должен быть киловатт маневренный.Иначе мы для инвесторов будем мудаками. И очень бедными.
И В ЭТО ВРЕМЯ читаем в перечне, подписанного в Катаре вчера ,земотлоха:
Cоглашение между UDP Renewables(бизнесмена Хмельницкого) и катарской государственной компанией Nebras Power по инвестициям в объекты "зеленой" генерации, которые планируют построить в 2021-2022 годах.
Ха-ха-ха...