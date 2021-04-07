За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 45 человек, выздоровели - 476, выявили 1 417 новых случаев, - Кличко
Ситуация с коронавирусом в столице ухудшается. За минувшие сутки госпитализировали 672 человека с диагнозом COVID-19 и подозрением на коронавирус.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Ситуация с заболеваемостью, к сожалению, ухудшается. Количество больных коронавирусом и госпитализированных пациентов в Киеве увеличивается. За минувшие сутки в городе обнаружили 1 417 инфицированных. Умерли 45 человек - 25 женщин и 20 мужчин. Всего за период пандемии в столице 3 701 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 170 517", - сообщил Кличко.
Среди заболевших: 819 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 32 девочки от восьми месяцев до 17 лет. А также
528 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет и 38 мальчиков от восьми месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 45 медиков.
В больницы столицы минувшие сутки госпитализировали 183 пациентов с диагнозом COVID-19. А также - 489 больных - с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений за сутки попали 672 человека.
А выздоровели прошедшие сутки в Киеве 476 человек. Всего коронавирус побороли 108 732 жители столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 318, в Деснянском - 228 и в Днепровском районе - 159 случаев.
цифры вывалил и доволен - написал бы шо напр. превратил что-то, напр с десяток "храмов" на лежбище для пораженных, или разогнал "Динамо" и загрузил НСК полтыщей поциентов.
они блин - цыферки выкладывают!!
кстати, куртки подешевели - надо не отставать от циничного Стебанова)