Луценко о задержании брата Вовка Зонтова со $100 тыс. взятки для судей ОАСК: Респект НАБУ! Для дел такого масштаба Бюро и создавалось
Задержание брата главы ОАСК Павла Вовка Юрия Зонтова и еще одного адвоката при получении $100 тыс. взятки для судей ОАСК - реально успешное дело
Об этом заявил экс-генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Впервые со времен успешной операции НАБУ против депутата-взяточника Розенблата могу сказать : Респект НАБУ!", - отметил Луценко.
"Задержание при передаче взятки брата судьи Вовка (который при новой власти стал еще и замначальника управления Службы внешней разведки) и выявление 5 млн его заначки на конспиративной квартире СВР - реально успешное дело такого масштаба, для которого и создавалось НАБУ", - подытожил Луценко.
Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.
7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки
Респект конечно, но чем закончилось дело Розенблата в итоге? Отож...
Чому Ви пройшли повз самого великого хабаря в Європі готівкою? То теж НАБУ та САП
Во-первых, когда Гонтарева пришла-курс был 12, а когда ушла в17 году-26,9, ну никак не 8/28)))
Во-вторых, когда пришел Луценко в мае 2016 года --курс был 25,5, когда уходил в июле 19 го курс был 25,5----т.е.за три года не менялся, что ты посчитать не можешь?
Ну, що? Декому до сих пір не зрозуміло, хто стоїть за атаками на НАБУ та Ситника, що у КС, що у Верховній раді, Кабінеті міністрів та Офісі президента?
Хто забирає справи всупереч Закону у НАБУ?
І що стане з НАБУ, якщо його підпорядкувати Кабінету міністрів?
А Служба зовнішньої розвідки, що не бачила кого брала у свої лави, тля?
Вони там усі просякнуті наживою та хабарями
Та, чи дочекаємося ми нагород детективам НАБУ? - Маловирогідно.
ДБР іще на них справу заведе.
Высокопоставленный руководитесь внешней разведки Украины (то мы о Зонтове) не способен нормально организовать конспиративную квартиру в собственной (!) стране (!). Его банально отслеживает банальная наружка ... Разведка такая же как Зеленский президент .
Всем обращающимся. Нам нечего добавить по поводу НАБУ, ареста брата Вовка Зонтова, который служит в СВР В нормальной стране уже б сидело половина администрации президента. Но не у нас ... Мы давно писали - у нас нет внешней разведки от слова совсем. Есть генералы с виллами.