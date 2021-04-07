РУС
Луценко о задержании брата Вовка Зонтова со $100 тыс. взятки для судей ОАСК: Респект НАБУ! Для дел такого масштаба Бюро и создавалось

Луценко о задержании брата Вовка Зонтова со $100 тыс. взятки для судей ОАСК: Респект НАБУ! Для дел такого масштаба Бюро и создавалось

Задержание брата главы ОАСК Павла Вовка Юрия Зонтова и еще одного адвоката при получении $100 тыс. взятки для судей ОАСК - реально успешное дело

Об этом заявил экс-генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые со времен успешной операции НАБУ против депутата-взяточника Розенблата могу сказать : Респект НАБУ!", - отметил Луценко.

"Задержание при передаче взятки брата судьи Вовка (который при новой власти стал еще и замначальника управления Службы внешней разведки) и выявление 5 млн его заначки на конспиративной квартире СВР - реально успешное дело такого масштаба, для которого и создавалось НАБУ", - подытожил Луценко.

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

взятка (6219) Луценко Юрий (7720) Вовк Павел (260) Розенблат Борислав (186) Окружной админсуд Киева (399) Зонтов Юрий (26)
+11
Перелік досягнень в студію
07.04.2021 12:53 Ответить
+8
"Впервые со времен успешной операции НАБУ против депутата-взяточника Розенблата могу сказать : Респект НАБУ!"Источник: https://censor.net/ru/n3258196

Респект конечно, но чем закончилось дело Розенблата в итоге? Отож...
07.04.2021 12:25 Ответить
+8
респект ,конечно. Теперь попробуйте его покарать адекватно содеянному,а не отпустить с извинениями,как обычно
07.04.2021 12:53 Ответить
"Впервые со времен успешной операции НАБУ против депутата-взяточника Розенблата могу сказать : Респект НАБУ!"Источник: https://censor.net/ru/n3258196

Респект конечно, но чем закончилось дело Розенблата в итоге? Отож...
07.04.2021 12:25 Ответить
суд іде, поцікався.
07.04.2021 12:43 Ответить
Ой, та таких розенблатів НАБУ уже взяло не одного, у же сидять.
Чому Ви пройшли повз самого великого хабаря в Європі готівкою? То теж НАБУ та САП
07.04.2021 14:02 Ответить
О,вылезло!
07.04.2021 12:27 Ответить
Він занервував ..Наступний екс-генплокулол..
07.04.2021 13:26 Ответить
а хто така Вовка Зонтова?
07.04.2021 12:30 Ответить
ну, припустимо, вона юрка, але брат Вовків.
07.04.2021 12:46 Ответить
Брат судьи Вовка - Зонтов. Кого задержали - Зонтова. Хотя, думаю,что Вы и сами все понимаете. Не наприкалывались еще? Сделаете всех вместе?
07.04.2021 12:53 Ответить
штірліц....
07.04.2021 13:12 Ответить
Вискочив Пилип з конопель!
07.04.2021 12:42 Ответить
тільки кончені зебіли можуть знецінювати досягнення Юри Луценка на посту Генпрокурора.
07.04.2021 12:44 Ответить
Перелік досягнень в студію
07.04.2021 12:53 Ответить
і щe плюс досягnennя коли було у мєnтаx....
07.04.2021 13:13 Ответить
Частково https://nv.ua/ukr/ukraine/events/lutsenko-rozpoviv-nv-pro-svoji-dosjahnennja-ta-provali-na-postu-henprokurora-2444537.html тут
07.04.2021 14:06 Ответить
Кум безальтернативного гетьмана - чем не досягнення?
07.04.2021 14:31 Ответить
Вообще-то за время работы Луценко генпрокурором (меньше 3 лет), было возвращено в казну около 4 миллиардов баксов---ни у одного генпрокурора в Украине ни до , ни после)) таких результатов НЕ БЫЛО!
07.04.2021 20:29 Ответить
Лично перечитывал. Или по телевизору сказали? Доллар с 8 до 28 при Гонтаревой упал. Сам видел на своей жизни почувствовал. А говорить они умеют.
07.04.2021 20:49 Ответить
Ну нельзя же быть таким тупым и брехливым, прямо как бубочка!
Во-первых, когда Гонтарева пришла-курс был 12, а когда ушла в17 году-26,9, ну никак не 8/28)))
Во-вторых, когда пришел Луценко в мае 2016 года --курс был 25,5, когда уходил в июле 19 го курс был 25,5----т.е.за три года не менялся, что ты посчитать не можешь?
07.04.2021 22:38 Ответить
Забыл он еще главментом был)))
07.04.2021 13:15 Ответить
Ага тебе все зебилы помним алкаша как же и его работу плокулолом.кум шоколадного
07.04.2021 15:47 Ответить
Ахахахахахахахахахааххаахахахахахах
07.04.2021 16:48 Ответить
Літакі лєтять, будєм всєх бамбіть...
07.04.2021 12:48 Ответить
респект ,конечно. Теперь попробуйте его покарать адекватно содеянному,а не отпустить с извинениями,как обычно
07.04.2021 12:53 Ответить
А карать будет суд
07.04.2021 13:06 Ответить
Надеюсь что карать будет Антикоррупционный суд, тогда и будет толк.
07.04.2021 13:53 Ответить
Якщо справу не заберуть. Справу про $6 млн забрали, Татарова теж
07.04.2021 14:08 Ответить
когда зеленые чмыри заведут уголовное дело на шекельного преступника зонтова - по совместительству вовка???когда приведут примусово(притащат за ноги) на суд??
07.04.2021 12:59 Ответить
розкажeтe коли сядуть із повnим коnфіскатом ті вовки брати...- югік, чи тобі цього ne зnaти як всe зливаeться....
07.04.2021 13:11 Ответить
Це продажне *мо краще б мовчало. Скільки справ він злив "за хорошу" подяку - і порахувати неможливо.
07.04.2021 13:45 Ответить
СЛАВА НАБУ

Ну, що? Декому до сих пір не зрозуміло, хто стоїть за атаками на НАБУ та Ситника, що у КС, що у Верховній раді, Кабінеті міністрів та Офісі президента?
Хто забирає справи всупереч Закону у НАБУ?
І що стане з НАБУ, якщо його підпорядкувати Кабінету міністрів?
А Служба зовнішньої розвідки, що не бачила кого брала у свої лави, тля?
Вони там усі просякнуті наживою та хабарями
Та, чи дочекаємося ми нагород детективам НАБУ? - Маловирогідно.

ДБР іще на них справу заведе.
07.04.2021 13:59 Ответить
ЭТО ТЕБЕ НЕ МЕЛОЧЬ ПО КАРМАНАМ ТЫРИТЬ....
07.04.2021 13:59 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1379739471168561152 1 ч

Высокопоставленный руководитесь внешней разведки Украины (то мы о Зонтове) не способен нормально организовать конспиративную квартиру в собственной (!) стране (!). Его банально отслеживает банальная наружка ... Разведка такая же как Зеленский президент .
Всем обращающимся. Нам нечего добавить по поводу НАБУ, ареста брата Вовка Зонтова, который служит в СВР В нормальной стране уже б сидело половина администрации президента. Но не у нас ... Мы давно писали - у нас нет внешней разведки от слова совсем. Есть генералы с виллами.
07.04.2021 14:19 Ответить
каГтаве чмо, тебе тут ще не хватало з твоїми коментаГями. Що жаба даве, що мало кваГтиГ зтиГив коли був на посадах?
07.04.2021 15:10 Ответить
Юга, з тебе такий генпрокурор, як зеленський президент. Склад злочину був би закінчений, якби адвокати передали ті гроші суддям, а так як не передали, а були затримані, то і складу злочину нема. В хабарництво Юга, спеціальний суб'єкт-посадова особа.
07.04.2021 15:37 Ответить
Не мечите бисер перед пьющим экс-генпрокурором))
07.04.2021 16:49 Ответить
штирлиц спалился.
07.04.2021 17:26 Ответить
Этот генпрокурор луценко раскрыл секретных агентов набу, чем сорвал несколько готовившихся операций. Такого предатальства ещё никто не видел
07.04.2021 18:29 Ответить
Какая же импотентная зе-власть. Немогут закрыть этого картавого алкаша. Тварь и лицимер пришёл на крови людей вместе со своим кумом, и что зделал. Ни фига! Сколько топ корупционеров посадил? Ноль! Один Насиров с плюшивым одеялом чего стоил. Ненавижу!
07.04.2021 20:57 Ответить
 
 