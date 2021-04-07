Луценко о задержании брата Вовка Зонтова со $100 тыс. взятки для судей ОАСК: Респект НАБУ! Для дел такого масштаба Бюро и создавалось

Задержание брата главы ОАСК Павла Вовка Юрия Зонтова и еще одного адвоката при получении $100 тыс. взятки для судей ОАСК - реально успешное дело

Об этом заявил экс-генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Впервые со времен успешной операции НАБУ против депутата-взяточника Розенблата могу сказать : Респект НАБУ!", - отметил Луценко.

"Задержание при передаче взятки брата судьи Вовка (который при новой власти стал еще и замначальника управления Службы внешней разведки) и выявление 5 млн его заначки на конспиративной квартире СВР - реально успешное дело такого масштаба, для которого и создавалось НАБУ", - подытожил Луценко.

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки