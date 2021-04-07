РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9714 посетителей онлайн
Новости
1 320 13

Украина хочет получить от МВФ дополнительно более $2,7 млрд, - глава НБУ Шевченко

Украина хочет получить от МВФ дополнительно более $2,7 млрд, - глава НБУ Шевченко

Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить свыше $2,7 млрд в долларовом эквиваленте в рамках новой инициативы Фонда о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (СПЗ), сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Мы надеемся, что Украина сможет получить дополнительное финансирование в рамках этой инициативы… В прошлый раз Фонд делал подобную операцию в 2009 году. Это была реакция на кризис. Такая инициатива МВФ для Украины может стать положительным фактором", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, более точная цифра будет зависеть от курса валют, входящих в корзину СПЗ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине могут создать финансовый суд: сейчас это обсуждается с МВФ, - глава НБУ Шевченко

Шевченко отметил, что цель этой новой инициативы, анонсированной МВФ, - обеспечить дополнительную ликвидность мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов Фонда, а ее объявленный общий объем – $650 млрд.

Глава Нацбанка уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться на начавшемся весеннем собрании, однако для реализации этой инициативы необходимо утверждение сначала Исполнительным советом МВФ, а потом Советом управляющих.

Автор: 

кредит (2380) МВФ (3339) НБУ (4843) Шевченко Кирилл (69)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
у судей и разведчиков видать деньги закончились которые можно распилить!! НЕ ДАВАЙТЕ я как гражданин Украины прошу не давать все равно распилят!
показать весь комментарий
07.04.2021 12:28 Ответить
+10
А у судьи Вовка и его братана ЗОНТОВА он их не хочет получить???
Там , думаю, наберется такая сумма!!!
показать весь комментарий
07.04.2021 12:26 Ответить
+6
не надо ничего получать, по нычкам пройдитесь по офшорам по банковским ячейкам, твари не поймут куда уже ныкать и в чем хранить в евро или слитках золота в самой стране денег как грязи и мы сами создадим свой УКРВФ и будем занимать африканским странам и северным кореям на рис и гречку.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у судьи Вовка и его братана ЗОНТОВА он их не хочет получить???
Там , думаю, наберется такая сумма!!!
показать весь комментарий
07.04.2021 12:26 Ответить
Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить свыше $2,7 млрд в долларовом эквиваленте в рамках новой инициативы Фонда о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (СПЗ), сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко. Источник: https://censor.net/ru/n3258197\\\\\\\\\

только есть нюанс..... это надо отдавать будет, али как?
и да - отдавать - как? если дефицит бюджета - там хоть под 1% кредит на 1000 лет бери - а толку?
показать весь комментарий
07.04.2021 12:28 Ответить
у судей и разведчиков видать деньги закончились которые можно распилить!! НЕ ДАВАЙТЕ я как гражданин Украины прошу не давать все равно распилят!
показать весь комментарий
07.04.2021 12:28 Ответить
что то не понятно, ведь рапортует что постоянно перевиполняет поступление в буджет, тоесть появляеться непредвиденные средства, к чему хочет дополнительные финансы.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:30 Ответить
не надо ничего получать, по нычкам пройдитесь по офшорам по банковским ячейкам, твари не поймут куда уже ныкать и в чем хранить в евро или слитках золота в самой стране денег как грязи и мы сами создадим свой УКРВФ и будем занимать африканским странам и северным кореям на рис и гречку.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:36 Ответить
"Украина хочет получить от МВФ дополнительно более $2,7 млрд, - глава НБУ Шевченко" - если потрусить за ноги наших олигархов, то больше чем $2,7 млрд выпадет.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:49 Ответить
Страна после правления Зели 100лет с кредиторами будет рассчитываться.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:51 Ответить
Неа.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:58 Ответить
Так это Украина хочет, или все-таки хотят иностранные воры, временно проживающие в Украине?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:04 Ответить
Ну мало ли, кто что хочет.

Глава НБУ Шевченко, например, хочет, чтобы Коломойский его в свою империю взял.

А МВФ не хочет, чтобы НБУ возглавлял человек Коломойского.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:09 Ответить
А навіщо вам МВФ ?Попросіть у Ахметова.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:21 Ответить
Ахметов дал бы под 20% годовых.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:45 Ответить
Хочет - но не может. Это признак импотенции.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:56 Ответить
 
 