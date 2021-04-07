Украина хочет получить от МВФ дополнительно более $2,7 млрд, - глава НБУ Шевченко
Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить свыше $2,7 млрд в долларовом эквиваленте в рамках новой инициативы Фонда о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (СПЗ), сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.
"Мы надеемся, что Украина сможет получить дополнительное финансирование в рамках этой инициативы… В прошлый раз Фонд делал подобную операцию в 2009 году. Это была реакция на кризис. Такая инициатива МВФ для Украины может стать положительным фактором", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, более точная цифра будет зависеть от курса валют, входящих в корзину СПЗ.
Шевченко отметил, что цель этой новой инициативы, анонсированной МВФ, - обеспечить дополнительную ликвидность мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов Фонда, а ее объявленный общий объем – $650 млрд.
Глава Нацбанка уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться на начавшемся весеннем собрании, однако для реализации этой инициативы необходимо утверждение сначала Исполнительным советом МВФ, а потом Советом управляющих.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там , думаю, наберется такая сумма!!!
только есть нюанс..... это надо отдавать будет, али как?
и да - отдавать - как? если дефицит бюджета - там хоть под 1% кредит на 1000 лет бери - а толку?
Глава НБУ Шевченко, например, хочет, чтобы Коломойский его в свою империю взял.
А МВФ не хочет, чтобы НБУ возглавлял человек Коломойского.