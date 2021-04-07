Народный депутат Украины Кива: "Если бы в мире проводилась Олимпиада для шлюх, Украина всегда бы занимала все призовые места"

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива в грубой форме высказался об Украине.

Соответствующий комментарий Кива оставил под постом в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы в мире проводилась Олимпиада для шлюх, Украина всегда бы занимала все призовые места и тогда украинский гимн играл бы бесконечно", - говорится в комментарии.

Комментарий был оставлен под его же постом, в котором Кива упомянул недавний инцидент с гражданками Украины, которых задержали в ОАЭ.

Напомним, полиция Дубая 3 апреля задержала группу лиц за нарушения норм общественной морали, среди которых, по предварительной информации, было одиннадцать гражданок Украины. Женщины были арестованы за позирование обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубая. Позднее оказалось, что среди задержанных - не 11, а 12 гражданок Украины. Их посетил украинский консул.

