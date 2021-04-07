РУС
Народный депутат Украины Кива: "Если бы в мире проводилась Олимпиада для шлюх, Украина всегда бы занимала все призовые места"

Народный депутат Украины Кива:

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива в грубой форме высказался об Украине.

Соответствующий комментарий Кива оставил под постом в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы в мире проводилась Олимпиада для шлюх, Украина всегда бы занимала все призовые места и тогда украинский гимн играл бы бесконечно", - говорится в комментарии.

Комментарий был оставлен под его же постом, в котором Кива упомянул недавний инцидент с гражданками Украины, которых задержали в ОАЭ.

Напомним, полиция Дубая 3 апреля задержала группу лиц за нарушения норм общественной морали, среди которых, по предварительной информации, было одиннадцать гражданок Украины. Женщины были арестованы за позирование обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубая. Позднее оказалось, что среди задержанных - не 11, а 12 гражданок Украины. Их посетил украинский консул.

Кива Илья
+87
Це воно про себе чи що?
07.04.2021 12:30 Ответить
+76
Нардеп ОПЗЖ Кива: "Если бы в мире проводилась Олимпиада для шлюх, Украина всегда бы занимала все призовые места" - Цензор.НЕТ 726
07.04.2021 12:34 Ответить
+45
А особенно политических. И значки ОПЗЖ стали бы официальным знаком этой олимпиады...
07.04.2021 12:31 Ответить
суходрочь тебе ли о этом рассуждать.
07.04.2021 20:25 Ответить
Не знаю як в світі,а в Україні Ківа може претендувати на звання справжнього дебіла,закріплене за ним пожиттєво.
07.04.2021 23:38 Ответить
Согласен. Кива на 1-м месте, Шарий - на 2-м, Дубинский на 3-м
08.04.2021 11:51 Ответить
А якби провели таку олімпіаду для дебілів, Ківа би забрав усі медалі.
08.04.2021 11:56 Ответить
сказал социалист с трипером головы
08.04.2021 23:39 Ответить
какой нарид,такой и наридный депутат!сами выбрали!
24.05.2021 09:18 Ответить
