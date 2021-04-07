РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9714 посетителей онлайн
Новости
2 688 27

В связи с похолоданием завершение отопительного сезона откладывается до 10 апреля, - Кличко

В связи с похолоданием завершение отопительного сезона откладывается до 10 апреля, - Кличко

В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода, город вынужден немного перенести завершение отопительного сезона. На несколько дней. В частности, по прогнозам синоптиков, в среду ночью температура опустится до -1 градуса. Возможен снег.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram.

"Отключение тепла в Киеве начнут с 10 апреля", - написал он.

Также Кличко напомнил, любая домовая община может и раньше отключиться от отопления: "Такое решение должны принять собрание жильцов и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании".

"Социальные объекты - особенно больницы будут отключать только по заявкам руководителей учреждений. В садах и школах тепло уже отключают, учитывая дистанционное обучение", - добавил мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае медицинского коллапса врачи вам скажут: "Лечитесь дома, выживайте, читайте "Отче наш", - Кличко

В связи с похолоданием завершение отопительного сезона откладывается до 10 апреля, - Кличко 01

Киев (26014) Кличко Виталий (4676) отопительный сезон (532)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Єдине цікаве з цієї "новини", це котик ,що гріється на радіаторі !!!)))
показать весь комментарий
07.04.2021 12:46 Ответить
+3
Ура, лафа продовжується.В связи с похолоданием завершение отопительного сезона откладывается до 10 апреля, - Кличко - Цензор.НЕТ 804
показать весь комментарий
07.04.2021 12:54 Ответить
+1
перевожу:
топить нихера не будем, да вам и не надо и так тепло.
но, платить вы будете ПО ПОЛНОЙ! еще минимум месяц.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
перевожу:
топить нихера не будем, да вам и не надо и так тепло.
но, платить вы будете ПО ПОЛНОЙ! еще минимум месяц.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:44 Ответить
У тебя не топят? Наверное не платишь.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:47 Ответить
иди нафиг со своими тыпильными предположениями.
тебе только на кофейной гуще гадать.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:09 Ответить
А чего тогда стонешь, что "топить нихера не будем, да вам и не надо и так тепло."?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:26 Ответить
где вы увидел "стоны" - опять твои тыпильные предположения?
я всего лишь констатирую ФАКТ.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:29 Ответить
Какой факт? У тебя не топят? На какой улице живёшь?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:35 Ответить
с какой целью интересуешься - хочешь подьехать и поремонтировать?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:40 Ответить
Так отопление повреждено или просто перестали подавать теплоноситель? Или это тоже тяжелый вопрос?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:47 Ответить
для тебя все "тяжелый вопрос".
и опять тупые предположения.
ни разу ты не угадал - заканчивай гадать.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:55 Ответить
Я интересуюсь, а ты виляешь, как девка балованная. Значит писдун.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:02 Ответить
а я тебе уже спрашивал: "с какой целью интересуешься?"
показать весь комментарий
07.04.2021 14:04 Ответить
А с какой целью ты тут сопли рапускаешь, что у тебя не топят, но деньги ты за отопление платишь?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:09 Ответить
я тебе уже три раза сказал:
пошел нафиг со своими тупыми предположениями.
и ты ни разу не угадал и продолжаешь тупо гадать.
до тебя не доходит с третьего раза - ты тупее гаишников, которым по два раза надо анекдоты рассказывать?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:16 Ответить
Лох, тебе пора платить за отопление. 2 раза в месяц.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:42 Ответить
какой настырный тыпил, да еще и с четвертого раза не понимает простых слов.
то же "не лох"? по уровню развития вы очень похожи.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:46 Ответить
Если ты в Киеве,то должен знать а)в городе топят б)в городе холодно,,и без отопления мы бы померзли в)если не в Киеве,то нехер писать о том,что тебя не касается.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:29 Ответить
а если у тебя было бы хотя бы пять грамм МОЗГОВ, то ты бы знал, что такое "советская вертикальная разводка отопления".
показать весь комментарий
07.04.2021 13:32 Ответить
У меня такая и всё нормально. Батареи тёплые. А ты по ходу писдун-провокатор. Верю-не верю.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:01 Ответить
Зеленой сопле своей "верь-неверь".
А мне на твой "глубокий внутренний мир" наплевать.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:17 Ответить
Єдине цікаве з цієї "новини", це котик ,що гріється на радіаторі !!!)))
показать весь комментарий
07.04.2021 12:46 Ответить
Не долго ему осталось...
показать весь комментарий
07.04.2021 12:48 Ответить
Ура, лафа продовжується.В связи с похолоданием завершение отопительного сезона откладывается до 10 апреля, - Кличко - Цензор.НЕТ 804
показать весь комментарий
07.04.2021 12:54 Ответить
У меня отключили отопление 5-го апреля и включать никто не собирается !
Виталик , разберись 😀
показать весь комментарий
07.04.2021 12:56 Ответить
Это по какой улице отключили? Напоминаю: Кличко - мэр Киева.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:28 Ответить
а в Днепре с 1-го вырубили... холодина собачья!
В связи с похолоданием завершение отопительного сезона откладывается до 10 апреля, - Кличко - Цензор.НЕТ 3552

..
показать весь комментарий
07.04.2021 12:56 Ответить
А у мене в будинку +25 зараз....
показать весь комментарий
07.04.2021 12:57 Ответить
 
 