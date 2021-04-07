В связи с похолоданием завершение отопительного сезона откладывается до 10 апреля, - Кличко

В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода, город вынужден немного перенести завершение отопительного сезона. На несколько дней. В частности, по прогнозам синоптиков, в среду ночью температура опустится до -1 градуса. Возможен снег.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram.

"Отключение тепла в Киеве начнут с 10 апреля", - написал он.

Также Кличко напомнил, любая домовая община может и раньше отключиться от отопления: "Такое решение должны принять собрание жильцов и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании".

"Социальные объекты - особенно больницы будут отключать только по заявкам руководителей учреждений. В садах и школах тепло уже отключают, учитывая дистанционное обучение", - добавил мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае медицинского коллапса врачи вам скажут: "Лечитесь дома, выживайте, читайте "Отче наш", - Кличко