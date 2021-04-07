РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9714 посетителей онлайн
Новости
1 964 21

Будем просить коллег по НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Будем просить коллег по НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ) в альянсе, после реализации которого страна могла бы стать членом организации.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на пресс-конференции в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы должны вскоре обратиться к коллегам с письмом, чтобы еще раз рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине", - сказал Ландсбергис.

"Я убежден, что НАТО мог бы повторить свое предложение по предоставлению плана действий по членству Украине, и этот вопрос мы как раз начали согласовывать с коллегами из Балтийских государств", - добавил глава МИД.

По его словам, это стало бы "сильным сигналом для России о том, что Украина избирает трансатлантическое направление, и это получило отклик среди стран НАТО".

Читайте также: США поддерживают Украину, но решение о вступлении в НАТО примет сам Альянс, - Белый дом

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Тараном заявил, что страны Балтии рассматривают Украину как наиболее ценного партнера НАТО.

Автор: 

Литва (2567) НАТО (10262) ПДЧ (137) членство в НАТО (1556) Габриэлюс Ландсбергис (159)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Литва - справжній союзник України.
Дякуємо вам, Браття!

Ačiū tau, broliai!
показать весь комментарий
07.04.2021 13:11 Ответить
+5
Помогайте братья, и вам Бог поможет!
показать весь комментарий
07.04.2021 12:54 Ответить
+5
Будем просить коллег по НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе, - глава МИД Литвы Ландсбергис - Цензор.НЕТ 3486

...
...
показать весь комментарий
07.04.2021 13:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Помогайте братья, и вам Бог поможет!
показать весь комментарий
07.04.2021 12:54 Ответить
Шльондр Люська Абдристович вже не знає яку дірку підставити..
Будем просить коллег по НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе, - глава МИД Литвы Ландсбергис - Цензор.НЕТ 3799
показать весь комментарий
07.04.2021 12:55 Ответить
Нарешті почали потихеньку конкретизувати курс в НАТО, а не лише займатись балачками на публіку типу "Україна прагне... Україну підтримують... бла-бла-бла".
показать весь комментарий
07.04.2021 12:58 Ответить
Те,що маятник схилився в інший бік-може бути ілюзією! Ми маємо президента не стійкого і схильного до брехні,вітреного і по вуха залежного! Також вплив фільму про вагнер-має вплив-я б не стверджував,що він налюднів-швидше за все він це робить з переляку.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:02 Ответить
Це і є ілюзія, гра на публіку і як доказовий факт: українська влада, за два роки так і не призначила представника в НАТО. Тобто, всі ці заяви українських політиків-вистава.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:22 Ответить
Ага, ага- а кіно буде?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:49 Ответить
Дякую, щиро, від усього серця.
показать весь комментарий
07.04.2021 12:59 Ответить
Будем просить коллег по НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе, - глава МИД Литвы Ландсбергис - Цензор.НЕТ 3486

...
...
показать весь комментарий
07.04.2021 13:01 Ответить
http://rusjev.net/2021/04/07/glava-*******-razvedki-shveczii-rossiya-styagivaet-vojska-i-oruzhie-v-kaliningrad/ А тем временем фарашисты...
Глава военной разведки Швеции: россия стягивает войска и оружие в Калининград
показать весь комментарий
07.04.2021 13:01 Ответить
Аридёиься из этой области озеро делаиь
показать весь комментарий
07.04.2021 17:13 Ответить
Будем просить коллег по НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе, - глава МИД Литвы Ландсбергис - Цензор.НЕТ 6021
показать весь комментарий
07.04.2021 13:07 Ответить
Литва - справжній союзник України.
Дякуємо вам, Браття!

Ačiū tau, broliai!
показать весь комментарий
07.04.2021 13:11 Ответить
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7-%D1%8F%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%89%D0%BE-22-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F-1941-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B9-%D0%BE%D0%B1-%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8E-%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Мине ще кілька років і москальські історики остаточно з'ясують, що 22 червня 1941 року за підтримки США, Туреччини й Об'єднаної Европи, на Московію віроломно напала Україна.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:13 Ответить
В условиях эскалации со стороны Российской Федерации и угрозы полномасштабной военной кампании, армии стран НАТО должны разместить подразделения в Украине в рамках учений в целях сдерживания России.
Об этом в комментарии https://ghall.com.ua/2021/04/07/european-values-nato-neobhodimo-razvernut-podrazdeleniya-i-nachat-*******-ucheniya-v-ukraine/ Guildhall заявил старший аналитик чешского аналитического центра European Values Давид Стулик.
«Сегодня, в условиях непростой политической ситуации для Путина внутри РФ, ему нужна война, чтобы отвлечь внимание населения от домашних вызовов и сплотить население вокруг себя. В текущей ситуации Запад не может ограничиться санкциями, ведь Путин по сути готов пойти «ва-банк», напугать его может только угроза реальной войны, которая ему не по силам, ведь колоссальные потери будут иметь негативные для Путина последствия в российском обществе. Такой сценарий, если быстрая военная кампания против Украины не выйдет, обернется против Путина», - заявил аналитик.
«Наилучшим, но маловероятным, инструментом Запада в текущей ситуации является военный. Необходимо отправить военные подразделение армий стран НАТО в центральную и восточную часть Украины в рамках учений. Было бы оптимально, чтобы эти подразделения физически остались в Украине до начала российских учений «Запад-2021». Такой щит и западное общественное мнение будут иметь влияние на Путина», - подытожил Давид Стулик.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:17 Ответить
_Да, так можно было бы предотвратить (отсрочить?) Третью Всемирную. Потомки нынешних жителей Запада проклянут сегодняшних и вчерашних политиков Запада за безответственность, за то что не убили путлера этак в 2008. Если выживут, конечно.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:28 Ответить
порядочно!
показать весь комментарий
07.04.2021 13:34 Ответить
Ландсбергис - молодец!
показать весь комментарий
07.04.2021 14:04 Ответить
Хорошо, конечно, но чтобы Германия, Франция, Италия, Австрия, Чехия да Венгрия отказались от российских тридцати серебряников - это выше их сил.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:17 Ответить
читаем что ответили в ФРГ , читайте немецкие сми

В кабмине ФРГ отметили, что Киев имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями

Дальнейшие шаги навстречу членству Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день не предусмотрены. Об этом сообщили в правительстве Германии.

«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», - заявила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.

Напомним, во вторник, 6 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. По его словам, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:02 Ответить
 
 