Будем просить коллег по НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ) в альянсе, после реализации которого страна могла бы стать членом организации.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на пресс-конференции в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы должны вскоре обратиться к коллегам с письмом, чтобы еще раз рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине", - сказал Ландсбергис.

"Я убежден, что НАТО мог бы повторить свое предложение по предоставлению плана действий по членству Украине, и этот вопрос мы как раз начали согласовывать с коллегами из Балтийских государств", - добавил глава МИД.

По его словам, это стало бы "сильным сигналом для России о том, что Украина избирает трансатлантическое направление, и это получило отклик среди стран НАТО".

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Тараном заявил, что страны Балтии рассматривают Украину как наиболее ценного партнера НАТО.