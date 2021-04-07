Жена судьи-беглеца Чауса о рассмотрении дела Корбана: Было серьезное указание. У него не было выхода. С того момента наша жизнь стала другой

Жена беглого украинского судьи Николая Чауса Светлана заявила, что их жизнь изменилась после рассмотрения дела Геннадия Корбана

Как рассказала она в интервью "Стране", все проблемы начались с тех пор, когда Чаус рассматривал дело бизнесмена Геннадия Корбана, передает Цензор.НЕТ.

"Тогда к моему мужу пришли, стукнули кулаком по столу и сказали рассмотреть это дело, иначе вылетит. С кем он там встречался, я не знаю... Мой муж рассмотрел дело Корбана (и отправил его под стражу. – Ред.). С того момента наша жизнь стала… другой, скажем так", – отметила Светлана Чаус.

По ее словам, семья начала замечать, что за их домом постоянно следят.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В сети обнародовали документы предполагаемых похитителей судьи-беглеца Чауса. ДОКУМЕНТ

"К супругу на работу приходили люди с денежными предложениями, он говорил мне, что неоднократно их всех посылал. О том, что за ним следит НАБУ и глава НАБУ Артем Сытник, мой муж не знал. Но о том, что за моим мужем следит НАБУ, скорее всего, знало его начальство. Специально на него натравили НАБУ, чтобы подставить", – утверждает жена.

Вместе с тем, у жены Чауса в соцсети спросили: "Посмотрите как Ваш муж судил Корбана, после операции, в смертельном состоянии без сознания. Тогда Вам хорошо было? Или забыли?".

На это она ответила: "Нет, не забыла! Было страшно и больно, что в нашем государстве не соблюдена защита прав и свобод каждого человека! Я со слезами просила, чтобы мой муж отказался от этого дела. Ему все это было тоже непросто. Но, видимо, было серьезное указание. Я так понимаю, у него не было выхода...Другого объяснения нет".

Также она заявила, что ее мужа против его воли вывезли в Молдову: что-то подсыпали и вывезли из Украины на чартерном самолете.

"Когда он очнулся, он только спустя несколько дней понял, что он не в Украине. Хотя ни о какой загранице речь не шла. То есть его вывезли без его согласия. Потом у кого-то он спросил и выяснил, что он в Кишиневе", – добавила жена.

Позднее она с детьми также переехала в Молдову.

"У меня вид на жительство, я тут живу официально, как и дети. А вот мой муж со своими друзьями этот вопрос решить не смог. Он живет без документов, в ожидании, что ему позволят вернуться. До 2019 года мы даже пикнуть не могли. И думать не могли об этом", – сказала женщина.

По ее словам, нынешнее похищение Чауса произошло, когда он повез ребенка на тренировку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Судья-беглец Чаус до похищения собирался вернуться в Украину, - жена. ДОКУМЕНТ

"Он был с охранником. 12 часов дня, людное место, спортивный зал, дети как раз вышли с тренировки. Ребенок отстал, муж с охранником шли к машине. Стоит белый автобус, из него выскакивает шесть человек в темной одежде, в масках, закрывающих лицо. Трое бросают моего мужа в автобус, еще трое – охранника. Это похищение. Причем охранника даже избили: ему закрыли пленкой глаза, рот и выкинули в канаву, он потерял сознание. А когда пришел в себя, рядом никого не было. Он пришел домой через два часа. Тогда он все это и рассказал", – отметила Светлана.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.