Жена судьи-беглеца Чауса о рассмотрении дела Корбана: Было серьезное указание. У него не было выхода. С того момента наша жизнь стала другой
Жена беглого украинского судьи Николая Чауса Светлана заявила, что их жизнь изменилась после рассмотрения дела Геннадия Корбана
Как рассказала она в интервью "Стране", все проблемы начались с тех пор, когда Чаус рассматривал дело бизнесмена Геннадия Корбана, передает Цензор.НЕТ.
"Тогда к моему мужу пришли, стукнули кулаком по столу и сказали рассмотреть это дело, иначе вылетит. С кем он там встречался, я не знаю... Мой муж рассмотрел дело Корбана (и отправил его под стражу. – Ред.). С того момента наша жизнь стала… другой, скажем так", – отметила Светлана Чаус.
По ее словам, семья начала замечать, что за их домом постоянно следят.
"К супругу на работу приходили люди с денежными предложениями, он говорил мне, что неоднократно их всех посылал. О том, что за ним следит НАБУ и глава НАБУ Артем Сытник, мой муж не знал. Но о том, что за моим мужем следит НАБУ, скорее всего, знало его начальство. Специально на него натравили НАБУ, чтобы подставить", – утверждает жена.
Вместе с тем, у жены Чауса в соцсети спросили: "Посмотрите как Ваш муж судил Корбана, после операции, в смертельном состоянии без сознания. Тогда Вам хорошо было? Или забыли?".
На это она ответила: "Нет, не забыла! Было страшно и больно, что в нашем государстве не соблюдена защита прав и свобод каждого человека! Я со слезами просила, чтобы мой муж отказался от этого дела. Ему все это было тоже непросто. Но, видимо, было серьезное указание. Я так понимаю, у него не было выхода...Другого объяснения нет".
Также она заявила, что ее мужа против его воли вывезли в Молдову: что-то подсыпали и вывезли из Украины на чартерном самолете.
"Когда он очнулся, он только спустя несколько дней понял, что он не в Украине. Хотя ни о какой загранице речь не шла. То есть его вывезли без его согласия. Потом у кого-то он спросил и выяснил, что он в Кишиневе", – добавила жена.
Позднее она с детьми также переехала в Молдову.
"У меня вид на жительство, я тут живу официально, как и дети. А вот мой муж со своими друзьями этот вопрос решить не смог. Он живет без документов, в ожидании, что ему позволят вернуться. До 2019 года мы даже пикнуть не могли. И думать не могли об этом", – сказала женщина.
По ее словам, нынешнее похищение Чауса произошло, когда он повез ребенка на тренировку.
"Он был с охранником. 12 часов дня, людное место, спортивный зал, дети как раз вышли с тренировки. Ребенок отстал, муж с охранником шли к машине. Стоит белый автобус, из него выскакивает шесть человек в темной одежде, в масках, закрывающих лицо. Трое бросают моего мужа в автобус, еще трое – охранника. Это похищение. Причем охранника даже избили: ему закрыли пленкой глаза, рот и выкинули в канаву, он потерял сознание. А когда пришел в себя, рядом никого не было. Он пришел домой через два часа. Тогда он все это и рассказал", – отметила Светлана.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.
4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
какая красивая сказка от жены судья.. "заставили.. выкрали.. не пущали в Украину, а он так рвался, так рвался..."))
И вот - наконец-то - вовка вислюк выкрал (!) экс-судью чтобы было легче отмазываться от своих преступлений и Вагнергейта.. тут и жОнка судьи пригодилась со слезливыми рассказали про "прЫступления прошлого рЫжима" - запущена очередная сказка про
распятого маЛчика.... самага чеснага судью
Заступник голови Офісу президент Андрій Смирнов, який раніше працював адвокатом, міг у 2016 році допомагати переховуватися від слідства колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу, якого звинувачують у хабарі в 150 тисяч доларів і який втік до Молдови.
Про це https://www.slidstvo.info/news/zastupnyk-golovy-ofisu-prezydenta-mig-dopomagaty-suddi-chausu-perehovuvatysya-vid-slidstva/ повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на власні джерела та судовий документ, який з'явився у розпорядженні редакції.
https://hromadske.ua/posts/zastupnik-glavi-ofisu-prezidenta-mig-dopomagati-suddi-habarniku-chausu-perehovuvatisya-vid-slidstva-slidstvoinfo
Что, от сильного желания вернуться в Украину?
Аяяяй , як несправедливо обійшлися із ії муженьком - хабарником !
Чаус просто потєрпів за те що був дуже чесний.
Почему раньше молчала?
А вы не спрашивали...
А вот Петр Алексеевич только с нечестными боролся. Диамантовых прокуроров помните?! А взятку в поллимона баксов лично Сытнику от районных (!) судьев Днепра! Вот это были дела! Или...?
Да - и никакого короновируса при Гетьмане не было.
Как потом жить? Ну сначала мог "заболеть", а потом уйти по собственному и стать адвокатом. Вертеться надо конечно больше, но с его-то связями в судах, с голода не помер бы.
Не оправдываю Чауса, но прекрасно понимаю, в какой стране живем.
І д'Єрмак мовчить https://censor.net/ru/photo_news/3257968/v_seti_obnarodovali_dokumenty_predpolagaemyh_pohititeleyi_sudibegletsa_chausa_dokument... Це - невипадково.
Того самого, що підкупав виборців на дільниці?
А вот это:
ему (охраннику) закрыли пленкой глаза, рот и выкинули в канаву, он потерял сознание.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Охранник, здоровый бугай, потерял сознание от того, что ему пленкой закрыли глаза и рот?
Про це http://tema.in.ua/article/13736.html у своїй статті написав журналіст Олег Єльцов з посиланням на інформацію джерел з ОПУ.
Він нагадав, що Андрій Смірнов, який наразі претендує на крісло генерального прокурора, був замішаний у втечі Чауса у Молдову.
"У цій справі Смірнов згадується як людина, що безпосередньо відповідала за переховування Чауса напередодні втечі в Молдову. Цікаво, що на запитання колег зі "Слідства інфо", чи відповідає це дійсності, чи перевозив Смірнов суддю-хабарника спочатку на територію ЖК "Альпійський", потім в готель "Салют", а звідти - на летовище "Київ" Смірнов відмовився відповідати, направивши журналістів до НАБУ, яке веде справу. Що ж, документ НАБУ все це підтверджує", - пише журналіст.
За його словами, якщо участь Смірнова у сприянні втечі хабарника буде доведена, це стане кінцем його державної кар'єри.
"За відомостями поінформованих джерел насувається чергова зміна очільника Генеральної прокуратури України. Кандидатура нового генерального - Смірнов. Ну тепер второпали? Смірнову потрібний тотальний контроль за Чаусом. Проблема полягала в тому, що невдовзі той міг оскаржити в суді відмову у наданні йому політичного притулку й тоді в екссудді розв'язався б язик. Він багато може розповісти про участь у своїй втечі потенційного генпрокурора України. До того ж викрасти на території чужої держави українського громадянина без особливого статусу не так обурливо, як викрасти біженця, яким він міг стати будь-якої миті. Тому викрадачі поспішали", - зазначив Єльцов.
Як повідомляють його джерела, рішення було ухвалено керівництвом Офісу президента. Самого президента на тому зібранні не було, але йому повідомили про рішення руками українських спецслужб викрасти суддю з Молдови.
І цей інцидент може нанівець зіпсувати міжнародні відносини України з Молдовою. Очевидно, Україну звинуватять в порушенні суверенітету республіки Молдова, що може надовго зіпсувати відносини між двома країнами.
"Це просто вищий пілотаж з введення міжнародної політики країни у штопор. В той час, коли Україна перебуває в стані неоголошеної війни з російським агресором, протягом кількох місяців через зраду, непрофесіоналізм й безвідповідальність найвищого керівництва держави ми встигли вляпатися у дві провальні спецоперації на території двох сусідніх країн, із якими до цього мали доволі теплі стосунки: вагнерівський провал у Білорусі й чаусівська ганьба в Молдові.
У Зеленського влізли в черговий міжнародний скандал, переслідуючи геть не державницькі, а шкурні інтереси. Історія з кримінальною справою проти Байдена нічому не навчила кухарок з Банкової. Діючи як ведмідь в посудній лавці, вони руйнують відносини, які будувалися десятиріччями до приходу Зеленського", - підсумував журналіст.