15 487 94

Жена судьи-беглеца Чауса о рассмотрении дела Корбана: Было серьезное указание. У него не было выхода. С того момента наша жизнь стала другой

Жена беглого украинского судьи Николая Чауса Светлана заявила, что их жизнь изменилась после рассмотрения дела Геннадия Корбана

Как рассказала она в интервью "Стране", все проблемы начались с тех пор, когда Чаус рассматривал дело бизнесмена Геннадия Корбана, передает Цензор.НЕТ.

"Тогда к моему мужу пришли, стукнули кулаком по столу и сказали рассмотреть это дело, иначе вылетит. С кем он там встречался, я не знаю... Мой муж рассмотрел дело Корбана (и отправил его под стражу. – Ред.). С того момента наша жизнь стала… другой, скажем так", – отметила Светлана Чаус.

По ее словам, семья начала замечать, что за их домом постоянно следят.

"К супругу на работу приходили люди с денежными предложениями, он говорил мне, что неоднократно их всех посылал. О том, что за ним следит НАБУ и глава НАБУ Артем Сытник, мой муж не знал. Но о том, что за моим мужем следит НАБУ, скорее всего, знало его начальство. Специально на него натравили НАБУ, чтобы подставить", – утверждает жена.

Вместе с тем, у жены Чауса в соцсети спросили: "Посмотрите как Ваш муж судил Корбана, после операции, в смертельном состоянии без сознания. Тогда Вам хорошо было? Или забыли?".

На это она ответила: "Нет, не забыла! Было страшно и больно, что в нашем государстве не соблюдена защита прав и свобод каждого человека! Я со слезами просила, чтобы мой муж отказался от этого дела. Ему все это было тоже непросто. Но, видимо, было серьезное указание. Я так понимаю, у него не было выхода...Другого объяснения нет".

Также она заявила, что ее мужа против его воли вывезли в Молдову: что-то подсыпали и вывезли из Украины на чартерном самолете.

"Когда он очнулся, он только спустя несколько дней понял, что он не в Украине. Хотя ни о какой загранице речь не шла. То есть его вывезли без его согласия. Потом у кого-то он спросил и выяснил, что он в Кишиневе", – добавила жена.

Позднее она с детьми также переехала в Молдову.

"У меня вид на жительство, я тут живу официально, как и дети. А вот мой муж со своими друзьями этот вопрос решить не смог. Он живет без документов, в ожидании, что ему позволят вернуться. До 2019 года мы даже пикнуть не могли. И думать не могли об этом", – сказала женщина.

По ее словам, нынешнее похищение Чауса произошло, когда он повез ребенка на тренировку.

"Он был с охранником. 12 часов дня, людное место, спортивный зал, дети как раз вышли с тренировки. Ребенок отстал, муж с охранником шли к машине. Стоит белый автобус, из него выскакивает шесть человек в темной одежде, в масках, закрывающих лицо. Трое бросают моего мужа в автобус, еще трое – охранника. Это похищение. Причем охранника даже избили: ему закрыли пленкой глаза, рот и выкинули в канаву, он потерял сознание. А когда пришел в себя, рядом никого не было. Он пришел домой через два часа. Тогда он все это и рассказал", – отметила Светлана.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Корбан Геннадий (549) похищение (1699) Чаус Николай (331)
Топ комментарии
+25
Петя, динь-динь.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:01 Ответить
+25
Жіночка і слова не сказала про хабарі і бабло закопане в банках !
Аяяяй , як несправедливо обійшлися із ії муженьком - хабарником !
показать весь комментарий
07.04.2021 13:10 Ответить
+22
Мне это напоминает сказуку о распятом мальчике )) Подсыпали и вывезли на чартерном самолете против воли и он бедный все никак не мог возвратится в Украину ))) Автобусы каждый день ходят из Кишинева в Украину!!
показать весь комментарий
07.04.2021 13:04 Ответить
Петя, динь-динь.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:01 Ответить
Згадайте,який дєрзкій був пєтушиний угол за узурпатора Порошенка і як жалюгідно вони вскукарєкують при зєлупі.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:05 Ответить
і буде золотий дощ зебанатам виборцям Лоха, і будуть вони його глотати і особливо омивати очі. Так Лох ЗЕбанат https://censor.net/ru/user/451550?
Дружина судді-втікача Чауса про розгляд справи Корбана: Була серйозна вказівка. У нього не було виходу. З того моменту наше життя стало іншим - Цензор.НЕТ 8846 Дружина судді-втікача Чауса про розгляд справи Корбана: Була серйозна вказівка. У нього не було виходу. З того моменту наше життя стало іншим - Цензор.НЕТ 1057
показать весь комментарий
07.04.2021 13:31 Ответить
а, що ти там зебанат прокукарікало?
показать весь комментарий
07.04.2021 18:18 Ответить
п.с..
какая красивая сказка от жены судья.. "заставили.. выкрали.. не пущали в Украину, а он так рвался, так рвался..."))
И вот - наконец-то - вовка вислюк выкрал (!) экс-судью чтобы было легче отмазываться от своих преступлений и Вагнергейта.. тут и жОнка судьи пригодилась со слезливыми рассказали про "прЫступления прошлого рЫжима" - запущена очередная сказка про распятого маЛчика .... самага чеснага судью
показать весь комментарий
07.04.2021 13:46 Ответить
Ви ще забули, що Порох насрав у штани чесномусудді і напхав у кишені 150 000 баксів, які суддя взяв і поховав у трилітрових банках на території, де стоїть його облуплена мазанка.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:34 Ответить
Какой-такой "вагнергейт"? Вы о чем?
показать весь комментарий
07.04.2021 15:03 Ответить
Огидний , це по тобі дзинькають !
показать весь комментарий
07.04.2021 13:12 Ответить
Уймись. Я - не Петя.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:23 Ответить
ти пєтушок
показать весь комментарий
07.04.2021 18:19 Ответить
Нет. А ты мужа себе ищешь? Это не ко мне.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:36 Ответить
що ти там прокукарікало, говори нормальною мовою, а не своїм пєтушарскім
показать весь комментарий
07.04.2021 20:52 Ответить
А взятку его тоже Петя заставил взять?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:31 Ответить
Так порохоботи попереджали суддю і будь кого не робити ганьби. Чи вони помилялися тоді, чи помиляються зараз
показать весь комментарий
07.04.2021 14:01 Ответить
Думаю Зебот , Беня динь динь. Сей час они с Корбаном горшки побили.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:41 Ответить
Ничего не побили. Имитация.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:38 Ответить
Это у тебя в левом ухе динь-динь. Дон-дон - симптом того, что не все нормально в правом ухе. Ну а бум-бум - это голова. Но не огорчайся, пока еще не все потеряно, еще можно подлечиться. Когда дойдет до бум-бум, вот тогда...ну ладно, надеюсь до этого не дойдет.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:51 Ответить
Уже нажрался? Не рано ли?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:55 Ответить
Ну звенит-то у тебя в голове
показать весь комментарий
07.04.2021 18:00 Ответить
Это не колокол, это дура. А когда звонит дура, ничего не происходит
показать весь комментарий
07.04.2021 18:41 Ответить
Точно нализался. Бросай. Это вредно для здоровья.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:47 Ответить
Вот тут я согласен. Употреблять это вредно, позеленеешь. А зеленый змий, как мы видим по происходящему, вреден во всех смыслах
показать весь комментарий
07.04.2021 19:02 Ответить
Коля все життя жив по принципу "Чего изволите?" В кінці-кінців "потрапив між жорна"... "Хто йому дохтор?"...
показать весь комментарий
07.04.2021 13:02 Ответить
Так это Карбонат похитил Чауса?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:02 Ответить
Так его оказывается дважды похищали.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:29 Ответить
Элементарно. Вывез с карстовыми водами в виде гидрокарбоната, а потом осадил при нагревании, отфильтровал и высушил.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:53 Ответить
Несчастненький, честненький судьишко. Которого подставили. А такое бывает?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:03 Ответить
Заступник глави Офісу президента міг допомагати судді-хабарнику Чаусу переховуватися від слідства - «Слідство.Інфо».

Заступник голови Офісу президент Андрій Смирнов, який раніше працював адвокатом, міг у 2016 році допомагати переховуватися від слідства колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу, якого звинувачують у хабарі в 150 тисяч доларів і який втік до Молдови.

Про це https://www.slidstvo.info/news/zastupnyk-golovy-ofisu-prezydenta-mig-dopomagaty-suddi-chausu-perehovuvatysya-vid-slidstva/ повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на власні джерела та судовий документ, який з'явився у розпорядженні редакції.
https://hromadske.ua/posts/zastupnik-glavi-ofisu-prezidenta-mig-dopomagati-suddi-habarniku-chausu-perehovuvatisya-vid-slidstva-slidstvoinfo
показать весь комментарий
07.04.2021 13:04 Ответить
Мне это напоминает сказуку о распятом мальчике )) Подсыпали и вывезли на чартерном самолете против воли и он бедный все никак не мог возвратится в Украину ))) Автобусы каждый день ходят из Кишинева в Украину!!
показать весь комментарий
07.04.2021 13:04 Ответить
Если те кто вывез наполегливо не рекомендовал возвращаться в страну, чтоб не поломать их планы, в т.ч. и автобусом.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:09 Ответить
Более того. Чаус просил у Молдовы политического убежища.
Что, от сильного желания вернуться в Украину?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:52 Ответить
Без Бєні тут не обійшлось.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:05 Ответить
Ой, щас расплачусь! Бедный, бедны йорик, тфу, чаус!
показать весь комментарий
07.04.2021 13:06 Ответить
ой ой прям плакать можно а подать в оставку а написать заяву про погрозы и примус вынести неправосудное решение слабо ..да да слабо потому что порядочных там в судьях нема 1 % даже те кто остался по инерции дорабатывают и надеются что только посодют а не повесят с заведенными за руки наручниками как у же не раз было первая взятка она такая приятная как и то что закапывают тебя также впервой раз и последний а ты не воруй не бери взяток суди по совести и закону.... не можешь.... есть разделении морали совести чести и закона...так покинь посаду..... в конце то концов житие дороже.. а нет... и не жалко даже если Чаусу отрежут язык вместе с головой...
показать весь комментарий
07.04.2021 13:06 Ответить
пошли оффигительные истории
показать весь комментарий
07.04.2021 13:07 Ответить
Какая душещипательная история)
показать весь комментарий
07.04.2021 13:07 Ответить
Жіночка і слова не сказала про хабарі і бабло закопане в банках !
Аяяяй , як несправедливо обійшлися із ії муженьком - хабарником !
показать весь комментарий
07.04.2021 13:10 Ответить
Порошенко підкинув. А потім мішок на голову і в Кишиньов.
Чаус просто потєрпів за те що був дуже чесний.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:17 Ответить
Единственный в Украине честный судья!
показать весь комментарий
07.04.2021 13:12 Ответить
Вже єдиний в Молдові, втіче до Московії, буде єдиний на росії...
показать весь комментарий
07.04.2021 13:36 Ответить
Читаю и плачу вот просто навзрыд.... Бедненький, и так жил гадко, а тут еще Корбан с наружкой и баблом... Жесть
показать весь комментарий
07.04.2021 13:12 Ответить
а как здоровье Корбана? Крепко он тогда болел
показать весь комментарий
07.04.2021 13:13 Ответить
Казки для лохів.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:13 Ответить
Да, он вообще не хотел быть судьей, но его заставили, и брать деньги тоже заставили.
Почему раньше молчала?
А вы не спрашивали...
показать весь комментарий
07.04.2021 13:15 Ответить
Такая душещипательная история.... Последний раз такое читал в 70х гг. Дочка Берии рассказывала, какой папа был хороший семьянин.....
показать весь комментарий
07.04.2021 13:16 Ответить
В 70-х фамилия Берии была под запретом.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:33 Ответить
погнали сказки венского леса...
показать весь комментарий
07.04.2021 13:17 Ответить
Зато ,когда банди...ой "жертва" гена корбан цирк устраивал в суде, все патриЁтичные граждане за него топили,а Чаус был утютю-нехороший
показать весь комментарий
07.04.2021 13:17 Ответить
Что бы провернуть такую операцию на грани международного скандала трёхлитровая банка с долларами явно не достаточная мотивация. Очевидно идёт охота на большую рыбу, а Чаус здесь лишь наживка. Скоро эта большая рыба сама заявит о себе, начав бить хвостом и широко открывая рот про очередные провокации агентов кремля.)))
показать весь комментарий
07.04.2021 13:18 Ответить
Так вже скавчить немов пес, що отримав добрячого копняка!)))
показать весь комментарий
07.04.2021 13:46 Ответить
А деньги в закопанной банке он, тяжело работая, собирал для помощи больным детям. Когда ее тоняли, эту банку, жизнь утратила смысл и нам пришлось бежать в другую страну.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:19 Ответить
Дик щоб посадить Корбана, там особливо і вказівок не треба було ніяких - достатньо було діяти по закону... Корбан - це все-таки не Ріффмастер, там є за що!
показать весь комментарий
07.04.2021 13:22 Ответить
І тому я в цей брєд не вірю! Ну хіба йому просто натякнули, що не варто Корбана за хабаря випускати...
показать весь комментарий
07.04.2021 13:23 Ответить
Не выпускать за взятки это уже беспредел и этнические чистки.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:32 Ответить
абрыдались все.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:24 Ответить
Дружина судді-втікача Чауса про розгляд справи Корбана: Була серйозна вказівка. У нього не було виходу. З того моменту наше життя стало іншим - Цензор.НЕТ 3012
показать весь комментарий
07.04.2021 13:24 Ответить
"Молдавская пленница"
показать весь комментарий
07.04.2021 13:30 Ответить
Тяжелая работа у судей: люди с автоматами заставляют брать деньги. Жены им говорят: "Не берите!" А им деваться некуда, бедным, приходиться тариться баблом.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:30 Ответить
і закатувати в банки та закопувати
показать весь комментарий
07.04.2021 13:47 Ответить
...Шобы жены не узнали...
показать весь комментарий
07.04.2021 13:51 Ответить
Сивочолий п"ять років ліпив під себе прокурорсько-суддівську систему з "замазаних" упирів, але, сподіваюь, що ці упирі його й поховають...
показать весь комментарий
07.04.2021 13:36 Ответить
Так это он этого судью украл?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:39 Ответить
Хоронить не цивилизованно, а вот годков 7 с конфискацией, могут обеспечить.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:51 Ответить
Мразота
показать весь комментарий
07.04.2021 13:40 Ответить
От же ж зеленая плесень! Еще в 2016 году пыталась оказывать давление на честных судей!
А вот Петр Алексеевич только с нечестными боролся. Диамантовых прокуроров помните?! А взятку в поллимона баксов лично Сытнику от районных (!) судьев Днепра! Вот это были дела! Или...?
Да - и никакого короновируса при Гетьмане не было.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:42 Ответить
Брал судья Чаус взятку в размере $150 тыс. или не брал?
показать весь комментарий
07.04.2021 13:44 Ответить
Схватили его, мешок на голову, в самолет и в Кишинев. Пришлось остаться. Ну натерпелись конечно - всего две машины было и дом только 150 метров. Бедовали одним словом. Только началось что-то с возвращением в Украину проясняться, а тут раз и опять похитили - боюсь как бы в Таиланд не вывезли.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:44 Ответить
Нелегкая судьба у судьи Чауса - прослезился и простил
показать весь комментарий
07.04.2021 13:51 Ответить
https://hromadske.ua/ru/posts/pohishenie-specoperaciya-ili-spasenie-chto-izvestno-ob-ischeznovenii-ukrainskogo-eks-sudi-chausa-v-moldove Похищение, спецоперация или спасение? Что известно об исчезновении украинского экс-судьи Чауса в Молдове
показать весь комментарий
07.04.2021 13:53 Ответить
О, вылететь с работы это да ,смерти подобно ! Как же без взяток жить потом семье судьи ?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:05 Ответить
Ну скажем, как вариант, могли быть угрозы жизни ему и членам его семьи.
Как потом жить? Ну сначала мог "заболеть", а потом уйти по собственному и стать адвокатом. Вертеться надо конечно больше, но с его-то связями в судах, с голода не помер бы.

Не оправдываю Чауса, но прекрасно понимаю, в какой стране живем.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:23 Ответить
Якщо усе свідоме життя хабарював і мухлював, то потім чого дивуватися, що приходять ті, у кого на гачку і вимагають безплатний мухльож?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:14 Ответить
честь ?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:15 Ответить
Ніхто не дає відомостей, де насправді зараз знаходиться оцей Чаус.
І д'Єрмак мовчить https://censor.net/ru/photo_news/3257968/v_seti_obnarodovali_dokumenty_predpolagaemyh_pohititeleyi_sudibegletsa_chausa_dokument... Це - невипадково.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:25 Ответить
Ти вже "напряму" посилаєшся на "віцепрезидента", бо "**********" - "ноль без палички"?...
показать весь комментарий
07.04.2021 15:21 Ответить
Шося я не зрозумів - Чауса переслідують за його рішення стосовно Корбана?
Того самого, що підкупав виборців на дільниці?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:44 Ответить
Сценарий ей случайно не Михо писал? Ну хотя.......... у нас и не такое прокатывало для лохов, у кого вместо головы телевизор.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:48 Ответить
і життя з того часу змінилося...з трьохлітрових балонів перейшли на однолітрові...
показать весь комментарий
07.04.2021 14:51 Ответить
В последние дни на Страна.юа и, что удивительно, на Цензоре, много жены Чауса
показать весь комментарий
07.04.2021 14:53 Ответить
Жена Чауса еще та сказочница. Врет везде и не краснеет.
А вот это:
ему (охраннику) закрыли пленкой глаза, рот и выкинули в канаву, он потерял сознание.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Охранник, здоровый бугай, потерял сознание от того, что ему пленкой закрыли глаза и рот?

Источник: https://censor.net/ru/n3258207
показать весь комментарий
07.04.2021 14:56 Ответить
Сейчас расплачусь от умиления и жалости к бедному судейке, он всего лишь хотел баблишка в баночку подкопить, а злые завистники его украли и транзитом через оккупированный Крым отвезли в Молдову, где он и его семейка живут перебиваясь с хлеба на воду. Еще бы ***** номер карточки дала для сбора пожертвований бедолашным.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:26 Ответить
Да кто ж ему мешал просто уволиться? Жалко біло теплое местечко? А теперь стенают. Не жалко.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:43 Ответить
Шел, споткнулся, упал, очнулся - Кишинев!
показать весь комментарий
07.04.2021 16:09 Ответить
як корбан з бєнционом рейдерили підприємства, то здоров'я було норм, а взяли за сраку так і захворів, ні я розумію, стрес і таке інше, але кщо народ не вкурсі, то вину він уклав угоду зі слідством, вину визнав, і зараз зі здоров'м все норм.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:22 Ответить
Так за что его преследуют? За то что он Корбана судил или за то что он его отпустил? Не надо рассказывать, что за взятки. Все судьи взяточники и спокойно живут?
показать весь комментарий
07.04.2021 18:48 Ответить
Дурепа тупорила...
показать весь комментарий
07.04.2021 19:03 Ответить
я щас заплАчу....кристально честного человека...заставили! оболгали! унизили! ыыыыы.....
показать весь комментарий
07.04.2021 19:44 Ответить
До викрадення у Молдові українського судді Миколи Чауса причетний заступник керівника Офісу президента України Андрій Смірнов.
Про це http://tema.in.ua/article/13736.html у своїй статті написав журналіст Олег Єльцов з посиланням на інформацію джерел з ОПУ.
Він нагадав, що Андрій Смірнов, який наразі претендує на крісло генерального прокурора, був замішаний у втечі Чауса у Молдову.
"У цій справі Смірнов згадується як людина, що безпосередньо відповідала за переховування Чауса напередодні втечі в Молдову. Цікаво, що на запитання колег зі "Слідства інфо", чи відповідає це дійсності, чи перевозив Смірнов суддю-хабарника спочатку на територію ЖК "Альпійський", потім в готель "Салют", а звідти - на летовище "Київ" Смірнов відмовився відповідати, направивши журналістів до НАБУ, яке веде справу. Що ж, документ НАБУ все це підтверджує", - пише журналіст.
За його словами, якщо участь Смірнова у сприянні втечі хабарника буде доведена, це стане кінцем його державної кар'єри.
"За відомостями поінформованих джерел насувається чергова зміна очільника Генеральної прокуратури України. Кандидатура нового генерального - Смірнов. Ну тепер второпали? Смірнову потрібний тотальний контроль за Чаусом. Проблема полягала в тому, що невдовзі той міг оскаржити в суді відмову у наданні йому політичного притулку й тоді в екссудді розв'язався б язик. Він багато може розповісти про участь у своїй втечі потенційного генпрокурора України. До того ж викрасти на території чужої держави українського громадянина без особливого статусу не так обурливо, як викрасти біженця, яким він міг стати будь-якої миті. Тому викрадачі поспішали", - зазначив Єльцов.
Як повідомляють його джерела, рішення було ухвалено керівництвом Офісу президента. Самого президента на тому зібранні не було, але йому повідомили про рішення руками українських спецслужб викрасти суддю з Молдови.
І цей інцидент може нанівець зіпсувати міжнародні відносини України з Молдовою. Очевидно, Україну звинуватять в порушенні суверенітету республіки Молдова, що може надовго зіпсувати відносини між двома країнами.
"Це просто вищий пілотаж з введення міжнародної політики країни у штопор. В той час, коли Україна перебуває в стані неоголошеної війни з російським агресором, протягом кількох місяців через зраду, непрофесіоналізм й безвідповідальність найвищого керівництва держави ми встигли вляпатися у дві провальні спецоперації на території двох сусідніх країн, із якими до цього мали доволі теплі стосунки: вагнерівський провал у Білорусі й чаусівська ганьба в Молдові.
У Зеленського влізли в черговий міжнародний скандал, переслідуючи геть не державницькі, а шкурні інтереси. Історія з кримінальною справою проти Байдена нічому не навчила кухарок з Банкової. Діючи як ведмідь в посудній лавці, вони руйнують відносини, які будувалися десятиріччями до приходу Зеленського", - підсумував журналіст.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:12 Ответить
 
 