Заболеваемость и смертность от COVID-19 растет. Херсонщина вплотную приближается к "пиковым нагрузкам", - главный санврач области Ромаскевич

Ситуация с коронавирусом в Херсонской области ухудшается, регион приближается к пиковым нагрузкам по заболеваемости и госпитализациям.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич, передает Цензор.НЕТ.

"В течение последних часов стремительно ухудшается эпидемическая ситуация с заболеваемостью COVID-19. Растет число инфицированных, болеют дети, болеют беременные, растет уровень госпитализации, растет смертность .... Причин такой ситуации много - это и циркуляция новых более заразных штаммов, миграция населения (последние 2 недели весь Николаев находится в наших ТРЦ и развлекательных заведениях), юридическая невозможность (вследствие нахождения в "желтой" зоне карантин) внедрения обязательных для выполнения ограничительных решений областной ТЭБ и ЧС, полное или частичное невыполнение наших рекомендаций со стороны органов местного самоуправления. Но главное - это невыполнение простых противоэпидемических мероприятий - социального дистанцирования, использования средств индивидуальной защиты, избежание мест скопления людей ...", - написал он.

Ромаскевич подчеркнул, что такое безответственное поведение ставит под угрозу жизнь и здоровье всего населения.

"Мы вплотную приближаемся к так называемым "пиковым нагрузкам" и по уровню заболеваемости и по уровню госпитализации! Впереди несколько недель тяжелых испытаний!" - добавил главный санврач Херсонщины.

