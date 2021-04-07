РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9897 посетителей онлайн
Новости Тарифы ЖКХ
2 274 11

НКРЭКУ обязала поставщиков ввести годовые тарифы на газ для населения с 1 мая

НКРЭКУ обязала поставщиков ввести годовые тарифы на газ для населения с 1 мая

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление, которым вводятся годовые тарифы на газ с 1 мая 2021 года.

Решение было принято на заседании регулятора 7 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 1 мая будет введена годовая цена по умолчанию, ее получат все потребители. Это избавит рынок от турбулентности. Цена будет одна", - сказал глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине стоит воздержаться от возврата к контролю над ценами на газ и решить проблему дисбаланса в электроэнергетике, - МВФ

Годовой тариф будет действовать с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

"В течение месяца, мы обсуждали этот вопрос, мы убедились, что решение очень правильное. Мы обсудили и учли все замечания", - отметил Тарасюк.

Все поставщики, которые поставляют газ для населения или имеют такое желание, будут обязаны в период до 25 апреля 2021 довести до всех бытовых потребителей информацию о ценах, которые будут действовать в течение этого периода.

В период действия летнего контракта цену можно будет менять только в сторону уменьшения. Увеличивать цену по сравнению с той, которая будет установлена ​​по состоянию на 25 апреля, невозможно.

Вместе с тем, потребитель сможет предлагать любые другие продукты для потребителей. Кроме того, потребители могут менять поставщика.

"Если потребитель, просчитав свое потребление, будет считать нужным изменить годовой продукт, у него будут все права и возможности", - отметили в регуляторе.

В ходе заседания НКРЭКУ председатель ГК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович также предложил сообщать потребителю об изменении тарифного плана тем же способом, которым поставщик подал соответствующее заявление. Это позволит уменьшить количество письменных сообщений. Нацкомиссия учла это предложение.

Согласно документу, обнародованному на сайте комиссии, все поставщики, которые намерены поставлять газ бытовым потребителям, обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, пишет РБК-Украина.

Базовое годовое предложение будет действовать с 1 мая по 30 апреля следующего года. Поставщик не имеет права в течение периода увеличивать цену газа.

Кроме базового годового предложения, поставщик имеет на другие коммерческие предложения, условия которых могут отличаться от цены и обязательных условий базового годового предложения.

Если бытовой потребитель хочет изменить условия путем выбора другого коммерческого предложения поставщика, он должен подать новое заявление-присоединение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Газпром" сокращает транзит газа через Украину, - Оператор ГТС

В случае смены потребителем базового годового предложения поставщика на другое коммерческое предложение этого поставщика или смены поставщика в течение срока действия одного годового базового предложения (с 1 мая по 30 апреля), поставщик имеет право отказать повторно поставлять покупателю природный газ в рамках базового годового предложения в текущем году (с 1 мая по 30 апреля)

Автор: 

Газ (10254) НКРЭКУ (479) Тарифы на газ (352)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
НКРЭКУ обязала поставщиков ввести годовые тарифы на газ для населения с 1 мая - Цензор.НЕТ 470
показать весь комментарий
07.04.2021 13:18 Ответить
+7
Зеля зробив лохів разом. НКРЭКУ обязала поставщиков ввести годовые тарифы на газ для населения с 1 мая - Цензор.НЕТ 8442
показать весь комментарий
07.04.2021 13:26 Ответить
+6
в годовую цену будут изначально заложены все риски увеличения закупочных цен, а в случае полного форс-мажора ее еще и отменить смогут. чет я никакого позитива в этом не вижу.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НКРЭКУ обязала поставщиков ввести годовые тарифы на газ для населения с 1 мая - Цензор.НЕТ 470
показать весь комментарий
07.04.2021 13:18 Ответить
НКРЭКУ обязала поставщиков ввести годовые тарифы на газ для населения с 1 мая - Цензор.НЕТ 4654
показать весь комментарий
07.04.2021 13:18 Ответить
Зеля зробив лохів разом. НКРЭКУ обязала поставщиков ввести годовые тарифы на газ для населения с 1 мая - Цензор.НЕТ 8442
показать весь комментарий
07.04.2021 13:26 Ответить
лохи сами себе зробили
показать весь комментарий
07.04.2021 15:40 Ответить
в годовую цену будут изначально заложены все риски увеличения закупочных цен, а в случае полного форс-мажора ее еще и отменить смогут. чет я никакого позитива в этом не вижу.
показать весь комментарий
07.04.2021 13:25 Ответить
В течение месяца, мы обсуждали этот вопрос, мы убедились, что решение очень правильное. Мы обсудили и учли все замечания", - отметил Тарасюк.- где(кто поставщик), можно купить потребителям Украины газ украинской добычи , который стоит намного дешевле того,который предлагает прорасейская прокладка НКРЭКУ???
показать весь комментарий
07.04.2021 13:45 Ответить
як це понять "Вместе с тем, потребитель сможет предлагать любые другие продукты для потребителей. Кроме того, потребители могут менять поставщика."
показать весь комментарий
07.04.2021 14:21 Ответить
І в який раз нас дурять щоб збагатити олігархів
показать весь комментарий
07.04.2021 14:24 Ответить
Всё это ЯВНО проллобировано барыгами !
Ясно же, что изначально цену выставят космическую ! И что это за "любые другие продукты для потребителей " - очередной мухлёж - как и это : "поставщик имеет право отказать повторно поставлять покупателю природный газ в рамках базового годового предложения в текущем году (с 1 мая по 30 апреля)"!!!
показать весь комментарий
07.04.2021 14:27 Ответить
Вот теперь самое время выписать себе миллионные премии за такой тяжкий труд! Барыги из НКРЕУ давно стремились помочь себе любимым материально - хочется новую машинку!
показать весь комментарий
07.04.2021 14:29 Ответить
Якщо ви платили 8.99 плюс доставка 2.72 за газ тільки зимою,то тепер після рішення НКРЕКП ви цю суму можете платити кожний місяць.Одним словом покращення.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:42 Ответить
 
 