Летальность повысилась, поступает молодежь с 80-90% поражения легких, - врач львовской больницы Матолинец о коварности "британского" штамма

Новый, "британский" штамм коронавируса больше всего поражает молодежь и людей трудоспособного возраста. Летальность от COVID-19 среди этих категорий пациентов повысилась.

Об этом рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Наталья Матолинец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"У нас есть разные пациенты, но действительно, "британский" штамм больше всего поражает молодежь, людей трудоспособного возраста. На сегодня у нас самая молодая пациентка - 22 года. Это девушка, у которой обнаружен сахарный диабет и тяжелая пневмония, она на искусственной вентиляции легких, боремся за ее жизнь. Самому старшему нашему пациенту в реанимации 89 лет. То есть имеется разная возрастная категория, но больше всего поступает пациентов в возрасте от 46 до 53-60 лет", - рассказала врач.

По ее словам, эти люди ходят на работу и обычно просто не обращают внимание на тревожные симптомы - температуру, ломку, насморк.

"Вот они ходят-ходят... сами потом говорят, мол, и я выпивал ежедневно по 3 грамма парацетамола, потому что поднималась температура. А потом в один момент утром просыпаются (9-12 суток) и уже таблетка не помогает. Их привозят в карете скорой помощи, а там 80-90% поражения легких", - рассказывает Матолинец.

По словам врача, ее медучреждение уже даже не берет пациентов с поражением легких менее 70%, ведь больных с тотальным поражением стало слишком много.

"Раньше, во время второй волны, мы работали с пациентами с поражением 40-50%, но то были люди старшего возраста. А сейчас молодежь и 80-90% поражения...", - пояснила она.

По словам медика, летальность среди пациентов на стационаре очень высока.

"Возможно, в цифрах так, как было и в прошлом году летом, но тогда умирали пациенты категории 80+, а теперь 50+, это очень страшно. Если в цифрах, то в нашей больнице из 55 пациентов в реанимации за сутки умирает в среднем 3-5 человек", - сообщила Матолинец.

