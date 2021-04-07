РУС
Летальность повысилась, поступает молодежь с 80-90% поражения легких, - врач львовской больницы Матолинец о коварности "британского" штамма

Новый, "британский" штамм коронавируса больше всего поражает молодежь и людей трудоспособного возраста. Летальность от COVID-19 среди этих категорий пациентов повысилась.

Об этом рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Наталья Матолинец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"У нас есть разные пациенты, но действительно, "британский" штамм больше всего поражает молодежь, людей трудоспособного возраста. На сегодня у нас самая молодая пациентка - 22 года. Это девушка, у которой обнаружен сахарный диабет и тяжелая пневмония, она на искусственной вентиляции легких, боремся за ее жизнь. Самому старшему нашему пациенту в реанимации 89 лет. То есть имеется разная возрастная категория, но больше всего поступает пациентов в возрасте от 46 до 53-60 лет", - рассказала врач.

По ее словам, эти люди ходят на работу и обычно просто не обращают внимание на тревожные симптомы - температуру, ломку, насморк.

"Вот они ходят-ходят... сами потом говорят, мол, и я выпивал ежедневно по 3 грамма парацетамола, потому что поднималась температура. А потом в один момент утром просыпаются (9-12 суток) и уже таблетка не помогает. Их привозят в карете скорой помощи, а там 80-90% поражения легких", - рассказывает Матолинец.

По словам врача, ее медучреждение уже даже не берет пациентов с поражением легких менее 70%, ведь больных с тотальным поражением стало слишком много.

"Раньше, во время второй волны, мы работали с пациентами с поражением 40-50%, но то были люди старшего возраста. А сейчас молодежь и 80-90% поражения...", - пояснила она.

По словам медика, летальность среди пациентов на стационаре очень высока.

"Возможно, в цифрах так, как было и в прошлом году летом, но тогда умирали пациенты категории 80+, а теперь 50+, это очень страшно. Если в цифрах, то в нашей больнице из 55 пациентов в реанимации за сутки умирает в среднем 3-5 человек", - сообщила Матолинец.

Очевидно Зеленского и банду нужно будет судить за геноцид украинского народа. За год эти твари просрали ковид-фонд, просрали подготовку к вакцинацыи, тупо саботируют закупку вакцин и сорвали все сроки вакцынирования населения! На руках особо опасной преступной группировки Зеленского и Ко тысячи смертей украинцев!!!
07.04.2021 13:48
Молодь ложила на ковід великий і товстий, думаючи що вони безсмерті.
07.04.2021 13:32
"Вот они ходят-ходят..." , а что им делать, если МОЗ управляет менеджер Ахметова Степанов, который может только деньги из бюджета тырить и зачитывать статистику смертей.
07.04.2021 13:42
яка природnя шалena мутація...
07.04.2021 13:28
07.04.2021 13:30
зnаю стовідсотково , що всe живe - із часом вмираe....
07.04.2021 13:34
Молодь ложила на ковід великий і товстий, думаючи що вони безсмерті.
07.04.2021 13:32
новый Штамм ---- молодежи яйцен клатц-клатц
07.04.2021 13:50
И правильно делает, скорей заразятся скорей переболеют, скорей уйдет Эпидемия, тем более молодые и здоровые точно не умрут от Ковида, если конечно не начнут "лечение" которого не суещствует.
07.04.2021 14:09
С чего ты взял, что молодые не умирают от ковида? Вникни, посмотри информацию. Или ты заинтересован в распространении вируса?
07.04.2021 17:31
5 копійок діагноз 100%
07.04.2021 22:30
"Вот они ходят-ходят..." , а что им делать, если МОЗ управляет менеджер Ахметова Степанов, который может только деньги из бюджета тырить и зачитывать статистику смертей.
07.04.2021 13:42
Очевидно Зеленского и банду нужно будет судить за геноцид украинского народа. За год эти твари просрали ковид-фонд, просрали подготовку к вакцинацыи, тупо саботируют закупку вакцин и сорвали все сроки вакцынирования населения! На руках особо опасной преступной группировки Зеленского и Ко тысячи смертей украинцев!!!
07.04.2021 13:48
тех, кто проводил опыты на людях в концлагерях в 1942-45 сажают за решетку до сих пор, хотя им около 100 годков и даже если в Аргентине спрятались --- ЗА ВОЕННЫЕ преступления --- без срока давности
07.04.2021 13:54
я смотрел на фото одного "опыта" - мало того шо парашют на "подопытном" не той системы, так еще и не застегнут и т.д., ну короче распятый мальчик. а некоторые убитые "подопытные" - и вовсе вовсю компенсации гребут до ста годков. не говорю шо всегда на 100% все лгут, но блин - это же не Гесс делал эти фейки. даже Обаме и то фото фейк показывали.....
07.04.2021 14:13
07.04.2021 14:20
Хуже не будет в действительности ....
07.04.2021 13:57
зовите чемпиона по короновирусу зебобики он вам поможет.
07.04.2021 14:00
Власть в панике, потому что как всегда не подготовилась к очевидному. А теперь это паникой они заражают общество, чем косвено, но неуколонно повышают смертность от Ковида и других болезне1. Противно смотреть на людей, да можно заразиться и даже умереть, но это не повод терять человеческое достоинство и превращаться в стадо скотов. Люди за свою историю гораздо более ужасные вещи переживали чем Ковид.
07.04.2021 14:13
Мало на свете вещей ужаснее пандемии, унёсшей миллионы чел. жизней. Ну да, война и природные стихийные бедствия в том же ряду. Хрен редьки не слаще.
07.04.2021 17:38
«Договор» о закупке Украиной 10 млн доз вакцины Pfizer, подписанием которого вчера похвастался президент Владимир Зеленский, оказался рамочным соглашением и не обязывает стороны к купле-продаже.
07.04.2021 14:26
Власть сплошных меморандумов, форматов и рамочных соглашений.
07.04.2021 14:46
Так это было сразу понятно компетентным людям... даже Европа не получает Пфайзер... и в США его еще очень не хватает... народ вынужден больше прививаться в основном Модерной и с недавнего времени немного Джонсоном-Джонсоном...
07.04.2021 22:47
А что такое поражение 70%? Вот у меня пульсоксиметр. Это он должен 30% показывать? Как обывателю узнать на какой он стадии? Только запугивают и ничего толком не объясняют.
07.04.2021 14:55
KT - рентген легких. Показывает процент поражения легких.
А пульксометр показывает насыщение кислородом крови.
07.04.2021 15:20
Якщо впаде нижче 90, то варто звертатися в лікарню.
07.04.2021 15:41
Когда на пульсоксиметре значения 92% и ниже - стоит идти к врачу.
Если ниже 95% - стоит проконсультироваться.

Норма ЕМПИН 95-98%.
07.04.2021 16:37
07.04.2021 15:07
Не ну о вакцинации ты перегнул.
08.04.2021 07:09
....ІНФа альтернативна .. для РОЗДУМІВ .. поле І-нет...

..Людство ШУКАЄ Істину .... ( з І-нет )...ДОСЛІВНО , -
"Китайська біологічна лабораторія в Ухані належить компанії GlaxoSmithKline, яка (абсолютно випадково) належить компанії Pfizer, в якій (абсолютно випадково) виробляє вакцину проти вірусу, який відбувається з біологічної лабораторії в Ухані, а останню фінансує доктор Фаучи(Зовсім випадково), який робить їй рекламу. GlaxoSmithKline (за випадковим збігом) управляється компанією Black Rock Finances, яка (абсолютно випадково) управляє фінансами Open Foundation Company (фонд Джорджа Сороса), який (за випадковим збігом) обслуговує французьку страхову компанію AXA. Так уже склалося, що Соросу належить німецька компанія Winterthur, яка (абсолютно випадково) побудувала китайську лабораторію в Ухані, і була куплена німецькою страховою компанією Allianz, її акціонером (за випадковим збігом) є Vanguard,який (абсолютно випадково) є акціонером Black Rock, який (за випадковим збігом) управляє центральними банками і розпоряджається приблизно третю глобального інвестиційного капіталу. Black Rock також (абсолютно випадково) є головним акціонером компанії MICROSOFT, яка належить Біллу Гейтсу, який (за випадковим збігом) є акціонером компанії Pfizer, яка (як ви звичайно пам'ятаєте - продає цю чудодійну вакцину) в даний час (зовсім випадково) є першим із спонсорів ВООЗ. Тепер вам напевно набагато зрозуміліше, як мертва кажан, продана на ринку в Китаї заразила цілу планету. (С)
07.04.2021 15:10
Тема 5G чіпізації не розкрита повністю.
07.04.2021 15:45
чіпізацію придумали для висміювання антивакцинаторів. Хоча чіпізація існує у біологів і ветеринарів. А про самі вишки ми читали ще у Стругацьких ( і напевно інші фантасти щось фантазували). Так що реготати на подібні теми може лише відверта посердність ( у розумовому чи моральному плані).
07.04.2021 20:51
А чего спамим? От страха? Или написано в разрез с единственно правильной ...или нет - с абсолютной истинной, установленной неизвестно кем, и ретранслируемой самим степаааановым? Многабукав? Ну сорян..))
07.04.2021 23:21
я вас не спамив.
08.04.2021 13:33
Чому ніхто не перевіряє інформацію, це очевидний фейк,https://voxukraine.org/uk/nepravda-institut-virusologiyi-v-uhani-nalezhit-kompaniyi-glaxo-yaka-ye-vlasnikom-pfizer/
07.04.2021 21:30
оце мозги в тих хто створив цей ковід , наче як програма вибирає хто старий і хто дохленький списує. Наче як біологічна зброя
07.04.2021 15:10
це з усіма хворобами так.
07.04.2021 20:52
Почему нет нигде четкой процедуры, что нужно принимать в первые 3 дня симптомов, 7 дней? Чтобы потом врачи не разводили руками, что их антибиотики не действуют.
Люди от незнания пьют всякую гадость дорогостоящую, которая им скорее всего навредит в дальнейшем! Это не медицина, а шарлатанство! Бардак полнейший!
07.04.2021 15:18
Принимать? Лекарственных препаратов от вирусов не существует.
Есть какой то один, у которого вроде было небольшое доказанное влияние на вирусы, но, по моему, его недавно опять под сомнение поставили.
Чёткой процедуры нет. Только иммунитет.
07.04.2021 17:08
СУЩЕСТВУЕТ ОТ ВИРУСОВ ЛЕКАРСТВО....я заболела горлом...ит.д.....мне было интересно...заболеть.и что????я грохнула три литра раствора перекиси водорода...три литра за день...ВСЕВИРУСЫ УБИЛА в тот же день....НО ТАКАЯ ПОТЕРЯ СИЛ...что потребует востановления много дней
07.04.2021 18:01
07.04.2021 18:41
да...на литр воды 10 капель перекиси.
07.04.2021 18:52
они ложили на этот карантин
07.04.2021 16:45
Чому молоді люди не звертаються до сімейних лікарів з перших симптомів для діагностики та консультацій? То може збільшення смертельних випадків через не здатність медицини реагувати на початкові симптоми або ігнорування таких доки випадки не стають важкими із невідомим перебігом? То це навмисне намагання довести статистику до високого рівня та виправдати карантин?
07.04.2021 20:38
Саражанська молодь кладе великий болт на панднмію,80% гуляють по барах і кафе а прижмеш то кричать що проти вакцинаціі і ізоляціі і Ви хочете дотримання карантину.Коли вмирають батьки тоді визнають короновірус донька блогера і учасника АТО)
07.04.2021 22:27
пані Наталя сказала одну важливу річ: збивають температуру парацетамлом у великих дозах, а потім дивуються(вона теж), що у молоді так постраждали легені.
Нешановні врачі і шановні лікарі: закликайте усіх громадян не збивати бездумно температуру ради комфортності. Температура 39 для більшості не є небезпечною взагалі. Раніше з усіма простудами (а вони були викликані вірусами і мікробами) так і чинили: відчув нежить - попарився в суху і вже нежить зникла. Нема сауни - є піч добре прогріта, заліз, вкрився кожухом - на ранок здоровий.
Температура, особливо низька і довгочасна - дуже важливий сигнал про якусь інфекцію чи запалення. Тож лікар має розібраттися в причинах довготривалої 37,5.
07.04.2021 21:03
Тим хто захворів: обов'язково та терміново придбайте пульсоксиметр. З ним можна трохи розслабитись та не шарахатись від кожного кхе-кхе. Якщо сатурація 97-98, тоді все нормально з насиченням крові киснем. Якщо падає, то треба збирати валізу та їхати у лікарню.
07.04.2021 21:49
Нам у спадок дісталась від совка низька медична культура в широкому розумінні.
Хворий появляється у лікаря, коли притисло, що нема сили терпіти.
Медична система сама корумпована, це визнають всі.
07.04.2021 22:12
девушка 22 года но с САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ. Так сахарный диабет-это основной фактор тяжелого течения болезни что касается. Люди с хроническими заболеваниями которые отражаются на иммунитете(сахарный диабет из этой серии)-они должны быть особенно осторожны и получить вакцинацию в первую очередь. Абсолютно здоровая молодежь ковидом не болеет в тяжелой форме
07.04.2021 22:52
Перехворіли тим ковідом і не помітили
07.04.2021 23:02
Людзі, усё ў вашых руках!
08.04.2021 00:17
Что в их руках?
08.04.2021 07:06
https://www.facebook.com/LitvinovaLesya?__cft__[0]=AZW2e7HB8bsk0dLza7Wtzcp_RkKjbc6awUlH0t9lEFNDpbd9j2nF1rjCTv7wzp5UE-rR0UV54xOhjLucq-Y_VSD_1t1jkjCtxmrR2tS-rOhZa6ebgWaYo9Fd8Pp1Mhn7ncG43SA2hqE4SyKcArhIW4eV&__tn__=-]C%2CP-R Леся Литвинова https://www.facebook.com/LitvinovaLesya# 6 апреля, 16:30 ·

К обеду мы побили собственный рекорд по отправкам НП . К трем часам дня в машине для отправки НП уже стояли 20 аппаратов. Сколько их там окажется к вечеру - я даже не предполагаю. Писать https://www.facebook.com/Heorhii.Harkusha?__cft__[0]=AZW2e7HB8bsk0dLza7Wtzcp_RkKjbc6awUlH0t9lEFNDpbd9j2nF1rjCTv7wzp5UE-rR0UV54xOhjLucq-Y_VSD_1t1jkjCtxmrR2tS-rOhZa6ebgWaYo9Fd8Pp1Mhn7ncG43SA2hqE4SyKcArhIW4eV&__tn__=-]K-R Георгий Гарькуша каждую неделю, что мы опять потратили все бонусы от НП, мне уже стыдно.

Сколько выдали в Киеве - буду понимать вечером. Но цифры улетают куда-то в космос.
Где-то среди этих концентраторов четыре штуки, купленные сотрудниками
https://www.facebook.com/Sisense/?__cft__[0]=AZW2e7HB8bsk0dLza7Wtzcp_RkKjbc6awUlH0t9lEFNDpbd9j2nF1rjCTv7wzp5UE-rR0UV54xOhjLucq-Y_VSD_1t1jkjCtxmrR2tS-rOhZa6ebgWaYo9Fd8Pp1Mhn7ncG43SA2hqE4SyKcArhIW4eV&__tn__=kK-R Sisense , которые собрали деньги и перечислили их в Фонд. Я не успела их даже поблагодарить.

Где-то среди них один, который привезла девушка, пожелавшая остаться неизвестной.
Где-то там очередная партия "в долг".
Несемся. Со страшной скоростью несемся. Берегите себя. Я не знаю как. Просто попытайтесь не оказаться среди тех, чьи фамилии на желтых стикерах на корпусе концентратора.
И помогайте, если остались силы. Наши на исходе.
Рахунок UA223206490000026007052620401
отримувач БО "БФ"СВОЇ"
Код ЄДРПОУ: 39293651
08.04.2021 00:21
https://www.facebook.com/LitvinovaLesya?__cft__[0]=AZWcx6x3pRp_8sIDeGTy1r2hnDHe57O2_YIrS2wbOsdBsZhQovuO2y4A5VCCD1gljEZwD4DnmiahufLDoEmdOjoqtrJpccMtQF4x9E7Jud0-9BnfXhqNkPsVpHkuVtQ4dRI&__tn__=-UC%2CP-R Леся Литвинова https://www.facebook.com/LitvinovaLesya/posts/5591090650902898?__cft__[0]=AZWcx6x3pRp_8sIDeGTy1r2hnDHe57O2_YIrS2wbOsdBsZhQovuO2y4A5VCCD1gljEZwD4DnmiahufLDoEmdOjoqtrJpccMtQF4x9E7Jud0-9BnfXhqNkPsVpHkuVtQ4dRI&__tn__=%2CO%2CP-R 4 апреля, 23:04 · По итогам дня.

Я не знаю что там в стране, а у нас - режим, близкий к военному.
Поэтому запомните простые правила:
-Помогаем только тем, у кого нет других вариантов.

- Помогаем только если есть возможность.

Не работает:

- Я от...
- Я сам волонтер
- Доктор обещал
- Я заплачу сколько скажете
- Про вас столько всего говорили
- Я вам денег перечислял, мне надо...
- Я не хочу в больницу, мне дома лучше

Простите. Вокруг ад. Спасём кого сможем. Остальных можем только оплакать. Это если сами живы останемся.

08.04.2021 00:24
Судя по топ комментариям люди даже не читают. 50+ это НЕ молодеж. А отдельные представители С САХАРНЫМ диабетом- группа риска( вне зависимости от возраста).
У меня от этой пандоистерии несколько вопросов
Против украинцев ведётся биологическая война?( Почему не расследуются случаи как вирус в результате мутаций УСИЛИВАЕТСЯ,причем ПОГОЛОВНО,хотя на практике вирусы в результате мутаций СЛАБЕЮТ!
В страну ЗАВОЗЯТ штамы,что бы поддерживать истерию? Цель?
Конечно если руководители СВР заняты "обустройством" сейфов с взятками то ответы на эти вопросы мы не получим. Но тенденция когда НЕ имея в стране лабораторий и персонала по КОВИТ главный по покупке "фармы" Степандон ЗАГОДЯ, как провидец,озвучивает что ковид приобретет более агрессивную форму и будут болеть дети до десяти лет( и откуда он это знает,кто это исследовал,если таких шрамов в природе нет или есть?). Почему то такое"предвидение"не кажется странным" тем органам,которые отвечают за безопасность украинцев( конечно если таковые есть в Украине). Мне очень странно видеть только что обнаруженный штамм и уже иметь ПОЛНУЮ информацию об его вреде( на ком,когда,как испытано,кем исследовано,да на это нужно ГОДЫ,а тут ДНИ) Разве не странно или все помешались от истерии? А если кто то озвучивает как должен вести себя НОВЫЙ,НЕ исследованный штамм и он ТАК себя проявляет то я рассуждаю что меня ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО убивают,а эту истерию целенаправленно РАЗЖИГАЮТ. Цель?
08.04.2021 02:27
Напуганое стадо легко гнать в нужном направлении. В стойло ,резервацию с лохдаунами или к обрыву.
08.04.2021 03:53
Я одного не понял из статьи, что молодежи делать если почувствовал себя плохо? Самоизоляцию не предлагать, это прямой путь на кладбище.
08.04.2021 07:04
 
 