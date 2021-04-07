Летальность повысилась, поступает молодежь с 80-90% поражения легких, - врач львовской больницы Матолинец о коварности "британского" штамма
Новый, "британский" штамм коронавируса больше всего поражает молодежь и людей трудоспособного возраста. Летальность от COVID-19 среди этих категорий пациентов повысилась.
Об этом рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Наталья Матолинец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"У нас есть разные пациенты, но действительно, "британский" штамм больше всего поражает молодежь, людей трудоспособного возраста. На сегодня у нас самая молодая пациентка - 22 года. Это девушка, у которой обнаружен сахарный диабет и тяжелая пневмония, она на искусственной вентиляции легких, боремся за ее жизнь. Самому старшему нашему пациенту в реанимации 89 лет. То есть имеется разная возрастная категория, но больше всего поступает пациентов в возрасте от 46 до 53-60 лет", - рассказала врач.
По ее словам, эти люди ходят на работу и обычно просто не обращают внимание на тревожные симптомы - температуру, ломку, насморк.
"Вот они ходят-ходят... сами потом говорят, мол, и я выпивал ежедневно по 3 грамма парацетамола, потому что поднималась температура. А потом в один момент утром просыпаются (9-12 суток) и уже таблетка не помогает. Их привозят в карете скорой помощи, а там 80-90% поражения легких", - рассказывает Матолинец.
По словам врача, ее медучреждение уже даже не берет пациентов с поражением легких менее 70%, ведь больных с тотальным поражением стало слишком много.
"Раньше, во время второй волны, мы работали с пациентами с поражением 40-50%, но то были люди старшего возраста. А сейчас молодежь и 80-90% поражения...", - пояснила она.
По словам медика, летальность среди пациентов на стационаре очень высока.
"Возможно, в цифрах так, как было и в прошлом году летом, но тогда умирали пациенты категории 80+, а теперь 50+, это очень страшно. Если в цифрах, то в нашей больнице из 55 пациентов в реанимации за сутки умирает в среднем 3-5 человек", - сообщила Матолинец.
А пульксометр показывает насыщение кислородом крови.
Если ниже 95% - стоит проконсультироваться.
Норма ЕМПИН 95-98%.
..Людство ШУКАЄ Істину .... ( з І-нет )...ДОСЛІВНО , -
"Китайська біологічна лабораторія в Ухані належить компанії GlaxoSmithKline, яка (абсолютно випадково) належить компанії Pfizer, в якій (абсолютно випадково) виробляє вакцину проти вірусу, який відбувається з біологічної лабораторії в Ухані, а останню фінансує доктор Фаучи(Зовсім випадково), який робить їй рекламу. GlaxoSmithKline (за випадковим збігом) управляється компанією Black Rock Finances, яка (абсолютно випадково) управляє фінансами Open Foundation Company (фонд Джорджа Сороса), який (за випадковим збігом) обслуговує французьку страхову компанію AXA. Так уже склалося, що Соросу належить німецька компанія Winterthur, яка (абсолютно випадково) побудувала китайську лабораторію в Ухані, і була куплена німецькою страховою компанією Allianz, її акціонером (за випадковим збігом) є Vanguard,який (абсолютно випадково) є акціонером Black Rock, який (за випадковим збігом) управляє центральними банками і розпоряджається приблизно третю глобального інвестиційного капіталу. Black Rock також (абсолютно випадково) є головним акціонером компанії MICROSOFT, яка належить Біллу Гейтсу, який (за випадковим збігом) є акціонером компанії Pfizer, яка (як ви звичайно пам'ятаєте - продає цю чудодійну вакцину) в даний час (зовсім випадково) є першим із спонсорів ВООЗ. Тепер вам напевно набагато зрозуміліше, як мертва кажан, продана на ринку в Китаї заразила цілу планету. (С)
Люди от незнания пьют всякую гадость дорогостоящую, которая им скорее всего навредит в дальнейшем! Это не медицина, а шарлатанство! Бардак полнейший!
Есть какой то один, у которого вроде было небольшое доказанное влияние на вирусы, но, по моему, его недавно опять под сомнение поставили.
Чёткой процедуры нет. Только иммунитет.
Нешановні врачі і шановні лікарі: закликайте усіх громадян не збивати бездумно температуру ради комфортності. Температура 39 для більшості не є небезпечною взагалі. Раніше з усіма простудами (а вони були викликані вірусами і мікробами) так і чинили: відчув нежить - попарився в суху і вже нежить зникла. Нема сауни - є піч добре прогріта, заліз, вкрився кожухом - на ранок здоровий.
Температура, особливо низька і довгочасна - дуже важливий сигнал про якусь інфекцію чи запалення. Тож лікар має розібраттися в причинах довготривалої 37,5.
Хворий появляється у лікаря, коли притисло, що нема сили терпіти.
Медична система сама корумпована, це визнають всі.
К обеду мы побили собственный рекорд по отправкам НП . К трем часам дня в машине для отправки НП уже стояли 20 аппаратов. Сколько их там окажется к вечеру - я даже не предполагаю. Писать https://www.facebook.com/Heorhii.Harkusha?__cft__[0]=AZW2e7HB8bsk0dLza7Wtzcp_RkKjbc6awUlH0t9lEFNDpbd9j2nF1rjCTv7wzp5UE-rR0UV54xOhjLucq-Y_VSD_1t1jkjCtxmrR2tS-rOhZa6ebgWaYo9Fd8Pp1Mhn7ncG43SA2hqE4SyKcArhIW4eV&__tn__=-]K-R Георгий Гарькуша каждую неделю, что мы опять потратили все бонусы от НП, мне уже стыдно.
Сколько выдали в Киеве - буду понимать вечером. Но цифры улетают куда-то в космос.
Где-то среди этих концентраторов четыре штуки, купленные сотрудниками
https://www.facebook.com/Sisense/?__cft__[0]=AZW2e7HB8bsk0dLza7Wtzcp_RkKjbc6awUlH0t9lEFNDpbd9j2nF1rjCTv7wzp5UE-rR0UV54xOhjLucq-Y_VSD_1t1jkjCtxmrR2tS-rOhZa6ebgWaYo9Fd8Pp1Mhn7ncG43SA2hqE4SyKcArhIW4eV&__tn__=kK-R Sisense , которые собрали деньги и перечислили их в Фонд. Я не успела их даже поблагодарить.
Где-то среди них один, который привезла девушка, пожелавшая остаться неизвестной.
Где-то там очередная партия "в долг".
Несемся. Со страшной скоростью несемся. Берегите себя. Я не знаю как. Просто попытайтесь не оказаться среди тех, чьи фамилии на желтых стикерах на корпусе концентратора.
И помогайте, если остались силы. Наши на исходе.
Рахунок UA223206490000026007052620401
отримувач БО "БФ"СВОЇ"
Код ЄДРПОУ: 39293651
Я не знаю что там в стране, а у нас - режим, близкий к военному.
Поэтому запомните простые правила:
-Помогаем только тем, у кого нет других вариантов.
- Помогаем только если есть возможность.
Не работает:
- Я от...
- Я сам волонтер
- Доктор обещал
- Я заплачу сколько скажете
- Про вас столько всего говорили
- Я вам денег перечислял, мне надо...
- Я не хочу в больницу, мне дома лучше
Простите. Вокруг ад. Спасём кого сможем. Остальных можем только оплакать. Это если сами живы останемся.
У меня от этой пандоистерии несколько вопросов
Против украинцев ведётся биологическая война?( Почему не расследуются случаи как вирус в результате мутаций УСИЛИВАЕТСЯ,причем ПОГОЛОВНО,хотя на практике вирусы в результате мутаций СЛАБЕЮТ!
В страну ЗАВОЗЯТ штамы,что бы поддерживать истерию? Цель?
Конечно если руководители СВР заняты "обустройством" сейфов с взятками то ответы на эти вопросы мы не получим. Но тенденция когда НЕ имея в стране лабораторий и персонала по КОВИТ главный по покупке "фармы" Степандон ЗАГОДЯ, как провидец,озвучивает что ковид приобретет более агрессивную форму и будут болеть дети до десяти лет( и откуда он это знает,кто это исследовал,если таких шрамов в природе нет или есть?). Почему то такое"предвидение"не кажется странным" тем органам,которые отвечают за безопасность украинцев( конечно если таковые есть в Украине). Мне очень странно видеть только что обнаруженный штамм и уже иметь ПОЛНУЮ информацию об его вреде( на ком,когда,как испытано,кем исследовано,да на это нужно ГОДЫ,а тут ДНИ) Разве не странно или все помешались от истерии? А если кто то озвучивает как должен вести себя НОВЫЙ,НЕ исследованный штамм и он ТАК себя проявляет то я рассуждаю что меня ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО убивают,а эту истерию целенаправленно РАЗЖИГАЮТ. Цель?