На данный момент вводить тотальный локдаун по всей стране нет необходимости, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что вводить тотальный локдаун по всей стране на данный момент нет нужды.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер-министр сообщил на заседании правительства в среду.
"По некоторым регионам, после введения "красного" уровня эпидемиологической опасности и ответственной работы местных органов, наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса", - сказал Шмыгаль
Премьер подчеркнул, что если такая динамика будет сохраняться в дальнейшем, то возможно возвращение таких регионов к "оранжевой" зоне.
"Это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране на данный момент нет нужды", - добавил он.
Как сообщалось ранее, 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявили в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года. В Украине зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки - умер 481 человек.
Согласно данным Worldometers, по суточному приросту заболевших Украина находится на 7-м месте в мире и на 1-м в Европе.
