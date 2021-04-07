РУС
На данный момент вводить тотальный локдаун по всей стране нет необходимости, - Шмыгаль

На данный момент вводить тотальный локдаун по всей стране нет необходимости, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что вводить тотальный локдаун по всей стране на данный момент нет нужды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер-министр сообщил на заседании правительства в среду.

"По некоторым регионам, после введения "красного" уровня эпидемиологической опасности и ответственной работы местных органов, наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса", - сказал Шмыгаль

Премьер подчеркнул, что если такая динамика будет сохраняться в дальнейшем, то возможно возвращение таких регионов к "оранжевой" зоне.

"Это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране на данный момент нет нужды", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даже при цифре 24 тыс. заболевших COVID-19 в сутки мы обойдемся без общенационального карантина, - Ляшко.

Как сообщалось ранее, 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявили в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года. В Украине зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки - умер 481 человек.

Согласно данным Worldometers, по суточному приросту заболевших Украина находится на 7-м месте в мире и на 1-м в Европе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вопрос общенационального локдауна сейчас не обсуждается, - Немчинов

А на паску люди попрут по церквам а на следующий день на мойовку на шашліки...
07.04.2021 13:28 Ответить
Да, точно так и будет. Но в церкву не пойду, так и быть
07.04.2021 13:50 Ответить
April 7th, 2021
07.04.2021 13:28 Ответить
Це так "гарно" контрастує з попередньою новиною
07.04.2021 13:35 Ответить
ничего, Укрзалицныця успешно выравнивает картину по всем областям
07.04.2021 13:36 Ответить
Есть доказательства? Кроме Укрзализниці некому инфекциию разносить? Вот например в Херсоне одном из самых благополучных по Ковиду городов резко ухудшилась ситуация. Укрзализниця работает, как и раньше, но заражают люди из Николаева. Там все закрыто они прут в Херсон на машинах и разносят инфекцию. Так что предлагаю запретить ездить на автомобилях , особенно наглым мордатым бугаям на джипах -они первые виноваты в эпидемии.
07.04.2021 15:24 Ответить
цікаво, що ти, ********, заспіваєш вже на наступному тижні..
Я навіть здогадуюсь. За два тижні до Пасхи локдаун буде, 100%
07.04.2021 13:37 Ответить
 
 