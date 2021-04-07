РУС
2 332 37

В среднем лечение пациента с COVID-19 в острый критический период обходится до 20 тыс. грн в сутки, - врач Матолинец

Лечение пациента с коронавирусом в критический период болезни может обойтись в десятки тысяч гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНИАН рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Наталья Матолинец.

По ее словам, протокол лечения COVID-19 корректируется с учетом новых штаммов коронавируса. Однако база остается той же.

"Сейчас мы применяем ,тот [протокол], который пересматривали зимой. Это самый новый, который более акцентирует внимание на более длительное введение антикоагулянтов (веществ, препятствующих свертыванию крови) до месяца и более времени, использование иммуномоделирующих препаратов, плазмы, проведение диагностики на разных этапах – сопутствует или отсутствует бактериальная инфекция", - сообщила врач.

По словам медика, время пребывания пациентов на ИВЛ увеличилось от двух и более недель до месяца. Это нужно для того, чтобы стабилизировать легочную функцию. Ранее пациента удавалось стабилизировать за три-пять дней.

"Сейчас мы уже больше обеспечены медикаментами, чем в начале пандемии. В среднем лечение пациента в острый критический период обходится до 20 тысяч гривен в сутки. Это вводятся седативные препараты, антибиотик, для разжижения крови и стимуляторы иммунитета", - пояснила Матолинец.

В начале марта премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса. Он добавил, что в связи с этим существует угроза нового жесткого локдауна.

Постковидный синдром может длиться более 12 недель, - эксперт Минздрава Дубров.

На сегодня 11 регионов Украины находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. Однако общенациональный локдаун пока не вводится.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "британский" штамм коронавируса "терроризирует" Украину. По словам министра, "британский" штамм более заразен, более "молодой", с высоким процентом осложнений и тяжелой клинической картиной.

Как сообщалось ранее, 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявили в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года. В Украине зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки - умер 481 человек.

Согласно данным Worldometers, по суточному приросту заболевших Украина находится на 7-м месте в мире и на 1-м в Европе.

карантин (16729) лечение (924) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+5
Это как? Сам Зеленский сказал что лечение бесплатное и это подтвердил министр!!! Интересно кто лжет - люди которые лечились или лжец, лицымер, подлец и просто пид#рас Зеленский???
07.04.2021 13:53 Ответить
+3
Таки да. Плюс\минус. Лечение всей семьи нам влетело в очень хорошую копеечку.
07.04.2021 13:51 Ответить
+3
А зеленский и не врет ниразу. Он лечился бесплатно, за наш с вами счот
07.04.2021 14:06 Ответить
Таки да. Плюс\минус. Лечение всей семьи нам влетело в очень хорошую копеечку.
07.04.2021 13:51 Ответить
Это как? Сам Зеленский сказал что лечение бесплатное и это подтвердил министр!!! Интересно кто лжет - люди которые лечились или лжец, лицымер, подлец и просто пид#рас Зеленский???
07.04.2021 13:53 Ответить
А зеленский и не врет ниразу. Он лечился бесплатно, за наш с вами счот
07.04.2021 14:06 Ответить
два этажа под это счастье в больничке выделили...
07.04.2021 14:16 Ответить
лечим мы конечно бесплатно (за бюджет)... если вас НЕ интересует результат!
а получить оплату одной халтурной работы два раза - мечта любого нашего дохтора.
07.04.2021 14:09 Ответить
Дело не в докторах. К ним у нас абсолютно никаких вопросов. Мне их даже жаль. Лечить тяжелых ковидных -- это далеко-далеко не подарок. Пришлось подбирать лекарства, а это стоит денег. Причем каждому сугубо индивидуально. У нас дома был маленький аптечный склад Плюс оксинезаторы и прочая требухень.
07.04.2021 14:24 Ответить
оксинезаторы ??? Это ваше личное изобретение?



07.04.2021 15:45 Ответить
Это так еще называется кислородный концентратор. Я вам Америку открыл?
07.04.2021 16:11 Ответить
Это вы у Мендель учились "украинскому русскому".
07.04.2021 19:54 Ответить
Нет, это медицинский термин "оксинезация". Чтобы не говорить каждый раз "оксигенотерапия". И аппарат поэтому так медики и называют. Если я вам открыл Америку, то звиняйте
07.04.2021 20:02 Ответить
Дайте пож. ссылочку где такой термин встречается.
07.04.2021 20:17 Ответить
А дефибриллятор-шокером?
07.04.2021 20:22 Ответить
Электрокардиограф-сердцометр???
07.04.2021 20:24 Ответить
Ага, и напряжение разряда измеряют напряжеметром. Как врачи назвали, так и передал.
07.04.2021 20:31 Ответить
дешевле уколоться, чем болеть этой заразой
07.04.2021 14:31 Ответить
Главное чтобы помогло и деньги не были потрачены напрасно. Мы своих родителей 80+ с большущим трудом, но вытянули. А много знакомых своих родных не смогли, не смотря на потраченные дурные средства.
07.04.2021 14:34 Ответить
врачи - самые циничные "предприниматели":
конские наценки на все товары и услуги.
никогда никаких гарантий не дают.
и никогда за свою неправильную или неудачную работу денег не возвращают.
07.04.2021 14:13 Ответить
Заткнись, убогое. Прийди на работу в ковид реанимацию, хотя бы санитаром. Один месяц. Изменишь мнение, если сознание присутствует.
07.04.2021 14:28 Ответить
сам ты - убогое, видел я тех санитаров:
без 100 гривен, ни утку не поменяют, ни простыню не поправят.
помирать будешь в муках, они и не моргнут глазом без оплаты.
07.04.2021 14:35 Ответить
Так прийди, ущербный, и развей сомнения взглядом изнутри.
07.04.2021 22:22 Ответить
зачем нырять в выгребную яму, что бы понять, что навоз воняет?
07.04.2021 23:44 Ответить
Выздоравливай.
08.04.2021 09:21 Ответить
Выныривай.
08.04.2021 09:26 Ответить
Ясно. Неизлечимый случай. Do not resuscitate.
08.04.2021 13:45 Ответить
Понятное дело!
У наших же медиков, если не заплатить, то и простой насморк резко становится "неизлечимым случаем".
08.04.2021 13:54 Ответить
Плати! Козыряй!
08.04.2021 19:55 Ответить
Таки да. Мы превратили дом в клинику и крутились всей семьей. Благо средства и возможности были. Я насмотрелся у тяжелых форм ковида такого, что мне искренне стало жаль врачей.
07.04.2021 14:36 Ответить
Більшість лікарів і до епідемії прийшли заробляти. Не тринди
07.04.2021 14:49 Ответить
ти ба, ці падлюки лікарі хотять ще й пристойну платню мати за свою нелюдську працю....

зараз у ковідних лікарів праця дійсно нелюдська та, головне, небезпечна для життя.
памятаймо !!!!
07.04.2021 15:29 Ответить
Біовен присутній в цьому прайсі? 10000грн флакон. Потрібно 2\сут. А НМ гепарін, а\б, розхідники..
07.04.2021 14:25 Ответить
списываете вы столько, а лечатся люди за свои кровные..
07.04.2021 14:41 Ответить
Українське шаріте поцінах
07.04.2021 15:00 Ответить
безкоштовно тільки котята родяться
07.04.2021 15:30 Ответить
Та птахи цвірінькають.
08.04.2021 19:57 Ответить
Почистити двері - 2 млн.

Провести жабі інтернет в літак - 40 млн.
07.04.2021 15:02 Ответить
 
 