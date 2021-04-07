В среднем лечение пациента с COVID-19 в острый критический период обходится до 20 тыс. грн в сутки, - врач Матолинец

Лечение пациента с коронавирусом в критический период болезни может обойтись в десятки тысяч гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНИАН рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Наталья Матолинец.

По ее словам, протокол лечения COVID-19 корректируется с учетом новых штаммов коронавируса. Однако база остается той же.

"Сейчас мы применяем ,тот [протокол], который пересматривали зимой. Это самый новый, который более акцентирует внимание на более длительное введение антикоагулянтов (веществ, препятствующих свертыванию крови) до месяца и более времени, использование иммуномоделирующих препаратов, плазмы, проведение диагностики на разных этапах – сопутствует или отсутствует бактериальная инфекция", - сообщила врач.

По словам медика, время пребывания пациентов на ИВЛ увеличилось от двух и более недель до месяца. Это нужно для того, чтобы стабилизировать легочную функцию. Ранее пациента удавалось стабилизировать за три-пять дней.

"Сейчас мы уже больше обеспечены медикаментами, чем в начале пандемии. В среднем лечение пациента в острый критический период обходится до 20 тысяч гривен в сутки. Это вводятся седативные препараты, антибиотик, для разжижения крови и стимуляторы иммунитета", - пояснила Матолинец.

В начале марта премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса. Он добавил, что в связи с этим существует угроза нового жесткого локдауна.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Постковидный синдром может длиться более 12 недель, - эксперт Минздрава Дубров. ВИДЕО

На сегодня 11 регионов Украины находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. Однако общенациональный локдаун пока не вводится.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "британский" штамм коронавируса "терроризирует" Украину. По словам министра, "британский" штамм более заразен, более "молодой", с высоким процентом осложнений и тяжелой клинической картиной.

Как сообщалось ранее, 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявили в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года. В Украине зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки - умер 481 человек.

Согласно данным Worldometers, по суточному приросту заболевших Украина находится на 7-м месте в мире и на 1-м в Европе.