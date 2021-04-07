РУС
Степанов о вакцинации от коронавируса всех желающих до конца 2021 года: Это вполне возможно, мощности медсистемы готовы к такой задаче

Для закупки вакцин от коронавируса необходимо дополнительно выделить Минздраву 6,5 млрд грн.

Об этом сегодня в ходе заседания Кабмина заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Указом президента Украины от 3 апреля 2021 года нам поручено разработать Национальный план вакцинопрофилактики коронавируса и также поставлена четкая цель - вакцинировать большую часть населения Украины до конца 2021 года. По крайней мере, предоставить доступ всем гражданам к получению вакцины от коронавируса. Мы считаем, что это полностью возможно выполнить, мощности нашей медсистемы полностью готовы к выполнению такой задачи", - отметил Степанов.

"На сегодня у нас есть контракты на поставки 24 млн доз вакцин", - отметил Степанов. Кроме этого, по словам Степанова, еще 8 млн доз вакцины Украина получит по глобальному механизму COVAX. Таким образом, в общей сложности Украина может рассчитывать на 32 млн доз вакцин.

Кроме этого Степанов обратился к Минфину с просьбой выделить дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса.

Читайте также: В среднем лечение пациента с COVID-19 в острый критический период обходится до 20 тыс. грн в сутки, - врач Матолинец

"Когда формировался бюджет на 2021 год, мы предлагали цифру 15,1 млрд грн (на закупку вакцин. - Ред.), получили 4 млрд грн. И четко определили: при необходимости сразу же будут найдены соответствующие средства и перечислены на потребности дополнительных доз вакцин. На сегодня эта необходимость ориентировочно составляет около 6,5 млрд грн", - сказал он.

+6
Степанов о вакцинации от которонавируса всех желающих до конца 2021 года: Это полностью возможно, мощности медсистемы готовы к такой задаче - Цензор.НЕТ 3002
07.04.2021 13:51 Ответить
+4
Як воно вже остогидло, це брехло!
07.04.2021 13:53 Ответить
+4
для справки:
для того, что бы "вакцинировать большую часть населения к концу 2021 года",
необходимо уже с мая вакцинировать по 100'000 людей ежедневно (без выходных и праздников).
простая математика за 5 класс.
07.04.2021 14:02 Ответить
Степанов о вакцинации от которонавируса всех желающих до конца 2021 года: Это полностью возможно, мощности медсистемы готовы к такой задаче - Цензор.НЕТ 3002
07.04.2021 13:51 Ответить
Может степанову на новую курточку не хватает
07.04.2021 14:11 Ответить
Украинцы не будут вакцинироваться, потому что сейчас эпидемии нет, вся статистика - брехня. Да и сама вакцина - не вакцина, так как привитые в ЕС должны соблюдать карантин как и непривитые и им сказали что никакой гарантии у них нет. Вакцина - не вакцина, а жижа,где наколочен состав для уничтожения человека. Все по плану мирового правительства и эти планы никто не скрывает, они постоянно о них говорят. А Степанову - гореть в аду ярким пламенем.
07.04.2021 14:24 Ответить
О, так знач с нами всё будет ок, будем титульной нацЫей на планете, ведь у нас забили на вакцЫну
07.04.2021 14:28 Ответить
А чего ты себя в украинцам тулишь? Ты не украинец, судя по твоим брехливым и ботовским комментам ты ольгинец, из Кацапии и не п---ди тут.
07.04.2021 14:30 Ответить
Ковидидиоты - они такие забавные. Всё в мире делается, чтобы сделать им хуже или вообще уничтожить. Движущая сила цивилизации
PS С другой стороны, ведьм уже не сжигают на кострах, и то хорошо
07.04.2021 14:55 Ответить
Сатана, а ты уже привилось? Или только за бабло тут брешешь?Так и рыскает по комментам о вакцинации. Сколько тебе платят, ущерба? Степашка отстегивает на курточку?
07.04.2021 16:32 Ответить
Я бы привился, но никто не даёт. Придется, видно, ехать в другую страну, где прививают всех желающих.
PS И да, курточка у Степашки потому, что вакцинация провалена. Или вакцины, или курточка. Понятное дело, что курточка Степашке ближе к телу. Ты что ты тут деньгами Степашки не расшвыривайся, и так не хватает.
PPS Антипрививочники тоже люди забавные. Как там, наночипы уже наши в вакцине, или они настолько мелкие, что и в электронный микроскоп не видать? Ах да, вы же не верите картинке с экрана электронного микроскопа, это подделка, сделанная лично Биллом Гейтсом...
07.04.2021 16:42 Ответить
Да скорее прививайся. Билл Гетс тебе наколотил хорошего шмурдяка, долго не протянешь и не будешь на ботстве зарабатівать.
07.04.2021 17:53 Ответить
Возможны варианты. К примеру, есть вероятность того, что я уколюсь и не заболею, а ты будешь задыхаться дома без кислородного концентратора. С другой стороны, гипоксия в первую очередь опасна для головного мозга, а если его нет, то и вправду вроде как опасность заболеть сильно преувеличена.
показать весь комментарий
Больное, ты сначала узнало бы статистику смертей от вакцинации и от короны , а потом плело бы тут свой бред.
показать весь комментарий
Статистика известна, в зависимости от страны смертность от короны составляет 2-8%. В Украине официально в районе 2.8%, но, поскольку Украину никак нельзя отнести к стране с развитой медициной, наверняка данные по смертности у нас сильно занижены. Данные по смертным случаям от вакцинации также известны, в США от Pfizer и Moderna на 100 миллионов вакцинированных приходится в районе 300 смертей, т.е. смертность составляет 0.0003%, или, говоря простым языком, примерно в 1000 раз меньше, чем умереть собственно от вируса. Несколько хуже данные из Бразилии, где, кстати, колют вакцину AstraZeneca, как у нас. Там смертность от вакцинации в районе 0.0008%, что фактически в три раза выше, чем в США. Но все эти цифры вполне сравнимы со смертностью от обычной вакцины от гриппа, которой ежегодно колют около миллиарда человек.
Более того, если бы мы жили в какой-нибудь Японии, у нас и предмета обсуждения "колоться или не колоться" вообще в принципе не стояло бы, там, конечно, можно отказаться от вакцинации, но только человек автоматом становится изгоем, его выгоняют с работы, с наемной квартиры, остается только бомжевать в картонной коробке под мостом. Потому что раз человек не понимает социальной ответственности в своих поступках перед обществом, общество может тоже отреагировать соответствующим образом. В данном случае я не про корону, а вообще, про вакцинацию в принципе.
08.04.2021 02:53 Ответить
Дай Бог тебе пропасть в эти 0,003% смертей от вакцинации. Прививайся быстрее, скотина.
показать весь комментарий
Ок, но тогда, чтобы быть справедливым и милосердным, пожалуй пожелаю я тебе попасть в те 2.8% которые умрут невакцинированными. А я подожду, когда мне будет доступен Pfizer и таки завакцинируюсь. Меня вероятность 0.0003% вполне устраивает, я под нож хирурга ложился с вероятностью 10% не вернуться, так что меня не особо пугает каких-то три десятитысячных.
показать весь комментарий
Дохни.
показать весь комментарий
Все мы умрем, рано или поздно. Ты, похоже, просто лопнешь от злости с вероятностью 97.2%
показать весь комментарий
Иди иди лесом, ботяра.
показать весь комментарий
Вот кто бы тут про ботов говорил. Бот, который не пропускает ни одной темы про коронавирус со своими маразматическими комментариями. Кроме тебя разве что австралийцы так отмечаются, да и тех давно не видно, похоже что забанили.
показать весь комментарий
В данном случае я наблюдаю хорошо известный специалистам эффект, когда обычный слабообразованный человек плохо оперирует малыми и сверхмалыми вероятностями. Это примерно такой же случай, как достаточно большое количество людей боится летать самолетом и вместо этого едет машиной или поездом. Хотя статистика утверждает, что вероятность погибнуть в авиакатастрофе примерно в 10 тысяч раз меньше, чем в автокатастрофе.
показать весь комментарий
Тварь пропагандистская, а что ты скажешь про неоднократніе заявления зарубежных специалистов в медицине, что вакцинация от Ковид приводит к тромбозу и десятки людей уже погибли именно от поствакцинальных тромбозов. в том числе и в Украине погибла 40 летняя военнослужащая на второй день после прививки,хотя была абсолютно здоровая, поэтому ее и привили. А? Сатана, скажи нам свои брехливые доводы и манипуляции? В аду тебе, суке, гореть.
показать весь комментарий
Ты плохо читаешь. Не десятки погибли, уже сотни. О ужас, ужас. А ещё за одну только прошлую неделю в автокатастрофах в Украине погибли 68 человек и трое доездились в маршрутках. Тоже были здоровые и умирать не собирались. О ужас, ужас. Ты уже отказалась от автотранспорта и ходишь только пешком? Хотя нет, пешком ходить тоже опасно, пешеходов тоже насмерть сбивают. Нельзя тебе выходить на улицу.
показать весь комментарий
Одно дело умереть от болезни, другое здоровым от вакцины. Ни один психически вменяемый ни у нас , ни за границей не прививается. Невменяемые привились и зачастую начинают заболевать короной в скором времени, это те, кто пережил саму прививку. И те, кто привились не имеют никаких привилегий ни в карантине , ни в путешествиях.
показать весь комментарий
Антипрививочники, они такие забавные. Как пациенты дурдома, которые тоже убеждены, что это только они нормальные, а весь остальной мир сошел с ума.
PS Можешь изойти пеной и кататься по полу в конвульсиях, но уже укололи 726 миллионов доз вакцин, четверть из них - в США. Можно, конечно, показать пальцем на Пакистан и Индонезию, и сказать, а вон, суммарно больше чем из миллиарда человек укололось всего 2 миллиона, но я почему-то хочу, чтобы Украина больше походила на США, чем на Пакистан
показать весь комментарий
А какие забавные прививочники, это что-то, сами не прививаются , а других агитируют, рвут ж-пу за вакцинацию, пропагндируют за хорошее бабло. Сам прививайся, чмо.
показать весь комментарий
Я бы привился, да только в порядке живой очереди у нас в стране прививка мне грозит где-то в 2026-2027-м году. Так что спор у нас больше теоретический, всё равно нам вакцина не светит в Украине. Так что я не пойму, за что ты тут так *опу рвешь, кроме как за деньги не могу придумать ни одной причины. А за деньги, понятное дело, любой дурью можно заниматься, лишь бы платили.
показать весь комментарий
Что же ты так Украину не любишь? Зеленский и до 2050 года президент?
показать весь комментарий
Зверніть увагу - усі бажаючі, т.е. без примусу. То нашо тоді вводити ковидні паспорти?
показать весь комментарий
так и тут степанов БРЕШЕТ)) вакцин - в лучшем, идеальном, случаи - 18 млн.доз..
По две вакцины на людину.. Минус 20-30% от количества вакцин, которые выкинут (а сейчас и до 90% выбрасывают - не хотят индийским шмурдяком вакцинироваться)
Итого - возможности для 9 млн.чел.. в лучшем случаи..
а Если захотят вакцинироваться хотя бы 20 млн.. да пфайзером?)) и НЕ через зомбоящик))
07.04.2021 13:59 Ответить
больше того.. вакцинироваться нужно КАЖДЫЕ полгода..
А значит для ЖЕЛАЮЩИХ (групп риска и тп.) в количестве 15-20 млн.чел (хотя бы половину населения!) нужно до конца года минимум 60-80 млн.доз. вакцин.
А если 30 млн. чел? тогда цифры в 100-120 млн.доз.. до конца 2021 года.
Хотя зебилов можно через зомбоящик вакцинировать))
07.04.2021 14:04 Ответить
Як воно вже остогидло, це брехло!
показать весь комментарий
Насчет "больницы пустые" - сейчас этот номер не проходит. Можно врать сколько угодно по теме, которую тяжело проверить глазками, или что тяжело проверить "житейским опытом". Но зайти в ближайшую больницу и ужаснуться может любой желающий. Лучше рассказывай про наночипы в вакцине и вышки 5G. Это будет звучать убедительнее.
показать весь комментарий
Не знаю, где там твой город, в Костроме или Нижневилюйске, а в Киеве уже неделю назад люди лежали в коридорах, я забирал родственницу, видел собственными глазами. Так что свои сказки оставь для "Тысячи и одной ночи".
показать весь комментарий
Номерное, болезное, ты будешь рассказывать мне про свою неимоверную крутость? Какой юзер зарегистрирован раньше, https://censor.net/ua/user/401376 или https://censor.net/ua/user/311474?
А писать кому хочу и что хочу, я буду и без твоего разрешения Так что обтекай.
Но,как я уже тебе писал, когда врешь, ври хотя бы так, чтобы проверить нельзя было. Иначе выглядишь жалкой.
07.04.2021 20:39 Ответить
в ваши брехни уже наверное даже зебилы не верят...шо вы за боты тупые такие
показать весь комментарий
да да, на степашку работаю)
сходи в больничку, сними видосик про пустые палаты и про никаких ковидников) заодно пообщешся со всеми этими "не больными", раскажешь им что это все не правда и они не задыхаются без кислородных концентраторов)
уверен у вас на мокшандии такой же звиздец с эим делом...горите в аду ***** за то что играете на смертях людей в попытке заработать свои 100 рублей
показать весь комментарий
И насчет мокшандии. Ты даже не удосужился почитать мои комментарии хотя бы за неделю, чтобы определиться что я пишу про кого, как, а прибежал сюда по распоряжению Степашки, никого не знаешь, нападаешь на людей, гадишь, так делают хейтеры и олигофрены. Так что иди отсюда и не позорься.
показать весь комментарий
может и пол помыть тебе?
у нас в стране конечно есть небольшой % обделенных интеллектом, которые не верят в реальность вируса до сих пор, но в сети в основном это ваши кремлевские наративы изрыгаются, потому еще раз предлагаю идти собирать мох, валежник или чем вы там на мокшандии обычно заняты
показать весь комментарий
фашисты сраные, мордор он и есть мордор
показать весь комментарий
калькулячтор візьміть в руки, і переконаєтесь, що Степанов бреше.
З такими Степановими і Зеленськими - нам ще років п'ять боротися з https://censor.net/ru/tag/9099/covid19/news/page/1; чомусь не те що математики, а й лікарі це порахували. Зокрема - Голубовська про це стверджує.
показать весь комментарий
Переболеют все так.
показать весь комментарий
і не по одному разу, якщо з такими темпами вакцинації. Проблема полягає в тому, щоб здобути колективний імунітет, як при грипу. Якщо навіть хтось захворіє грипом - то в багатьох оточуючих є імунітет, і заражається максимум один з десяти.
показать весь комментарий
Возможно всё, но мечты степашки не сбудуцца. И денех МВФ не даст.
показать весь комментарий
для справки:
для того, что бы "вакцинировать большую часть населения к концу 2021 года",
необходимо уже с мая вакцинировать по 100'000 людей ежедневно (без выходных и праздников).
простая математика за 5 класс.
07.04.2021 14:02 Ответить
увеличить в 2 раза.. бо иммунитет всего на 6 месчяцев и с августа нужно повторно проходить
а значит нужно минимум по 200 тыс в сутки вакцинировать
показать весь комментарий
Израиль вакцинировал уже более половины населения, США более трети, а Украина только 300 с чем-то тыс. , ну и по суточному приросту заболевших ковидом Украина на 7-м месте в мире и на 1-м в Европе Степанов о вакцинации от коронавируса всех желающих до конца 2021 года: Это полностью возможно, мощности медсистемы готовы к такой задаче - Цензор.НЕТ 2144https://censor.net/ru/n3258118
показать весь комментарий
Так а желающих,не много .
показать весь комментарий
и все дальше и дальше свет в конце туннеля
показать весь комментарий
Чому до сих пір помириють лікарі??
показать весь комментарий
Та ты про эти контракты уже год чешешь. Сроки какие?) Не того дохтора смертью назвали.
показать весь комментарий
А он НЕ ЗАБЫЛ, что вакцинировать БЕСПЛАТНО нужно ПОСТОЯННО, пока не появится лекарство от короны, а не только в 2021 ?
Но вакцинировать КАЧЕСТВЕНОЙ вакциной, а не шмурдяками !!!
показать весь комментарий
Да хотя бы раз пусть собъют эпидемию коллективным иммунитетом. Всё равно там никто во власти не думает, что будет через год, у всех горизонт планирования - завтра, максимум - послезавтра.
показать весь комментарий
Я уже запутался. Сколько доз вакцин будет на самом деле и сколько доз шмурдяка из Индии и Китая?
И самое главное, где и кому будут давать вакцину и кому шмурдяк?
показать весь комментарий
Дык это смотря скока дожинет до конца года
показать весь комментарий
я так понимаю с вакциной совсем жопа раз так много степанова в новостях с обещаниями вот вот всех вакцинировать
и каждый раз немного разные цифры... и самое главное обещание все сделать, но позже! а вот дать ответ на вопрос "где вакцина?" не получается...ну что ж ты будешь делать...
п.с. кстати заметил любопытное... у нас почему то количество привитых в день +- равно количеству зараженных и так ежедневно... короче нам и статистику по больным походу рисуют уже на коленке
показать весь комментарий
