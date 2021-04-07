Степанов о вакцинации от коронавируса всех желающих до конца 2021 года: Это вполне возможно, мощности медсистемы готовы к такой задаче
Для закупки вакцин от коронавируса необходимо дополнительно выделить Минздраву 6,5 млрд грн.
Об этом сегодня в ходе заседания Кабмина заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Указом президента Украины от 3 апреля 2021 года нам поручено разработать Национальный план вакцинопрофилактики коронавируса и также поставлена четкая цель - вакцинировать большую часть населения Украины до конца 2021 года. По крайней мере, предоставить доступ всем гражданам к получению вакцины от коронавируса. Мы считаем, что это полностью возможно выполнить, мощности нашей медсистемы полностью готовы к выполнению такой задачи", - отметил Степанов.
"На сегодня у нас есть контракты на поставки 24 млн доз вакцин", - отметил Степанов. Кроме этого, по словам Степанова, еще 8 млн доз вакцины Украина получит по глобальному механизму COVAX. Таким образом, в общей сложности Украина может рассчитывать на 32 млн доз вакцин.
Кроме этого Степанов обратился к Минфину с просьбой выделить дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса.
"Когда формировался бюджет на 2021 год, мы предлагали цифру 15,1 млрд грн (на закупку вакцин. - Ред.), получили 4 млрд грн. И четко определили: при необходимости сразу же будут найдены соответствующие средства и перечислены на потребности дополнительных доз вакцин. На сегодня эта необходимость ориентировочно составляет около 6,5 млрд грн", - сказал он.
