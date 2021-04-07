РУС
Некоторые европейские лидеры были скептически настроены относительно санкций против РФ, - дипломат Фрид

Американский дипломат, бывший координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид рассказал, что не все европейские страны были готовы к введению санкций против России после оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины.

Об этом он заявил в интервью "Гордон", информирует Цензор.НЕТ.

"Было несколько европейских лидеров, которые были скептически настроены относительно санкций. Страны, которые поддержали санкции, - это Великобритания, Германия, Польща, конечно же, страны Балтии и Скандинавии. Франция присоединилась к консенсусу, и Италия тоже была частью этой группы. Эта группа была настолько сильной, что сомневающиеся страны, да и итальянцы, которые в начале скептически относились, не могли нарушить консенсус. Мы, американцы, прислушались к Европе, поэтому и было достигнуто соглашение по санкциям. В этом и была моя задача: заключить лучшую сделку не через диктатуру, а через диалог с Европой", - сказал дипломат.

По его словам, санкции против РФ были введены после того, как российские войска вторглись в Украину, и, вполне вероятно, из-за них Москва пересмотрела свои планы относительно захвата некоторых украинских областей.

"Скорее всего, они убедили Путина отступить от его наиболее агрессивной задумки. Если помните, он заявлял о 40% украинской территории, о так называемой "Новороссии", но он отступил от этого плана, - отметил Фрид. - Но санкции не оказали должного влияния на уход России с этой территории, Путин до сих пор держит Крым".

На вопрос, есть ли санкции, после введения которых Россия капитулирует, Фрид ответил: "Как эксперт в области санкций могу сказать, что никогда нельзя предположить, что какая-то санкция может заставить вашего оппонента капитулировать. Если так поступать - то вы жертва нетерпеливости и алчности. Санкции могут оказывать давление на страну, и это давление может усиливаться все время... Но вы не можете ожидать, что санкции заставят страну просто сдаться - это нереально. Это не значит, что санкции сами по себе бесполезны. Они должны быть частью общей стратегии по давлению на агрессора. Санкции не могут быть единым инструментом. Они работают в сочетании с другими инструментами".

Он убежден, что в случае, если Путин возобновит военное наступление на Украину, США введут дополнительные санкции.

"Путин должен понять, что мы серьезно настроены, и мы можем сделать больно", – подчеркнул дипломат.

оккупация (10267) россия (96953) санкции (11771) США (27763)
Это Венгрия и Италия ( как то странно тут она не пошла в рашен русле), Австрия, возможно братушки болгары и братья во Христе греки, чешский президент Земан пожалуй и все рашен лобби на данный момент.
07.04.2021 14:32 Ответить
+4
Далі скепсис, завдяки бездіяльності влади блазнів, тільки наростатиме...
07.04.2021 14:25 Ответить
+4
В 1938 году премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен в Германии увидел добрые глаза Гитлера и отдал гитлеру Чехословакию, которая по вооружению была на 2 месте в Европе по вооружению но при этом придерживалась приказа своего президента Эмил Гаха "нистрилять" по немцам, что-бы не обидеть честные глаза Гитлера и германская армия вошла и оккупировала Чехословакию практически без какого-либо сопротивления.
После этого Германия напала на Польшу и началась 2-Мировая война.
Видимо история ничему не учит.
07.04.2021 15:03 Ответить
Далі скепсис, завдяки бездіяльності влади блазнів, тільки наростатиме...
07.04.2021 14:25 Ответить
макрон ...которому ***** дом труба шатал протестами
07.04.2021 14:27 Ответить
саркозі тоді був
07.04.2021 14:38 Ответить
Некоторые европейские лидеры были скептически настроены относительно санкций против РФ, - дипломат Фрид - Цензор.НЕТ
07.04.2021 14:27 Ответить
https://twitter.com/Jose_Pinoche

https://twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет @Jose_Pinoche

https://twitter.com/Jose_Pinoche https://twitter.com/Jose_Pinoche



Секретный план доставляет.

Некоторые европейские лидеры были скептически настроены относительно санкций против РФ, - дипломат Фрид - Цензор.НЕТ
07.04.2021 14:29 Ответить
Это Венгрия и Италия ( как то странно тут она не пошла в рашен русле), Австрия, возможно братушки болгары и братья во Христе греки, чешский президент Земан пожалуй и все рашен лобби на данный момент.
07.04.2021 14:32 Ответить
Сербов позабыли упомянуть...
07.04.2021 15:51 Ответить
Сербии до ЕС как до Китая.. С скорее примут в Хедерацию. Поэтому они не в считаются.
07.04.2021 20:07 Ответить
Ну у них всё таки официальный статус кандидата в члены ЕС .
Хотя они и без этого воду мутят.
07.04.2021 20:25 Ответить
Да уж.. это ЕС еще одного открытого " путинского коня" впускают в свой лагерь.
07.04.2021 20:27 Ответить
МАДЬЯРЫ всегда на стороне сильного и агрессивного - украинською -УГОРци - мигрирующие угры
07.04.2021 14:40 Ответить
Все санкции снизили ВВП РФ аж на 0,2%
МВФ оценил ущерб российской экономике от санкций: Санкции замедляли российскую экономику в среднем на 0,2% ежегодно с 2014 по 2018 год. http://www.kasparov.ru/material.php?id=5D4946E0804D3
а нам 12 лет!!!!! втирали, что санкции вернут Ю Осетию, Крым, вернут Донбасс, свергнут тирана, уничтожат монстра, принесут мир, навсегда отобьют охоту оккупировать, развалят империю...
Крым - это НЕ 0,2% ВВП! это чуть-чуть больше + экономия 5-8 млрд дол валюты ежегодно, и это НЕ 0,2% импорта! Анексия Крыма - ОЧЕНЬ экономически выгодная операция! Увеличилась зона рубля + нахаляву досталось много миллиардов гривен + имущество на 100 млрд дол.
Контрсанкции увеличили с.х производство почти в 2 раза! это в 30 раз больше чем 0,2% ВВП
Санкции - отличная отмазка для московской власти, теперь грабёж колоний можно списать на санкции: это проклятые пиндосы делают вас нищими, а не налоги и поборы Москвы. Итого: эти санкции помогли режиму путина.
Падает уровень жизни - это НЕ путин виноват, это проклятые пиндосы.
07.04.2021 14:45 Ответить
В 1938 году премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен в Германии увидел добрые глаза Гитлера и отдал гитлеру Чехословакию, которая по вооружению была на 2 месте в Европе по вооружению но при этом придерживалась приказа своего президента Эмил Гаха "нистрилять" по немцам, что-бы не обидеть честные глаза Гитлера и германская армия вошла и оккупировала Чехословакию практически без какого-либо сопротивления.
После этого Германия напала на Польшу и началась 2-Мировая война.
Видимо история ничему не учит.
07.04.2021 15:03 Ответить
сделать больно санкциями? вы гарантировали целостность в Будапеште. Где ф-35 в небе?
07.04.2021 15:11 Ответить
Путин заткнулся о "новороссии" сразу же после сбитого Боинга 777 рейса MH 17.
Заткнулся и не шевелился.
07.04.2021 15:29 Ответить
 
 