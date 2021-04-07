Некоторые европейские лидеры были скептически настроены относительно санкций против РФ, - дипломат Фрид
Американский дипломат, бывший координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид рассказал, что не все европейские страны были готовы к введению санкций против России после оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины.
Об этом он заявил в интервью "Гордон", информирует Цензор.НЕТ.
"Было несколько европейских лидеров, которые были скептически настроены относительно санкций. Страны, которые поддержали санкции, - это Великобритания, Германия, Польща, конечно же, страны Балтии и Скандинавии. Франция присоединилась к консенсусу, и Италия тоже была частью этой группы. Эта группа была настолько сильной, что сомневающиеся страны, да и итальянцы, которые в начале скептически относились, не могли нарушить консенсус. Мы, американцы, прислушались к Европе, поэтому и было достигнуто соглашение по санкциям. В этом и была моя задача: заключить лучшую сделку не через диктатуру, а через диалог с Европой", - сказал дипломат.
По его словам, санкции против РФ были введены после того, как российские войска вторглись в Украину, и, вполне вероятно, из-за них Москва пересмотрела свои планы относительно захвата некоторых украинских областей.
"Скорее всего, они убедили Путина отступить от его наиболее агрессивной задумки. Если помните, он заявлял о 40% украинской территории, о так называемой "Новороссии", но он отступил от этого плана, - отметил Фрид. - Но санкции не оказали должного влияния на уход России с этой территории, Путин до сих пор держит Крым".
На вопрос, есть ли санкции, после введения которых Россия капитулирует, Фрид ответил: "Как эксперт в области санкций могу сказать, что никогда нельзя предположить, что какая-то санкция может заставить вашего оппонента капитулировать. Если так поступать - то вы жертва нетерпеливости и алчности. Санкции могут оказывать давление на страну, и это давление может усиливаться все время... Но вы не можете ожидать, что санкции заставят страну просто сдаться - это нереально. Это не значит, что санкции сами по себе бесполезны. Они должны быть частью общей стратегии по давлению на агрессора. Санкции не могут быть единым инструментом. Они работают в сочетании с другими инструментами".
Он убежден, что в случае, если Путин возобновит военное наступление на Украину, США введут дополнительные санкции.
"Путин должен понять, что мы серьезно настроены, и мы можем сделать больно", – подчеркнул дипломат.
