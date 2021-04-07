С погибшим на Донбассе воином 58-й ОМПБр Владимиром Шпаком простятся завтра в Чернигове

Завтра, 8 апреля, в городе Чернигов в 10.00 в Кафедральном соборе святой великомученицы Екатерины начнется церемония прощания с Владимиром Витальевичем Шпаком, 1984 года рождения, старшим лейтенантом, командиром противотанкового взвода роты огневой поддержки 58-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 6 апреля около 10.55 в районе поселка Невельское Ясиноватского района Донецкой области от смертельных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ наемниками РФ.

Похороны погибшего военнослужащего состоятся в 11.30 на Аллее героев участников ООС (АТО) городского кладбища Яцево. Об этом говорится на официальном сайте Черниговского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"В день погребения черниговца Шпака Владимира Витальевича, старшего лейтенанта Вооруженных Сил Украины, умершего при исполнении воинского долга в зоне проведения операции Объединенных сил, чтобы почтить его память и памяти военнослужащих - участников антитеррористической операции, погибших, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, мирных жителей на востоке Украины, в городе Чернигове 8 апреля объявлен День траура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боец 58-й ОМПБр Владимир Шпак погиб 6 апреля в районе Невельского на Донбассе

В знак скорби по погибшим будет приспущен Государственный Флаг Украины с черной лентой на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города. Также в этот день будет действовать запрет на звучание развлекательной музыки на рынках, в других учреждениях и в общественном транспорте.

Командир противотанкового взвода роты огневой поддержки 58-й ОМПБр старший лейтенант Шпак Владимир Витальевич родился 13 марта 1984 года. В 2006 году окончил Черниговский государственный институт экономики. В 2018 году подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Его смерть наступила 6 апреля 2021 в результате ранения, полученного при обстреле позиций Вооруженных Сил Украины незаконными вооруженными формированиями в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины.

Церемония прощания и отпевания по умершему состоится 8 апреля в 10.00. в Екатерининской церкви. Хоронить погибшего старшего лейтенанта Шпака Владимира Витальевича будут на кладбище "Яцево" в 11:30 ч. ", - отмечается в сообщении.