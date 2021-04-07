РУС
Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, - Степанов

Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, - Степанов

К концу текущего года Украине удастся полностью победить коронавирусную болезнь.

Об этом сегодня в ходе заседания Кабмина заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что нам удастся убедить 70% взрослого населения Украины прийти в пункты прививок и сделать вакцинацию. Мы должны понимать, что у нас будет несколько вакцин одновременно. Кроме призывов к вакцинации нужно сдерживать манипуляции относительно того, какой препарат лучше. Мы все с этим столкнулись...в стране развернута "антивакцинальная вакханалия". Я уверен, что  нам удастся это преодолеть, убедить и полностью победить коронавирусную болезнь в нашей стране к концу 2021 года", - заявил Степанов.

Читайте также: Степанов о вакцинации от которонавируса всех желающих до конца 2021 года: Это полностью возможно, мощности медсистемы готовы к такой задаче

Степанов также отметил, что проект национального плана вакцинации разработан и будет направлен на согласование.

"Он будет вынесен на рассмотрение на ближайшем заседании Кабмина", - уточнил Степанов.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+23
Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, - Степанов - Цензор.НЕТ 8369
показать весь комментарий
07.04.2021 14:07 Ответить
+23
Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, - Степанов - Цензор.НЕТ 5267
показать весь комментарий
07.04.2021 14:18 Ответить
+21
Идиот
показать весь комментарий
07.04.2021 14:07 Ответить
Идиот
показать весь комментарий
07.04.2021 14:07 Ответить
Еще и в модной куртке !
показать весь комментарий
07.04.2021 14:14 Ответить
к модной куртке надо ещё очки и микрофон вот такие : К концу 2021 ! Победим ВСЁ !!!
Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, - Степанов - Цензор.НЕТ 5782
показать весь комментарий
07.04.2021 14:19 Ответить
Если Степанова вакцинируют и он сдохнет до конца года, то нам много что удастся.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:28 Ответить
там не только он должен коньки откинуть, их много, вот если все, тогда будет шанс
показать весь комментарий
07.04.2021 14:35 Ответить
Ідіоти - ті, хто привів до влади оцих, але так і не має змоги купити собі пальто, як У Степанова. Сам Степанов - не ідіот. Ідіоти не ходять у такій дорогі одежі.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:15 Ответить
А ще рік тому казали в уряді заявляли, що пік захворювань перейдуть в кінці квітня (того року), а побороти - зможуть до кінця того ж року...
показать весь комментарий
07.04.2021 16:36 Ответить
Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, - Степанов - Цензор.НЕТ 8369
показать весь комментарий
07.04.2021 14:07 Ответить
Ковід буде переможен--"Надо просто перестать болеть!" !!!!))))
показать весь комментарий
07.04.2021 14:15 Ответить
это не тот Степанов, который говорил, что в Украине можно делать, хренадцать миллионов прививок от ковид19 в месяц, а по факту делают 15 000 в день? Если тот, то модную куртку этому господину!
показать весь комментарий
07.04.2021 14:27 Ответить
https://twitter.com/Margo1370

https://twitter.com/Margo1370 Margo @Margo1370
У колеги дружина з донькою потрапили в лікарню з ковідом. Він ходив на роботу, потім теж захворів, переносить легко. Але встиг заразити 3-х людей, одна через тиждень померла (47 років), одна під киснем в реанімації, інша в тяжкому стані вдома. Заразили сім'ї.
Сьогодні ще у однієї позитивний тест - відчувала симптоми з суботи-неділі, пила парацетамол, ходила на роботу і переконувала себе, що з нею все ок, бо з наступного понеділка в неї оплачена поїздка. Всі три з мого кабінету. Ну не писдець?!
показать весь комментарий
07.04.2021 14:26 Ответить
не факт, что он (коллега) всех тех людей заразил, заразиться можно где угодно...
показать весь комментарий
07.04.2021 14:29 Ответить
Ти що не віриш упоротим?!
показать весь комментарий
07.04.2021 14:41 Ответить
горохову кашу ще рано варити..)) може і проскочиш ))
показать весь комментарий
07.04.2021 14:53 Ответить
а чому б і ні?
все до того йде
ги
показать весь комментарий
07.04.2021 14:07 Ответить
Вот верю ему. Ни разу не солгал)))))))))
показать весь комментарий
07.04.2021 14:08 Ответить
дык.. помним-помним:
"мы чемпионы мира по борьбе с ковид".. и
" в марте-апреле 2020 перегоним сша по количеству вакцинированных в сутки" - прошлые сказки от вовки и степанова))
показать весь комментарий
07.04.2021 14:08 Ответить
а по факту - сейчас даже мобильные тест-бригады на ковид ОТМЕНИЛИ в городах...
показать весь комментарий
07.04.2021 14:09 Ответить
Им удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года - переукладкой асфальта на деньги КОВИД-фонда
показать весь комментарий
07.04.2021 14:14 Ответить
логично - всех, кто болен, закатать в асфальт, кто не вакцинировался - туда же, опять же - нет людей, можно на вакцине съэкономить
показать весь комментарий
07.04.2021 14:38 Ответить
Так головний блазень вже все визначив наперед...
Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, - Степанов - Цензор.НЕТ 8567
показать весь комментарий
07.04.2021 14:30 Ответить
От ******* в нас курвів, що ******* як дихають
показать весь комментарий
07.04.2021 14:08 Ответить
совок не истребим
показать весь комментарий
07.04.2021 14:38 Ответить
Главное купить к курточке, штанишки, как Попандопало.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:10 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3518101.html Ну вот кто бы сомневался? "Договор" с "Пфайзер", о котором вчера кричал клоун, оказался РАМОЧНЫМ

Интересно смотреть, как окружение Зеленского беззастенчиво пользуется некомпетентностью своего руководителя.

"Договор с Pfizer" заключенный, по словам Зеленского при личном участии Ермака, на самом деле - всего лишь меморандум о намерениях с весьма туманными перспективами реализации.
Таких "меморандумов" у Pfizer'а - десятка три.
Операционный отдел компании Pfizer согласовал меморандум намерений для подписания контракта с Украиной на поставку вакцины производства копании Pfizer в течении четвертого квартала 2021 года.
Основное условие меморандума - сроки его выполнения привязаны к срокам выполнения контракта с правительством США, и могут быть сдвинуты в случае увеличения объемов заказа от США.
tZE inform
____________________
Если простыми словами, то РАМОЧНЫЙ договор, или МЕМОРАНДУМ - это когда мы с кем-то договорились о том, что В БУДУЩЕМ подпишем уже НАСТОЯЩИЙ, КОНКРЕТНЫЙ Договор.
Часто в рамочнике используют расплывчатые или двусмысленные формулировки, дающие возможность той или иной стороне увильнуть от исполнения обязанностей.
Вот, собственно, и конец радостным воплям ЗЕбилов, которые вчера на жопу падали от гордости, что их избранники, ЗЕлёная банда, наконец-то что-то подписала.

Многие страны Европы уже вакцинировали половину населения, а Украина не привила и 0,5% - и это при том, что ЗЕлёная падаль прошлым летом, с пафосом, https://www.president.gov.ua/news/prezident-kontrolyuye-shob-********-bula-sered-pershih-krayi-62429 говорила вот такое:

Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, - Степанов - Цензор.НЕТ 2121
показать весь комментарий
07.04.2021 14:10 Ответить
це все було зрозуміло ще до того як його обрали на найвищу посаду в країні ,тому яка вже різниця хто там в уряді Зе ...все буде жо..
показать весь комментарий
07.04.2021 14:18 Ответить
Долбо...у нужно постоянно, при каждой возможности указывать, что он долбо.... Может быть тогда он хотя бы задумается над своими умственными способностями, знаниями и активностью.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:53 Ответить
вы думаете, что те, кому этот треш адресован понимает, что такое меморандум? договор о намерениях? та они и не слышали таких страшных юридических терминов, им главное, что голобородько рулит
показать весь комментарий
07.04.2021 14:41 Ответить
+100500!
Пусть учатся! Вместе со своим голобородькой. Никто еще не отменял "век живи -- век учись".
показать весь комментарий
07.04.2021 14:48 Ответить
Год назад зебилы вещали, что они "мастера спорта по борьбе с короновирусом". Сейчас Украина входит в топ евро стран по колличеству новых случаев и лидер по смертности. Вобщем, зебилы - мастера по уничтожению украинцев при помощи короновируса.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:11 Ответить
какая разница в какой дисцЫплине быть первым? Главное быть чемпионом
показать весь комментарий
07.04.2021 14:19 Ответить
Как это по-СНовски!
показать весь комментарий
07.04.2021 14:49 Ответить
чему в Трускавце научили за 3 недели, по тому и "мастера" там же много кто вообще первый раз учиться пошел
показать весь комментарий
07.04.2021 14:42 Ответить
Ну разве что если каждого в теплое пальто завернуть...
показать весь комментарий
07.04.2021 14:11 Ответить
деревянное?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:43 Ответить
Шо бабло на розпил закінчиться?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:11 Ответить
Ещё одна Ванга нашлась !
показать весь комментарий
07.04.2021 14:11 Ответить
"Как победить коронавирус в отдельно взятой стране"

Степанов.2021 г
показать весь комментарий
07.04.2021 14:12 Ответить
почему-то власть имущие уверены, что если они будут нести любую ахинею, то это нормально, пипл схавает ...
показать весь комментарий
07.04.2021 14:12 Ответить
БРЭХЛО.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:12 Ответить
Ще один пабідун.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:14 Ответить
надеется на коллективный иммунитет, скорее всего !
(ибо судя по этой возне нам больше надеяться не на что)))
показать весь комментарий
07.04.2021 14:21 Ответить
Неоправданный и ничем не обоснованный оптимизм. Если миру и Украине в том числе несказанно повезет, то есть надежда что это все как то устаканится к весне-лету 2023 года., а то и к 2024.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:14 Ответить
Дебил???
показать весь комментарий
07.04.2021 14:14 Ответить
стіпанов громадянин ізраїля щоб так пісдєть?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:15 Ответить
Я возьму и ево победю
показать весь комментарий
07.04.2021 14:15 Ответить
Судя по Степанову и зелохторату "вова мы в тебя верим" идиотизм нам победить не удастся никогда...
показать весь комментарий
07.04.2021 14:16 Ответить
так купил курстку или нет?
если отдал з/п учителя за столько там лет за одежду, то неуд. шо эти учителя подумают - ну раз целый министр имеет наглость и натхнення на такое, то вирус - профанация
сами обосрались и сами обвинили шо это мол все население не верит в вирус
показать весь комментарий
07.04.2021 14:16 Ответить
Конец эпохи бедности-это мы уже прошли.
Теперь-конец короновирусу.
Какой еще "конец" нам продемонстрируют?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:16 Ответить
"...лучше ужасный конец , чем ужас без конца !" , с такими темпами так и получится!!((
показать весь комментарий
07.04.2021 21:19 Ответить
Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, - Степанов - Цензор.НЕТ 5267
показать весь комментарий
07.04.2021 14:18 Ответить
Он - НЕ ИДИОТ.
(у него и курточка уже есть и пальтишко и много чего еще)
Идиоты те, кто ему и прочей зелени ВЕРИТ.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:19 Ответить
зуб даешь? )))
показать весь комментарий
07.04.2021 14:19 Ответить
32 )))))
показать весь комментарий
07.04.2021 14:45 Ответить
Я даже боюсь представить какого мнения он о 73% электората, если несет подобную дичь. По ходу дела, вас, голосующих по приколу, уже даже за людей способных мыслить, не считают.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:19 Ответить
а разве не логично? нормальный здравомыслящий человек на такое и не глянул бы
показать весь комментарий
07.04.2021 14:46 Ответить
тю! а как же "мыфсеумрём"?!
показать весь комментарий
07.04.2021 14:20 Ответить
да нет,степашка...после поступления в декабре пары десятков миллионов вакцины еще нужен период времени,когда после вакцинации появится иммунитет...и пока выздоровеют те,кто попал в больницу.так шо пару месяцев 2022 придется прихватить...
показать весь комментарий
07.04.2021 14:21 Ответить
и это еще оптимистично - получение вакцины в декабре
показать весь комментарий
07.04.2021 14:47 Ответить
Пару десятков вакцин надо сразу делить на 2, ибо для хорошего иммунитета вакцинируют 2 раза с перерывом опр. длительности.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:20 Ответить
Для Степанова период борьбы с вирусом измеряется количеством модных курток!
Короче, как в мультике, когда удава измеряли попугаями.....
показать весь комментарий
07.04.2021 14:22 Ответить
Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, - Степанов - Цензор.НЕТ 4262
показать весь комментарий
07.04.2021 14:22 Ответить
ВОЗ утверждает же, что это не возможно. Может Степанова нужно туда, пусть научит как.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:23 Ответить
Дай Бог нашему теляти волка поймать.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:23 Ответить
Поймать ? Вы откуда, Анна?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:40 Ответить
Шо ти несеш, Стєпашка? Чи ти вчадів у своєму пальтішкі?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:24 Ответить
От *** борцуны с коронавирусом все не угомонятся !!! Наши поздравления Зеленскому и Ко... Вы долго шли к этому ! Мы таки обогнали всю Европу ! Украина на первом месте в Европе по приросту заболеваемости. По рекордах в росте тарифов, цен и инфляции тоже... (с)
показать весь комментарий
07.04.2021 14:29 Ответить
Нам вдасться перемогти коронавірус в Україні до кінця 2021 року. Упевнений, - Степанов - Цензор.НЕТ 6651
показать весь комментарий
07.04.2021 14:32 Ответить
...пипцц..., с такими степановыми подрался как - то незаметно, зато " какие" рекорды!!!!
показать весь комментарий
07.04.2021 21:25 Ответить
Почти в каждого человека в жизни наступает такой момент, когда он вдруг чувствует, что ему как-будто швырнули в лицо мокрую грязную половою тряпку…
Но это оказывается еще полбеды…
После этого можно пойти хорошенько отмыться, забыть все и жить дальше…
Но вот когда из тебя большими ржавыми щипцами, по маленьким частичкам, по-живому вытягивают душу - это уже беда… И спасения после такого уже может и не быть…
Степашка , может хватит ?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:30 Ответить
И Степанов станет миллиардером.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:31 Ответить
Кто сумеет выздороветь тот не умрет
Так и победим. Только на хрена нам ты, Степашка?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:36 Ответить
ну а кто куртку будет носить?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:43 Ответить
ну на куртку он себе "заработал". Опять же,, нам от его лапсердака ни холодно ни жарко
показать весь комментарий
07.04.2021 14:50 Ответить
"Нам вдасться перемогти коронавірус в Україні до кінця 2021 року. Упевнений, - Степанов"- звичайно зразу після того як народ візьме владу у свої руки! А зелених випердків засудять.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:44 Ответить
Штам короновірусу змінився,а нас будуть вакцинувати від першої різновидності його розвитку.Поясніть людям доцільність такої вакцинації.
показать весь комментарий
07.04.2021 14:51 Ответить
Вирологи как-то объясняли, что вакцины (речь о Пфайцере, Модерна и Астразенека) действуют и против новых штаммов. Жаль, что я ничего в этом не понимаю, учёные настаивают на эффективности прививок, остаётся верить их словам.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:30 Ответить
От мене цікавить, якби всі ті кошти, які пішли на велике будівництво направили на створення вакцини, то була би в нас власна вакцина. Чи в нас є ті хто освоюють кошти, а науковці вже закінчилися?
показать весь комментарий
07.04.2021 14:52 Ответить
Язык твой - враг твой.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:17 Ответить
Степанов назначенный Порошенко профан и не в курсе, что Владимир Александрович ещё год назад назвал Украину чемпионом мира в борьбе с коронавирусом.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:28 Ответить
глянеш на його морду - і точно - віриш!
показать весь комментарий
07.04.2021 15:40 Ответить
вот у меня немного сомнений накопилось за время прочтения сего опуса....
ВООЗ говорит что дай бог в 22-23гг можно будет локализовать угрозу от ковид, наш министр обещает побороть ковид до конца текущего года... правда он не говорит как и почему у нас нет вакцины... Степанов вообще не говорит о реалиях, этот торговец собственной уверенностью всегда говорит о каком то будущем и как там будет хорошо...
вот зачем они так врут нагло?...в эти слова поверят только домохозяйки и то не все... неужели рейтинг Зе превыше жизней граждан? тут читаешь Зе нас обнадежил тем что подписан контракт на 10 млн пфайзера, читаешь дальше уже вроде не контракт а меморандум намерений и может быть, подчеркиваю, может быть в четвертом квартале сего года они прибудут в Украину, но пафоса жешь!!!!! даже если они завтра прибудут к нам это 5 млн граждан можно привить, если организовать таки вакцинацию МАССОВОЮ, а не по 10-15 тыс в день в 40-милионной стране...бред короче...пис_дуны они наглые... очень надеюсь после смены власти в 2024 вся эта банда не убежит в ростов, вернее не успеет, а сядет на пожизненно за вот такую "борьбу с ковид" только ротом на камеру
показать весь комментарий
07.04.2021 15:51 Ответить
Как услышу про смену власти в 2024 -- уже неважно, какая тема обсуждается --начинаю злиться. Чего ждать-то? Пока уменьшат количество населения до необходимого кому-то числа? Пока наконец-то наворуются до тошноты и перестанут? Пока до людей дойдёт, что их последовательно превращают в стадо баранов и в озлоблении перебьют друг друга? Пока "старшие братья" и " добрые соседи" не объединятся, окрепнут и навалятся всей ордой? Чего ждёте? Под лежачий камень вода не течёт!!!
показать весь комментарий
07.04.2021 19:46 Ответить
идти на гос переворот не согласны многие в том числе и я... мы же демократическая страна...да, граждане в большинстве жестоко ошиблись с выбором в 2019, но так случилось, надеюсь на след выборах ошибку исправят, а этим деятелям оценку дадут правоохранительные органы
показать весь комментарий
08.04.2021 10:39 Ответить
Смену руководства страны (опять-таки демократическим путём) без кровопролития, без стрельбы и взрывов я госпереворотом не считаю. Если человек или группа людей не справляются с работой - их надо заменить другими, более способными, только и всего. Требование уйти в отставку неспособного правительства и новые выборы -- что вы в этом видите революционного или насильственного? В Италии частично сменился состав правительства пару месяцев назад и сейчас новый премьерминистр - вы что-то слышали о недавнем госперевороте в Италии ? Всё тихо и цивилизованно, решили, что другой человек руководил бы лучше - и заменили без проблем. Почему в Украине на место неспособного к гос. управлению человека (и его неудачную команду) нельзя переизбрать более подходящих?
показать весь комментарий
11.04.2021 22:58 Ответить
потому что те кто на должности сейчас не готовы ее оставить не при каких обстоятельствах
показать весь комментарий
12.04.2021 10:02 Ответить
Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, ставлю на спор свой диплом хирурга(он мне и так нах не нужен).
показать весь комментарий
07.04.2021 16:46 Ответить
Подъем в 6 часов утра
7 часов утра: разгон облаков, установление хорошей погоды
С 8 утра до 10 - подвиг
показать весь комментарий
07.04.2021 18:05 Ответить
В кінці 23-го воно скаже що штамів забагато... ну це вже на зоні і не в куртці, а в куфайці, а скоріш за все промовчить
показать весь комментарий
07.04.2021 18:58 Ответить
Желаю, чтобы ты был пророком.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:50 Ответить
!. По данным Государственной службы статистики Украины, оценочная численность наличного населения Украины на 1 января 2020 года (без учёта Крыма и Севастополя) составила 41 902 416 человек,

70% от этого = 29331691
2. до конца года - 9 месяцев = 274 дня
3. 29331691 делим на 274 получаем 107049 прививок в день
показать весь комментарий
07.04.2021 20:03 Ответить
Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, - Степанов ----- А НАМ?
показать весь комментарий
07.04.2021 20:19 Ответить
Вооо.....каков орьол!!!....и прям уверен!!! Ай малядец!
показать весь комментарий
07.04.2021 21:11 Ответить
 
 