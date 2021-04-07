Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, - Степанов

К концу текущего года Украине удастся полностью победить коронавирусную болезнь.

Об этом сегодня в ходе заседания Кабмина заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что нам удастся убедить 70% взрослого населения Украины прийти в пункты прививок и сделать вакцинацию. Мы должны понимать, что у нас будет несколько вакцин одновременно. Кроме призывов к вакцинации нужно сдерживать манипуляции относительно того, какой препарат лучше. Мы все с этим столкнулись...в стране развернута "антивакцинальная вакханалия". Я уверен, что нам удастся это преодолеть, убедить и полностью победить коронавирусную болезнь в нашей стране к концу 2021 года", - заявил Степанов.

Степанов также отметил, что проект национального плана вакцинации разработан и будет направлен на согласование.

"Он будет вынесен на рассмотрение на ближайшем заседании Кабмина", - уточнил Степанов.