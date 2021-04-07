Нам удастся победить коронавирус в Украине к концу 2021 года. Уверен, - Степанов
К концу текущего года Украине удастся полностью победить коронавирусную болезнь.
Об этом сегодня в ходе заседания Кабмина заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Я уверен, что нам удастся убедить 70% взрослого населения Украины прийти в пункты прививок и сделать вакцинацию. Мы должны понимать, что у нас будет несколько вакцин одновременно. Кроме призывов к вакцинации нужно сдерживать манипуляции относительно того, какой препарат лучше. Мы все с этим столкнулись...в стране развернута "антивакцинальная вакханалия". Я уверен, что нам удастся это преодолеть, убедить и полностью победить коронавирусную болезнь в нашей стране к концу 2021 года", - заявил Степанов.
Степанов также отметил, что проект национального плана вакцинации разработан и будет направлен на согласование.
"Он будет вынесен на рассмотрение на ближайшем заседании Кабмина", - уточнил Степанов.
Margo @Margo1370
У колеги дружина з донькою потрапили в лікарню з ковідом. Він ходив на роботу, потім теж захворів, переносить легко. Але встиг заразити 3-х людей, одна через тиждень померла (47 років), одна під киснем в реанімації, інша в тяжкому стані вдома. Заразили сім'ї.
Сьогодні ще у однієї позитивний тест - відчувала симптоми з суботи-неділі, пила парацетамол, ходила на роботу і переконувала себе, що з нею все ок, бо з наступного понеділка в неї оплачена поїздка. Всі три з мого кабінету. Ну не писдець?!
все до того йде
ги
"мы чемпионы мира по борьбе с ковид".. и
" в марте-апреле 2020 перегоним сша по количеству вакцинированных в сутки" - прошлые сказки от вовки и степанова))
Интересно смотреть, как окружение Зеленского беззастенчиво пользуется некомпетентностью своего руководителя.
"Договор с Pfizer" заключенный, по словам Зеленского при личном участии Ермака, на самом деле - всего лишь меморандум о намерениях с весьма туманными перспективами реализации.
Таких "меморандумов" у Pfizer'а - десятка три.
Операционный отдел компании Pfizer согласовал меморандум намерений для подписания контракта с Украиной на поставку вакцины производства копании Pfizer в течении четвертого квартала 2021 года.
Основное условие меморандума - сроки его выполнения привязаны к срокам выполнения контракта с правительством США, и могут быть сдвинуты в случае увеличения объемов заказа от США.
Если простыми словами, то РАМОЧНЫЙ договор, или МЕМОРАНДУМ - это когда мы с кем-то договорились о том, что В БУДУЩЕМ подпишем уже НАСТОЯЩИЙ, КОНКРЕТНЫЙ Договор.
Часто в рамочнике используют расплывчатые или двусмысленные формулировки, дающие возможность той или иной стороне увильнуть от исполнения обязанностей.
Вот, собственно, и конец радостным воплям ЗЕбилов, которые вчера на жопу падали от гордости, что их избранники, ЗЕлёная банда, наконец-то что-то подписала.
Многие страны Европы уже вакцинировали половину населения, а Украина не привила и 0,5% - и это при том, что ЗЕлёная падаль прошлым летом, с пафосом, https://www.president.gov.ua/news/prezident-kontrolyuye-shob-********-bula-sered-pershih-krayi-62429 говорила вот такое:
Пусть учатся! Вместе со своим голобородькой. Никто еще не отменял "век живи -- век учись".
Степанов.2021 г
(ибо судя по этой возне нам больше надеяться не на что)))
если отдал з/п учителя за столько там лет за одежду, то неуд. шо эти учителя подумают - ну раз целый министр имеет наглость и натхнення на такое, то вирус - профанация
сами обосрались и сами обвинили шо это мол все население не верит в вирус
Теперь-конец короновирусу.
Какой еще "конец" нам продемонстрируют?
(у него и курточка уже есть и пальтишко и много чего еще)
Идиоты те, кто ему и прочей зелени ВЕРИТ.
Короче, как в мультике, когда удава измеряли попугаями.....
Но это оказывается еще полбеды…
После этого можно пойти хорошенько отмыться, забыть все и жить дальше…
Но вот когда из тебя большими ржавыми щипцами, по маленьким частичкам, по-живому вытягивают душу - это уже беда… И спасения после такого уже может и не быть…
Степашка , может хватит ?
Так и победим. Только на хрена нам ты, Степашка?
ВООЗ говорит что дай бог в 22-23гг можно будет локализовать угрозу от ковид, наш министр обещает побороть ковид до конца текущего года... правда он не говорит как и почему у нас нет вакцины... Степанов вообще не говорит о реалиях, этот торговец собственной уверенностью всегда говорит о каком то будущем и как там будет хорошо...
вот зачем они так врут нагло?...в эти слова поверят только домохозяйки и то не все... неужели рейтинг Зе превыше жизней граждан? тут читаешь Зе нас обнадежил тем что подписан контракт на 10 млн пфайзера, читаешь дальше уже вроде не контракт а меморандум намерений и может быть, подчеркиваю, может быть в четвертом квартале сего года они прибудут в Украину, но пафоса жешь!!!!! даже если они завтра прибудут к нам это 5 млн граждан можно привить, если организовать таки вакцинацию МАССОВОЮ, а не по 10-15 тыс в день в 40-милионной стране...бред короче...пис_дуны они наглые... очень надеюсь после смены власти в 2024 вся эта банда не убежит в ростов, вернее не успеет, а сядет на пожизненно за вот такую "борьбу с ковид" только ротом на камеру
7 часов утра: разгон облаков, установление хорошей погоды
С 8 утра до 10 - подвиг
70% от этого = 29331691
2. до конца года - 9 месяцев = 274 дня
3. 29331691 делим на 274 получаем 107049 прививок в день