Я лично сдал в НАБУ нескольких взяткодателей: первый мне $5 млн пытался дать, второй - $800 тыс., третий - $100 тыс., - глава ФГИ Сенниченко

Против главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко открыты несколько уголовных производств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ГОРДОН" заявил сам глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Он рассказал, что за полтора года на должности ему не один раз поступали угрозы.

"Защищаемся. У нас есть, скажем так, контрметоды. Нескольких взяткодателей я лично сдал в НАБУ, они уже под судом. Первый мне $5 млн взятки пытался дать, второй – $800 тыс., третий – $100 тыс." - добавил Сенниченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Большая приватизация" принесет Украине 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко

Вместе с тем, глава ФГИ заявил, что в отношении него открыты несколько уголовных производств.

"Просто они часто возбуждаются по факту, а не конкретно против меня. Знаю, что открыты несколько уголовных производств по заявлению народных депутатов. Они через суд заставляли правоохранителей начать дело. К примеру, пять уголовных дел против меня открыто за "дешевую продажу гостиницы "Днепр". Правоохранительные органы обязаны открыть дело, все собрать, всех допросить и дальше, как обычно, закрыть в связи с отсутствием состава преступления. Дела накапливаются, множатся, превращаются в снежный ком. Это, к слову, тоже один из методов загрузить нас бессмысленной работой, чтобы мы все время оборонялись, а не двигались вперед", - пояснил он.

"В 2020-м мы получили на приватизацию как бы 420 компаний. Решение Кабмина, Минэкономики, Минэнерго, Министерства сельского хозяйства передать в Фонд госимущества государственное предприятие такое-то. Мы их приняли папочками: название предприятия, фамилия директора, какие-то показатели… До сих пор 191 директора разыскиваем с полицией. Госпредприятие не сдает отчетность, директор исчез. Еще 90 госпредприятий нам передали уже в стадии банкротства и ликвидации. Следующие 60 – это предприятия, у которых коммерческие и налоговые долги в разы превышают стоимость их активов. И только 20 переданных предприятий как-то, еле-еле, живут, и то мы их спасаем каждый день", - рассказал Сенниченко о ходе приватизации в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В стране более 3,5 тыс. госпредприятий, ими управляют 96 государственных органов, - глава ФГИ Сенниченко

"В каждом из активов, о которых мы говорим, есть свои корни. Пущены они достаточно давно и очень разнообразными людьми, многие из которых вполне опасны. Они будут делать все, чтобы вы не вывели "их" госактивы на приватизацию. Но только совместные усилия помогут это преодолеть. Когда президент поддерживает, Верховная Рада голосует за необходимые законы, Кабмин принимает нужные решения, а Фонд госимущества технически все организовывает… В общем, когда все вместе – и не такое получается. ... Когда все упираются в одну точку, тогда все получается. А если бы только Фонд госимущества этим занимался, я бы дергался, упирался, но ничего не добился бы. Хотя мы и так в постоянной борьбе. Противодействие тому, что мы делаем, в разы превышает наши усилия и возможности. У нас сейчас 1800 судебных дел", - подытожил он.

взятка (6219) ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64)
Топ комментарии
+7
У него наверное такие доходы, что мараться об такие "взятки", это тоже самое, что мелочь по карманам тырить
07.04.2021 14:31 Ответить
+6
Герой, - 5 миллионов баксов предлагали и не взял.
Даже более геройский чем брат ермака
07.04.2021 14:31 Ответить
+6
божечки, та він же ж святий!
07.04.2021 14:35 Ответить
У него наверное такие доходы, что мараться об такие "взятки", это тоже самое, что мелочь по карманам тырить
07.04.2021 14:31 Ответить
Герой, - 5 миллионов баксов предлагали и не взял.
Даже более геройский чем брат ермака
07.04.2021 14:31 Ответить
божечки, та він же ж святий!
07.04.2021 14:35 Ответить
Цену себе набивает...ишь ты, от 5 лямов баксов он отказался
07.04.2021 14:35 Ответить
ты бы канешно не удержался
07.04.2021 14:45 Ответить
вам не угодиш - береш плохой,не береш тоже плохой, шо за людишки.?
07.04.2021 18:03 Ответить
ну сдал... и шо? они сидят?? или нашли более рискового?
07.04.2021 14:37 Ответить
Да ты прямо патриот, герой! С экономической позиции ты или падаешь в спросе , или цена на тебя снижается по причине того, что ты берешь больше взяток но мелкими купюрами. Чем меньше сумма взятки для тебя - тем меньше риск того, что ты кого-то сдашь. Закон рынка. Ты бы молчал, а то в цугундер попадешь.
07.04.2021 14:37 Ответить
угу... и через неделю они же несли эти же взятки другому чиновнику.
07.04.2021 14:38 Ответить
Остальных 97 человек он уже не сдавал, а молча брал или просил добавки.
07.04.2021 14:39 Ответить
Нищеброды, такую мелочь предлагали. К слову, а свой % от тех, кого он "сдал" ему выплатили? Говнобородько ведь обещал % тем, кто сдаст.
07.04.2021 14:39 Ответить
Хто б мені 5 000 000$ запропонував...
07.04.2021 14:49 Ответить
Рассказывает такие "ужасы". Семенченко активно проталкивает приватизацию гос. предприятий. Говорит, что они рассадник коррупции.
Власть это тоже рассадник коррупции. Может не выбирать президента, парламент, а все это распродать? И распродать другие должности, в том числе главы госимущества? Таможню,... суды распродать.
07.04.2021 14:54 Ответить
наковідували

Я особисто здав у НАБУ кількох хабародавців: перший мені $5 млн намагався дати, другий - $800 тис., третій - $100 тис., - глава ФДМ Сенниченко - Цензор.НЕТ 5365
07.04.2021 15:02 Ответить
Як на мене, то це дійсно герой. Не кожен на таке годен.
07.04.2021 15:13 Ответить
Власть это тоже рассадник коррупции. Может не выбирать президента, парламент, а все это распродать? И распродать другие должности, в том числе главы госимущества? Таможню,... суды распродать. Будет частная собственность на все это.
07.04.2021 15:22 Ответить
Це він дає такий натяк,що менше п"яти мільйонів не бере,а хто дає - тих здає...
07.04.2021 17:15 Ответить
значит скоро с окна выскочит
07.04.2021 18:05 Ответить
Пусть расскажет, кого конкретно он сдал в Набу. По лицу видно, что врёт. Ни одного не сдал.
08.04.2021 01:50 Ответить
я думаю имея 50грн если б мне дали такие взятки я б даже гитлеровцам сдался..шоб пиво и сосиски давали...
08.04.2021 23:42 Ответить
Если он сдал взяточника, который вечером принес ему 5 лямов, значит утром ему занесли 6 лямов и он их взял.
16.11.2021 23:36 Ответить
Пусть не "свистит" по поводу своей честности. Такой-же взяточник как и все во власти. Получит указание из ОП или ВР или КМ и побежит выполнять аж вприпрыжку. Конечно сдаст любого взяточника - ведь дело на контроле на самом "верху", так и теплое место потерять можно. и Вообще, лучше взять 10 взяток по 100 тыш., чем одну в 1 лям. И спокойней и незаметно и деньги те-же.
16.11.2021 23:39 Ответить
 
 