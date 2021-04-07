Я лично сдал в НАБУ нескольких взяткодателей: первый мне $5 млн пытался дать, второй - $800 тыс., третий - $100 тыс., - глава ФГИ Сенниченко

Против главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко открыты несколько уголовных производств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ГОРДОН" заявил сам глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Он рассказал, что за полтора года на должности ему не один раз поступали угрозы.

"Защищаемся. У нас есть, скажем так, контрметоды. Нескольких взяткодателей я лично сдал в НАБУ, они уже под судом. Первый мне $5 млн взятки пытался дать, второй – $800 тыс., третий – $100 тыс." - добавил Сенниченко.

Вместе с тем, глава ФГИ заявил, что в отношении него открыты несколько уголовных производств.

"Просто они часто возбуждаются по факту, а не конкретно против меня. Знаю, что открыты несколько уголовных производств по заявлению народных депутатов. Они через суд заставляли правоохранителей начать дело. К примеру, пять уголовных дел против меня открыто за "дешевую продажу гостиницы "Днепр". Правоохранительные органы обязаны открыть дело, все собрать, всех допросить и дальше, как обычно, закрыть в связи с отсутствием состава преступления. Дела накапливаются, множатся, превращаются в снежный ком. Это, к слову, тоже один из методов загрузить нас бессмысленной работой, чтобы мы все время оборонялись, а не двигались вперед", - пояснил он.

"В 2020-м мы получили на приватизацию как бы 420 компаний. Решение Кабмина, Минэкономики, Минэнерго, Министерства сельского хозяйства передать в Фонд госимущества государственное предприятие такое-то. Мы их приняли папочками: название предприятия, фамилия директора, какие-то показатели… До сих пор 191 директора разыскиваем с полицией. Госпредприятие не сдает отчетность, директор исчез. Еще 90 госпредприятий нам передали уже в стадии банкротства и ликвидации. Следующие 60 – это предприятия, у которых коммерческие и налоговые долги в разы превышают стоимость их активов. И только 20 переданных предприятий как-то, еле-еле, живут, и то мы их спасаем каждый день", - рассказал Сенниченко о ходе приватизации в Украине.

"В каждом из активов, о которых мы говорим, есть свои корни. Пущены они достаточно давно и очень разнообразными людьми, многие из которых вполне опасны. Они будут делать все, чтобы вы не вывели "их" госактивы на приватизацию. Но только совместные усилия помогут это преодолеть. Когда президент поддерживает, Верховная Рада голосует за необходимые законы, Кабмин принимает нужные решения, а Фонд госимущества технически все организовывает… В общем, когда все вместе – и не такое получается. ... Когда все упираются в одну точку, тогда все получается. А если бы только Фонд госимущества этим занимался, я бы дергался, упирался, но ничего не добился бы. Хотя мы и так в постоянной борьбе. Противодействие тому, что мы делаем, в разы превышает наши усилия и возможности. У нас сейчас 1800 судебных дел", - подытожил он.