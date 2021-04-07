ПЦР-тест или самоизоляция: Кабмин уравнял условия въезда проживающих в Украине иностранцев с требованиями для украинцев

Кабинет Министров уравнял условия въезда для иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в Украине, с условиями для граждан Украины: наличие отрицательного ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до поездки, а также прохождение самоизоляции или обсервации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, оответствующие изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года правительство утвердило на заседании в среду.

Помимо этого, Кабмин отменил необходимость наличия негативного ПЦР-теста для иностранцев и лиц без гражданства возрастом до 12 лет, а также разрешил перевозку пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии у них отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до дня поездки (ранее ПЦР-тестирование необходимо было проводить за 48 часов).

