Министр иностранных дел Польши Рау едет с официальным визитом в Украину. В повестке - обострение на Донбассе, - МИД

8 апреля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Министры проведут переговоры по всему спектру вопросов стратегического партнерства Украины и Польши обсудят дальнейшее взаимодействие в политической и культурной сферах, сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций", - следует из сообщения.

Отмечается также, что руководители внешнеполитических ведомств уделят внимание обострению ситуации с безопасностью на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму, обсудят наращивание российских войск у границ Украины, рост интенсивности российской пропаганды.

"Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обсудят вопросы сотрудничества Украины и Польши в рамках международных организаций и региональных форматов, в том числе Люблинского треугольника", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

