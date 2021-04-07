РУС
Министр иностранных дел Польши Рау едет с официальным визитом в Украину. В повестке - обострение на Донбассе, - МИД

8 апреля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Министры проведут переговоры по всему спектру вопросов стратегического партнерства Украины и Польши обсудят дальнейшее взаимодействие в политической и культурной сферах, сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций", - следует из сообщения.

Отмечается также, что руководители внешнеполитических ведомств уделят внимание обострению ситуации с безопасностью на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму, обсудят наращивание российских войск у границ Украины, рост интенсивности российской пропаганды.

"Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обсудят вопросы сотрудничества Украины и Польши в рамках международных организаций и региональных форматов, в том числе Люблинского треугольника", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба и глава МИД Польши Рау призвали Байдена не допустить завершения строительства "Северного потока - 2": США не могут отступить перед лицом шантажа РФ

Автор: 

МИД (7074) Польша (8622) Кулеба Дмитрий (2881) Рау Збигнев (69)
+5
07.04.2021 15:02 Ответить
+2
07.04.2021 16:25 Ответить
+1
Вот меня удивляет. Всему миру до обострения дело есть, а Зеле - нет...
07.04.2021 14:53 Ответить
Вот меня удивляет. Всему миру до обострения дело есть, а Зеле - нет...
07.04.2021 14:53 Ответить
07.04.2021 15:02 Ответить
07.04.2021 16:24 Ответить
"опять штабной, прислали лучше б водки.." лучше вместо министра иностр. дел прислали сотню огнемётов..
07.04.2021 14:56 Ответить
будуть говорить чи тгк у Варшаву перенесуть.
07.04.2021 15:00 Ответить
Опасность заключается в том, что власти России могут подумать, будто цена новой атаки уже оплачена. Тем более, что Москва привыкла к экономическим потерям из-за предыдущих санкций. Россия уже отвергла отношения с ЕС, что глава МИД Сергей Лавров подтвердил унизительным поведением с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Жозепом Боррелем во время визита в Москву.
В конце концов, с приходом Байдена в Белый дом у Запада появился новый шанс действовать как одно целое. Настало хорошее время для того, чтобы показать России, что для нее все может стать еще хуже. Нужно пригрозить санкциями, которые нанесут более мощный удар по российскому аппарату власти и основе экономики, чем предыдущие.
Сдерживание - это не только военный инструмент, но и форма политической коммуникации. То, что Германия и Франция сейчас призывают "обе стороны" воздержаться от эскалации, вряд ли прозвучит как серьезное предупреждение для Москвы. Если Россия атакует Украину, конечно же, "Северному потоку-2" наступит конец. Хотя бы это должно быть понятным.
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2021/4/7/417704/
07.04.2021 15:00 Ответить
Думаю, русские понимают также, что с нападением придет конец всем их пророссийским силам в Украине, как и мечтам про адин нарот и империю с Украиной.
07.04.2021 15:07 Ответить
Почему вы так думаете? Рашка уже напала и никаким прокацапским силам никакой конец не пришёл. Даже наоборот.
07.04.2021 16:04 Ответить
Pay привези нам Рау Pal
07.04.2021 15:04 Ответить
наверное будет помощь от Польши комбатантами...
07.04.2021 15:07 Ответить
Исторически так всегда было, что после Украины и стран балтийского региона обычно наступала очередь поляков. Поляки не дураки. В их же интересах, чтоб ТВД оставался подальше от них.
07.04.2021 16:06 Ответить
Надо не в Украину ехать с официальным визитом, а в Катар. Бубочка там.
07.04.2021 15:27 Ответить
Мож он к Пороху приехал. Нахрен ему Зеля?
07.04.2021 16:06 Ответить
07.04.2021 16:25 Ответить
Увидев в ленте прикреплённое к данной новости фото министра поначалу показалось, шо редактор Цензора по ошибке вставил фото Берии. Ей Богу .
07.04.2021 16:13 Ответить
Полякам треба схаменутися і припинити згадувати скільки українці вбили поляків або навпаки бо коли схаменуться побачать расєйський кордон на равіруській і згадають що колись були сакральними землями расєйської імперії...
07.04.2021 16:15 Ответить
 
 