Министр иностранных дел Польши Рау едет с официальным визитом в Украину. В повестке - обострение на Донбассе, - МИД
8 апреля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Министры проведут переговоры по всему спектру вопросов стратегического партнерства Украины и Польши обсудят дальнейшее взаимодействие в политической и культурной сферах, сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций", - следует из сообщения.
Отмечается также, что руководители внешнеполитических ведомств уделят внимание обострению ситуации с безопасностью на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму, обсудят наращивание российских войск у границ Украины, рост интенсивности российской пропаганды.
"Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обсудят вопросы сотрудничества Украины и Польши в рамках международных организаций и региональных форматов, в том числе Люблинского треугольника", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
В конце концов, с приходом Байдена в Белый дом у Запада появился новый шанс действовать как одно целое. Настало хорошее время для того, чтобы показать России, что для нее все может стать еще хуже. Нужно пригрозить санкциями, которые нанесут более мощный удар по российскому аппарату власти и основе экономики, чем предыдущие.
Сдерживание - это не только военный инструмент, но и форма политической коммуникации. То, что Германия и Франция сейчас призывают "обе стороны" воздержаться от эскалации, вряд ли прозвучит как серьезное предупреждение для Москвы. Если Россия атакует Украину, конечно же, "Северному потоку-2" наступит конец. Хотя бы это должно быть понятным.
