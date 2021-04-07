Второй этап медреформы в 2020 году не был реализован в полном объеме из-за COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий
Первый год эпидемии COVID-19 продемонстрировал недоработки, которые были допущены во время планирования реформы системы здравоохранения, но их удалось исправить.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.
"В год, совпавший с COVID-19, мы оказались в ситуации, когда проявилось все, что было не доработано в медреформе: были сложности с финансированием, с ограничениями из-за COVID-19, из-за карантина. С другой стороны, мы исправили в системе те недостатки, которые были", - отметил парламентарий.
По его словам, эпидемия показала просчеты финансирования инфекционных больниц, потому что инфекционные больницы не могут финансироваться за пролеченный случай.
"Сегодня этот недостаток был исправлен, и инфекционные стационары через НСЗУ финансируются корректно. Предусматривать такие вещи, пока они не случились, было невозможно", - сказал он.
Радуцкий отметил, что "эпидемию никто не мог предвидеть".
"Я говорю об исправлении ошибок, а не о критике медреформы. Эпидемия раскрыла все эти недостатки, которые усложняли имплементацию медреформы, но, с другой стороны, сейчас у нас есть реальная надежда на то, что второй этап будет завершен и так же, как и первый, принесет пользу системе", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та ніхто й ніщо не завадить слугам працювати на власне збагачення.
Развалили то, что успела сделать Супрун, и снова запустили в бюджет фармакомафию Богатыревой - это да.
Но на этом ЗЕ-реформаторство в медицине и закончилось.