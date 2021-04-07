РУС
Второй этап медреформы в 2020 году не был реализован в полном объеме из-за COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Второй этап медреформы в 2020 году не был реализован в полном объеме из-за COVID-19, -

Первый год эпидемии COVID-19 продемонстрировал недоработки, которые были допущены во время планирования реформы системы здравоохранения, но их удалось исправить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"В год, совпавший с COVID-19, мы оказались в ситуации, когда проявилось все, что было не доработано в медреформе: были сложности с финансированием, с ограничениями из-за COVID-19, из-за карантина. С другой стороны, мы исправили в системе те недостатки, которые были", - отметил парламентарий.

По его словам, эпидемия показала просчеты финансирования инфекционных больниц, потому что инфекционные больницы не могут финансироваться за пролеченный случай.

"Сегодня этот недостаток был исправлен, и инфекционные стационары через НСЗУ финансируются корректно. Предусматривать такие вещи, пока они не случились, было невозможно", - сказал он.

Радуцкий отметил, что "эпидемию никто не мог предвидеть".

"Я говорю об исправлении ошибок, а не о критике медреформы. Эпидемия раскрыла все эти недостатки, которые усложняли имплементацию медреформы, но, с другой стороны, сейчас у нас есть реальная надежда на то, что второй этап будет завершен и так же, как и первый, принесет пользу системе", - подытожил он.

ага, наковідували і хочуть ще


Второй этап медреформы в 2020 году не был реализован в полном объеме из-за COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7230
А може, як казав Остап Бендер: "Аппарат съел все деньги..."
Второй этап медреформы в 2020 году не был реализован в полном объеме из-за COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 2722
те саме ковід виявив в освіті.
ага, наковідували і хочуть ще


Второй этап медреформы в 2020 году не был реализован в полном объеме из-за COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7230
Сусанин радуцкий мамина дурачина...какой второй этап геноцида ты шо ермолочное серьезно вам уже свербит в 5 точке быстрее повиснуть как лямпочки на фонарных столбах???!!
А може, як казав Остап Бендер: "Аппарат съел все деньги..."
Второй этап медреформы в 2020 году не был реализован в полном объеме из-за COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 2722
те саме ковід виявив в освіті.
да нет, ковид тут не при чем. Просто у вас обе руки левые и обе растут из жопы
А зачем "второй этап"? Ведь и так дохнут. Перестанут дохнуть - введем второй. Реформаторы не спят!
Слуга постійно хтось чи щось заважає працювати для України й українців.
Та ніхто й ніщо не завадить слугам працювати на власне збагачення.
Какая разница, главное что не Супрун! Правда, Зенераты?
Я шото пропустил? А когда ЗЕленые обизяны провели первый?

Развалили то, что успела сделать Супрун, и снова запустили в бюджет фармакомафию Богатыревой - это да.
Но на этом ЗЕ-реформаторство в медицине и закончилось.
Чувак! Зелений Вова, в тіні рейтингу якого ти особисто приперся до влади, минулого року гундосив, що то "неправильна" реформа. Ви там і між собою узгодити що верзти не можете?
После того, как Богатырева опять *в игре*, о продолжении мед.реформы можно даже и не думать...
Тату годи торгувать бо вже сдачу ничим давать.
