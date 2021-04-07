РУС
Новости
СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова - задержанного на взятке для его родного брата Павла Вовка

СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова - задержанного на взятке для его родного брата Павла Вовка

В Службе внешней разведки Украины действует нулевая толерантность к коррупции. Задержанный при получении взятки замначальника управления СВР Юрий Зонтов отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Об этом  сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы внешней разведки Украины.

"Относительно информации в СМИ о причастности сотрудника СВРУ к коррупции. Служба внешней разведки Украины содействует НАБУ в расследовании относительно причастности сотрудника Службы к коррупционным проявлениям. По предварительным результатам собственного расследования, его задержание не связано с деятельностью на должности в СВРУ", - подчеркивается в сообщении.

"Отмечаем, что на период досудебного расследования фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей в разведывательном органе", - следует далее.

Кроме этого, подчеркивается, что в Службе действует нулевая толерантность к коррупции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко о задержании брата Вовка Зонтова со $100 тыс. взятки для судей ОАСК: Респект НАБУ! Для дел такого масштаба Бюро и создавалось

"Наша принципиальная позиция - бескомпромиссность и открытость в борьбе с ее проявлениями", - добавили в СВРУ.

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

+51
а Это шеф Зонтова - начальник начальник службы внешней разведки Украины - протеже ваЗЕлина....чтоб вы понимали)) наверное ооочень кристально честный человек, как и его подчиненный)
Фигурант отстранен, - СВР о задержании Зонтова при получении $100 тыс. взятки для судей ОАСК - Цензор.НЕТ 4881
07.04.2021 15:12 Ответить
+26
Вы знаете , но тут больше удивляет профессионализм начальника внешней разведки!!! Разведки *** !!! .. как говорят - ни спистить - ни посторожить не могут ...
07.04.2021 15:19 Ответить
+24
Не связано с должностью? Должность у него єто его "криша". Интерессно сколько он прослужил,что так поднялся и какое звание?
07.04.2021 15:12 Ответить
а осел может и дальше устраивать вояжи по шейхам и призывать вкладывать в страну где брат из разведки берет взятку для брата судьи....шейхи любят кальяны, но без кокса как осел обожает. Они на такое в здравом уме не пойдут
07.04.2021 16:05 Ответить
Т.е. в руководстве СВР ни ку кого в мозгах не наблюдается диссонанса в том, что их работники прекрасно справляются с должностными обязанностями, получает грамоты и, к примеру, медали за отвагу, но в тоже время в миру являются отпетыми криминальными элементами.
Я правильно понимаю руководство СВР?
07.04.2021 16:23 Ответить
Нам в разведке такие не нужны, спалился на первой делюге.
07.04.2021 16:27 Ответить
що вони можуть "розвідувати", нещасні, коли навіть таких уродів у себе під носом не можуть виявити... Тьху!
07.04.2021 16:48 Ответить
кто с них поменял фамилию?
07.04.2021 16:48 Ответить
Ты заходи, если ШО.
07.04.2021 16:52 Ответить
Ты тоже поменял фамилию?
07.04.2021 17:04 Ответить
А що це в нас за служба зовнішньої розвідки така, їх начальник займається корупцією під носом у всього відомства і ніхто нічого ні-ні? Так напрошується один вивід- вони там всі такі,як можна вести війну з такими пі...ми? Куди не ступи, скрізь смердить гнилим бидлом,що вони зробили з держави?
07.04.2021 17:04 Ответить
А зачем , судя по всему там все такие
07.04.2021 17:06 Ответить
Расстрел урода...
07.04.2021 17:08 Ответить
Я які такі "послуги" може вказувати СВР що такі валізи несуть?
07.04.2021 18:04 Ответить
Службе внешней разведки Украины в Украине нет, раз замначальника управления СВР, занимается предпринимательской деятельностью которая гос.служащим запрещена, и его просто отстраняют от обязанностей которые он никогда и не выполнял как замначальника управления-смысл его оставлять на этой должности?, собственная внутрення безопастность СВР наверное вообще как обычно не вкурсе.

НАБУ надо поднять документы в СВР выполнял ли какие-то Зонтов обязанности за которые он получал зарплату из бюджета, там можно и на вторую статью ему насобирать.

А Службу внешней разведки Украины можно разгонять, и Украина не заметит их отсутствие-это зборище бездельников и взяточников-доказательство замначуправления Зонтов, разве что налогоплательщикам меньше платить придется на их содержание.
07.04.2021 18:31 Ответить
"действует нулевая толерантность к коррупции". Источник: https://censor.net/ru/n3258251
Ну да, ну да... Верим! Раньше это разглядеть ну никак нельзя было!
Ездил он на работу на метро или на стареньком Ланосе?
Костюмы носил из обычного магазина или от Бриони?
Жрал в столовке или в ресторанах?
Жил в хрущевке или пафосном новострое-скотоприемнике?
Отдыхал у бабушки на огороде или на Канарах? и т. д.---это такой СЛОЖНЫЙ анализ для разведки)))
07.04.2021 19:18 Ответить
Он не высовывался, штирлиц) жил как все: бентли, особняки и т.п.))) как тут вычислить его?))))
07.04.2021 19:42 Ответить
Отстранить от должности человека когда он сидит в СМЗО - это действительно принципиальная позиция. Мы в шоке от такой принципиальности, наверное много смелости для этого потребовалось.
07.04.2021 19:19 Ответить
Це вже не ідіотизм---це маразм.
07.04.2021 19:29 Ответить
Так 73% за. Это же прикольно.
07.04.2021 20:01 Ответить
Який це орган? Ту "розвідку" треба повністю розформувати.
07.04.2021 20:51 Ответить
Адвокат-зам главы внешней разведки! Того,кто его назначил, необходимо уволить немедленно
07.04.2021 22:35 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZVu6mY1OEKZFa51ffFP-mjpiJtdpgdmrxLZpCA6wD0pcuPqAHfa9OFQYGHJvv2eApAwx3AkEJAze-YbVYMFd0UJh1HOD8hQcCz6ZLjhhs43cX10mBKb6XaQH21AVMPzZ_s&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 3 ч. ·

Цікаво виходить. Затриманий сьогодні брат одіозного судді Вовка Юрій Зонтов виявився заступником начальника управління зовнішньої розвідки України.

Вилучено 3.7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів та інші грошові одиниці. Тобто частину з цих коштів отримав саме Зонтов. Ще раз: один з керівників Служби зовнішньої розвідки!

Керує цею службою Валерій Кондратюк - людина ОП, а за деякими даними напряму Єрмака.

Питання: невже в СЗР не знали про та чим займається один з керівників? Невже сам голова СЗР Кондратюк не знав про це? Якщо не знали, то це кричуща некомпетентність та демонстрація того хто керує такими важливими для країни відомствами.

Тобто понад рік часу всі закривали на це очі. На те хто конкретно прикривав ОАСК та Вовка.
Думаю НАБУ треба перевірити й інших можливих дійових осіб, адже маємо питання не просто корупції, маємо питання національної безпеки країни.
07.04.2021 23:05 Ответить
треба переглянути майновий стан всіх суддів, правоохоронців, перевіряючих осіб та їм подібних. Якщо майно набагато дорожче, ніж легальні доходи - все конфіскувати на користь держави, а винного посадити до тюрми.
08.04.2021 09:13 Ответить
это как - коррупция добралась до службы внешней разведки Украины?
09.04.2021 07:00 Ответить
