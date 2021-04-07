СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова - задержанного на взятке для его родного брата Павла Вовка

В Службе внешней разведки Украины действует нулевая толерантность к коррупции. Задержанный при получении взятки замначальника управления СВР Юрий Зонтов отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы внешней разведки Украины.

"Относительно информации в СМИ о причастности сотрудника СВРУ к коррупции. Служба внешней разведки Украины содействует НАБУ в расследовании относительно причастности сотрудника Службы к коррупционным проявлениям. По предварительным результатам собственного расследования, его задержание не связано с деятельностью на должности в СВРУ", - подчеркивается в сообщении.

"Отмечаем, что на период досудебного расследования фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей в разведывательном органе", - следует далее.

Кроме этого, подчеркивается, что в Службе действует нулевая толерантность к коррупции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко о задержании брата Вовка Зонтова со $100 тыс. взятки для судей ОАСК: Респект НАБУ! Для дел такого масштаба Бюро и создавалось

"Наша принципиальная позиция - бескомпромиссность и открытость в борьбе с ее проявлениями", - добавили в СВРУ.

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки