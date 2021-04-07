СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова - задержанного на взятке для его родного брата Павла Вовка
В Службе внешней разведки Украины действует нулевая толерантность к коррупции. Задержанный при получении взятки замначальника управления СВР Юрий Зонтов отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы внешней разведки Украины.
"Относительно информации в СМИ о причастности сотрудника СВРУ к коррупции. Служба внешней разведки Украины содействует НАБУ в расследовании относительно причастности сотрудника Службы к коррупционным проявлениям. По предварительным результатам собственного расследования, его задержание не связано с деятельностью на должности в СВРУ", - подчеркивается в сообщении.
"Отмечаем, что на период досудебного расследования фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей в разведывательном органе", - следует далее.
Кроме этого, подчеркивается, что в Службе действует нулевая толерантность к коррупции.
"Наша принципиальная позиция - бескомпромиссность и открытость в борьбе с ее проявлениями", - добавили в СВРУ.
Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.
7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки
Я правильно понимаю руководство СВР?
НАБУ надо поднять документы в СВР выполнял ли какие-то Зонтов обязанности за которые он получал зарплату из бюджета, там можно и на вторую статью ему насобирать.
А Службу внешней разведки Украины можно разгонять, и Украина не заметит их отсутствие-это зборище бездельников и взяточников-доказательство замначуправления Зонтов, разве что налогоплательщикам меньше платить придется на их содержание.
Ну да, ну да... Верим! Раньше это разглядеть ну никак нельзя было!
Ездил он на работу на метро или на стареньком Ланосе?
Костюмы носил из обычного магазина или от Бриони?
Жрал в столовке или в ресторанах?
Жил в хрущевке или пафосном новострое-скотоприемнике?
Отдыхал у бабушки на огороде или на Канарах? и т. д.---это такой СЛОЖНЫЙ анализ для разведки)))
Цікаво виходить. Затриманий сьогодні брат одіозного судді Вовка Юрій Зонтов виявився заступником начальника управління зовнішньої розвідки України.
Цікаво виходить. Затриманий сьогодні брат одіозного судді Вовка Юрій Зонтов виявився заступником начальника управління зовнішньої розвідки України.
Вилучено 3.7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів та інші грошові одиниці. Тобто частину з цих коштів отримав саме Зонтов. Ще раз: один з керівників Служби зовнішньої розвідки!
Керує цею службою Валерій Кондратюк - людина ОП, а за деякими даними напряму Єрмака.
Питання: невже в СЗР не знали про та чим займається один з керівників? Невже сам голова СЗР Кондратюк не знав про це? Якщо не знали, то це кричуща некомпетентність та демонстрація того хто керує такими важливими для країни відомствами.
Тобто понад рік часу всі закривали на це очі. На те хто конкретно прикривав ОАСК та Вовка.
Думаю НАБУ треба перевірити й інших можливих дійових осіб, адже маємо питання не просто корупції, маємо питання національної безпеки країни.