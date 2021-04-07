"ЕС" требует объяснений от главы Нацполиции Клименко относительно слежки за депутатом Киевсовета Кононенко. ДОКУМЕНТ

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" направили обращение главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, в котором требуют предоставить информацию об основаниях незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генералом СБУ Виктором Кононенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"В период с 25 по 30 марта 2021 депутатом Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность" Кононенко В.И. было зафиксировано визуальное наблюдение, которое он расценил как подготовку покушения на его жизнь. При установлении лиц, осуществлявших наблюдение, один из них предъявил удостоверение сотрудника Национальной полиции Украины", - говорится в депутатском обращении.

Народные депутаты требуют от руководства Нацполиции дать ответ на вопросы:



- о существлялось ли Национальной полицией Украины в отношении депутата Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность" Кононенко В.И. оперативные, оперативно-розыскные, следственные или иные (в том числе визуальное наблюдение) мероприятия;

- если да, то что стало основанием их проведения;

- если нет, то какие меры приняты Национальной полицией Украины для установления лица (лиц), которые с использованием (возможно, поддельных) документов сотрудников Национальной полиции Украины осуществляют незаконную слежку.

Напомним, ранее во фракции "ЕС" заявили о слежке за депутатом Киевсовета Кононенко.

Также читайте: Автомобиль, следивший за депутатом Киевсовета "ЕС" Кононенко, ранее "засветился" на акции проплаченных "титушек", - Погребиский