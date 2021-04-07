РУС
"ЕС" требует объяснений от главы Нацполиции Клименко относительно слежки за депутатом Киевсовета Кононенко. ДОКУМЕНТ

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" направили обращение главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, в котором требуют предоставить информацию об основаниях незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генералом СБУ Виктором Кононенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"В период с 25 по 30 марта 2021 депутатом Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность" Кононенко В.И. было зафиксировано визуальное наблюдение, которое он расценил как подготовку покушения на его жизнь. При установлении лиц, осуществлявших наблюдение, один из них предъявил удостоверение сотрудника Национальной полиции Украины", - говорится в депутатском обращении.

Народные депутаты требуют от руководства Нацполиции дать ответ на вопросы:

- о существлялось ли Национальной полицией Украины в отношении депутата Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность" Кононенко В.И. оперативные, оперативно-розыскные, следственные или иные (в том числе визуальное наблюдение) мероприятия;
- если да, то что стало основанием их проведения;
- если нет, то какие меры приняты Национальной полицией Украины для установления лица (лиц), которые с использованием (возможно, поддельных) документов сотрудников Национальной полиции Украины осуществляют незаконную слежку.

Напомним, ранее  во фракции "ЕС" заявили о слежке за депутатом Киевсовета Кононенко.

Также читайте: Автомобиль, следивший за депутатом Киевсовета "ЕС" Кононенко, ранее "засветился" на акции проплаченных "титушек", - Погребиский

воно лапоть з засРашки, кого ви слухаєте?
07.04.2021 15:37 Ответить
Ви були носієм держтаємниці?
07.04.2021 15:32 Ответить
слежки за депутатом Киевсовета, генералом СБУ Виктором Кononенко.
07.04.2021 15:43 Ответить
Та ничего ,пусть следят ,за мной тоже мусора следили после заявы от куска соевого говна . Даже прикольно ,таскаешь их дурней туда-сюда ...
07.04.2021 15:28 Ответить
Ви були носієм держтаємниці?
07.04.2021 15:32 Ответить
воно лапоть з засРашки, кого ви слухаєте?
07.04.2021 15:37 Ответить
а яку держтаємницю знає депутат міськради?"ЄС" вимагає пояснень від глави Нацполіції Клименка щодо стеження за депутатом Київради Кононенко - Цензор.НЕТ 8704
07.04.2021 15:40 Ответить
слежки за депутатом Киевсовета, генералом СБУ Виктором Кононенко.
07.04.2021 15:43 Ответить
так що за таємницю знає цей депутат? Ви так і не відповіли
07.04.2021 22:04 Ответить
Я был батальённый разведчик а он писаршинка штабной ..
07.04.2021 16:02 Ответить
Маємо шанс попасти у книгу Гіннеса по кількості учасників гри "Злапай корупціонера"....
07.04.2021 17:04 Ответить
Вот сразу видно, люди в "ЕС" заняты очень важными вопросами. Им дорог каждый украинец.
07.04.2021 15:49 Ответить
следят, значит надо. не вашего ума дело.
07.04.2021 17:20 Ответить
 
 