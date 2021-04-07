РУС
Новости
2 451 40

Людям с гражданством страны-агрессора нужно запретить участвовать в избирательном процессе: пусть избавятся от паспорта РФ, - "слуга народа" Дунда

Людям с гражданством страны-агрессора нужно запретить участвовать в избирательном процессе: пусть избавятся от паспорта РФ, -

Украинцам из диаспоры западных стран нужно разрешить избираться депутатами - они способны передать нам опыт своих стран.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью "слуга народа", один из авторов законопроекта о двойном гражданстве Олег Дунда.

"Именно российское гражданство для нас сегодня - проблема, потому что у нас на границе есть государство-агрессор. Если ты - госслужащий и имеешь российский паспорт, то наш северный сосед может давить на тебя. Ты же его не получил просто так. Скорее всего, у тебя там родственники или имущество", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Дунда призывает Зеленского проверить нардепов на наличие гражданства РФ: "Под куполом таких депутатов достаточно"

"Граждане, имеющие российское гражданство, так или иначе привязаны к России. А тут как раз срабатывает пропаганда. Буквально несколько дней назад главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил: "Мы понимаем, что в ОРДЛО есть немало людей с российскими паспортами, поэтому хотим их "вбросить" в пространство Украины, потому что знаем, как они будут голосовать". Вот такое давление. Нам нужно от него избавиться. В нашем законопроекти предложено этим людям не участвовать в избирательном процессе. Таким образом мы их "снимаем с крючка", потому что тогда Россия даст им покой. Пусть избавятся от российского паспорта и избираются и голосуют. Никто же не мешает!" - призвал "слуга народа"

"В Конституции Украины и Конвенции по правам человека есть абзац: если свобода слова мешает нацбезопасности, она должна быть ограничена. Так же и в вопросе двойного гражданства. Мы фактически на военном положении. Поэтому вправе обеспечивать свою национальную безопасность. Если ты хочешь голосовать, должен сделать так, чтобы россияне не могли давить на тебя. Это первое. Второй момент, почему мы хотим решить вопрос иностранного гражданства. Когда начали смотреть законодательство, оказалось, что у нас записано: если государственный чиновник имеет паспорт другой страны, он (внимание) может быть уволен. То есть на усмотрение руководства. Может, уволят, а может, и нет. Как это так ?! Он обязательно должен быть уволен! С другой стороны, у нас есть представители диаспоры (например, канадской или французской), желающие участвовать в общественной жизни Украины. Почему мы не можем их привлекать к работе в депутатском корпусе? На что могут повлиять эти два-три человека ?! Но они способны передать нам опыт своих стран. Мы можем им позволить избираться и быть депутатами, но при условии, что они должны стать на учет и показать, какие у них есть паспорта. Тогда украинцы сами будут думать", - пояснил Дунда.

С полным текстом интервью "слуги народа" Олега Дунды: "У нас мільйони громадян із російськими паспортами, а ми робимо вигляд, що все нормально. Держава офіційно не знає, хто, де і які громадянства має" можно ознакомиться здесь.

Автор: 

выборы (24778) гражданство (1327) россия (96953) двойное гражданство (163) Дунда Олег (15)
Топ комментарии
+20
Правильное предложение
07.04.2021 15:27 Ответить
07.04.2021 15:27 Ответить
+9
Треба взагалі заборонити антиукраїнську риторику.
І активно пропагувати мову.
07.04.2021 15:36 Ответить
07.04.2021 15:36 Ответить
+7
А какая разница есть паспорт или нет? Главное что человекк кусок руского говна
07.04.2021 15:31 Ответить
07.04.2021 15:31 Ответить
07.04.2021 15:27 Ответить
07.04.2021 15:31 Ответить
ага, и даже больше. обладание хоть однажды парашным пачпортом делает его обладателя куском гамна до конца его паршивых дней, в не зависимости, избавился тот от него или нет.
07.04.2021 15:36 Ответить
07.04.2021 15:36 Ответить
А скіьки пашпортів у у Зєля благоносца?
07.04.2021 15:52 Ответить
07.04.2021 15:52 Ответить
Ти там зовсім кукукнувся. Громадянин (бувший) України, викинув свій паспорт, дав присягу кацапам, а тепер він викине кацапський паспорт, а ми йому пробачимо і він зможе знову голосувати. Ти зебіл, таких як ти теж потрібно позбавляти громадянства назавжди без можливості відновити в правах.
07.04.2021 15:54 Ответить
07.04.2021 15:54 Ответить
Ты читать не умеешь просто

07.04.21 15:25 Людям с гражданством страны-агрессора нужно запретить участвовать в избирательном процессе: пусть избавятся от паспорта РФ, - "слуга народа" Дунда
07.04.2021 15:58 Ответить
07.04.2021 15:58 Ответить
А голову йому теж викинути? Він прийняв присягу іншої держави, держави окупанта. Все позбавлення всіх прав і крапка. Так що читати я вмію, а ти все ж таки зебіл
07.04.2021 17:14 Ответить
07.04.2021 17:14 Ответить
ого, сколько Слуг урода не смогут из-за этого проголосовать. Жена Баканова не даст соврать
07.04.2021 15:28 Ответить
07.04.2021 15:28 Ответить
А вони лише цього і очікують.....
07.04.2021 15:30 Ответить
07.04.2021 15:30 Ответить
Натяк на Андрушку Єрмака, агента ФСБ, дружбана Вови ЗЕбіла
07.04.2021 15:32 Ответить
07.04.2021 15:32 Ответить
Голосуй, не голосуй все равно получишь....
07.04.2021 15:33 Ответить
07.04.2021 15:33 Ответить
Це НЕ так! Виборче Право це головне право Громадянина в будь якій країні Світу ! І тому надати його людині з іноземним паспортом = громадянством , це злочин проти України !Не можна сидіти на двох унітазах одночасно ... Громадянин повинен вирішувати самостійно бути чи не бути, жити чи ні саме в Україні! І якщо ні , то я б і ГРОМАДЯНСТВА ПОЗБАВЛЯЛА , бо це не є Справжні Громадяни Держави , а так споживачі! І тому це єдина твереза думка від провладної сили....
07.04.2021 19:43 Ответить
07.04.2021 19:43 Ответить
Валентина? Как там в цивилизации где у граждан двойное гражданство, отнимают ли право голоса?
07.04.2021 19:50 Ответить
07.04.2021 19:50 Ответить
Наконец-то хоть кто-то из этого цирка что-то озвучил по этому поводу. Сомнемаюсь, что у них получится - там половина этих большевиков с руцким паспортом скорее всего, судя по тому, что в стране сворится.
07.04.2021 15:34 Ответить
07.04.2021 15:34 Ответить
Сейчас это все бесполезно. За годы оккупации в Украину завезли огромное количество кацапов и наличие паспорта никак не делает человека украинцем.
07.04.2021 15:35 Ответить
07.04.2021 15:35 Ответить
Пожизненно запретить избираться и голосовать им!
07.04.2021 15:36 Ответить
07.04.2021 15:36 Ответить
07.04.2021 15:36 Ответить
Ага! А кто ж тогда за вату будет голосовать?
07.04.2021 15:37 Ответить
07.04.2021 15:37 Ответить
Ніхто, бо вже не буде кому.
07.04.2021 15:50 Ответить
07.04.2021 15:50 Ответить
золотые слова..., только вот кто этот законопроект проголосует..., в раде товарищей с книжечкой про 2-х головую курицу - дохренища...
07.04.2021 15:38 Ответить
07.04.2021 15:38 Ответить
Як на мене, то це перший притомний "Слуга", слова якого не викликають відразу. І його пропозиції дуже цікаві.Та чи сприйме їх навіжена більшість?!!
07.04.2021 15:43 Ответить
07.04.2021 15:43 Ответить
Мало ! Вспомним , как в США поступили с японцами в 1942 году, хотя там были
и граждане США.
07.04.2021 15:43 Ответить
07.04.2021 15:43 Ответить
Пишу с 2014 года , что с паспортами Власова не надо пускать в Украину вообще , разрешать им работать или покупать недвижимостей. С те кто живет в Украине с паспортом Власова всех депортировать на Воркуту
07.04.2021 15:43 Ответить
07.04.2021 15:43 Ответить
как же всё просто в зелёном курятнике...скинул аусвайс и ты уже не петушара,ты теперь предендент на смотрящего..
07.04.2021 15:45 Ответить
07.04.2021 15:45 Ответить
"Когда начали смотреть законодательство, оказалось, что у нас записано: если государственный чиновник имеет паспорт другой страны, он (внимание) может быть уволен. То есть на усмотрение руководства. Может, уволят, а может, и нет."

Такой бардак только в Украине и бывает, поэтому Украина и украинцы в глубокой попе.
07.04.2021 15:48 Ответить
07.04.2021 15:48 Ответить
А шо, мені подобається такий Дунда...
А прикацапленним гнидам та кацапам вже слід готуватися до від"їзду "враднієібєня", тобо "дамойкбєрьоскам", тому, що проблема вже озвучена і вона колись буде вірішена.
07.04.2021 15:49 Ответить
07.04.2021 15:49 Ответить
И сколько, очкарик, таких казачков среди вашей фракции?
Хоть это вы выяснить в состоянии?
07.04.2021 15:51 Ответить
07.04.2021 15:51 Ответить
У нас весь ОП, ГП, половина суддів, прокурорів, нардепів, держ.службовців з рускими паспортами. Пята колона котра на руках занесе московскі танки на хрещатик.
07.04.2021 15:54 Ответить
07.04.2021 15:54 Ответить
Когда начали смотреть законодательство, оказалось, что у нас записано: если государственный чиновник имеет паспорт другой страны, он (внимание) может быть уволен. То есть на усмотрение руководства. Может, уволят, а может, и нет. Как это так ?! Он обязательно должен быть уволен!Источник: https://censor.net/ru/n3258257

"Ага, и мы тут же, чтоб исправить это, подали законопроект и проголосовали его без проблем, ведь у нас монобольшинство" - что-то я не нашел там такой фразы...
07.04.2021 15:56 Ответить
07.04.2021 15:56 Ответить
Дунда сам с паспортом России, но он думает. что об єтом никто не узнает. 100 % Верховной Рады составляю такие демагоги. Кто у нас контролирует у кого есть паспорт Московии? А паспорт Израиля, Беларуси, Румынии или Польши?
07.04.2021 16:02 Ответить
07.04.2021 16:02 Ответить
Усіх кацапОВ депорувати на рф-скалєнвставанную!
07.04.2021 16:07 Ответить
07.04.2021 16:07 Ответить
Людям із-за парєбріка взагалі треба заборонити лізти до влади, не дивлячись є в них український паспорт чи намає. Арахамія і Новинський мають українські паспорти і все одно в них залишається кацапська гниль.
07.04.2021 16:13 Ответить
07.04.2021 16:13 Ответить
СБУ надо бы давно создать базу данных всех тех кто получил гражданство рф. Ну и ВР внести изменения в Конституцию касательно тех кто имеет гражданство страны агрессора Лишать таких гражданства Украины. Иначе 5 колонна будет постоянным индикатором заворушек в Украине.
07.04.2021 16:28 Ответить
07.04.2021 16:28 Ответить
А дружина Баканова вже відмовилась від паспорта РФ?
07.04.2021 17:07 Ответить
07.04.2021 17:07 Ответить
Дунда - это голова! Не чемберлен, но тоже шибко умный.)))
07.04.2021 17:59 Ответить
07.04.2021 17:59 Ответить
Такой закон принят быть не может. Это дурь. Остальные с двойным и тройным гражданством как? Или они все любят Украину???
Примите что участвовать в избирательном процесе может только гражданин Украины без другого гражданства. Введите уголовную ответствееность за сокрытие, неуведомление о ином гражданстве. Вместо этого вы апаратиками игральными заняты. один лишь каломойша напилял на 1 госпредприятии 500 млн. грн. Вы же не видите этого.
07.04.2021 18:57 Ответить
07.04.2021 18:57 Ответить
Забрать украинский и коленом под зад в страну дураков.
07.04.2021 20:11 Ответить
07.04.2021 20:11 Ответить
Людям з будь яким іншим громадянством потрібно заборонити обиратися чи займати державні посади
07.04.2021 20:47 Ответить
07.04.2021 20:47 Ответить
Что за крики? Так по закону люди с другим гражданством это иностранцы и они не имеют право ни избираться, ни голосовать.
07.04.2021 22:46 Ответить
07.04.2021 22:46 Ответить
 
 