Людям с гражданством страны-агрессора нужно запретить участвовать в избирательном процессе: пусть избавятся от паспорта РФ, - "слуга народа" Дунда

Украинцам из диаспоры западных стран нужно разрешить избираться депутатами - они способны передать нам опыт своих стран.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью "слуга народа", один из авторов законопроекта о двойном гражданстве Олег Дунда.

"Именно российское гражданство для нас сегодня - проблема, потому что у нас на границе есть государство-агрессор. Если ты - госслужащий и имеешь российский паспорт, то наш северный сосед может давить на тебя. Ты же его не получил просто так. Скорее всего, у тебя там родственники или имущество", - заявил он.

"Граждане, имеющие российское гражданство, так или иначе привязаны к России. А тут как раз срабатывает пропаганда. Буквально несколько дней назад главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил: "Мы понимаем, что в ОРДЛО есть немало людей с российскими паспортами, поэтому хотим их "вбросить" в пространство Украины, потому что знаем, как они будут голосовать". Вот такое давление. Нам нужно от него избавиться. В нашем законопроекти предложено этим людям не участвовать в избирательном процессе. Таким образом мы их "снимаем с крючка", потому что тогда Россия даст им покой. Пусть избавятся от российского паспорта и избираются и голосуют. Никто же не мешает!" - призвал "слуга народа"

"В Конституции Украины и Конвенции по правам человека есть абзац: если свобода слова мешает нацбезопасности, она должна быть ограничена. Так же и в вопросе двойного гражданства. Мы фактически на военном положении. Поэтому вправе обеспечивать свою национальную безопасность. Если ты хочешь голосовать, должен сделать так, чтобы россияне не могли давить на тебя. Это первое. Второй момент, почему мы хотим решить вопрос иностранного гражданства. Когда начали смотреть законодательство, оказалось, что у нас записано: если государственный чиновник имеет паспорт другой страны, он (внимание) может быть уволен. То есть на усмотрение руководства. Может, уволят, а может, и нет. Как это так ?! Он обязательно должен быть уволен! С другой стороны, у нас есть представители диаспоры (например, канадской или французской), желающие участвовать в общественной жизни Украины. Почему мы не можем их привлекать к работе в депутатском корпусе? На что могут повлиять эти два-три человека ?! Но они способны передать нам опыт своих стран. Мы можем им позволить избираться и быть депутатами, но при условии, что они должны стать на учет и показать, какие у них есть паспорта. Тогда украинцы сами будут думать", - пояснил Дунда.

С полным текстом интервью "слуги народа" Олега Дунды: "У нас мільйони громадян із російськими паспортами, а ми робимо вигляд, що все нормально. Держава офіційно не знає, хто, де і які громадянства має" можно ознакомиться здесь.