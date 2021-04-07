РУС
Сколько войска РФ будут находится возле границ с Украиной, решает Путин, - Песков

Вооруженные силы РФ у границ Украины никому не угрожают и будут находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно - Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные Силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, как долго может находиться группировка российских войск вблизи с Украиной, Песков заявил: "Так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим".

Отвечая еще на один уточняющий вопрос, российские войска передислоцированы близ границ с Украиной на постоянной основе или на какой-то срок, Песков сказал: "Я не могу вам точно сказать, я не обладаю этой информацией относительно планов по дислокации и передислокации наших войск".

Также читайте: Песков заявил, что "безопасность россиян на Донбассе" - личный приоритет Путина

армия РФ (20375) Песков Дмитрий (1986) россия (96953)
Топ комментарии
+42
Війська для того і створені, а особливо російські, щоб нікому не загрожувати. Чому ж не вірити представнику братьскої держави, жодного разу не поміченому у брехні
07.04.2021 15:37 Ответить
+26
Как по -- Путински :

Более десяти миллионов немцев живут в государствах, расположенных возле наших границ...Нет сомнений, что политическое отделение от Германии не должно привести к
лишению их прав,точнее, основного права на самоопределение. Для мировой державы нестерпимо осознавать,что братья , поддерживающие ее, подвергаются жесточайшим преследованиям и мучениям за свое стремление быть вместе с нацией , разделить ее судьбу. В интересы Германии входит защита этих немцев, которые живут у наших границ,
но не могут самостоятельно отстоять свою политическую и духовную свободу" / Гитлер /
07.04.2021 15:41 Ответить
+19
Это не войска, это удобрение для украинских черноземов!!
07.04.2021 15:39 Ответить
Сразу видно , что откосил от армии, ))) На учениях живут в палатках, всё необходимое для жизнеобеспечения тоже есть . Зимовать никто не собирается , всё решится максимум за 2 недели , деградировать даже не успеешь, потому что на учениях пуляют по мишеням , а потом обслуживают технику , вояка , мля
07.04.2021 18:25 Ответить
Вас тупорылых поведут в Украину воевать, а в это время Кадыров с чеченами захватят Кремль 😆. И будете вы ещё 300 лет под каблуком татаро-чеченским. Учи историю и делай выводы 🤓
07.04.2021 17:28 Ответить
Сколько войска РФ будут находится - це якою мовою, щось не второпаю - навіщо тут зворотна форма дієслова замість потрібної неозначеної?.. Косаби вже забувають ту мову, якої ми їх колись навчили, замість їхньої тодішньої тюркської говірки.
07.04.2021 17:52 Ответить
Песков сказал: "Я не могу вам точно сказать, я не обладаю этой информацией относительно планов по дислокации и передислокации наших войск". А шо это за херов секретарь, шо ни х.я не знает???Источник: https://censor.net/ru/n3258261
07.04.2021 18:15 Ответить
Его начальник говорил, что он пургу нормально умеет гнать и поэтому всегда гонит
07.04.2021 18:45 Ответить
иными словами: Письков не знает сколько у ***** тараканов в голове
08.04.2021 00:42 Ответить
ПУТИН *****,
07.04.2021 18:19 Ответить
ла-ла-ла-ла-ла-ла
08.04.2021 00:43 Ответить
вруну а тем более убийце верить нельзя, знаем плавали
07.04.2021 18:23 Ответить
"Какая отвратительная рожа! (с)
07.04.2021 18:33 Ответить
от саме х...у крашенки і накрутять....
07.04.2021 18:59 Ответить
Скільки війська РФ перебуватимуть біля кордонів з Україною, вирішує Путін, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5288
07.04.2021 19:08 Ответить
Тиха украинская ночь, а сало надо перепрятать.
07.04.2021 20:08 Ответить
гандон путин!
07.04.2021 20:45 Ответить
Учитывая, шо российские войска всегда стояли -- то на границах, то внутри Украины -- дело не в Путине.
А во внутреннем сопротивлении украинцев -- безрезультатном, в основном...
...токо не кажите, шо я Историю Украины оклеветал: "Не поверю я." *)
07.04.2021 20:54 Ответить
Ну и нахрена тогда ты это высрало?
07.04.2021 21:19 Ответить
...шо б тебя покормить...*)
07.04.2021 21:20 Ответить
Науй вы эту рожу мерзкую тут показываете. А статья должна называться так, Сколько войска РФ будут находится возле границ с Украиной, решает Путин-ХУ@ЛО, - Песков
07.04.2021 22:04 Ответить
Будуть перебувати до того часу, поки кілька томагавків не прилетять...
07.04.2021 22:12 Ответить
Скільки війська РФ перебуватимуть біля кордонів з Україною, вирішує Путін, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5015
07.04.2021 22:34 Ответить
где то возле границ с Украиной
Скільки війська РФ перебуватимуть біля кордонів з Україною, вирішує Путін, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8313
07.04.2021 23:32 Ответить
Ну пусть уже нападают, сколько уже можно тянуть, это будет последнее что они сделают в своей жизни.
08.04.2021 00:40 Ответить
а я всегда говорил: война на Донбассе прекратится лишь тогда,когда ***** отправиться в ад!
08.04.2021 00:46 Ответить
Своими действиями Россия заставляет ещё больше поддерживать Украину странам НАТО.
Теперь им точно не видать Северного потока-2 и Украине дадут деньги и оружие. Этими действиями Россия только хуже сделала сама себе, и плюс получит ещё жестче санкции.
08.04.2021 00:48 Ответить
Если бы полномаштабная война была между Россией и США и без атомного оружия, то США их бы размазали пух и прах даже без особых потерь.
08.04.2021 00:55 Ответить
в москалів абсолютно ВСЕ вирішує пукін! Недокраїна рабів.
08.04.2021 00:58 Ответить
Так путлер же недееспособен ввиду шизофрении. Что он может решать?
08.04.2021 03:50 Ответить
А тля вертатися в Україну збирається ?
Це скільки той його вояж триває ?
Що воно там ще не набалакалося ?
08.04.2021 04:04 Ответить
