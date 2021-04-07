Сколько войска РФ будут находится возле границ с Украиной, решает Путин, - Песков

Вооруженные силы РФ у границ Украины никому не угрожают и будут находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно - Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные Силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, как долго может находиться группировка российских войск вблизи с Украиной, Песков заявил: "Так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим".

Отвечая еще на один уточняющий вопрос, российские войска передислоцированы близ границ с Украиной на постоянной основе или на какой-то срок, Песков сказал: "Я не могу вам точно сказать, я не обладаю этой информацией относительно планов по дислокации и передислокации наших войск".

Также читайте: Песков заявил, что "безопасность россиян на Донбассе" - личный приоритет Путина