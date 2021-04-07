Сколько войска РФ будут находится возле границ с Украиной, решает Путин, - Песков
Вооруженные силы РФ у границ Украины никому не угрожают и будут находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.
"Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно - Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные Силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным", - сказал Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос, как долго может находиться группировка российских войск вблизи с Украиной, Песков заявил: "Так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим".
Отвечая еще на один уточняющий вопрос, российские войска передислоцированы близ границ с Украиной на постоянной основе или на какой-то срок, Песков сказал: "Я не могу вам точно сказать, я не обладаю этой информацией относительно планов по дислокации и передислокации наших войск".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А во внутреннем сопротивлении украинцев -- безрезультатном, в основном...
...токо не кажите, шо я Историю Украины оклеветал: "Не поверю я." *)
Теперь им точно не видать Северного потока-2 и Украине дадут деньги и оружие. Этими действиями Россия только хуже сделала сама себе, и плюс получит ещё жестче санкции.
Це скільки той його вояж триває ?
Що воно там ще не набалакалося ?