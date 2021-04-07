Украине после окончания войны на Донбассе придется очень основательно заняться экологическими угрозами, - Резников

Экологическая ситуация на оккупированной части Донецкой и Луганской областей катастрофическая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Текстам" заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Чем нам действительно придется очень основательно заниматься после войны - это экологические угрозы. На сегодня мы не знаем реальное состояние затопленных шахт на этих территориях. Мы знаем, что там есть шахта "Юнком", где содержится объект "Кливаж", на котором в 70-х годах прошлого века был осуществлен ядерный подземный взрыв", - отметил вице-премьер.

По словам Резникова, оккупанты перестали откачивать воду и сегодня этот объект затоплен.

"Соответственно - радиация попадает в воду, поднимается к слою питьевой воды. И потечет скоро в Азов, а оттуда в Черное море. Такая угроза есть. Мы бьем во все набаты на международном уровне. Но опять же, русские и их подчиненные не пропускают мониторинговую миссию МАГАТЭ, не дают возможности приехать и проверить уровень угрозы. А это свидетельствует лишь об одном - масштаб угрозы катастрофический. Если бы они были убеждены, что это неправда, то допустили бы соответствующую миссию, которая бы установила факт отсутствия таких угроз", - подчеркнул вице-премьер.

