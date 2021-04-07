РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 324 15

Украине после окончания войны на Донбассе придется очень основательно заняться экологическими угрозами, - Резников

Украине после окончания войны на Донбассе придется очень основательно заняться экологическими угрозами, - Резников

Экологическая ситуация на оккупированной части Донецкой и Луганской областей катастрофическая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Текстам" заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Чем нам действительно придется очень основательно заниматься после войны - это экологические угрозы. На сегодня мы не знаем реальное состояние затопленных шахт на этих территориях. Мы знаем, что там есть шахта "Юнком", где содержится объект "Кливаж", на котором в 70-х годах прошлого века был осуществлен ядерный подземный взрыв", - отметил вице-премьер.

По словам Резникова, оккупанты перестали откачивать воду и сегодня этот объект затоплен.

"Соответственно - радиация попадает в воду, поднимается к слою питьевой воды. И потечет скоро в Азов, а оттуда в Черное море. Такая угроза есть. Мы бьем во все набаты на международном уровне. Но опять же, русские и их подчиненные не пропускают мониторинговую миссию МАГАТЭ, не дают возможности приехать и проверить уровень угрозы. А это свидетельствует лишь об одном - масштаб угрозы катастрофический. Если бы они были убеждены, что это неправда, то допустили бы соответствующую миссию, которая бы установила факт отсутствия таких угроз", - подчеркнул вице-премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Резников о возможной агрессии со стороны РФ: "Демонстрация силы иногда может превратиться в реализацию силы"

Автор: 

оккупация (10268) шахта (962) экология (1613) Донбасс (26963) Резников Алексей (1173)
Топ комментарии
+5
Та на домбасе всегда будет жопа, так что предлагаю после деокупации пусть там все остается как было
показать весь комментарий
07.04.2021 15:54 Ответить
+4
Всё гавно на Бамбасе будут убирать бамбасяне своими ручками. В следующий раз будут думать головами, а не жопами.
Жить потом отправят в Ху...ию, паспорт Украины надо будет ещё заработать.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:57 Ответить
+4
"после окончания войны"... шо он имел ввиду???
показать весь комментарий
07.04.2021 15:59 Ответить
Та на домбасе всегда будет жопа, так что предлагаю после деокупации пусть там все остается как было
показать весь комментарий
07.04.2021 15:54 Ответить
Зробити там полігон для НАТО. Щоб парочка натівських танкових дивізій там весь час шороху робила і натівські літачки над ними кружляли... Красота!
показать весь комментарий
07.04.2021 16:51 Ответить
Спочатку треба вирішити "Біологічну" загрозу: самоліквідація носіїв вірусу "Рузькій Мір";
показать весь комментарий
07.04.2021 16:57 Ответить
Всё гавно на Бамбасе будут убирать бамбасяне своими ручками. В следующий раз будут думать головами, а не жопами.
Жить потом отправят в Ху...ию, паспорт Украины надо будет ещё заработать.
показать весь комментарий
07.04.2021 15:57 Ответить
Уж очень сомневаюсь, что это будут делать бамбасяне. Они кормильцы всей страны и не панское дело за собой дерьмо убирать.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:10 Ответить
"после окончания войны"... шо он имел ввиду???
показать весь комментарий
07.04.2021 15:59 Ответить
Он явно шото знает чего нам обывателям знать не положено )
показать весь комментарий
07.04.2021 16:01 Ответить
Хорошее выступление было юмористов "кроликов": поговорим об экологии: річки зникають, дерева всихають, нема вже де повісити, або втопити москаля
показать весь комментарий
07.04.2021 16:08 Ответить
За чий рахунок?
Порошенко стверджував, що за рахунок виплати репарацій мокшанськими загарбниками.
Що Бубочка каже? "Мудрий" нарід зі своєї кишені заплатить, чи як?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:13 Ответить
С таким говнокомандующим, который сейчас в Украине, есть велика вероятность войти в "молодые республики" на правах анексированных территории. А резников рассказывает про какое-то освобождение. При зеленом говне никакого освобождения не будет, тут главное, еще не ******** земель.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:27 Ответить
А когда "окрнчание" будет Гезников не сказал?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:29 Ответить
А що, трупи кацапів і колаборантів такі токсичні?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:38 Ответить
не, то на самом деле очень неплохое удобрение, но то, чем они срут - очень плохо для экологии
показать весь комментарий
07.04.2021 17:06 Ответить
Тоді їм прийдеться жити у лайні ще не одне десятиріччя
показать весь комментарий
07.04.2021 16:45 Ответить
А у нас шо.... война только на Даунбассе? Крым резник уже не считает?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:45 Ответить
 
 