За скандальной инициативой по установке памятного знака на Куликовом поле в Одессе стоит нардеп из "ОПЗЖ" Скорик, - Гордиенко

7 340 34

К провокации в Одесском райсовете, в ходе которой депутаты поддержали решение об установке памятного знака на Куликовом поле в Одессе, стоит "ОПЗЖ" в лице нардепа Николая Скорика.

Об этом написал в Facebook известный одесский общественник Марк Гордиенко, информирует Цензор.НЕТ.

Глава одесского РГБ заявил, что партия Шария в райсовете - это "сателлиты ОПЗЖ". Один из таких Александр Черноиваненко, который выступил в сессионном зале со скандальным обращением, за которое единогласно проголосовали все фракции, кроме отсутствующей "Европейской солидарности".

"Под конец сессии одесского райсовета, в разделе "разное", выходит шариец и начинает читать длинный текст, который начинается, что мол: "мы осуждаем акт вандализма над памятником Героям Небесной Сотни, потом всякая вода, а в конце главное, надо "увековечить память сожженных одесситов 2 мая именной табличкой", - отмечает активист.

"Барвиненко, как глава совета, ставит на голосование это невнятное, на первый взгляд, бормотание, плюс подает сигнал, что надо поддержать. Ну все и поддержали", - подчеркивает он.

"Для Скорика, схема понятная и приятная: если надо что то исполнить, но самим стыдно или страшно, значит надо кого-то подкормить и приручить, кого не жалко, и кто настолько туп, что даже гордится ролью козла отпущения...Отсюда, от ОПЗЖ, у депутата шарийца и деньги на юристов и на "серьезную силу" ...Но Скорик, как наученный горьким опытом "как искать коридор" в Одессе, выставляет лохов, которых никому не жалко, а вата сделает их памятником и табличкой , если что...", - добавил Гордиенко.

Затем Барвиненко заявил о том, что депутаты проголосовали за другое обращение, где не было ничего о памятном знаке, но ситуация вышла из-под контроля. Инцидент мгновенно приобрел общенациональный резонанс и вызвал волну негодования патриотически настроенной общественности.

Автор: 

Топ комментарии
+17
Памятник точно нужен, но только :

1) ПОсле полной победы Украины и возвращения Крыма
2). Памятник должен напоминать о событиях, как легковрные граждане Украины стали жертвами спецслужб агрессора. Сначала спецслужбы РФ использовали несчастых для инспирации пропроссийских протестов , а потом и вовсе сожгли заживо, чтобы поднять бунт пятой колоны в Украине.
Но походу рассиане просчитались и сами же идиоты до смерти запугали пятую колону, чем помогли соврать собственнюу же операцию НовоСосия.

Вот на такой памятник я согласен))

07.04.2021 16:04 Ответить
+15
У когось були сумніви?
Вата любить увіковічувати власні злочини.

07.04.2021 16:09 Ответить
+13

07.04.2021 16:24 Ответить
потойбіччя зачекалось...

07.04.2021 15:56 Ответить
бузина біля вікна сидить

07.04.2021 17:14 Ответить
Может Скорика тоже нужно поджарить на 2-е мая?

07.04.2021 15:58 Ответить
да нет Коля тот еще ублюдок агент ФСБ был завербован в начале 2000 годов когда работал Министром финансов Автономного правительства Крыма.. ярый путиноид любитель параши его в бочку с бетоном и у Черное море ему самое там и место...

07.04.2021 16:46 Ответить
Тоже неплохой вариант. Надо просчитать, что дешевле обойдется, бочка и бетон или 5 литров бензина. Неверное шашлык из Скорика дешевле обойдеся

07.04.2021 17:04 Ответить
Мама в цього Скорика - одна з засновниць Руху... А зараз - цілковито за синком
показать весь комментарий

пінопласту.
показать весь комментарий

Памятник точно нужен, но только :

1) ПОсле полной победы Украины и возвращения Крыма
2). Памятник должен напоминать о событиях, как легковрные граждане Украины стали жертвами спецслужб агрессора. Сначала спецслужбы РФ использовали несчастых для инспирации пропроссийских протестов , а потом и вовсе сожгли заживо, чтобы поднять бунт пятой колоны в Украине.
Но походу рассиане просчитались и сами же идиоты до смерти запугали пятую колону, чем помогли соврать собственнюу же операцию НовоСосия.

Вот на такой памятник я согласен))

07.04.2021 16:04 Ответить
У когось були сумніви?
Вата любить увіковічувати власні злочини.

07.04.2021 16:09 Ответить
Памятаю з дитинства, бабуся-сусідка собачку держала, називала його таким іменем, як це прізвище. Прото собачка був хороший, меткий такий.

07.04.2021 16:20 Ответить

07.04.2021 16:24 Ответить
ЗАЖИДДЯ.

07.04.2021 18:44 Ответить
А чем отличается горсовет от дома профсоюзов?... А Стерненко сидит за то что торбил этих...

07.04.2021 16:25 Ответить
Скорик должен сидеть в тюрьме за организацию побоища в Одессе в 14 году завезенными им с приднестровья утырками ! Но оно откупилось и теперь за деньги рашистов продолжает свое черное дело ! Бывшая девочка леонида климова теперь важный опзжешный пи..р !

07.04.2021 16:29 Ответить
Из 48 погибших, только 26 родились в Украине, остальные заезжие.

07.04.2021 16:29 Ответить
Чого дивуватися...

07.04.2021 16:36 Ответить
непокаране зло повертається.

07.04.2021 16:49 Ответить
а че нормальная такая тема....памятный знак в виде двухголовой хорошо прожаренной курки гриль на трезубе....

07.04.2021 16:50 Ответить
Чем быстрее Скорык почувствует возможность построения пам'ятника себе, тем меньше у него будет желания строить пам'ятники адептам рюзъге миръа.

07.04.2021 16:55 Ответить
ашорохтабличка "в цьому будинку жив скорик, який поїхав грати в карти до верби "

07.04.2021 17:07 Ответить
Нахер он нужен?

07.04.2021 18:18 Ответить
Саме словосполучення "Куліковоє полє в Одессє" вже є свинособачим...

07.04.2021 18:43 Ответить
Так за чем остановка? Приволоките большой булыжник и поставьте на него этого скорика, выкрашенного серебрянкой. И хай стоит пока не скиснет.

07.04.2021 20:04 Ответить
Такой чёрный, печальный...

07.04.2021 23:08 Ответить
и надпись: шашлык из ваты по-одесски

08.04.2021 01:06 Ответить
 
 