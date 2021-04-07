За скандальной инициативой по установке памятного знака на Куликовом поле в Одессе стоит нардеп из "ОПЗЖ" Скорик, - Гордиенко
К провокации в Одесском райсовете, в ходе которой депутаты поддержали решение об установке памятного знака на Куликовом поле в Одессе, стоит "ОПЗЖ" в лице нардепа Николая Скорика.
Об этом написал в Facebook известный одесский общественник Марк Гордиенко, информирует Цензор.НЕТ.
Глава одесского РГБ заявил, что партия Шария в райсовете - это "сателлиты ОПЗЖ". Один из таких Александр Черноиваненко, который выступил в сессионном зале со скандальным обращением, за которое единогласно проголосовали все фракции, кроме отсутствующей "Европейской солидарности".
"Под конец сессии одесского райсовета, в разделе "разное", выходит шариец и начинает читать длинный текст, который начинается, что мол: "мы осуждаем акт вандализма над памятником Героям Небесной Сотни, потом всякая вода, а в конце главное, надо "увековечить память сожженных одесситов 2 мая именной табличкой", - отмечает активист.
"Барвиненко, как глава совета, ставит на голосование это невнятное, на первый взгляд, бормотание, плюс подает сигнал, что надо поддержать. Ну все и поддержали", - подчеркивает он.
"Для Скорика, схема понятная и приятная: если надо что то исполнить, но самим стыдно или страшно, значит надо кого-то подкормить и приручить, кого не жалко, и кто настолько туп, что даже гордится ролью козла отпущения...Отсюда, от ОПЗЖ, у депутата шарийца и деньги на юристов и на "серьезную силу" ...Но Скорик, как наученный горьким опытом "как искать коридор" в Одессе, выставляет лохов, которых никому не жалко, а вата сделает их памятником и табличкой , если что...", - добавил Гордиенко.
Затем Барвиненко заявил о том, что депутаты проголосовали за другое обращение, где не было ничего о памятном знаке, но ситуация вышла из-под контроля. Инцидент мгновенно приобрел общенациональный резонанс и вызвал волну негодования патриотически настроенной общественности.
1) ПОсле полной победы Украины и возвращения Крыма
2). Памятник должен напоминать о событиях, как легковрные граждане Украины стали жертвами спецслужб агрессора. Сначала спецслужбы РФ использовали несчастых для инспирации пропроссийских протестов , а потом и вовсе сожгли заживо, чтобы поднять бунт пятой колоны в Украине.
Но походу рассиане просчитались и сами же идиоты до смерти запугали пятую колону, чем помогли соврать собственнюу же операцию НовоСосия.
Вот на такой памятник я согласен))
Вата любить увіковічувати власні злочини.
Такой чёрный, печальный...