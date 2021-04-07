РУС
В двойном гражданстве сегодня нет ничего страшного, но чиновники иметь его не смогут, – Данилов

В двойном гражданстве сегодня нет ничего страшного, но чиновники иметь его не смогут, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, какие ограничения по части двойного гражданства ожидают украинских чиновников.

Об этом он сказал в интервью изданию "Левый берег".

Данилов пояснил, что изменения наступят после разработки и принятия законопроекта о двойном гражданстве.

"Это будет касаться всех. Если вы имеете второе гражданство или какие-то другие документы другого государства, мы как государство должны об этом знать. Ничего страшного в этом нет, хотя нашей Конституцией запрещено иметь гражданство другой страны. Но Конституция принималась в 1996 году - современный мир совсем другой. Сегодня в двойном гражданстве нет ничего страшного. Просто мы должны об этом знать", - сказал Данилов.

Чиновники, по его словам, должны будут отказаться от второго гражданства и остаться гражданами только Украины. А спецпроверку для допуска к определенным документам в отношении людей, в которых было гражданство других стран, будут проводить более пристально.

"Если вы - бизнесмен, другой паспорт помогает вам в бизнесе - пожалуйста, мы не полицейское государство, мы не должны вам это запрещать. Но имейте в виду, что возникнут вопросы относительно того, где вы платите налоги и находитесь ли на территории страны предусмотренные законом 183 дня", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что Украина должна дать возможность получить свое гражданство людям из Канады и других стран, но не из России.

"Что касается страны-агрессора, мы не можем сегодня допустить двойного гражданства в данном случае - чтобы они, например, имели влияние на наш политикум", - отметил Данилов.

Данилов Алексей (1066) законопроект (3273) двойное гражданство (163)
Топ комментарии
+35
И это рассуждает типа Секретарь СНБО ! Он сам сколько имеет?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:24 Ответить
+23
Т.е. закон нарушать можно
показать весь комментарий
07.04.2021 16:24 Ответить
+23
Нельзя вводить двойное гражданство, а того кто его имеет лишить украинского.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:24 Ответить
И даже зеленский?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:23 Ответить
И это рассуждает типа Секретарь СНБО ! Он сам сколько имеет?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:24 Ответить
Пока ситуация с точность, до НАОБОРОТ!
показать весь комментарий
07.04.2021 17:22 Ответить
Т.е. закон нарушать можно
показать весь комментарий
07.04.2021 16:24 Ответить
Вот и я о том-же. Должностное лицо не видит ничего страшного в нарушении закона.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:38 Ответить
Порушення законів і є головний закон для зебілів, пора це вже зрозуміти! Вони все роблять для повернення України під педірашку! Поки ми не повернемо Пороха, у нас погане майбутнє
показать весь комментарий
07.04.2021 16:50 Ответить
И сколько человек, да чего уж, хоть одного уволил за двойное гражданство супергерой коррупции порох? Ну чтоб посчитать сколько раз по 5 лет ему нужно?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:02 Ответить
Хотя бы одного? Без проблем. ".... Президент Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины члена парламента депутата Андрея Артеменко, сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы...." Вообще-то только в 2018 году Порошенко лишил украинского гражданства 5,6 тыс человек. Дальше можешь сам разбираться кого и за что.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:40 Ответить
а при овоще и порохе политики не имели по несколько паспортов? прям только сейчас стала эта проблема?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:30 Ответить
При Порохе секретарь СНБО не заявлял свои гражданам что не видит ничего страшного в прямом нарушении закона. Или Данилов -- это тетя Маша с рынка, которая может лепить что угодно?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:47 Ответить
конституцию
показать весь комментарий
07.04.2021 18:02 Ответить
Нельзя вводить двойное гражданство, а того кто его имеет лишить украинского.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:24 Ответить
Похоже двойное гражданство для братушек вопрос уже решенный... збл блд...
показать весь комментарий
07.04.2021 16:25 Ответить
все подгоняется под тех, кто в ордло получил паспорт с курицей
показать весь комментарий
07.04.2021 16:26 Ответить
Не только. Ещё и под иностранных резидентов, желающих прикупить украинский чернозем... Таким образом иуда зеленский одновременно ублажит своего единоверца Нетаньяху в земельном вопросе, и партнёра по кинобизнесу ***** в донбасской киностудии
показать весь комментарий
07.04.2021 16:49 Ответить
Немає вже тих чорноземів, про які Ви мрієте.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:09 Ответить
А жене главы СБУ!!! можно двойное гражданство?
И эти уроды просятся в НАТО
показать весь комментарий
07.04.2021 16:27 Ответить
Думка секретаря РНБО цікава, а що говорить основний закон України?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:28 Ответить
Основний закон каже, що за таку думку діючий секретар СНБО не може займати посади вище звичайного двірника, а не ту посаду, яку він займає на теперішній час.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:20 Ответить
двойное гражданство продолжение торговли чёрноземами...
показать весь комментарий
07.04.2021 16:28 Ответить
прочитайте о чем идет речь, о гражданах Украины изначально, а не об иностранцах получивших здесь паспорт. не могу сейчас найти точную копию законопроэкта, она была еще примерно в августе 2020 года, вечером как найду скину вам ссылку.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:34 Ответить
тобто к местным рабиновичам с кремлёвскими чы тель-авивскими аусвайсами у вас никаких вопросов?
показать весь комментарий
07.04.2021 19:03 Ответить
В стране война, а тупоголовым зебилам двойное гражданство. Вам что тварям Донбасса мало, хотите еще другие военные конфликты?!
показать весь комментарий
07.04.2021 16:28 Ответить
можно сразу дать второе гражданство ЗакВО ерефии
показать весь комментарий
07.04.2021 16:28 Ответить
Сначала зелень вводит закон о продаже земли только украинцам и украинским компаниям. Потом вводит двойное гражданство. А так как у украинцев денег на покупку земли нет, не трудно догадаться в чьих руках она окажется

показать весь комментарий
07.04.2021 16:29 Ответить
двойное конечно запрещено, а вот тройное в самый раз, беня не даст скиздеть.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:30 Ответить
До цього моменту Данілов говорив раціональні речі.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:31 Ответить
бо тут мабуть і шкурний інтерес має (я про другий чи більше паспорт)
показать весь комментарий
07.04.2021 16:41 Ответить
Та ну нах! Бандит з лугандона.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:48 Ответить
Подвійне громадянство може бути лише для етнічних українців. Цікаво подивитися на реакцію...
показать весь комментарий
07.04.2021 16:35 Ответить
На чию реакцію ?
показать весь комментарий
08.04.2021 03:41 Ответить
Вчера у тебя 3 паспорта, завтра ты чиновник, а послезавтра опять 3 паспорта.
Мммм... дебилы сами и одыбиливают окружающих.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:36 Ответить
З вакцинацією все гаразд, на фротні тиша, можна і про подвійне громадянство побазікати.
Ну, до прикладу, за те що у Ігорьвалерієвича потрійне громадянсьво, його повинні позбавити українського і депортувати з країни.
Стаття 19. Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави.
Тим самим віддати у "лапи" американського правосуддя.

показать весь комментарий
07.04.2021 16:36 Ответить
Любопытно... А ведь идет война с рашкой. Неужели это такой большой секрет, что в Украине из всех иностранных паспортов самое бОльшее количество именно паспортов рф?
показать весь комментарий
07.04.2021 16:38 Ответить
Мабуть тому це питання постійно спускається на тормозах.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:11 Ответить
да, еще 2-ое гражданство страны агрессора у судей, сбушников, нацгвардии, гбр, свр, набу, прокурорских и пр и пр...
показать весь комментарий
07.04.2021 16:40 Ответить
Яке подвійне громадянство може бути під час війни? А у нас пів ради ворогів і шпигунів у всіх сферах керівництва державою.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:40 Ответить
Не дуріть народ. Як це чиновники будуть виходити з другого громадянства? Як будете перевіряти це? Як будете призначати, не знаючи про друге громадянство? Просто прийміть рішення - НІЯКОГО ДРУГОГО!
показать весь комментарий
07.04.2021 16:40 Ответить
Для цього виписують законодавчі норми - приймають закони. Упорядковують ...
показать весь комментарий
07.04.2021 18:12 Ответить
законность, мораль и принципы отодвинуты на второй план
на первом месте удобство для бизнесменов-олигархов-барыг...
проблема в том, что Закон бывает не всегда удобен, для тех кто хитрож*п...и хитросделан..
показать весь комментарий
07.04.2021 16:45 Ответить
а если у них не двойное, а тройное, как у Игорь Валерьича?))
показать весь комментарий
07.04.2021 16:46 Ответить
с тройным прямая дорога до корыта, гои потерпят им не привыкать. как раз момент хороший грабить и грабить.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:51 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2021 16:49 Ответить
Хоть в конце статьи Данилов согласился с тем, что второе роSSийское гражданство это страшно. И не только в бытность *****, но и в дальнейшем. Ведь быть имперцем,- это на роSSии так модно!
показать весь комментарий
07.04.2021 16:51 Ответить
Это неправильно.
Нужно так: Кто имеет или имел второе гражданство не имеет права быть чиновником, депутатом на всех уровнях и даже президентом!
Никакое отказаться - не катит!
показать весь комментарий
07.04.2021 16:52 Ответить
Ага, нічого страшного. Тільки іноземці за копійки придбають Українські паспорти і дистанційно скуплять тут землю. Особливо які-небудь канадці, типу "справжні патріоти". Я вважаю, усе має бути просто: отримав друге громадянство - здай Український паспорт.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:53 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2021 16:53 Ответить
У мене вже не має ніяких сумнівів, що при владі окупанти, вороги українському народу. Плюють на конституцію, це реальні вороги.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:54 Ответить
Можливо все ж таки, з врахуванням фактів, а саме 100000+ паспортів Угорщини в Закарпатті, сотні тисяч на донбасі потрібно зробити ЛИШЕ 1 громаднство, автоматичну втрату громадянства Украіні в разі набуття громадянства іншоі держави. Хоче громадянин іншоі держави проживати в Украіні - покажи офіційний дохід. нема на кордон і додому.
показать весь комментарий
07.04.2021 16:54 Ответить
Вони знищують нашу державність, вони знищують нашу країну!
показать весь комментарий
07.04.2021 16:55 Ответить
как это не смогут ? шо ты несешь - шкура !!??
показать весь комментарий
07.04.2021 16:58 Ответить
А когда лугандон снова станет Донецкой и Луганской областями, все носители кура-мутантных пачпАртов пусть сделают выбор, они за "белых" или за "красных". И если они не могут жить без роSSии, то так тому и быть,- ПОПУТНОГО ВЕТРА ИМ НАВСТРЕЧУ!!! Допускать проживания рядом собой неадекватного противника, пусть и идеологического, это не только риск, но и нелепая беспечность.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:01 Ответить
За два года при власти зелёная саранча принимала и принимает только решения, которые вредят Украине....
показать весь комментарий
07.04.2021 17:17 Ответить
Очевидно, що ніякого подвійного громадянства бути не повинно. А за порушення конституції в цьому питанні має бути встановлена відповідальність (дати певний термін, щоб людина визначилася, а потім позбавити громадянства). Єдине, що можна зробити, це щоб етнічні українці могли мати документ, що давав би їм можливість вільно приїзджати, жити та вести бізнес, за виключенням голосування на виборах.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:27 Ответить
Т.е. по закону гражданин Украины не может быть гражданином другой страны, и в случае получения гражданства другой страны он должен быть лишен гражданства Украины , а секретутка этого шапито заявляет, что в нарушении закона ничего страшного. Б.дь, зебилы кого вы навыбирали?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:28 Ответить
показать весь комментарий
"какаяразніца" в дії. Зєлайно.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:44 Ответить
В комментариях, как и обычно, дурдом.
То ли боты, то ли невероятно ограниченные невежественные люди, не знающего современного мира.
показать весь комментарий
07.04.2021 17:52 Ответить
" ... пусть лучше этот мир прогнется под нас ..."
показать весь комментарий
07.04.2021 18:14 Ответить
бред. Єто значит, что с двойньім гражданством человек не может стать чиновником. а если захочет, то придется отказьіваться или скрьівать второе? Нашо цей головний біль?
показать весь комментарий
07.04.2021 17:58 Ответить
Щоб не іти у чиновники.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:15 Ответить
шо за бред
показать весь комментарий
07.04.2021 18:01 Ответить
Подвійне громадянство раз і назавжди має бути заборонене в Україні! Нас оточують такі сусіди які чомусь дуже ласі до нашої землі і прагнуть захопити нашу землю "гібридними методами" через демократичні інститути. Звідси, будь який громадянин України який отримав громадянство іншої країни має автоматично втрачати громадянство України і отримувати "посвідку на право проживання". Такі особи - не громадяни України (приживалки, пята колона, космополіти і колаборанти) - не мають права обирати владу в Україні і займати будь які державні посади. Крапка.
показать весь комментарий
07.04.2021 18:08 Ответить
Лица с иным гражданством кроме Украины должны АВТОМАТИЧЕСКИ лишаться любой земельной собственности.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:05 Ответить
И вообще любой собственности. И также не должны иметь изибартельного права и быть избранными.
показать весь комментарий
07.04.2021 19:06 Ответить
А можно владельцев иностранных паспортов обязать платить налоги по всем паспортам и тем самым увеличить поступления в бюджет.
показать весь комментарий
07.04.2021 20:00 Ответить
Подвійне "громадянство" це страшно, особливо якщо воно належить до РФ - країни -ворога! Це злочин проти України, бо це є поводом для РФ прийти "захищати" своїх мерзотників ! Крім того це говорить про те що людина не є Справжнім Громадянином Країни ! Тому не тільки Виборчого права , а й Громадянства треба позбавляти ! Людина повинна самостійно зробити свій вибір Громадянином якої країни вона хоче бути !
показать весь комментарий
07.04.2021 20:20 Ответить
показать весь комментарий
А якщо раптом війна з Угорщиною? В якій армії будуть воювати закарпатські власники мадярських паспортів?
показать весь комментарий
08.04.2021 08:39 Ответить
 
 