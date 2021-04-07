В двойном гражданстве сегодня нет ничего страшного, но чиновники иметь его не смогут, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, какие ограничения по части двойного гражданства ожидают украинских чиновников.

Об этом он сказал в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.

Данилов пояснил, что изменения наступят после разработки и принятия законопроекта о двойном гражданстве.

"Это будет касаться всех. Если вы имеете второе гражданство или какие-то другие документы другого государства, мы как государство должны об этом знать. Ничего страшного в этом нет, хотя нашей Конституцией запрещено иметь гражданство другой страны. Но Конституция принималась в 1996 году - современный мир совсем другой. Сегодня в двойном гражданстве нет ничего страшного. Просто мы должны об этом знать", - сказал Данилов.

Чиновники, по его словам, должны будут отказаться от второго гражданства и остаться гражданами только Украины. А спецпроверку для допуска к определенным документам в отношении людей, в которых было гражданство других стран, будут проводить более пристально.

"Если вы - бизнесмен, другой паспорт помогает вам в бизнесе - пожалуйста, мы не полицейское государство, мы не должны вам это запрещать. Но имейте в виду, что возникнут вопросы относительно того, где вы платите налоги и находитесь ли на территории страны предусмотренные законом 183 дня", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что Украина должна дать возможность получить свое гражданство людям из Канады и других стран, но не из России.

"Что касается страны-агрессора, мы не можем сегодня допустить двойного гражданства в данном случае - чтобы они, например, имели влияние на наш политикум", - отметил Данилов.

