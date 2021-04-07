"Слуга народа" Дунда об исключении Дубинского: Не надо было делать "мыльную оперу". Разве было непонятно, чем все закончится?

Нардеп Александр Дубинский должен был сам выйти из фракции и партии "Слуга народа" после введения санкций США.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью "слуга народа" Олег Дунда, комментируя исключение нардепа Александра Дубинского из "Слуги народа".

По его словам у Дубинского еще осталось какое-то влияние в партячейке в Киевской области, которую он ранее возглавлял, но "оно все время сужается".

"Это ошибочное мнение считать депутатов, избранных в Верховную Раду или облсовет, какими-то игрушками и неразумными людьми. Поверьте, каждый думает о своем будущем. Поэтому, если избирались от "Слуги народа", будут прислушиваться к партии и идти в пределах ее линии. Даже те, кто якобы приближен к Дубинскому. Другого не будет, как бы ни складывалась ситуация с ним или еще кем-то", - пояснил Дунда.

Он также отметил, что поддерживал решения об исключении Дубинского из "СН": "Это правильная позиция. Во-первых, я не думаю, что Дубинский - шпион, как об этом говорили. Но если уже сложилась такая ситуация, то нужно вспомнить, что Америка - это наш стратегический партнер. Поэтому надо думать не о себе, а об отношениях между нашими странами. Если ты стал у них на пути, то должен самостоятельно сделать шаг назад. Выйти из фракции, сказав: "Этот вопрос важен для Украины, а я не готов ставить собственные интересы выше государственных, поэтому отступаю". Это была бы позиция государственного деятеля. Не надо было делать, условно говоря, "мыльную оперу". С облорганизацией та же ситуация - разве было непонятно, чем все закончится? Очевидно же! Надо всегда думать, как ты будешь выглядеть. То, что там произошло, было абсолютно прогнозируемым. Другого пути там не могло быть".

Напомним, 14 марта Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского. В свою очередь Дубинский назвал инициаторов данного решения аферистами и мошенниками.

Кроме этого, Дубинский обнародовал видео некого заседания, на котором кроме него присутсвуют еще три человека. Это собрание он назвал внеочередной (экстренной) конференцией Киевской областной организации политической партии "Слуга народа".

15 марта "Слуга народа" исключила из партии народного депутата Александра Дубинского за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

1 февраля его исключили из фракции. Вместе с тем, Дубинский остается членом партии "Слуга народа" и "СН" только собирается рассмотреть вопрос членства Дубинского.

11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.