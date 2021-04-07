РУС
Запорожская область имеет все шансы для перехода в "красную зону", - Чернышов

Запорожская область может в ближайшее время перейти в "красную" зону эпидемопасности.

Об этом заявил сегодня на совещании при участии председателя облгосадминистрации Александра Старуха министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

"Запорожская область, к сожалению, имеет все шансы для перехода в "красную зону". Поэтому медицинская система должна быть готова и в состоянии реагировать на любые нештатные ситуации", - заявил Чернышов.

Как отметил директор Департамента здравоохранения Алексей Кулинич, в регионе продолжает наблюдаться тенденция к росту заболеваемости. Количество случаев выявления коронавируса в сутки в течение последних 2 недель увеличилось более чем в 2,5 раза. Также растут показатели госпитализации пациентов. На сегодня в области развернуты 2625 ковидних коек. В настоящее время функционирует 2359 точек для обеспечения коек кислородом, из которых 1541 - централизованные точки подачи кислорода и 818 - кислородные концентраторы.

