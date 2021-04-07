РУС
Обязательное медстрахование должно появиться в Украине в 2023 году, но законопроекта еще нет, а модель не определена, - "слуга народа" Радуцкий

Обязательное медстрахование должно появиться в Украине в 2023 году, но законопроекта еще нет, а модель не определена, -

Обязательное медицинское страхование должно появиться в Украине в 2023 году. Медстрахование должно развиваться в рамках Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий сказал в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"В 2023 году в Украине должно быть обязательное медицинское страхование. Сегодня мы работаем над выбором модели. Как только определим модель, начнем писать закон", - сказал он.

"Мое видение: медицинское страхование должно развиваться в рамках НСЗУ. НСЗУ - это не медики, это финансисты, они считают деньги, отвечают за стандарты качества, выполняют контрольные функции", - добавил Радуцкий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Второй этап медреформы в 2020 году не был реализован в полном объеме из-за COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Как отметил "слуга народа", по объективным причинам медицинское страхование нельзя внедрить раньше из-за очень высокого процента "черной" зарплаты в стране.

Радуцкий Михаил (288) медреформа (122)
+6
Они не в состоянии наладить просто тестирование и вакцинацию населения. О чем еще можно говорить? О каких реформах?
07.04.2021 16:48 Ответить
+5
Если бы не вы, государственное медстрахование уже было бы введено. Но вы умеете только разрушать и воровать. Больше ничего.
07.04.2021 16:46 Ответить
+2
Якщо хто забув, Радуцький це зечмо що продало маски на початку епідемії.
07.04.2021 17:41 Ответить
😁 ой, вам не звикати, зробите, як завжди робили неодноразово. Знайдете прихильників У.Супрун покладете на них всю відповідальність і чекатимете на результат. Завізуєте зроблену роботу і ордена собі на гудзик почепите
07.04.2021 16:46 Ответить
Снова будем изобретать велосипед?
Есть в мире модели, доказавшие свою эффективность.
Берем японскую модель ...
07.04.2021 16:46 Ответить
Они не в состоянии наладить просто тестирование и вакцинацию населения. О чем еще можно говорить? О каких реформах?
07.04.2021 16:48 Ответить
Ковидная пандемия показала ущербность и полный провал страховой медицины, лучше как в Скандинавии - никакой страховки, медицина - не товар, США уже пошли по этой модели, а начинал еще Обама.
07.04.2021 20:19 Ответить
Если бы не вы, государственное медстрахование уже было бы введено. Но вы умеете только разрушать и воровать. Больше ничего.
07.04.2021 16:46 Ответить
ну так нехер и тявкать
07.04.2021 16:49 Ответить
Якщо хто забув, Радуцький це зечмо що продало маски на початку епідемії.
07.04.2021 17:41 Ответить
Радуцький це жид, бандит з банди Совлохова який отруїв самого Бриса Савлохова у вязниці та привласнив його клініку "Борис". Він має сидіти в тюрмі пожиттєво. Що це чмо з освітою медбрата і психологією україноненависника і бандита робить в МОЗ нікому не відомо окрім Зєлєнського, який від нього відрізняється хіба тим що зассав піти в бандити в 90-і....
07.04.2021 18:17 Ответить
Гнида ТЫ.
07.04.2021 18:17 Ответить
Трохи не розумію. Додатково до податків, що ми вже платимо, збираються ввести, фактично, ще один, але вже суто для медичних потреб громадянина. Дарма, але виникає питання: а як же інші служби? Може, варто ввести ще і поліцейську, пожежну, освітню страховку? Бо, не дай Бог, образяться за таку несправедливість і не приїдуть гасити пожежу, чи дітей вчити відмовляться...
07.04.2021 19:44 Ответить
Судя по высказываниям этого медкорифея к тому времени все инфекционисты будут на том свете, а их место займут (вы не можете себе представить), телефонные доктора семейного типа. Жаль что зараза не передаётся на этих прохиндеев через телефон.
07.04.2021 19:49 Ответить
Т.е. у ЗЕ-манды, как всегда, по делу нет ничего, кроме пустого звиздежа.
08.04.2021 01:59 Ответить
 
 