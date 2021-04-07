Обязательное медстрахование должно появиться в Украине в 2023 году, но законопроекта еще нет, а модель не определена, - "слуга народа" Радуцкий

Обязательное медицинское страхование должно появиться в Украине в 2023 году. Медстрахование должно развиваться в рамках Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий сказал в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"В 2023 году в Украине должно быть обязательное медицинское страхование. Сегодня мы работаем над выбором модели. Как только определим модель, начнем писать закон", - сказал он.

"Мое видение: медицинское страхование должно развиваться в рамках НСЗУ. НСЗУ - это не медики, это финансисты, они считают деньги, отвечают за стандарты качества, выполняют контрольные функции", - добавил Радуцкий.

Как отметил "слуга народа", по объективным причинам медицинское страхование нельзя внедрить раньше из-за очень высокого процента "черной" зарплаты в стране.