Вакцина от COVID-19 может появиться на коммерческом рынке позже, чем ожидалось, - "слуга народа" Радуцкий
Есть миллион желающих за свои деньги завезти вакцину и начать вакцинировать в частных клиниках, но эти попытки заканчиваются ничем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.
"Министр (Степанов. - Ред.) говорил, что не раньше лета, но я думаю, что позже. Пока что производители официально заявили, что торгуют только с государствами. Я, имея опыт в частной медицинском бизнесе, не понимаю, как вакцина может появиться на частном медицинском рынке", - отметил нардеп.
Радуцкий заявил, что "есть миллион желающих за свои деньги завезти вакцину и начать вакцинировать в частных клиниках, но эти попытки заканчиваются ничем, потому что все производители просят письмо от правительства, а правительство Украины, как и любое другое правительство, такое письмо не даст".
"То количество вакцин, которое Украина законтрактовала, достаточно для обеспечения потребности населения", - добавил парламетарий.
Дело в в том, что вакцинирование разнотипными вакцинами категорически противопоказано. Китайские вакцины Sinovac - это живые, химически инактивированные, культуральные вакцины, а вакцины Pfiser - это вакцины на базе модифицированного РНК .
Основное условие меморандума - сроки его выполнения привязаны к срокам выполнения контракта с правительством США и могут быть сдвинуты в случае увеличения объемов заказа от США.
