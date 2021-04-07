РУС
Вакцина от COVID-19 может появиться на коммерческом рынке позже, чем ожидалось, - "слуга народа" Радуцкий

Вакцина от COVID-19 может появиться на коммерческом рынке позже, чем ожидалось, -

Есть миллион желающих за свои деньги завезти вакцину и начать вакцинировать в частных клиниках, но эти попытки заканчиваются ничем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Министр (Степанов. - Ред.) говорил, что не раньше лета, но я думаю, что позже. Пока что производители официально заявили, что торгуют только с государствами. Я, имея опыт в частной медицинском бизнесе, не понимаю, как вакцина может появиться на частном медицинском рынке", - отметил нардеп.

Радуцкий заявил, что "есть миллион желающих за свои деньги завезти вакцину и начать вакцинировать в частных клиниках, но эти попытки заканчиваются ничем, потому что все производители просят письмо от правительства, а правительство Украины, как и любое другое правительство, такое письмо не даст".

"То количество вакцин, которое Украина законтрактовала, достаточно для обеспечения потребности населения", - добавил парламетарий.

Те, кто хочет вакцинироваться вакцинами Pfiser, о поставках которых говорил Зеленский, должны знать, что в этом случае они не должны вакцинироваться китайскими вакцинами, за которые уже заплатил 700 млн. гривен министр Степанов.


Дело в в том, что вакцинирование разнотипными вакцинами категорически противопоказано. Китайские вакцины Sinovac - это живые, химически инактивированные, культуральные вакцины, а вакцины Pfiser - это вакцины на базе модифицированного РНК .
07.04.2021 16:41 Ответить
+3
Операционный отдел компании Pfizer согласовал меморандум намерений для подписания контракта с Украиной на поставку вакцины производства копании Pfizer в течении четвертого квартала 2021 года.
Основное условие меморандума - сроки его выполнения привязаны к срокам выполнения контракта с правительством США и могут быть сдвинуты в случае увеличения объемов заказа от США.
07.04.2021 16:45 Ответить
+3
Кстати: а как поживают украинские учёные, которые занимаются этой темой? Обещанный преЗЕдентом в прошлом году "дамМиллион" так и остался невостребованным?
07.04.2021 16:52 Ответить
а когда ожидалось? до того, как провакцинируют бесплатно хотя бы 10% населения Украины или позже...
07.04.2021 16:41 Ответить
у выдчаї крадуцкій рве пейсі на своїй дупі....такий гешефт на гойях прогорає
07.04.2021 16:43 Ответить
а разве что то хорошее ожидалось?
07.04.2021 16:43 Ответить
А в Одессе уже продают вовсю.... Думаю не только там..
07.04.2021 16:44 Ответить
На Малой Арнаутской?
07.04.2021 17:10 Ответить
А вы сколько брать будете?
07.04.2021 17:18 Ответить
Заверните 3х литровый бутылёк Pfizerа - короладского жука травить ))
07.04.2021 19:06 Ответить
У нас опт от жд цистерны....
В розницу это вам к тете Соне в рыбном ряду....
08.04.2021 12:47 Ответить
охренеть как неожиданно
07.04.2021 16:45 Ответить
Операционный отдел компании Pfizer согласовал меморандум намерений для подписания контракта с Украиной на поставку вакцины производства копании Pfizer в течении четвертого квартала 2021 года.
Основное условие меморандума - сроки его выполнения привязаны к срокам выполнения контракта с правительством США и могут быть сдвинуты в случае увеличения объемов заказа от США.
07.04.2021 16:45 Ответить
гавнасос радуцкий маски верни в госрезерв, а потом хавальник раскрывай.
07.04.2021 16:47 Ответить
та да...у нас бесплатной не хотят - все усиленно ждут платную (и по-дороже)
07.04.2021 16:48 Ответить


дивно, про "повний провал вакцинації в Україні" верещать в основному ті, хто і не збирається вакцинуватися
хоча... тут нічого дивного
07.04.2021 16:49 Ответить
Расскажи о успехах.
Думаю интересно будет не только мне!
07.04.2021 16:53 Ответить
тобі цікаво лише шоу "криве дзеркало" з Петросяном
07.04.2021 16:55 Ответить
Зачем нам Петросян, у нас свой клован имеется
07.04.2021 17:06 Ответить
Приблизительно это я и вижу.
Жалкую пародию.
07.04.2021 17:20 Ответить
Ну тебе то никто ж не мешает уколоться, никто за руки не держит. Что ты так за других беспокоишься? Иди колись
07.04.2021 17:10 Ответить
так, заява Дубінського це 100% правда
у заявах Дубінського не можна сумніватись
07.04.2021 16:54 Ответить
А по сути есть что сказать?
07.04.2021 17:07 Ответить
Кстати: а как поживают украинские учёные, которые занимаются этой темой? Обещанный преЗЕдентом в прошлом году "дамМиллион" так и остался невостребованным?
07.04.2021 16:52 Ответить
От печалька. А зеленій мерзоті ж так бабла хочеться, а тут облом. Приходиться лише бюджетними грошенятами обходитись.
07.04.2021 16:52 Ответить
А ковидный фонд для чего?
07.04.2021 17:07 Ответить
З бюджетних вимивається лише те, що накручує прокладка. 20-30-50%. І все. Мало! А от коли через приватну фірму, то тут межі нема. Мало того, так і бюджетну вакцину можна штовхнути. Профіт може трьох-чотирьохзначними числами визначатись! В процентах! Тому вони й організовують той штучний дефіцит, щоб попит на комерційну вакцину створити!
07.04.2021 18:02 Ответить
"То количество вакцин, которое Украина законтрактовала, достаточно для обеспечения потребности населения", - добавил парламетарий.Источник: https://censor.net/ru/n3258284

ниче не понимаю, там каждый на своей волне)
100 млн законтрактовали?)
07.04.2021 16:56 Ответить
КОЛИ ВОНИ ПОЧНУТЬ ВАКЦИНУ ПРОДАВАТИ В АПТЕЧНІЙ МЕРЕЖІ , ТО НЕ МАТИМУТЬ І ТІЄЇ ВАКЦИНИ ЩО УКРАЇНІ ЗАРАЗ СВІТ ВИДІЛЯЄ І ПРОДАЄ .
07.04.2021 17:27 Ответить
Такое впечатление шо вы имеете желание шоб мы издохли?
07.04.2021 18:16 Ответить
На фоне "успехов" Зе команды в дерибане масок, провалы в вакцинации даже и не удивляют...
07.04.2021 18:21 Ответить
 
 