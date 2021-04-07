Вакцина от COVID-19 может появиться на коммерческом рынке позже, чем ожидалось, - "слуга народа" Радуцкий

Есть миллион желающих за свои деньги завезти вакцину и начать вакцинировать в частных клиниках, но эти попытки заканчиваются ничем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Министр (Степанов. - Ред.) говорил, что не раньше лета, но я думаю, что позже. Пока что производители официально заявили, что торгуют только с государствами. Я, имея опыт в частной медицинском бизнесе, не понимаю, как вакцина может появиться на частном медицинском рынке", - отметил нардеп.

Радуцкий заявил, что "есть миллион желающих за свои деньги завезти вакцину и начать вакцинировать в частных клиниках, но эти попытки заканчиваются ничем, потому что все производители просят письмо от правительства, а правительство Украины, как и любое другое правительство, такое письмо не даст".

"То количество вакцин, которое Украина законтрактовала, достаточно для обеспечения потребности населения", - добавил парламетарий.

Также читайте: Второй этап медреформы в 2020 году не был реализован в полном объеме из-за COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий