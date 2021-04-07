"Слуга народа" Радуцкий о паспорте вакцинации: "Скорее всего, это будет какой-то электронный документ"

Если каждая страна будет вводить свой паспорт вакцинации, то межправительственные соглашения о признании таких паспортов может занять много времени.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В мире провакцинированы 0,88% населения, о каких паспортах вакцинации можно говорить? Это больше медийная история, чем реальность. Если каждая страна будет вводить такой собственный паспорт, то сколько времени займут межправительственные соглашения о признании таких паспортов?", - спросил Радуцкий.

По словам парламентария, скорее всего, речь идет не об отметке в международном паспорте, а о том, что мы открываем страну для тех, у кого есть вакцинация.

"Возможно, развиваться практика выдачи документа о вакцинации, который применялся для посещения стран, где была распространена желтая лихорадка, такой специальный желтый бланк международного образца. Но, скорее всего, это будет какой-то электронный документ", - добавил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из соображений справедливости: ВОЗ пока не поддерживает введение паспортов вакцинации для поездок