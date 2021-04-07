РУС
"Слуга народа" Радуцкий о паспорте вакцинации: "Скорее всего, это будет какой-то электронный документ"

Если каждая страна будет вводить свой паспорт вакцинации, то межправительственные соглашения о признании таких паспортов может занять много времени.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В мире провакцинированы 0,88% населения, о каких паспортах вакцинации можно говорить? Это больше медийная история, чем реальность. Если каждая страна будет вводить такой собственный паспорт, то сколько времени займут межправительственные соглашения о признании таких паспортов?", - спросил Радуцкий.

По словам парламентария, скорее всего, речь идет не об отметке в международном паспорте, а о том, что мы открываем страну для тех, у кого есть вакцинация.

"Возможно, развиваться практика выдачи документа о вакцинации, который применялся для посещения стран, где была распространена желтая лихорадка, такой специальный желтый бланк международного образца. Но, скорее всего, это будет какой-то электронный документ", - добавил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из соображений справедливости: ВОЗ пока не поддерживает введение паспортов вакцинации для поездок

вакцина (3815) паспорт (1184) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18610)
Шо, крадуцкие еще и на "паспортах" хотят прибарахлится?
07.04.2021 17:02 Ответить
Звичайно , паспорт електронний. На ньому немає слідів ДНК злодіїв як на паперовому...
07.04.2021 17:08 Ответить
Ето будет электронный гешефт.
07.04.2021 17:08 Ответить
А вакцина ГДЕ?
07.04.2021 18:14 Ответить
Это будет очередная фикция, которую можно будет купить в переходах метро.
07.04.2021 19:44 Ответить
Це має бути документ в додатку "Дія".
07.04.2021 20:44 Ответить
 
 